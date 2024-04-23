После теракта в «Крокусе» в публичном пространстве звучат призывы к ужесточению миграционного законодательства. Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия рассказывает RTVI о том, есть ли в этом необходимость и поможет ли это решить проблемы, связанные с терроризмом.

Насколько российское миграционное законодательство выполняет свою задачу и соответствует международным нормам

На мой взгляд, оно отвечает своим основным целям, которые заключаются в ограничении миграции. Россия, несмотря на распространенное убеждение в обратном, очень осторожно подходит к привлечению иностранцев в экономику страны и в ее общественную жизнь. Потому что рано или поздно каждый из мигрантов может стать гражданином России, а значит не бесправным гостем, а полноценным избирателем со своим нестандартным для нашей страны мышлением. Нет никаких существенных препятствий для того, чтобы сегодняшний иностранный рабочий через 10-15 лет после натурализации стал, например депутатом, мэром или занял иную выборную должность.

Не стоит сравнивать наше миграционное законодательство, скажем, с европейским. В странах Евросоюза налицо миграционный кризис, потому что где-то с начала 2010-х годов Европу просто захлестнула волна мигрантов из ближневосточного региона вследствие конфликтов в Сирии и Северной Африке. Европа всегда слишком либерально подходила к вопросу миграции.

Забавно, что в сегодняшних реалиях, если ты россиянин, то тебе сложно получить даже шенгенскую визу, а если ты житель проблемной арабской страны, то без проблем можешь годами не просто жить в Европе, но и даже получать пособия.

Что касается нелегальной миграции, то эта проблема, конечно, есть и в России. Но она представляет собой скорее незаконное использование экономической базы страны для заработка. Социально наше государство не содержит таких мигрантов. Если они находятся в стране нелегально, им просто «позволяется» до поры до времени, пока до них не доберутся правоохранительные органы, зарабатывать здесь и кормить свои семьи на родине. В Европе же нелегальные мигранты стремятся сесть на дотации от государства и, наоборот, не работать. Это существенная разница.

Оправданы ли предложения депутатов Госдумы об ужесточении миграционного законодательства

Как юрист я могу сказать, что большинство депутатов, видимо, даже не знает, насколько уже сурово наше миграционное законодательство и насколько государство в лице МВД может все те пожелания парламентариев, которые они в последнее время озвучивали, реализовывать на базе существующих норм.

Например, есть предложение высылать «за малейшую провинность». Да у нас сейчас мигранту достаточно поймать два штрафа за нарушение скоростного режима на 20 км/ч по фотофиксации для того, чтобы его выслали и запретили въезд в Россию на пять лет!

Справедливо это, или нет? На мой взгляд, нет. Одно дело, когда административное правонарушение направлено против общественного порядка — например, человек вызывающе ведет себя на Красной площади, выкрикивает какие-то националистические лозунги. Другой вопрос — когда человек просто превысил скорость и его за это депортируют, хотя перед этим он долго и упорно работал водителем такси, взвалив на свои плечи тяжелую работу, которую не хотят выполнять местные жители.

Надо понимать, что мигранты хватаются за любую возможность закрепиться в России. Как правило, они работают на двух-трех работах — устраиваются в какие-то структуры ЖКХ и попутно где-то занимаются другим родом деятельности, которых позволяет им зарабатывать больше. Это тоже понятно — дворником много не заработаешь и семью не прокормишь. Поэтому мигранты в основной массе — честные трудяги, пусть и не всегда образованные и культурные.

Конечно же, у каждого из них есть своя мечта заиметь торговую точку или какой-то маленький семейный бизнес, а не заниматься той черной работой, которой они занимаются. И для этого они готовы на упорный, тяжелый труд в не лучших условиях. С этой точки зрения они, безусловно, приносят колоссальную пользу для нашей экономики, потому что многие россияне не способны так самоотверженно трудиться.

Можно ли, ужесточив миграционное законодательство, предотвратить будущие теракты

Теракты к законодательству никакого отношения не имеют. Они являются следствием несогласия реактивно настроенных граждан с обществом и, как правило, происходят на религиозной или политической почве. Они предназначены для привлечения к ним внимания всего мира. Когда в Москве в «Крокусе» произошел теракт, на следующий же день «Исламское государство»* взяло ответственность за него.

Да, российские власти могут располагать доказательствами того, что ИГ* действовало по заданию спецслужб Украины. Но это не снимает ответственности с исполнителей теракта и их пособников, потому что известно, к какой организации они себя относят.

И да, терроризм всегда имеет под собой экономические основы. Но зарабатывают на терроре главари террористических организаций, а рядовым членам или исполнителям терактов, как правило, просто промывают мозги и используют безвозмездно.

Поэтому изменения в законодательстве точно не оградят и уж, безусловно, не избавят страну от террора, который априори не подчиняется законам и происходит, опять же, по идеологическим причинам. Если человек люто ненавидит какую-то социальную группу, а кто-то эту ненависть еще и мастерски подогревает, то террористом может стать и местный житель, гражданин и даже в какой-то степени патриот своей страны.

Приведем в пример признанную в России террористической организацию «Русский добровольческий корпус»*, которая воюет на территории Украины за ВСУ. Такие личности по-своему видят правду жизни. Но эта правда не вписывается в нормы Уголовного кодекса и в реалии того, что происходит в нашей стране. Так что вовсе не обязательно террор или экстремизм носит некий ярко выраженный национальный характер и связан с миграцией.

Зачем была нужна массовая высылка мигрантов, происходившая в первую неделю после теракта

Если вспомнить события 2008-го года, когда Грузия напала на Южную Осетию, в течение двух-трех недель огромное количество граждан Грузии были депортированы из России. Это достаточно шаблонные действия властей, когда обществу нужно показать, что власть на месте, никуда не делась и следит за ситуацией. Поэтому раз после теракта в «Крокусе» возник социальный запрос на, скажем так, неприятие мигрантов из среднеазиатских государств, естественно, их выслали по-максимуму, чтобы снизить накал страстей в обществе.

Справедливости ради отмечу, что высланы были нелегалы. По нашему законодательству мигранты в большинстве случаев могут находиться в России лишь 90 суток в течение полугодия, либо должны иметь разрешение на работу, и таким образом легализовать свое нахождение в России. Как правило, оно стоит денег и подразумевает уплату налогов как работником-мигрантом, так и его работодателем — российской компанией или гражданином. Естественно, никто платить налоги не хочет. Поэтому работодатели предпочитают оставлять мигрантов в виде «туристов», несмотря на то, что они фактически работают.

И вот здесь хорошо бы было поменять миграционное законодательство в пользу смягчения норм. Если выявлено, что мигрант действительно осуществляет трудовую функцию, а не является туристом, то надо его не депортировать, а просто выписывать штраф.

Посчитать, сколько он находится в России, сколько за это время должен был заплатить за патент и таким образом пополнять бюджет — поскольку если человек здесь работает, значит, деньги у него имеются. Не надо рубить сук, на котором, на самом деле, отчасти держится экономика России, ведь очень много рабочих мест занято мигрантами.

Наконец, я считаю, что основная проблема миграции в России связана с тем, что труд мигрантов как правило не нормирован. Они не могут защищать свои трудовые права, как россияне. Кроме того, они выгоднее для работодателя и потому, что это уже меньшее налоговое бремя. Если уравнять налогообложение мигрантов и граждан России, то в целом не будет никакой экономической целесообразности кого-то приглашать из-за рубежа, а это приведет к тому, что рабочие места займут наши граждане.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* запрещенная в России террористическая организация