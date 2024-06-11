Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 1997 года распустил Национальную Ассамблею — нижнюю палату парламента — и назначил досрочные выборы из-за победы на евровыборах крайне правого «Национального объединения». О том, что стоит за его маневром, а также может ли новый лидер «партии Ле Пен» Жордан Барделла стать премьером, RTVI рассказала старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Любовь Биссон.

Почему все говорят о «поражении Макрона»

Во Франции эти евровыборы фактически превратились в референдум о поддержке политики Макрона. Президентские выборы пройдут только в 2027 году, — то есть следующий электоральный цикл начнется еще не скоро, — а недовольство уже накопилось. Многие оппозиционные партии это использовали. В предвыборной кампании они так и говорили избирателям: нам сейчас нужно показать, что мы с Макроном не согласны и выступаем против «макронизма».

Европейская повестка немножко отошла на второй план. Очень показательно, что сразу после объявления результатов и обращения Макрона к нации, когда он заявил о роспуске Ассамблеи, все политики, все представители правых и левых тут же переключились на внутреннюю повестку. О Европе и о Европарламенте уже никто не вспоминает.

И с правого, и с левого фланга можно наблюдать недовольство того же самого характера, что и во время президентской кампании. Что же стало главными раздражителями?

Во-первых, неясность политики Макрона. Французы привыкли к чередованиям у власти правых и левых, у которых были довольно понятные предвыборные и политические программы. Они существенно различались во внутренних делах, в социальных и экономических вопросах. Макрон пришел как центрист, он смешал эту повестку, заигрывая с избирателями. И теперь никто не понимает, какую повестку он реализует.

Во-вторых, пенсионная реформа. Хотя она уже отыграла, это был очень важный момент для французов. Макрон как представитель либеральной экономической элиты поднимал пенсионный возраст, понимая, что у Франции очень высокий госдолг, госрасходы и так далее. Французы этому сопротивлялись.

В-третьих, фискальная реформа, которая сейчас проводится. Она касается практически всех граждан Франции. Каждый из них имеет хотя бы какую-то недвижимость — семейную, которую он получил по наследству, или маленький домик в деревне. Правительство поднимает налог на недвижимость, что бьет по владельцам этих маленьких домиков. Квартиры обременяются очень высокими налогами. Но это бремя не переносится, например, на тех, кто снимает жилье. Знакомые французы говорят мне: «Понимаете, мы укорененная нация. Для нас важно место, где мы выросли, вот этот кусочек земли». И когда этот налог становится непосильным, люди вынуждены продавать свою маленькую недвижимость, что для них очень болезненно.

Макрон предлагает создать своего рода «мобильную нацию», но французам эта концепция не подходит. По их ощущениям, Макрон действует в угоду новой финансовой буржуазии, которая не привязана к месту, не укоренена в каком-то регионе. Она перемещается за своим рабочим местом в мультинациональных корпорациях, ее представителям все равно: у них есть деньги, чтобы жить в любой столице, чтобы в любом месте снять жилье. А средний француз вообще не так живет.

Затем в своих многочисленных «выходах в народ» Макрон часто демонстрировал некоторое пренебрежение людьми, и это их очень сильно задевало. Например, это можно было видеть во время недавних протестов фермеров. Или был случай многолетней давности, когда к президенту подходит француз и говорит: «Я не могу найти работу. Это проблема — найти работу во Франции». На что Макрон отвечает примерно так: «Слушайте, мне ничего не стоит найти работу. Я перейду через дорогу — и мне уже найдется место. Я не знаю, в чем ваша проблема». Или: «Не понимаю, о чем тут переживать. Поезжайте в другой регион Франции, там обязательно для вас найдется рабочее место». Но это так не работает.

Наконец, французов очень волнуют вопросы внутренней безопасности. Отчасти это может быть связано с миграцией — но лишь отчасти. На самом деле миграционная проблематика — проекция более глобальной проблемы. Во Франции были очень резонансные происшествия — например, убийство полицейским мальчика Ноэля. Или побег преступника, когда на кортеж, который его перевозил из тюрьмы в тюрьму, напали неизвестные и его освободили. И полицейские были совершенно растеряны. Люди воспринимают это так, что Макрон и его правительство, его министр внутренних дел вообще не способны обеспечить внутреннюю безопасность граждан.

Насколько тема Украины и России повлияла на исход выборов

Она не была главной, но все равно имела какой-то отголосок на этих выборах. И это не только украинский вопрос, но и палестино-израильский конфликт. Крайне левые — например, «Непокоренная Франция» Меланшона — настроены пропалестински, не согласны с внешней политикой в поддержку Израиля, и с этими лозунгами шли на выборы. У них в списке даже была кандидат, которая позиционировала себя как «франко-палестинка».

Все эти выступления, студенческие протесты, которые происходят во Франции, действительно отражают часть настроений молодежи. И крайне левые, скорее, именно на этом акцентируют внимание — что Франция должна как можно скорее предпринять все усилия для прекращения огня в Газе, надавить на Израиль.

Что касается украинского конфликта, то тут у французов, наверное, накапливается некоторая усталость от бремени социально-экономической и военной поддержки Украины. Наконец, последние заявления Макрона о том, что Франция готова как-то активнее принимать участие в конфликте на стороне Украины, многих испугали. Среди военных тоже есть обеспокоенность, что за этими словами не всегда стоит реальность, не всегда есть какие-то ресурсы.

На самом деле французы вообще не хотят активно вовлекаться в этот конфликт, их намного больше волнует внутренняя повестка.

Зачем Макрон распустил Национальную ассамблею и на что он рассчитывает

Когда в воскресенье после выборов все ждали прямого включения Макрона, то и аналитики, и политики не исключали, что он распустит Ассамблею. Барделла в своей предвыборной кампании требовал, чтобы Макрон распустил Национальную ассамблею, потому что она больше не отвечает запросам французов и не отражает электоральную реальность. Можно сказать, что он эти требования исполнил. В истории Пятой республики такие роспуски уже были, они не всегда в итоге играли на руку президенту, потому что это очень рискованный шаг.

Есть предположение, что со стороны Макрона это был жест доброй воли: он признает свое поражение и позволяет французам самим определить свое будущее. Но независимые аналитики, которые нейтрально относятся к Макрону, полагают, что это некоторый политический ход. Тем самым он хочет дать возможность крайне правым прийти к власти и проверить их на прочность. Столько лет они ждали этого исторического момента, а по факту окажется, что крайне правые ни на что не способны и не могут реализовать никаких внятных пунктов своей программы. Соответственно, их рейтинг сильно упадет к следующим президентским выборам.

Сейчас в успехе крайне правых все обвиняют Макрона — говорят, что именно его слова и действия привели их к победе на евровыборах.

Однако в случае провала их политики он сможет сказать: «Я вас сто раз предупреждал: если будете голосовать за крайне правых, наступит хаос. Но я поступил демократично».

Может случиться, что ни одна из партий не наберет абсолютного большинства. То есть наступит политическая фрагментация. Это будет осложнять выбор премьер-министра и вообще формирование правительства. Если премьер-министром, условно, станет Барделла, но у него не будет абсолютного большинства в парламенте, то ему придется включать в правительство представителей других партий. Эти согласования будут идти очень непросто.

В итоге они фактически ничего не смогут делать, не смогут реализовывать никакую политику, не смогут принимать никаких решений. Это может опять привести к политическому кризису, опять к роспуску парламента — до тех пор, пока не удастся, наконец, сформировать функциональное правительство. И тогда мы увидим Макрона, который единолично спасает Францию и укрепляет свои позиции.

Почему стоить присмотреться не только к правым

Выборы в Европарламент проходят по пропорциональной системе: сколько голосов партия набирает, сколько мест в Европарламенте она получает. Законодательные выборы во Франции проходят совсем по другой системе — мажоритарной. Партии в округах выставляют одного кандидата. Тут возможны варианты.

Для Франции вообще очень характерно, что партии объединяются против крайне правых. Это тот «стеклянный потолок», который Ле Пен никак не может пробить. И сейчас главная интрига заключается в том, какие коалиции будут созданы. Например, смогут ли социалисты вместе с «Непокоренной Францией» выставить единого кандидата в каком-то округе.

Пока непонятно, будут ли социалисты готовы объединяться с крайне левыми. На предыдущих выборах они объединились — и потеряли политический вес.

Социалистов все уже списали со счетов. Их кандидат на последних президентских выборах набрал 4% — казалось, это политическая смерть. Но на удивление сейчас они оказались на третьем месте и потому могут захотеть выступить независимо.

В последнее время мы смотрим на выборы во Франции как на дуэль крайне правых с Макроном: Ле Пен против Макрона, Макрон против Ле Пен… И забываем о других политических силах, которые тоже могут иметь влияние. Крайне левые — очень пассионарные, среди их избирателей очень много молодежи. И на выборах они способны мобилизовать свой электорат.

Может ли лидер крайне правых Барделла реально стать премьером

Еще никогда представители «Национального объединения» (до этого — «Нацфронта») не становились премьерами. Сейчас впервые они в принципе имеют какие-то перспективы, и это тектонический сдвиг. До этого был лишь один прецедент, когда отец Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

В парламенте у них раньше не было какого-то существенного представительства. Только в последние годы они его очень сильно расширили.

Самые разные представители партии уже сказали, что будут голосовать за Барделлу. Он молодой политик, ему всего 28 лет. Он хорошо себя показал в этой кампании. И надо понимать, что эта победа именно его, а не Марин Ле Пен.

В ней разочарованы очень многие сторонники крайне правых. Ле Пен не умеет дебатировать. Она плохо проявила себя в дебатах с Макроном на последних двух президентских выборах. А Барделла очень хорошо говорит. У него были дебаты с нынешним премьер-министром по телевидению, и он неплохо себя показал. И это тектонический сдвиг, подобный тому, когда отец Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

Так что избиратели поддержали не ее, а его. И поэтому, наверное, правильно тактически и стратегически делать ставку на него. Потому что если Ле Пен будет премьер-министром, то похоронит партию.

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