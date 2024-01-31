Наступление принесло российской армии неожиданный успех под Купянском. В то же время в украинском военно-политическом руководстве продолжается конфликт между главкомом ВСУ Залужным и Зеленским на фоне катастрофы российского самолета Ил-76 с военнопленными. О главных событиях российского-украинского конфликта в январе рассказывает в своей колонке спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Что происходит на фронте

Несмотря на то, что Зеленский заявлял об отсутствии успехов у российской армии, мы видим, что ее продвижение продолжается на всех направлениях, кроме херсонского. И если раньше на купянском направлении было затишье и, вроде бы, позиционный тупик, то теперь пришло в движение и оно, причем не в тех местах, которые долбили до этого долго и упорно. Российская армия заняла села Крахмальное и Табаевка, находившиеся под контролем ВСУ.

Украинские блогеры и пресса пишут, что россияне взяли деревни, где до начала боевых действий жили «три калеки», но если они в реальности не важны, то зачем за них бились, а теперь стали подбрасывать на это направление резервы после падения Крахмального? Конечно же, эти села важны. Если российское наступление на севере Харьковской области, на Купянск было купировано, то на юге этого участка фронта никто не ожидал прорыва, пусть и небольшого. Но он случился, и за этими двумя селами следом, возможно, падут еще три: Берестовое, Кисловка и, возможно, Песчаное.

Помимо этого наблюдается небольшое продвижение российской армии на запорожском фронте в районе Вербового. Также продолжается существенное продвижение на бахмутском направлении в сторону Часового Яра, и украинским военным пока не удается его остановить.

В районе Авдеевки произошла вообще кинематографическая история.

Я часто утверждал, что подобные вещи происходят только в боевиках, но история показала, что они происходят и в реальной жизни. Там российской армии удалось взять укрепленный район, который называется «Царская охота», в честь одноименного дома отдыха и ресторана, находящихся в лесу на южной окраине города. Рядом находится заброшенная база ПВО, из которой сделали укрепрайон. Когда началась операция по взятию Авдеевки, российские войска пытались атаковать его из населенного пункта Спартак, но ничего не получалось.

Но, оказывается, год назад россияне обнаружили под землей трубу, ведущую как раз под «Царскую охоту» и выходящую буквально за укрепленные позиции. В полный рост по ней пройти нельзя, но на четвереньках можно проползти. Когда шли дожди, по ней невозможно было перемещаться, в частности и потому, что при проходе большого количества людей там просто заканчивался воздух. Но эту историю не отбросили. В трубу были вмонтированы воздуховоды, выходящие на поверхность, и, когда подморозило, российские войска осуществили с помощью нее дерзкую и сложную операцию.

Порядка 200 человек из числа разведчиков и ветеранов вышли в тылу украинских спецназовцев и, в лучших традициях боевиков, устроили им удар в спину. Благодаря этому, российским военным удалось дойти до первых домов самой Авдеевки. Образовался серьезный прорыв в обороне противника. Россияне были вынуждены о нем рассказать и показать видео прохода по трубе, поскольку об этой истории сообщила украинская разведка, подчеркнув неожиданность удара.

Интересно, что незадолго до того в Авдеевку приезжал Зеленский, и украинские военные обращались к нему, говоря, что если российская армия усилит напор в этом месте, то они не сдюжат, а значит необходимо срочное подкрепление, поскольку людей банально не хватает. Российская сторона это не знала, но оказалось, что 200 человек — ровно то число военных, которое способно одержать верх на этой местности.

Не менее интересная ситуация разворачивается под Богдановкой, находящейся около Бахмута, которую уже долго штурмуют российские военные, достаточно громогласно заявляя, что от этого села открывается дорога на Часов Яр. Богдановка находится в низине, и, вроде бы, удерживать ее после взятия было бы невыгодно, поскольку ВСУ станут вести обстрелы с господствующих высот.

Однако вполне можно предположить, что шумиха вокруг этого села — лишь отвлечение внимания от находящегося неподалеку хорошо укрепленного Ивановского, стоящего буквально на трассе, ведущей в Часов Яр. Все встает на свои места, если считать штурмы Богдановки операцией по отвлечению внимания ВСУ. Ведь в действительности прямая дорога на город открывается именно от Ивановского, и, взяв это село, российская армия сразу сможет совершить бросок на Часов Яр.

К тому же, как только Ивановское возьмут, сразу отпадает проблема удерживаемых украинскими военными Клещеевки и Андреевки, так как это сразу отрежет группировку ВСУ, находящуюся в них, от снабжения. В результате им придется отходить козьими тропами, чтобы не попасть в окружение.

Что касается левого берега Днепра, где ВСУ продолжают удерживать свой плацдарм в Крынках, то это село действительно превращено в руины, в которых обороняться невозможно. Поэтому украинские военные закапываются как могут в окрестной местности. Но меня действительно смущает, что, объявив о переходе к оборонительной тактике, украинское командование продолжает проводить операции по переброске военных на лодках на левый берег Днепра. Это выглядит как чисто политическое решение.

С украинской стороны была опубликована пара показательных роликов. В одном из них, когда командир требует сделать шаг вперед тех, кто не желает принимать участие в высадке в Крынках, все военнослужащие дружно делают его. Я думаю, таких историй там очень много. Не все в ВСУ — адреналиновые наркоманы, не все готовы на такие риски, когда цель абсолютно не ясна. Здесь приходит в голову только, что так Зеленский хочет показать западным партнерам готовность Украины к новому контрнаступлению, перспективы которого туманны в условиях отсутствия американской помощи.

Кто и зачем сбил Ил-76 с военнопленными

По сообщению российского Минобороны мы знаем, что сбитый с помощью ЗРК западного производства Ил-76 перевозил украинских военнопленных, 65 человек. Погибли все. Имена пилотов названы. Фамилии погибших пленных российское военное ведомство не называло, однако их список обнародовала Маргарита Симоньян.

Когда эта история развивалась и детали не были известны, ряд украинских СМИ заявил о том, что самолет сбили украинские силы. Известно, что ВКС России в это время активно наносили удары по военной структуре Харьковской области. В таких ситуациях украинцы обычно подтягивают к границе западные ЗРК и пытаются сбить российские воздушные цели. Вполне возможно, что так было и в этот раз.

Позже все новости о сбитии самолета украинским СМИ пришлось срочно корректировать или удалять. Более того, в официальном сообщении Генштаба ВСУ, выпущенном в тот же день, прямо указывалось не только на сбитие самолета, но и уведомлялось, что подобные цели будут сбивать «и далее».

Перед обменом пленными создается режим тишины, который не нарушает никто с обеих сторон, зная, откуда их будут подвозить. Украина, заявляя, что ее не поставили в известность об этом и в то же время признавая, что пленных ждали на границе, противоречит сама себе.

В телеграм-канале блогера Анатолия Шария на днях был опубликован буквально документ эпохи — запись разговора родственников этих пленных с представителем украинской военной разведки (ГУР). На ней офицеры признают, что в ведомстве знали о трех российских транспортных самолетах. Один, утверждает он, перевозил росгвардейцев, а о содержимом двух других якобы ГУР не было в курсе. Когда же родственники задают вопрос, почему украинские СМИ сообщили на всю Украину, что “это мы сбили самолет”, представитель разведки буквально говорит, что «в семье не без урода».

Когда родственники в очередной раз пытаются выяснить, так кто же сбил самолет, сотрудник ГУР пускается в размышления: поскольку этот самолет способен перевозить гораздо большее количество людей, вряд ли на нем везли именно военнопленных. Дальше он делает поразительный вывод, согласно которому российское воздушное судно было сбито российскими же средствами ПВО «случайно», вызывая тем самым гнев собеседников. Поразительный бардак.

С чем связаны новые сообщения о снятии Главкома ВСУ Валерия Залужного с должности

Я не знаю наверняка, но для меня предполагаемое требование Зеленского об отставке Залужного и сбитие самолета — звенья одной цепи. Был запланирован огромный обмен пленными, на Украину должны были быть возвращены более 200 человек. Зеленский ведь собирался с ними встретиться в свой день рождения, и тут вдруг военные сбивают самолет с ними. Идеальная история для того, чтобы наконец-то украинский президент смог снять Главнокомандующего ВСУ с должности.

Ровно это мы и увидели буквально спустя несколько дней. В разных формах известные украинские политики и блогеры начали сообщать, причем на ночь глядя, о том, что Залужный отправлен в отставку. Конечно, потом и Офис Зеленского и Генштаб ВСУ отрицали, что это произошло, но ведь сообщения о конфликте президента Украины с Залужным поступают не в первый раз. В прошлом, видимо, волна недовольства как со стороны общества, так и западных партнеров Украины, не дала его снять, и вот, этот вопрос снова поставлен на повестку дня.

Позже «Украинская правда» сообщила со ссылкой на свои источники, что разговор Зеленского с Залужным действительно был. Во время него президент в дипломатичной форме предложил собеседнику подать в отставку и занять позицию военного советника, секретаря СНБО, либо поехать послом куда-нибудь на Мальту. Тут нет никакого цинизма, издевательства. Зеленскому важно держать Залужного на коротком поводке, оставить подчиненным, поскольку тот грозился после отставки покинуть ряды вооруженных сил. Нетрудно догадаться, что произойдет после — он станет независимым игроком и займется своей политической карьерой, а это худший вариант развития событий для украинского президента.

Тут же, как обычно в таких случаях, вылезла соратница Зеленского в Верховной Раде, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она стала утверждать, что проблемы, имеющиеся у ВСУ на фронте, якобы связаны с алкогольной зависимостью Залужного, которого нужно уволить, чтобы «вырваться из ада уничтожения людей». И это хотя сам Главнокомандующий ВСУ, как сообщалось ранее, был против удержания «фортеций» вроде Бахмута и Авдеевки и выступал за отход на более выгодные позиции, что позволило бы существенно сократить потери среди личного состава, в то время как именно Зеленский требовал обратного.

Как сообщили несколько источников, сменить Залужного должен был глава ГУР Кирилл Буданов. За его плечами нет опыта проведения масштабных войсковых операций. Зато именно он отвечал за неудачную высадку украинского спецназа в Угледаре, проводил показательные рейды «Русского добровольческого корпуса»* на территории России, которые не принесли никаких фактических результатов и инициировал высадку на остров Змеиный.

Голосом Януковича известный украинский военный корреспондент Бутусов прокричал: «Остановитесь»! Кого вы хотите назначить вместо Залужного? Генерала Буданова, у которого есть только опыт командования маленькими группами спецназа? Позже, впрочем, The Time сообщила, что сам Буданов отказался от этого предложения, не пожелав взвалить на свои плечи непосильную ношу и испортить героический образ ГУР, который он так долго создавал. На предложение Зеленского ответил отказом, согласно информации издания, и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который больше подходил для этой должности.

Это действительно настоящий бардак, и уровень безумия происходящего только продолжает нарастать.

Коррупция в ВСУ

Недавно на Украине начала действовать комиссия юристов и военных специалистов, которые прибыли из США. Она будет проверять, как расходовались средства, которые выделялись Штатами и их союзниками на Украине, на что и правильно ли они были потрачены. Это говорит о том, что все действия, которые в последнее время предпринимались на Украине по так называемой борьбе с коррупцией, Соединенные Штаты признали недействительными.

Я считаю, что Зеленский пребывает в теплой ванной иллюзий. Ему рассказывают, что украинцы так же, как и в начале конфликта, рвутся на фронт и подсовывают на встречах с военными тех же «азовцев»* — которые во много раз более мотивированные, чем среднестатистический военнослужащий ВСУ. Недавно в интервью Зеленский удивлялся, что военкомы ловят мобилизуемых на улицах, и говорил, что так быть не должно. Многие говорят, что он лукавит, но я вполне верю в его искренность.

Поэтому, как мне кажется, если действительно начнется серьезная борьба с коррупцией, то Зеленский в определенный день проснется и обнаружит, что вокруг него просто никого не осталось. Одно дело Минобороны чего стоит, где пока арестован бывший заместитель прежнего министра Резникова Шаповалов. Но и самого Резникова, в принципе, вполне можно посадить, если бороться с коррупцией не только на словах.

Например, выяснилось, что в украинском Минобороны воровали на закупках бронежилетов, пластины для которых не выдерживают даже самого незначительного попадания. Так что Зеленский пока витает в мире иллюзий и, похоже, что его все больше и больше захватывает борьба с Залужным, а не то, что реально происходит на фронте.

Тем временем, в украинской власти сложился идеальный конфликт для военного переворота.

К нему активно двигались участники с обеих сторон. Впрочем, для российского руководства выигрыш той или иной из них не будет значить ровным счетом ничего. Что Залужный, что Зеленский одинаково против ведения переговоров с Россией, на возможность которых намекает Путин. Просто Залужный выступает за то, чтобы проиграть бой, но выиграть битву, как это некогда сделал Суровикин, отказавшись удерживать Херсон и отведя российские войска на более выгодные позиции.

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* организация признана в России террористической, деятельность запрещена