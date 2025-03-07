После «светофорной коалиции» под водительством Олафа Шольца к власти в Германии снова пришел консервативный Христианско-демократический союз, некогда партия Ангелы Меркель, а теперь — Фридриха Мерца. О том, какую политику будет проводить новый канцлер, в своей колонке для RTVI рассказывает германист Артем Соколов.

Время Мерца

Фридрих Мерц — классический пример политика, которому удалось достичь властных вершин в уже солидном возрасте. Вряд ли он мог предположить, что вынужденно переходя на скамейку запасных Христианско-демократического союза (ХДС) в начале 2000-х годов он останется на ней почти на двадцать лет.

Пока тянулась «эра Меркель», Мерц переключился на работу «по специальности», обеспечивая юридическое сопровождение крупным немецким и американским компаниям. Несмотря на то, что эта работа обеспечивала ему миллионное состояние, как только карьера «канцлерин» начала клониться к закату, Мерц дал понять, что готов вернуться в политику.

Здесь напрашиваются параллели с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Тот пришел управлять страной фактически в статусе пенсионера, чья насыщенная политическая карьера, казалось, уже была закончена. Однако именно он заложил основы современной Германии, поразив всех, в том числе своих оппонентов, упорством и «волей к власти». Годы нацистского правления прошлись катком по миру немецкой политики, и Аденауэр был редким примером буржуазно-консервативного политика, которому удалось уцелеть и не запятнать себя сотрудничеством с НСДАП.

Мерц тоже пришел на выжженное поле, которое оставили после себя не война и диктатура, но лидерские амбиции Ангелы Меркель.

Она не любила в своем окружении тех, кого спешили называть ее преемниками. Сильнее всего от такой политической борьбы пострадал ХДС, где вопрос о лидерстве возник сразу после того, как Меркель объявила об уходе из большой политики. Но и другим партиям тоже досталось — абсолютный статус Меркель делал невозможным формирование сопоставимых по политическому весу управленцев даже у оппонентов.

Когда Мерц возглавил ХДС, это открыло для него и партии окно возможностей. Он обещал устроить «правый поворот», отказавшись от компромиссной политики своей предшественницы, которая привела к размыванию идейного профиля партии и уходу множества сторонников к другим партиям, в том числе оппозиционной «Альтерантиве для Германии» (АдГ). На первых порах это выражалось в чистке партийной бюрократии от «меркелианцев». Впрочем, массовых исключений из партии не произошло, скорее Мерц выдвинул вперед своих сторонников.

В оппозиции

В годы работы «светофорной» коалиции Мерц и его однопартийцы активно критиковали правительство Олафа Шольца. Подчас они действовали напористее и агрессивнее, чем АдГ. Особенно это касалось внешней политики, где Мерц и ХДС обычно выступали с «ястребиной» позиции, призывая наращивать поддержку Украины оружием и деньгами.

Впрочем, когда стало ясно, что ставка Запада на стратегическое поражение России не сработала, Мерц поспешил обвинить канцлера Шольца в нерасторопности и призвать к активизации переговорного процесса.

Не менее яростные споры шли и вокруг миграционного вопроса. Уже после распада «светофорной» коалиции партий в бундестаге Мерц предпринял попытку продавить свои инициативы по ужесточению миграционного законодательства, не отказываясь от голосов «Альтернативы для Германии». Для успеха не хватило дюжины голосов парламентариев, но лидер ХДС показал, что готов идти на непопулярные меры, пытаясь решить одну из острейших проблем современной ФРГ.

Тем не менее бурная деятельность Мерца в оппозиции сама по себе еще не подтверждает его навыки управления государством. Несмотря на богатый опыт в политике и бизнесе, Мерц еще не имел возможности поруководить даже небольшим городом, не говоря о федеральной земле или всей федеративной республике. Злопыхатели ожидают, что столкновение с рутиной государственного управления собьет с него самоуверенность, граничащую со спесью. Ну а сторонники убеждены, что Мерц быстро разберется в новой для себя ситуации и свежим взглядом найдет решения застарелых проблем немецкого общества и государства.

Нарушители спокойствия

Очевидно, что работать правительству Мерца придется в условиях давления со стороны оппозиции. «Альтернатива для Германии» по итогам досрочных парламентских выборов вдвое увеличила свою фракцию в бундестаге. Это серьезное достижение, которое, впрочем, не привело к разрушению вокруг АдГ брандмауэра — бойкота со стороны других политических сил. А значит, партии предстоит направить все свои ресурсы на оппозиционную активность.

Это будет означать не только эмоциональные дебаты в бундестаге по каждому значимому вопросу. «Альтернатива для Германии» будет стремиться влиять на работу парламентских комитетов, закидывать органы исполнительной власти депутатскими запросами и, едко комментируя получаемые ответы, играть на публику. Без голосов АдГ будет невозможно принять новации, затрагивающие дух и букву Основного закона ФРГ.

Одновременно АдГ будет давать понять консерваторам из ХДС, что именно они являются оптимальным коалиционным партнером, в отличие от СДПГ. С учетом роста популярности «Альтернативы» на местном и земельном уровнях на востоке Германии, нормализация АдГ в следующем немецком электоральном цикле вполне возможна. Христианские демократы будут в этом случае ее наиболее естественным союзником.

Поэтому наиболее вероятно, что весь пафос критики АдГ будет направлен на младшего партнера ХДС по правящей коалиции, которым скорее всего будут социал-демократы.

Чего ожидают немецкие граждане от нового правительства?

Прежде всего, слаженной работы, готовности быстро принимать важные для страны решения. Не ставя под сомнение важность межпартийной дискуссии как элемента демократического государства, электорат ФРГ устал от бесконечных дебатов внутри немецкого правительства в духе Веймарской республики. Низкий результат на выборах Свободной демократической партии показывает, что принципиальность немецких либералов в вопросах финансовой политики, которая и привела к распаду правящей коалиции, не нашла поддержки даже у сторонников партии.

Основные запросы немецких избирателей лежат внутри треугольника из социально-экономического положения, миграционного кризиса и личной безопасности. Обыватель ФРГ ощущает размывание привычных основ своей повседневности и стремится остановить этот процесс, вернувшись в золотые годы Ангелы Меркель или Гельмута Коля. Фридрих Мерц представляется им подходящим политиком, который может реализовать такой прыжок «вперед в прошлое».

Большинство проблем немецкого общества имеют внешнеполитическое измерение. Благодаря концепции Zeitenwende («Перемена эпох») канцлера Олафа Шольца дискуссия по внутриполитическим вопросам неизбежно переходит в обсуждение проблем немецкой дипломатии. Берлин является крупнейшим в ЕС донором Украины. На фоне проблем с опаздывающими поездами, устаревшей инфраструктурой и другими проявлениями неполадок в «моторе Европе» щедрость в поддержке другого государства без серьезных дивидендов вызывает вопросы.

Фридриху Мерцу предстоит корректировать внешнеполитический курс Берлина. Первым шагом в этом направлении будет сверка часов с Вашингтоном. Немецкие политики обеспокоены первыми шагами администрации Дональда Трампа, которые, по их мнению, раскалывают атлантическое единство. В команде Мерца хотели бы наладить хорошие отношения с американским президентом, и даже готовы на серьезные уступки, но пока нет понимания, как именно в окружении Трампа видят новые формат взаимодействия США с европейскими союзниками.

Очевидно, что Фридрих Мерц не имеет желания и возможности для открытой конфронтации с заокеанским партнером. Продолжительные разговоры о европейской стратегической автономии, которые велись еще в годы первого президентства Трампа, так и остались разговорами. Да и сам Мерц — классический «продукт» трансатлантических отношений, который едва ли даже в полной мере разделяет представления о формировании многополярного мироустройства.

Многое в американо-германских отношениях станет ясно после первых переговоров германского канцлера и американского президента. Возникновения «особой химии» между ними ожидать не стоит, но Мерц, во всяком случае, может представить себя в качестве человека бизнеса, также умеющего заключать «хорошие сделки».

В целом, от нового немецкого правительства ожидают как решительных перемен, так и сохранения атрибутов привычной послевоенной ФРГ с ее высоким уровнем жизни и международным авторитетом.

Прошедшие досрочные выборы показали высокий запрос немецкого общества на социальную стабильность. Для ее достижения Мерцу предстоит не только перезапускать экономику ФРГ, но работать над изменениями во внешнеполитических подходах Берлина.

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