Американский журналист Такер Карлсон, которого в свое время выгнали с консервативного канала Fox News, поскольку на него было заведено дело за клевету, побывал в России, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Журналистка Екатерина Винокурова рассказывает RTVI, почему этот визит состоялся, кто его хотел и на что надеются представители российских элит в связи с ним.

«Нас все же услышат!»

Эту фразу я чаще всего слышала от знакомых из политических кругов, с которыми мы обсуждали визит в Москву американского консервативного журналиста Такера Карлсона.

Карлсон России не чужой: 25 апреля 2023 года главред Russia Today Маргарита Симоньян написала в телеграм, что готова предложить журналисту работу на канале, а в конце августа того же года на федеральном телевидении заявила, что Карлсон хочет взять у российского президента интервью.

«Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По моей информации именно это событие дало старт серьезным переговорам, которые завершились триумфальным визитом Карлсона в Москву. В кулуарах именно Маргарита Симоньян теперь считается идейным вдохновителем самой успешной пиар-акции всей президентской кампании.

Федеральные издания (в том числе, разумеется, RT) освещали каждый шаг телеведущего, тема Карлсона перебила вообще всю повестку: Карлсон на балете, Карлсон за заправке, Карлсон идет по коридорам, Карлсон, возможно, едет с затемненном микроавтобусе, наконец, на крыше отеля Four Seasons Карлсон признается: интервью с Путиным будет.

Недаром поездку Карлсона в Москву уже назвали «вторым пришествием»: за последние годы Россия отвыкла от западных суперзвезд и, как оказалось, по ним соскучилась.

— Это прорыв информационной блокады!

Так радуется мой знакомый пиарщик, кстати, настроенный по отношению к власти весьма умеренно. Он считает, что контакты с мировыми консерваторами помогут в сдерживании ультраконсерваторов отечественных, которых можно будет снова противопоставлять «нормальным людям». Одно дело — запугивать возвращением в Средневековье своих граждан, другое дело — рисковать предстать в глупом свете перед иностранными единомышленниками.

— Возможно, возвращение в Москву каких-то западных контактов — это первый шаг к тому, чтобы однажды все как-то нормализовалось, — робко делает предположение другой мой знакомый.

Мы прощаемся, а над нашими головами качаются красные бумажные фонарики: символ встречи Китайского нового года. Фонарики повесили еще неделю назад, но после приезда Карлсона о развороте на Восток и о глобальном Юге, кажется, позабыли. Такер Карлсон для российского истеблишмента — не столько журналист, сколько опинионмейкер и символ большой консервативной семьи, частью которой Россия и хочет быть.

Кстати, консервативный мир в эти дни в официальных медиа полностью победил мир русский: истеблишменту хочется воспринимать изоляцию, как временные трудности, но не как цивилизационный выбор. Китайские фонарики — это повод лишний раз поздравить друг друга с приходом Дракона перед тем, как запостить в соцсети сердечко ко дню Святого Валентина, который все равно остается ближе и понятнее сложных восточных гороскопов.

Наконец, Карлсон — это воплощение мечты не только и даже не столько американской, но и российской. Кто из российского истеблишмента хочет быть похожим на Ким Чен Ына: страдать лишним весом, носить нелепую стрижку под горшок и ездить в бронированном поезде перед плохо одетыми селянками с одинаковыми флажками?

Такер Карлсон — красивый подтянутый мужчина, записывающий видео на крыше, парящий над ночной Москвой и едва ли не кричащий: «Я свободен! Я делаю интервью с Путиным, я бросаю вызов родному правительству, и оно мне ничего не сделает! Я — кумир и герой, меня искренне, а не за деньги любят красивые женщины и опасаются сильные мужчины».

Кстати говоря, образ несистемный и довольно опасный в контексте современной российской политики. Те же депутаты и сенаторы, которые репостят фото Такера Карлсона, понимают, насколько сами собственной лояльностью и одинаковостью производят несексуальное впечатление, и насколько несистемный патриотизм Карлсона выглядит мощнее и привлекательнее (а Карлсон со всеми его взглядами — это именно американский, а не российский журналист, и российским быть не собирается).

Такер Карлсон дает российской элите не только надежду на прорыв и свет в конце информационного тоннеля. Он дает еще и мощную эмоцию: смотрите, можно просто быть собой, и при этом оставаться на плаву, не унижаясь перед мейнстримом. Настоящий консервативный (давайте не забывать это ключевое слово) мужчина выглядит именно так: Карлсон возвращает в Россию ту самую американскую мечту, которую последние годы было принято проклинать.

При этом все понимают, что в России Такер Карлсон неминуемо был бы объявлен иностранным агентом и точно так же лишен доступа на любые федеральные каналы. Но, раз уж это сейчас разрешено, то разрешенное восхищение превращается в восхищение искреннее.

Кульминацией визита Карлсона должна быть публикация интервью с Владимиром Путиным, но будем честны, уже даже неважно, что это будет за интервью, что будет сказано, а что не сказано (есть неподтвержденная информация, что Карлсон может обсудить с Путиным судьбу арестованного за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича, но не факт, что этот вопрос прозвучит публично).

Политическое шоу уже случилось, и оказалось, что от него никто не устал: наоборот, люди истосковались именно по формату классического и канонического шоу, причем желательно не про врагов народа и без демонстрации страшных кадров.

Наконец, отметим еще два момента. Во-первых, ультрапатриоты или сохраняют ледяное молчание, не пытаясь отловить Такера Карлсона в какой-нибудь подворотне и немедленно допросить, например, про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или за войну во Вьетнаме. Во-вторых, даже если они публично ворчат про «низкопоклонство перед Западом», то обвиняют в этом, разумеется, не Карлсона и даже не задаются мыслью о целесообразности приезда в Москву знаменитого американца. Им уже сказали, мол, не забывайте, что Карлсон приехал в гости к начальству, ваше дело — помалкивать и не пытаться искать в этом символ возможных перемен.

Но, разумеется, в кулуарах этот символ ищут и надеются как раз на Карлсона, который снимает видеоблог на московской крыше.

Главная опасность Карлсона для системы — это именно его привлекательность для истеблишмента на уровне эмоции.

«Такер Карлсон, пусть нас услышат», — такой флаг американец может смело заказывать в любой типографии России. Его заказ выполнят без очереди и по высшему разряду.

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