20 янваля 2025 года состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков рассказывает RTVI о том, какую политику он будет проводить, зачем ему нужны территориальные приобретения, а также как он будет пытаться помирить Украину и Россию.

Зачем Трампу Канада, Гренландия и Панамский канал

Когда мы говорим о Трампе, нужно всегда учитывать две вещи, независимо от темы. Первое — он популистский политик и все его высказывания включают очень большую долю эпатажа. Они прежде всего рассчитаны на широкую публику, и то, что он декларирует, совсем не обязательно подразумевает стопроцентное претворение в жизнь. Второе — Трамп очень сильный переговорщик. Он всегда предъявляет завышенные требования с тем, чтобы встретиться со своим оппонентом или партнером по переговорам где-то посередине.

Мы наблюдали это во время его первого срока, когда он вначале потребовал, чтобы страны НАТО в Европе выполняли свои союзнические обязательства и тратили 2% ВВП на военные нужды. В то время только пять стран (одной из которых были сами США), выполняли эти обязательства. Потом, когда к результату это не привело, он повысил ставки и потребовал увеличить траты на оборону до 4%. И вот теперь 28 стран альянса, абсолютное большинство, все-таки тратят эти 2% на военные нужды. Теперь же Трамп говорит «я хочу 5%», видимо, в расчете поднять эту долю хотя бы до 3%.

Примерно то же самое происходит и в нынешней ситуации, хотя нужно учитывать, что при внешнем сходстве эти случаи абсолютно различны. Естественно, Трамп не планирует присоединять Канаду. И я думаю, что даже если бы она попросилась в состав США, избранному президенту эти 30 млн людей, которые голосуют за либеральные партии, совершенно не нужны. Дело в том, что не только либералы в Канаде стоят слева от американских демократов, но и их консерваторы гораздо левее американских республиканцев. Прибавление такого количества либерально настроенных избирателей привело бы к значительному сдвигу влево всего электората в США.

Однако заявив о желании принять в состав Соединенных Штатов Канаду, Трамп уже достиг двух своих целей. Прежде всего, он унизил и подтолкнул к уходу глубоко нелюбимого им премьера Джастина Трюдо, который является символом ультралиберальной политики.

В то же время он нанес удар по так называемым «прогрессистам» в Соединенных Штатах и послал очень понятный и неприятный сигнал европейским фигурам, таким как Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Он донес до них, что правила игры меняются и рассчитывать только на улыбки и молчание со стороны США в случае проведения политики, не устраивающей Штаты, не получится. Таким образом Трамп пытается повлиять и на исход грядущих выборов в этих странах или по крайней мере очень сильно ударить со стороны по своим идеологическим соперникам.

Случай с Панамским каналом имеет другое значение. Сторонники реальной политики в США всегда были против договора о передаче Панамского канала в юрисдикцию Панамы, который подписал президент Джимми Картер. Они считали, что таким образом был нанесен очень тяжелый удар и по экономическим и стратегическим интересам Соединенных Штатов. В последние годы китайцы очень эффективно приобретают контроль над важнейшими инфраструктурными объектами по всему миру, в том числе над Панамским каналом. Это воспринимается как очень серьезная угроза и экономическим, и военно-стратегическим интересам США.

Что касается Гренландии, то ее Соединенные Штаты хотят присоединить на протяжении более чем 200 лет, с самого начала XIX века. Были и конкретные предложения — в 1946 году президент Трумэн предлагал за нее $100 млн Дании.

Впрочем, сейчас ситуация по ряду причин очень сильно изменилась. Первая — инфраструктурная, из-за глобального потепления становится намного легче пользоваться маршрутами перевозки грузов по Северному Ледовитому океану, и США контроль над Гренландией в этом плане очень важен. Вторая — то, что залегает под слоем льда. Уже известно, что там находятся редкоземельные элементы, в том числе уран. Но главное — Гренландия дает контроль над гигантской территорией континентального шельфа, прилегающего к ее берегам.

Наконец, существует военно-политическая сторона этого дела. Еще во время первого срока Трампа был подготовлен доклад, где говорилось, что Россия обладает мощным ледокольным флотом, Китай строит порядка сорока ледоколов, а в США осталось только два. Именно Дональд Трамп после этого инициировал строительство новых американских ледоколов и глубоководного порта на Аляске.

Теперь следует ждать развития этих его стремлений и не воспринимать их как шутку.

Дания тратит ежегодно порядка $100 млн на субсидии Гренландии. Американцам ничего не стоит вкинуть несколько десятков, а то и сотен миллиардов на ее экономическое развитие.

Учитывая, что ее население составляет 57 тысяч человек и она имеет очень широкую автономию от Дании, вполне возможно организовать определенную сделку именно с правительством Гренландии и с ее населением, просто предложив деньги каждому из жителей острова. Купили же США у той же Дании Виргинские острова и другие территории у целого ряда стран, включая Россию. Иногда это происходило под давлением, а иногда даже без него, просто по каким-то политическим соображениям с обеих сторон. Поэтому поиск путей получения контроля над Гренландией в Америке продолжится.

Все это в целом, в свою очередь, посылает четкий сигнал практически всем мировым державам и прежде всего партнерам США. Он заключается в том, что период либеральной политики, основанной на тотальной монополии глобального Севера над миром, начавшийся в 1991 году с распадом Советского Союза, закончился. Идет возврат к многополярному политическому реализму, в котором международная политика является уделом великих держав. Они договариваются напрямую и только потом информируют своих младших партнеров о происходящем. Естественно, никакой радости по этому поводу последние не испытывают, что ведет к росту напряжения в Европе.

Почему риторика Трампа после выборов так отличается от предвыборной

Настоящей главной темой выборов был вопрос политики идентичности. Эта тема больше всего раздражала белый электорат. Мы видим мгновенную реакцию снизу на избрание Трампа — ведущие компании в открытую отменяют сейчас программы целенаправленного продвижения меньшинств. Совершенно изменился тон спикеров на ведущих телеканалах. Темы, которые раньше были табуированы, активно обсуждаются, и на основе этих дискуссий принимаются реальные политические решения.

Трамп очень эффективно сыграл на озабоченности белого среднего класса и конкретно белых мужчин — да и мужчин в целом, — ограниченностью своих возможностей по продвижению по службе.

Доля белых в населении США в целом падает и к середине века опустится ниже 50%. Программы, ограничивающие развитие этих людей, воспринимается ими особенно болезненно. На основе лозунгов об их защите Трамп и победил.

После этой идут важные, но относительно вторичные темы. Например, это инфляция, которая страшно раздражала электорат при Байдене, общее состояние экономики, отношения с Китаем, ситуация на Ближнем Востоке. Не уверен, что в их число входит ситуация на Украине — по крайней мере во время выборов она никогда не попадала в десятку важнейших для избирателей. Однако Трамп решил поставить и на нее, заявив, что решит эту проблему очень быстро. Конечно, как мы можем видеть, после выборов началось отыгрывание сроков. Если до своей победы Трамп говорил, что на это уйдет день, то сейчас уже говорится о шести месяцах и более. Однако ясно, что полностью обещания в этом плане отыграть нельзя, и так или иначе он будет стараться как-то этот конфликт разрешить.

Но прежде всего американский электорат смотрит на состояние экономики. Последние статистические данные показывают формально хорошую ситуацию и экономический рост. Но существует ряд проблем. В частности, Байден с помпой объявил, что ситуация на рынке труда отличная, безработица составляет 4,1%, экономика прибавила в декабре 256 тысяч рабочих мест. Однако рынок на это сообщение сразу отреагировал панически.

Дело в том, что в Америке не хватает рабочих рук. Это чувствуют все, приходя в магазины и рестораны. Антимиграционные меры, которые обещал Трамп, приведут к дальнейшему обострению ситуации. С одной стороны он посулил выслать миллионы нелегальных мигрантов, с другой — страна вступает в демографический кризис, когда ее население убывает естественным путем. И вопреки тем взглядам на действительность, которые исповедуют многие простые американцы и представители элит, а также картине, создаваемой некоторыми медиа, иммиграция росла в последние годы гораздо меньшими темпами, чем в предыдущие 20-30 лет.

Желание ограничить иммиграцию входит в противоречие со второй целью экономической политики Трампа, а именно возрождением реального сектора экономики, возвратом в США промышленных мощностей. Она сталкивается с той же проблемой — хотя бы теоретически можно было бы с помощью тарифов вернуть производство в страну, если бы были рабочие руки. А их нет.

Согласно иммиграционной политике Байдена, предпочтение отдавалось низкоквалифицированным работникам. То, что предлагает Трамп, позволит сократить их приток, но не создает особых стимулов для привлечения в страну квалифицированных кадров.

Введение же тарифов — это стратегический вопрос. Три страны — Мексика, Канада и Китай — полностью доминируют в американском промышленном и сельскохозяйственном импорте. Но естественно, если вы или ограничиваете ввоз товаров из этих стран, или вводите тарифы, это приведет и к обеднению рынка, и к росту цен.

Однако надо помнить, что Трамп никогда не планирует получить 100% того, что он декларирует.

Это переговорный механизм, способ устрашения партнеров для заключения наиболее выгодной для Соединенных Штатов сделки. Интересно, впрочем, что теперь по отношению к Канаде и Мексике Трамп применяет ту же жесткую риторику, как и в случае с Китаем, который является стратегическим соперником США.

Каким образом Трамп намеревается урегулировать российско-украинский конфликт

У этой проблемы есть две стороны. Первая — это общий взгляд Трампа на отношения с Россией. В последние 30 лет существовали две школы мысли. Обе группы признавали, что реальным соперником и потенциальным врагом для США является Китай, а не Россия, но из этого делалось два противоположных заключения.

Первые, представители традиционных элит, так называемые неоконы, выступали за то, чтобы вывести Россию из игры как слабое звено и сосредоточиться на КНР. Вторые предлагали противоположный подход. Эти люди, политические реалисты в академическом смысле, предлагали повторить трюк Никсона и Киссинджера.

Вспомним, Китай в 1970-е был очень-очень красный, краснее, чем Советский Союз, однако Никсон и Киссенджер посчитали, что им плевать, какого он цвета, ведь главная их задача — ослабить СССР. И вот Никсон летит в 1972 году в Пекин, встречается с Мао и они формируют секретный альянс. Американцы дают Китаю технологии, вывозят два с половиной миллиона китайцев на учебу в западных вузах, начинают размещать в КНР промышленность. Конечно, в итоге результат оказался не совсем тем на который рассчитывали, но такое давление вынудило Советский Союз создать вторую линию ядерной обороны, что нанесло колоссальный удар по советской экономике.

Сейчас сторонники второй линии поведения предлагают сформировать альянс с Путиным. Пусть даже он не выступит против Китая, но это хотя бы помешает КНР забрать Россию в свою политическую орбиту, а об идеологических аспектах такого шага пока стоит не вспоминать. Трамп и его советники, придя к власти в 2016 году исповедовали именно такие взгляды. Но потом пришел Байден, который всю эту конструкцию сломал и сделал упор на первую из описанных выше программ — как, кстати, и его предшественники.

Теперь Трампу придется заниматься российско-украинским конфликтом, если он не хочет потерять лицо. Впрочем, его заявления и действия в этом плане представляют собой еще и прекрасную возможность показать европейцам, чего он хочет от них. Трамп принципиально желает сократить американское участие в военных конфликтах и дать понять европейцам, что они должны решать свои проблемы сами.

Что касается самих переговоров, то их можно разделить на четыре части.

Первая — территориальная. По крайней мере изначальная позиция Трампа состояла в том, что на момент прекращения огня те территории, которые занимает Россия, будут признаны российскими, а те, над которыми сохраняет контроль Украина — украинскими. Решить этот вопрос будет проще всего.

Вторая — это гарантии невступления Украины в НАТО и неразмещения на ее территории войск и вооружений стран Альянса. Тут и так понятно, что никто среди ведущих членов НАТО в Североатлантический альянс принимать ее как не собирался, так и не собирается. Впрочем, также абсолютно ясно, что Путин потребует постоянных гарантий, причем, учитывая опыт Горбачева и Ельцина, закрепленных на бумаге. Это уже сложнее. Третий вопрос еще более сложный — требование Путина о каких-то гарантиях для русскоязычного населения, потенциальной этнофедерализации и так далее.

Наконец, четвертый вопрос — экономический. Конечно же, Зеленский будет требовать гарантии того, что Украина будет продолжать получать деньги, теперь уже для восстановления страны. Ясно, что Трамп совершенно не настроен выделять крупные средства на это. Он скажет европейцам, мол, это ваша проблема, а если США и будут что-то давать, то займы, причем под залог каких-то ресурсов или ведущих экономических мощностей. Для России же Путин будет требовать снятия или ослабления санкций, и это тоже вопрос долгосрочного торга.

Масла в огонь добавляет и то, что Зеленский уже объявил о планах баллотироваться на второй срок. Зная Трампа, очень трудно представить, что он захочет работать с ним, особенно учитывая историю с компанией Burisma и то, как открыто президент Украины в прошлом году ставил на Байдена. Он, скорее всего, предпочтет, чтобы в Киеве произошла некая мягкая персональная смена власти.

Что будет, если переговоры провалятся

Трамп в определенной степени ослабил свою переговорную позицию, объявив, что не собирается разбрасываться деньгами. Он уже не сможет пригрозить тем, что в случае несговорчивости России даст украинской стороне еще $100 млрд на военные нужды. Все понимают, что он не будет выбрасывать средства на ветер.

Поэтому он просто скажет европейским партнерам (да и скорее всего уже говорит): хотите тратить деньги — ваше дело, хотите давать гарантии — ваше дело, но не ждите что мы придем и будем вас вытаскивать, если вы влезете в какие-то проблемы. Помните, что вы сами по себе.

Ирония однако заключается в еще одной черте Трампа, которая чрезвычайно важная и влияет на правила игры. Он не любит проигрывать и старается показать себя человеком жестким и всегда получающим то, что он хочет. Поэтому, если ситуация вдруг начнет складываться не в его пользу, то он, конечно, может в значительной степени изменить свою позицию относительно военной поддержки Украины. И Путину это тоже отлично известно.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции