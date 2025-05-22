В то время как Дональд Трамп, похоже, хочет покинуть мирный процесс, ВСУ предпринимают безуспешные атаки в приграничье, в то же время активно теряя территорию на других направлениях. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, на какой стадии находятся переговоры, а также как обстоят дела на фронте.

Что происходит на дипломатическом фронте

Мы стали свидетелями потрясающих событий. Тем, кто следит за ситуацией, было особенно интересно наблюдать, как зашкаливал пульс событий с возвращением фигуры Владимира Мединского в переговорный процесс. После первых переговоров 2022 года его появление вызвало холодный пот у провоенно настроенных россиян. Многие усмотрели в этом признак того, что готовится некий «договорнячок», а потому «все пропало». Думаю, продажи корвалола и валидола в тот день заметно увеличились.

Однако мы увидели, что Мединский не настолько самостоятелен в своих суждениях, как многие полагали. Стало очевидно, что его предложения «жестов доброй воли» на первых переговорах — это скоординированная позиция российского государства. И сейчас он проявил себя как чрезвычайно жесткий переговорщик, вогнавший своими тезисами в оторопь украинскую сторону.

Интересно, что Мединского отправили в Стамбул именно как преподавателя истории. Это не случайно — Путин всегда говорит, что мы должны устранить причины конфликта, а для него они кроются в далеком прошлом. Мединский выступил с лекцией по истории, когда сам президент еще не счел своевременным объяснить свою позицию на этот счет лично.

Показательно, что до сих пор у украинской стороны нет адекватного ответа на тезисы российской делегации (прежде всего на тезис о передаче России четырех регионов, включенных в Конституцию, в их административных границах), выдвинутые в Стамбуле.

Кроме криков «мы на это не пойдем!», никакого противодействия в информационном поле они не встретили.

Я уже писал в прошлой колонке, что отрезвление сторон конфликта начнется, и, похоже, оно происходит даже быстрее, чем мне казалось совсем недавно. Важно заметить, что сейчас Зеленский, говоря об условиях Украины, уже не упоминает Крым и некоторые другие ранее обязательные пункты. Теперь он говорит лишь, что Украина не покинет территории, которые сейчас занимает. Это уже значительное смягчение позиции, хотя многие этого не замечают.

Зеленский напоминает птицу, запутавшуюся в сетке. Он барахтается, кричит, но взлететь или побежать дальше не может — нет понимания, как двигаться, что делать, отсутствует план действий. Причина проста: не сыграла карта, на которую он делал последнюю ставку. Зеленский рассчитывал, что европейский фронт поддержки солидаризируется с ним и окажет определенное давление на Трампа. Но это не сработало — европейцы не смогли надавить на американского президента. И это еще один холодный душ для украинской стороны.

Интересно отметить, что, несмотря на жесткую позицию Мединского, эмоции украинской делегации не взыграли настолько, чтобы сорвать дальнейший диалог. Удалось договориться о масштабном обмене пленными — тысяча на тысячу человек, что должно произойти в ближайшие две недели. Эта новость была встречена на ура с обеих сторон.

Наконец, еще одним холодным душем стала история о необходимости санитарных зон на будущей линии разграничения. Хотя об этом уже говорилось ранее, реакция на нее показывает, что политики на Украине держат себя в информационном вакууме. У них нет аналитических передач, которые хотя бы немного допускали возможность приземлить ситуацию и проанализировать реальное положение дел, включая их собственную карту боевых действий Deep State. И тогда бы они поняли, что с их стороны никаких продвижений нет ни на одном участке фронта, зато откаты происходят на всех направлениях. В последние две недели по два населенных пункта в день (!) отходят под контроль российских сил, и темп только нарастает.

Чем закончился разговор Путина и Трампа и почему это важно

После стамбульских переговоров состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры поздравили друг друга и обсудили многие вопросы, о которых мы не узнаем в полной мере. Все, что будет озвучено публично — это своего рода «околостамбульские» истории, но основа этого разговора, дальнейшие шахматные ходы, останутся в ближайшее время тайной.

Ее завесу немного приоткрыл Зеленский, который сразу же заявил, что «никакого обсуждения будущего Украины без Украины быть не может». Тем самым он намекнул, что именно это и обсуждалось между Путиным и Трампом.

Главный вывод из этой истории я делаю такой: несмотря на то, что идут переговоры, разговор американского и российского лидеров закрепил одну важную для фронта вещь — активные боевые действия точно продолжатся все лето. Летняя кампания состоится, и на это фактически дал добро Трамп, не вводя те самые опасные санкции, о которых он говорил ранее.

В ближайшие дни, максимум через неделю-две, произойдет заход российских войск в Днепропетровскую область, поскольку уже на трех участках фронта они приблизились на расстояние от одного до трех километров к ее административной границе с ДНР. Это произойдет не потому, что Мединский пригрозил украинской стороне дальнейшими территориальными потерями, а скорее потому, что после занятия всей территории Донецкой народной республики, которая по Конституции входит в состав России, необходимо создавать санитарную зону уже в Днепропетровской области, чтобы обезопасить территорию ДНР.

Заход в Днепропетровскую область не изменит общую ситуацию на поле боя и не будет угрожать большим городам, но станет сильнейшим психологическим ударом для политической элиты Украины и для западных партнеров, а также для журналистов иностранных СМИ. Для последних это будет поводом писать: «все пропало, русские уже у Днепра».

Как изменилась американская позиция по Украине

Трампу нужен быстрый результат. Если он не может получить Нобелевскую премию за урегулирование конфликта в ближайшее время, это его не интересует. Об этом было сказано четко и ясно и самим Трампом в беседе с европейскими лидерами, и его вице-президентом Вэнсом, заявившим, что президент США не заинтересован в постоянном бесконечном обсуждении мира.

Похоже, Трамп нащупал точку, когда ему можно выйти из этой истории, и никто не обвинит его в том, что он упустил шанс на перемирие.

Путин со своей стороны нащупал линию, которой нужно придерживаться, чтобы Трамп устранился от этого конфликта и не баламутил ситуацию. С его темпераментом — сегодня одно, завтра другое, послезавтра возвращение к первоначальной позиции — международное поле немного «штормит». В наших холодных широтах к такому «мексиканскому танцу» не готовы.

В свою очередь полный уход США очень пугает Украину и Зеленского. Но он, как это ни странно, опасен и для России. Нужно, чтобы оставались элементы, рычаги сдерживания людей, которые могут пускать ракеты туда-сюда, бить по бизнесу, по ценам на нефть, наносить удары вглубь России. Об этом не стоит забывать. На определенный период они прекращались именно потому, что США смогли надавить на украинскую сторону.

Подытоживая, можно сказать о формировании конфигурации, в которой Штаты говорят: «Мы не хотим в этом участвовать, это ваша проблема и проблема Европы». Но при этом и Европе не дают рулить процессом, потому что план, который она предлагает — это план эскалации. Это план борьбы со «вселенским злом», якобы засевшим в России, которое надо во что бы то ни стало превратить в радиоактивный пепел, причем желательно без прямого вмешательства НАТО.

Нельзя не отметить и то, что во время двухчасового разговора Путина и Трампа обсуждались и деловые вопросы. Российский рынок огромен и зачищен от европейского бизнеса самими же европейцами. В эти майские дни по телевизору вполне всерьез обсуждалась история про возврат иностранного бизнеса. Сам Путин высказывался на эту тему и обозначил критерии, по которым оно будет происходить: кого попало не пустят, а тем, кто высказывался определенным образом против России, обратной дороги нет. Хотя прямо не говорится, но намек на бизнес из США ясен. Американским компаниям предлагается заменить европейские фирмы.

Что происходит на военном фронте и возможен ли большой прорыв

В западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что Путин уверен в возможности большого прорыва фронта до конца года, который позволит выйти на административные границы четырех регионов, включенных по Конституции в состав России. Я не верю этим источникам. Если бы у них был доступ к таким планам, они могли хотя бы примерно указать направление возможного прорыва — тогда мы могли бы взглянуть на конкретный участок фронта и оценить реалистичность таких планов.

Да, локальные прорывы возможны, но настолько масштабный, чтобы до конца этого года или даже до середины следующего выйти на все необходимые границы военным путем — нет, такой возможности я не вижу.

Один такой локальный прорыв мы наблюдаем прямо сейчас — на стыке константиновского и покровского направлений. Уже появились подтверждения захода российских диверсионно-разведывательных групп на правый берег Днепра в Херсонской области. Это не просто слухи — ДРГ прощупывают ситуацию, что неудивительно, поскольку у украинской стороны не осталось резервов. Самая большая проблема для ВСУ сейчас — тотальная нехватка личного состава.

Последняя ротация в районе Красного Лимана привела к тому, что фронт начал трещать и там — были потеряны позиции в районе Тернов, хотя украинские военные утверждали, что россиянам взять их в лоб не удастся. Практика показала обратное.

Продолжается расширение санитарной зоны в Сумской области по ранее намеченной линии. Бои идут в районе Беловодов и Локни. На стыке Белгородской и Курской областей, где были бои за Демидовку, российские войска перешли границу Украины и заняли населенный пункт Марьино. Это логично, поскольку именно оттуда ВСУ осуществляли вылазки на российскую территорию, и контролировать этот населенный пункт стратегически важно.

Наметилось движение на Волчанском фронте, где раньше изменения исчислялись 50-100 метрами в неделю, а теперь происходят бои за Волчанские Хутора. На Северском выступе фронта наконец решилась судьба Белогоровки, которая переходила из рук в руки, но теперь твердо контролируется российской армией.

Самое динамичное продвижение происходит не только в районе Покровска, но и в районе Торецка — все контрнаступления ВСУ там закончились неудачей, и после майских праздников по флангам города началось продвижение российских войск. На стыке Запорожской и Донецкой областей, в районе Великой Новоселки, россияне взяли Зеленое Поле, что также говорит о движении в сторону Днепропетровской области.

Почему в украинской армии нарастает кризис

В украинском сегменте сети появились публикации об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих из музыкальных частей, операторов беспилотников, медиков, обслуживающего персонала аэродромов. Это подтверждает мои выводы о критической нехватке личного состава — подобные вещи говорят о том, что в пехоту забривают людей буквально любой квалификации.

При этом наблюдается и нехватка техники, но отношение к ней очень странное. Несмотря на вытеснение ВСУ из Курской области, несмотря на проблемы на разных участках фронта, украинское командование продолжало все майские праздники атаковать Теткино пехотными группами по 50-100 человек, на бронетранспортерах, на квадроциклах и, конечно, теряя ценную и инженерную технику, которую можно пересчитать по пальцам. За этими действиями не стоит никакой серьезной стратегической идеи.

Если раньше у украинской стороны был определенный план — выход на границы 1991 года, «выпить кофе в Ялте» — то теперь из серьезных угрожающих планов это постепенно превратилось в мем, высмеивающий автора этих же слов.

Нового плана у украинского руководства нет. «Запутавшаяся птица» Зеленский и его команда не могут озвучить план, который был бы понятен и гражданскому населению, и военным: что мы делаем дальше? Повторяющиеся атаки на Теткино показывают, что амбиции украинской стороны не уменьшились. Зеленский по-прежнему хочет захватить российскую территорию с целью ее обмена на переговорах, хотя эта история закончена.

Налеты на Теткино, Демидовку и Поповку привели к тому, что мы увидели выступление украинского военного Александра Ширшина, представителя элитной 47-й бригады ВСУ «Магура», который высказался очень жестко по поводу попыток штурмовать Курскую область. По его словам, оценка руководством страны военного положения не соответствует действительной ситуации на фронте. Отдавая приказы штурмовать Теткино (а 47-я, кстати, пыталась ворваться и в Белгородскую область), в Киеве не имели представления о реальном состоянии лучшей бригады ВСУ. Они думают, что у них достаточно людей и ресурсов, но переоценивают свои возможности.

В реальности у украинских военных нет возможности взять даже небольшое село. Заходы в Демидовку и Поповку были сверхусилием, но и эти достижения не удалось закрепить. Ширшин заканчивает свой пост словом «заигрались» — и это многое объясняет. Огромные потери техники и людей, руководящий состав элитной бригады в тяжелейшем психологическом состоянии — все это говорит о том, что ничего хорошего ВСУ на фронте не светит.

Услышат ли этот вопль у Зеленского? Прекратят набеги на территорию старой России? Вряд ли. Скорее скажут, что Ширшин сумасшедший, «начитался телеграм-каналов с дезинформацией». Армия потому и армия, что она выполняет приказы — плохие, хорошие, любые. В этом случае человек допустил высказывание, ещё будучи в погонах, поэтому я не удивлюсь, если его будут судить и даже посадят.

Но не стоит делать из этого случая поспешных выводов. ВСУ не разваливаются, и даже в таком состоянии люди могут воевать и совершать сверхусилия. Это, впрочем, никак не отменяет того факта, что инициатива находится полностью на российской стороне и никаких предпосылок для обратного нет.

Интересно отметить, что в 200 населенных пунктах Сумской области, а также в Днепропетровской области уже началась эвакуация — где-то объявленная официально, где-то нет. Люди начинают выезжать. Интересно, планировал ли это Зеленский?

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