Глобальная сеть, которая должна была объединить человечество, создала тысячи невидимых барьеров между людьми — каждый теперь живет в своем информационном пузыре, не подозревая о существовании альтернативных реальностей. Журналист Михаил Карпов рассказывает RTVI о том, как интернет превратился в архипелаг изолированных островов и почему цифровой железный занавес оказался прочнее физического.

Крушение надежды

Если создать новый аккаунт на пока до конца не запрещенном YouTube, ничего не искать и просто открыть главную страницу, можно попасть в совершенно иной мир. Вместо привычных геополитических каналов, военных сводок и аналитических программ — рецепты борща, обзоры компьютерных игр и ролики про котиков. Будто это параллельная вселенная, где никто не слышал про военные конфликты, санкции и переговоры в Стамбуле.

Первое — это моя реальность, второе — возможно, ваша. Мы живем не просто в разных информационных пространствах — мы обитаем в совершенно разных мирах. И барьеры между ними куда прочнее любого железного занавеса.

В начале 2000-х мы искренне верили, что интернет стирает границы — географические, культурные, идеологические. Тим Бернерс-Ли, создавая World Wide Web, мечтал о «всемирной паутине» как пространстве свободного обмена информацией. А еще в 1995 году Николас Негропонте из MIT говорил о «Daily Me» — персонализированной газете, которая будет показывать каждому именно то, что его интересует. Звучало как утопия: никакой навязанной повестки, только релевантный контент.

Прошло четверть века, и мы получили именно то, о чем мечтали. Гегемония нескольких основных СМИ, передающих свое мировоззрение буквально каждому жителю страны закончилась. «Информационный железный занавес» разрушился. Но вместо одного большого барьера интернет создал тысячи маленьких, невидимых и от того еще более непреодолимых барьров. То, что должно было нас освободить, создало новую форму изоляции — цифровую.

Знакомо ли вам понятие «эхо-камера»? Это ситуация, когда определенные идеи усиливаются путем постоянного повторения внутри закрытой системы. Представьте себе советскую коммуналку: формально все жильцы находятся в одном здании, пользуются одной входной дверью, но каждая семья существует в своем мирке, за тонкой перегородкой. Соседи могут годами не разговаривать друг с другом, хотя спят стена к стене и иногда раздраженно ворчат, слыша приглушенные и от того неразборчивые перебранки соседей.

Примерно так же устроен современный интернет. Мы все формально находимся в одной глобальной сети, но алгоритмы создали для каждого из нас персональную реальность. «Пузырь фильтров» формируется потому, что алгоритмы анализируют наши предпочтения и показывают наиболее подходящий контент. Задача простая — удержать пользователя на платформе как можно дольше. А что лучше всего удерживает внимание? Контент, который подтверждает наши убеждения и не заставляет испытывать когнитивный диссонанс.

Футуролог Тимоти Шоуп прогнозирует, что к 2030 году 99,99% всего контента будет создано алгоритмическими моделями, а интернет превратится в зеркало, которое отражает лишь то, что хотят видеть алгоритмы. Мы уже живем в этом будущем — просто еще не до конца это осознали.

Но дело не только в технологиях. Государства быстро поняли, что контроль над информационными потоками — это новый способ управления обществом. В Пакистане регулярно блокируют соцсети во время выборов, в России по примеру Китая создают «великий файрволл», в ЕС в последнее время тоже активно блокируют неугодные сайты и не показывают контент из запрещенных российских каналов в телеграме. Впрочем, речь идет далеко не только о странах — занавес опускается между сообществами, субкультурами и даже отдельными людьми.

Конспирология как генератор информационных пузырей

Когда-то конспирология была экзотикой, субкультурой маргиналов, занятием полубезумных одиночек. Конспирологи были как любители ролевых игр, которые собираются с калькулятором, костями и кусочками бумаги, чтобы погрузиться в иной страшный и неизведанный мир. Сейчас все изменилось. Конспирология стала мейнстримом, а ее носители — влиятельными блогерами с миллионными аудиториями.

Интернет демократизировал производство информации. Раньше, чтобы донести свою версию событий до широкой аудитории, нужно было пройти через фильтры редакций, издательств, телеканалов. Теперь достаточно завести канал на YouTube или чат в Telegram. И алгоритмы будут охотно продвигать контент, который вызывает сильные эмоции.

В изолированных информационных пузырях любая альтернативная версия событий кажется не менее правдоподобной, чем официальная. Более того — ее часто видят более правдоподобной, потому что объясняет сложные процессы простыми причинами. Пандемия? Происки мирового правительства. Экономический кризис? Заговор корпораций. Военный конфликт? Все спланировано втайне неизвестными широкой публике теневыми властителями мира.

Люди склонны искать и принимать ту информацию, которая подтверждает воззрения, которые у них уже есть (по-английски это называется confirmation bias). А алгоритмы это прекрасно понимают и охотно подбрасывают «доказательства» любой самой безумной теории. Поискал человек информацию о вреде вакцин — получает в ленте еще десяток роликов на эту тему. Заинтересовался плоской Землей — алгоритм тут же предложит целую библиотеку псевдонаучных материалов.

Современные конспирологи гораздо изощреннее своих предшественников. Они научились использовать приемы академической науки: ссылки на исследования, статистику, экспертные мнения. Правда, исследования оказываются липовыми, статистика — подтасованной, а эксперты — самопровозглашенными. Но неподготовленному человеку это не всегда очевидно.

Главное — конспирология дает то, чего не может дать официальная версия: ощущение, что ты знаешь «настоящую правду». Что ты не овца в стаде, а просвещенный человек, который видит скрытые механизмы. Это невероятно соблазнительно.

Результат предсказуем: общество поляризуется. Одни блогеры пиарят одних политиков и распространяют одни конспирологические теории, другие — противоположные. И каждая группа искренне убеждена, что именно ее версия реальности правильная, а все остальные — жертвы пропаганды или полезные идиоты. Сомнения — признак слабости, компромиссы — предательство.

В эпоху максимальной доступности информации мы стали жить в условиях максимальной неопределенности.

Когда у каждого факта есть «альтернативные факты», когда каждое событие имеет дюжину взаимоисключающих объяснений, истина становится вопросом веры, а не знания.

И в этой ситуации конспирология выполняет функцию религии — дает простые ответы на сложные вопросы.

Что делать

Иногда кажется, что мы потеряли что-то важное. Была эпоха, когда все смотрели программу «Время» в 21:00, читали одни и те же газеты, обсуждали одни события. Существовала иллюзия общности, понимания того, что происходит в мире. Да и за пределами советского блока выбор источников информации хотя и был, но большинство мейнстримных СМИ практически не отличались в своем видении мира друг от друга.

Но современная фрагментация информационного поля — это не обязательно зло. Она позволяет найти единомышленников, создать сообщества по интересам, получать именно ту информацию, которая действительно важна. Проблема в том, что мы часто не осознаем границ своего информационного мира. Любой контакт с поисковиком загоняет нас в контекстную ловушку. Результат поисковой выдачи сформирован задолго до того, как мы ввели запрос. Мы идентифицированы, проанализированы и предсказуемы.

Так что же делать? Технологических решений предлагается много. Децентрализованные сети, блокчейн, open source платформы. Но все они упираются в простую проблему: люди не хотят сложности. Нам нравится, когда алгоритм уже отфильтровал информационный шум и показал только релевантное.

Предложение об обязательных образовательных программах по медиаграмотности звучит разумно, но на практике каждая группа считает, что заблуждаются как раз все остальные, а она-то знает истину. И кто будет формировать тот корпус знаний, который нужно вложить в голову обывателю? Остаются индивидуальные практики. Время от времени заходить в интернет «с чистого листа», читать источники с противоположными взглядами, сознательно искать информацию, которая опровергает наши убеждения.

Например, есть такой новостной агрегатор Ground News, направленный по большей части на американских потребителей информации, однако в нем заложена очень интересная идея. Он делит материалы на те, которые читают республиканцы и демократы, и старается исправить картину тех и других, подсовывая им статьи и новости, написанные СМИ из противоположного политического лагеря

Впрочем, и для того, чтобы пользоваться таким приложением и воспринимать информацию «идеологического противника» всерьез, нужна воля и усилия. А мозг наш очень ленив и не любит, когда уже оформившемуся мировоззрению что-то противопоставляется.

Старая новая нормальность навсегда

Стоит признать: единого информационного пространства больше нет и не будет. Цифровой железный занавес — это не временная аномалия, а новое нормальное состояние человечества. Мы вернулись к племенной структуре общества, только теперь племена формируются не по географическому, а по информационному принципу. Может быть, фрагментация — это естественное состояние для человечества, а иллюзия единой реальности была лишь кратким эпизодом в эпоху монопольных СМИ.

В конце концов, всегда ли плохо жить в своем мире? Средневековый крестьянин знал только свою деревню и был вполне счастлив. Житель современного мегаполиса знает о событиях на другом конце планеты и от этого не становится счастливее, а скорее даже наоборот.

Главное — помнить, что наша реальность — лишь одна из многих. И время от времени полезно выглянуть за границы своего информационного мира, чтобы посмотреть, как выглядит жизнь в соседних пузырях. Хотя бы из любопытства, как бы это ни было сложно.

Вчера я снова зашел на YouTube с нового аккаунта. На этот раз мне показали рецепт картошки с грибами, ролик про спасение енотов и видео про пилотируемые полеты на Марс. Мило, познавательно и безобидно. В этом мире, кажется, никто ни с кем не воюет. Этот информационный пузырь способен защитить почти от любых негативных переживаний. К сожалению, он не сможет уберечь от дрона-камикадзе, летящего в твое окно, но какова вероятность такого события?.. Точно пронесет.

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