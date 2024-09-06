Крайне правая «Альтернатива для Германии» впервые в истории выиграла выборы в целом регионе — федеральной земле Тюрингия. О том, что это значит для Германии и коалиции Олафа Шольца, которая эти выборы проиграла, рассказывает редактор международного отдела RTVI, германист Екатерина Забродина.

Что случилось

Региональные выборы в Германии вызвали огромный резонанс. Голосование прошло в двух землях на востоке страны (а всего их 16). В Саксонии — примерно 3,2 миллиона избирателей, в Тюрингии — 1,6 миллиона. Это совсем немного в масштабах 84-миллионной ФРГ, но результаты этих выборов обсуждают не только в Германии, но и за ее пределами.

Крайне правая «Альтернатива для Германии» в обеих землях установила новый рекорд, пробив потолок в 30%, причем в Тюрингии она впервые в истории пришла первой. Несмотря на то, что такой исход предсказывали буквально все, многих он все равно шокировал.

Главное, что проиграли три правящие на федеральном уровне партии, которые входят в «светофорную» (по цветам участвующих партий) коалицию во главе с канцлером Олафом Шольцем. В среднем по двум землям они набрали суммарно лишь 12%, и ни одна из них не получила двузначного результата по отдельности.

В свою очередь, социал-демократы — одна из двух основополагающих «народных» партий ФРГ — прошли в земельные парламенты с минимальным запасом, по грани. А вот либералы вообще не попали в ландтаги (региональные парламенты) Тюрингии и Саксонии, что, как пишет Politico, «стало унижением для партии, которая представлена в Берлине четырьмя федеральными министрами».

Их подвинула не только АдГ, но и свежеиспеченный «Союз Сары Вагенкнехт». Это партия-выскочка — полгода назад она выскочила из рядов посткоммунистической Левой партии и на первых же региональных выборах вошла в тройку лидеров.

Вообще 55-летняя Вагенкнехт довольно интересный политик. Она родилась в гэдээровской Йене, у нее есть иранские корни (по-немецки ее имя пишется Sahra). Вагенкнехт вспоминала, что в детстве ей, темноволосой девочке, было не слишком комфортно в пролетарских дворах социалистических панелек. Кстати, в Компартию она вступила из принципа, незадолго до падения Берлинской стены, когда впору уже было не получать, а «сжигать партбилет».

Теперь ее называют «делатель королей», ведь без коалиции с «Союзом Вагенкнехт» новых земельных правительств, похоже, не создать, а кооперация с АдГ по-прежнему исключается всеми другими силами, в том числе самой Сарой.

Опросы показывают, что новой партии (а по факту — лично Вагенкнехт) удалось оттянуть голоса буквально у всех. Прежде всего — у левых, что логично. Вторая большая группа — это те, кто прежде «голосовал ногами», то есть не ходил на выборы в знак протеста, а теперь пришел отдать голос Саре. Все это не особо удивительно, но вот тот факт, что левацкий «Союз» довольно прилично «отщипнул» в обеих землях у классических консерваторов ХДС («партия Меркель, которая ушла в оппозицию), для многих стал разрывом шаблона. Все это ломает привычную для Германии политическую картину.

После всего этого, как писал Spiegel, в Берлине политики поначалу «лишились дара речи», а канцлер Шольц вскоре назвал итоги голосования «горькими».

В ФРГ есть замечательная партия под названием Die PARTEI — это немецкие сатирики. Они троллят буквально всех и вся. Достается и канцлеру, и министрам, и левым, и особенно правым (при этом никто не оскорбляется, ничьи чувства не задеваются, хотя шутки бывают на грани фола). Так вот, один из саркастических пунктов их предвыборной программы выглядит так: «Вернем Берлинскую стену, потому что две Германии лучше, чем одна».

Шутка смешная, но звучит немного грустно, особенно в контексте прошедших выборов. Саксония и Тюрингия входят в число «новых» земель, которые находились в составе ГДР. Между востоком и западом Германии по-прежнему проходит этот водораздел, ров, который не до конца засыпан. Порой кажется, что в Берлине одна социально-политическая реальность, в то время как на востоке ее не принимают и отвергают.

Кто голосует за АдГ

Десять лет назад считалось, что голосование за АдГ — протестное, из недовольства правящим курсом (тогда речь шла о курсе Ангелы Меркель, о ее миграционной политике «открытых дверей»). В 2014 году в Тюрингии 57% избирателей, отдавших голоса за эту партию, поступили так именно «из-за разочарования», и только 37% — «по убеждению». Теперь же картинка противоположная: 52% голосовали за крайне правых «по убеждению» и 40% — «из-за разочарования».

Посмотрим, кто вообще голосует за АдГ. Во-первых, очень заметен гендерный разрыв среди электората этой партии. Ее типичный избиратель — прежде всего, мужчина средних лет. Сторонники «Альтернативы» преобладают в возрастной категории до 60-ти. А вот немцы 60+ голосуют больше за классических консерваторов — старый добрый ХДС (бывшую «партию Меркель», которая перешла в оппозицию).

Самый большой прирост избирателей (+15%) «Альтернатива» получила в возрастной группе от 18 до 24 лет — то есть в том числе от тех, кто впервые пришел на участки. Профессор Йенского университета имени Шиллера Ролан Мартин, который раньше работал в министерстве образования, науки и культуры Тюрингии, доходчиво это объяснил.

«Если вы хотите понять, почему многие молодые люди проголосовали за АдГ, вы должны посмотреть на их жизненную ситуацию в Тюрингии. Они считают себя неудачниками в обществе, которое предъявляет к ним все больше требований. В прошлом учебном году каждый десятый ученик в Тюрингии не закончил школу. 62% бросивших школу были юношами. У них нет базовых сертификатов, чтобы начать работать. Последствия можно наблюдать на рынке труда: все, кто пострадал от безработицы в 2020 году в возрасте от 15 до 20 лет, имели мало шансов изменить эту ситуацию», — признает доктор Мартин.

Понятно, почему они видят в «Альтернативе» надежду. «Но это надежда безнадежных, которая не сбудется, потому что именно АдГ с ее неолиберальным профилем, если бы она была вовлечена в правительство, нанесла бы наибольший вред этой молодой, обездоленной мужской группе избирателей», — такие неутешительные выводы делает бывший чиновник.

Если смотреть по профессиям, то АдГ особенно сильна среди рабочих, наемных сотрудников и самозанятых. Христианские демократы — среди госслужащих и чиновников, а также в целом среди немцев с высшим образованием.

А вот избиратели АдГ преобладают среди выпускников средних школ и профучилищ. То есть интеллигенция — явно не ее целевая аудитория.

Эти выкладки совпадают с моими — разумеется, очень субъективными — впечатлениями от митинга АдГ в Эрфурте пятилетней давности. Мне довелось освещать выборы в ландтаг Тюрингии и побывать на предвыборных демонстрациях всех партий. Митинг АдГ (она в итоге пришла второй, что тоже стало сенсацией) перед кафедральным Собором Святой Марии был самым массовым и показался наиболее «заряженным» и «витальным», политически агрессивным. По сравнению с ними благостные акции социал-демократов, зеленых или либералов выглядели собраниями розовых пони.

Атмосфера была выраженно брутальной, маскулинной. Бросалось в глаза множество мужчин с характерным «профилем» — бритых или короткостриженных, со специфическими татуировками. В этой компании, честно сказать, было не слишком уютно. Попытки поговорить с жителями Эрфурта и узнать, что же их конкретно волнует, успехом не увенчались. Почти все говорили, что они не местные и приехали из других городов.

Кстати, там выступал Бьорн Хёке — лидер АдГ Тюрингии. Репутация его уже тогда была, мягко говоря, неоднозначной. Наверное, было бы некорректно и слишком смело утверждать, что он «косплеил» фюрера, но явный вождизм в его манерах, интонациях просматривался.

С Хёке вообще вышла загадочная история. Именно он стоял у истоков создания тюрингенского отделения АдГ, это во многом его детище, и по сути ему оно обязано историческим успехом. Вслед за «королем-солнцем» он мог бы сказать: «АдГ Тюрингии — это я». С другой стороны, он уже второй раз проигрывает в одномандатном округе.

В 2019-м Хёке неудачно баллотировался по месту жительства в Айхсфельде, где много католиков. Но католики, как оказалось, по-прежнему верны ХДС — еще один штрих к общей картине. Теперь Хёке выбрал округ Грайц II, находящийся в 244 километрах от своего дома, но все равно уступил сопернику от христианских демократов. Многие признавались, что голосовали за АдГ вопреки Хёке.

Зато премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, лидер местных левых, которые стали главными проигравшими на этих выборах и откатились аж на 18%, остается самым популярным политиком в регионе — он единственный из всех топ-кандидатов от партий, кто прошел в ландтаг напрямую. А Хеке, соответственно, по партийному списку.

Действительно ли АдГ — крайне правая партия

Почему же немцы, особенно на востоке, голосуют за крайне правых? Попробуем для начала разобраться с термином. В европейской прессе по горячим следам писали, что крайне правые впервые в послевоенной истории ФРГ завоевали целый регион. Любителей исторических перекличек не мог не впечатлить тот факт, что голосование состоялось 1 сентября — в 85-ю годовщину начала Второй мировой войны.

В заголовках немецких СМИ АдГ уже часто упоминают безо всяких атрибуций — мол, и так понятно, кто они такие. Но ее так же называют и «крайне правой», и «правоэкстремистской», и помягче — «правопопулистской». Сами члены «Альтернативы», правда, обижаются даже на правых популистов — мол, этот ярлык очерняет их образ истинных патриотов.

На самом деле «Альтернатива» очень неоднородна. Назвать ее правоэкстремистской, говоря строго юридически, нельзя. С февраля 2021 года Федеральное ведомство по защите Конституции (внутренняя спецслужба ФРГ) классифицировало всю партию как «подозреваемую в правом экстремизме». Здесь ключевое слово — «подозреваемая». Это не дает право запретить АдГ, она легально участвует в демократическом процессе. Но это же позволяет легально следить за ней, используя средства разведки. Обжаловать это определение в судах у партии пока не получилось.

Из 16 региональных отделений АдГ девять в свое время были заподозрены в экстремизме, но только три — как раз в Тюрингии, в Саксонии, а также в земле Саксония-Анхальт — были официально признаны таковыми. Впрочем, как мы видим, это тоже не мешает им участвовать в выборах, просто они находятся под еще более пристальным надзором спецслужб.

Ко всему прочему более 11 тысяч членов АдГ, в том числе молодежного объединения «Молодая Альтернатива», были объявлены экстремистами персонально. А это около 30-40% всего партсостава. Наблюдение ведется и за Бьорном Хёке, которого суд официально разрешил называть «фашистом». Помнится, он критиковал мемориал жертвам Холокоста как «памятник позору в центре Берлина», печалился, что Гитлера рисуют «только в черных красках», и использовал лозунг штурмовиков SA «Германия превыше всего», за что его, кстати, оштрафовали.

Еще внутри «Альтернативы» действовала крайне националистическая группа под названием «Крыло» — вот их считали откровенными нацистами. Создателем «Крыла» был не кто иной, как Хёке, и оно создавало очень плохую репутацию востоку Германии. В апреле 2020-го «Крыло» формально самораспустилось по требованию исполнительного совета АдГ. Но сторонники этой группы, как можно догадаться, никуда не исчезли.

Вообще под эгидой АдГ можно отыскать много удивительного. Например, группу «христианских фундаменталистов» или союз «Евреи в АдГ». По сети гуляет видео, на котором немецкие иудеи в кипах распевают псалмы под знаменами «Альтернативы». Расчет тут очевиден — скорректировать имидж партии как антисемитской.

А чтобы преодолеть ее гомофобный имидж, видимо, была создана и рабочая группа «Гомосексуалы в АдГ» — совсем уж причудливое явление. Они выступали за права меньшинств, но при этом «с учетом интересов традиционных семейных ценностей».

Почему люди голосуют за АдГ

Интересно вот что: большинство из тех, кто голосует за АдГ, считают ее позицию на крайне правом фланге вполне приемлемой — или, по крайней мере, их это не беспокоит. Например, 87% избирателей этой партии в Тюрингии не волнует, что она отчасти считается правоэкстремистской, если решит их проблемы. В Саксонии этот показатель составляет 78%.

«Альтернативы» опасаются еще и потому, что она подспудно сеет в умах немцев зерна сомнения в отношении не только правящей коалиции, но и существующих в Германии демократических институтов. Делает она это, конечно, не напрямую, как таинственные «рейхсбюргеры» — подпольные конспирологи, которые отрицают современную ФРГ, ее границы и Конституцию и держат за пазухой аусвайсы Германской империи (а под этим благородным соусом не платят налоги и штрафы). Однако АдГ активно продвигает нарратив про «картельные» (имея в виду правящие, системные) партии, которые якобы разрушают Германию в интересах неких трансатлантических гегемонов. АдГ твердит про захватившие страну «картели», «граждане Рейха» — про «акционерное общество Германия, лишенное суверенитета».

На самом деле «Альтернатива» умело играет на простейших фобиях и в целом на недовольстве жителей, что особенно легко делать, когда не находишься у власти и не несешь ответственность за реальные решения. Очевидно, что в менее благополучных регионах эти фобии и недовольство будут сильнее.

Вот что показал опрос infratest dimap, проведенный по заказу телеканала ARD в день выборов 1 сентября на улицах городов Тюрингии. Респондентов просили закончить фразу «больше всего меня волнует, что…». Ответы были такие: «преступность в будущем сильно вырастет» — 81% (это на 17% больше, чем в 2019-м), «мы будем втянуты в ***** [военный конфликт] на Украине» — 77%, «влияние ислама на Германию усилится» — 75%, «слишком много чужаков приезжают в Германию» — 68%, «я не смогу поддерживать прежний уровень жизни» — 57%, «изменение климата разрушает наши средства к существованию» — 54%.

Также опросы показывают, что по некоторым ключевым вопросам — борьба с преступностью, социальная и миграционная политика — АдГ по уровню доверия среди избирателей в Тюрингии и Саксонии вышла на первое место. Это тем более поразительно, учитывая, что она ничего не сделала, чтобы это доверие оправдать.

На основе этих цифр может сформироваться ложная картинка, что, например, бедные жители восточных земель страдают от засилья приезжих, отобравших у них рабочие места, и поэтому голосуют за АдГ. На самом деле это искаженное представление. Замеры показывают: чем меньше концентрация беженцев в том или ином районе, тем больше там процент у АдГ. Похоже, дело тут не в какой-то реальной проблеме, а в стереотипах.

С украинским вопросом тоже все непросто. Большой соблазн сделать простейший вывод, что немцы устали от боевых действий и считают, что с поддержкой Украины пора завязывать (его как раз продвигают АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт»). Но, строго говоря, эти два тезиса социологически между собой не коррелируют.

Устали ли в Европе от полномасштабного военного конфликта в действительности? Конечно, да. Было бы странно, если бы в Германии или в любой другой стране ЕС по этому поводу испытывали воодушевление. Также, согласно майскому опросу Insa, большинство немецких респондентов (40%) считают, что правительство могло бы сэкономить именно на поддержке Украины.

В то же время большинство граждан ФРГ выступают за продолжение и даже увеличение военной помощи украинцам. Это, к примеру, показал «Политбарометр» телеканала ZDF в феврале 2024-го — спустя два года после начала полномасштабного конфликта. Так, 62% опрошенных немцев выступили за увеличение поставок оружия и боеприпасов Украине, 32% — против. Больше всего противников предсказуемо оказалось среди сторонников АдГ (81%).

Что будет дальше

После выборов в Саксонии и Тюрингии все заранее похоронили и «светофорную» коалицию, и Шольца как канцлера. Уже совсем скоро, в 2025 году Германию ждут выборы в бундестаг, и федеральному правительству из трех партий (социал-демократов, зеленых и либералов) предрекают распад.

С одной стороны, это очень вероятно. С другой — наверное, не стоит считать это какой-то небывалой сенсацией. Спойлер: правительства в Германии имеют свойство меняться, и страна из-за этого не распалась, как бы ни шутили на этот счет немецкие сатирики. Смена правительства по итогам выборов — это норма. Быть недовольными правительством и лично канцлером — это тоже норма. Наконец, признавать поражение — это норма.

Германия — не какое-то идеальное государство, которое не знает кризисов или социальных проблем. Но это государство, которое держится на институтах, а не на временных комбинациях или персоналиях. Хотя от персоналий, конечно, многое зависит.

Ангела Меркель продержалась четыре срока во главе разных камбинов, а Шольц, на свой страх и риск возглавивший разношерстную «красно-желто-зеленую» коалицию, рискует выйти из игры после первой пятилетки. При этом, наверное, ни одному немецкому канцлеру за все время, что прошло после объединения Германии, не приходилось принимать столь трудных решений, как сейчас Шольцу, и это тоже стоит учитывать.

К тому же «светофорная коалиция» — это редкий политический зверь, экзотический кентавр на политическом поле Германии. Изредка он забредал в правительства земель, а на федеральном уровне никогда доселе не водился. Скорее всего, осенью 2025 года Германия вернется к более привычным комбинациям. Но и это не точно. Однако точно то, что наблюдать за этими выборами не будет скучно.

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