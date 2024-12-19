Череда выборов в Грузии подошла к концу. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе, рассказывает RTVI о том, сможет ли избранная власть преодолеть давление оппозиции.

«Грузинская мечта» (ГМ) удержала власть в парламенте, а также смогла избрать специальной коллегией нового президента страны Михаила Кавелашвили. 29 декабря действующее первое лицо государства Саломе Зурабишвили, которая также была избрана по квоте ГМ в 2018 году, официально теряет полномочия. Таким образом правящая партия законодательно закроет вопрос формирования своего доминирования, как на уровне законодательного органа, так и исполнительной власти.

Протестная волна, которая вспыхнула в результате решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе не поднимать вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС в одностороннем порядке, продолжается, но агрессивная фаза была подавлена. Власть показала готовность защищать свои позиции не только словом, но и делом. Политическая оппозиция, несмотря на поддержку администрации Джо Байдена и симпатии со стороны большей части европейской номенклатуры, осталась без ресурсов, а рейтинг ее главных лиц не позволяет им возглавить протестное движение.

Оппозиционные политические партии надеются, что митинги и шествия отдельных общественных групп смогут как-то повлиять на власть.

А главные западные игроки, увидев стремление грузинского народа к «европейскому будущему, наконец предпримут какие-то решительные шаги, а не просто останутся в рамках «осуждения» происходящего и ввода зачастую символических санкций против некоторых государственных деятелей.

Для идеологической составляющей противостояния оппозиции и правительства это особенно важно, поскольку первая и до выборов, и после них избрала своей опорой внешнюю поддержку западных стран, а «Грузинская мечта» — внутреннего избирателя. Впрочем, уходящая администрация в Вашингтоне много говорит, но мало действует, а предпринимаемые ею шаги, скорее всего, будут пересмотрены уже избранным президентом Дональдом Трампом. Есть все основания полагать, что неоднократно высказанные надежды ГМ оправдаются — прекратится давление на Грузию по вопросу России и втягивания Тбилиси в попытки нанесения Кремлю стратегического поражения.

Итак, фактически и законодательно «Грузинская мечта» тотально доминирует внутри страны, а попытки расшатать ситуацию в государственных институтах провалились. Нет массовых протестов и забастовок, существующие протестные движения и марши малочисленные, запал насилия иссяк, а проходящие по вечерам мирные собрания напротив здания парламента ни к чему серьезному не могут привести.

Перефразируя слова министра иностранных дел, сотрудничества и внешней торговли Ксавье Беттелья, некоторые страны Европы хотели бы «наказать грузинский народ» за выбор, который им не нравится, но это выбор электората страны и пока нет доказательств, позволяющих утверждать обратное.

Единственная интрига, которая до сих пор остается — это в какой форме покинет свой пост действующий президент Саломе Зурабишвили, отрекшаяся от правящей партии с началом СВО и попытавшаяся стать лицом и лидером оппозиции. Да, она стала лицом «европейского сопротивления» против пророссийской власти «Грузинской мечты», но не дома, а в основном за рубежом.

Непосредственно на родине ее рейтинг как был минимальным, так он и остался. Однако она настойчиво заявляет, что не покинет должность, поскольку не признает ни один институт, ни одно решение и воспринимает себя единственной легитимной силой и официальным лицом Грузии. Однако говорить Зурабишвили может все что угодно, но в реальности ее дискурс представляет собой лишь продолжение политического сказа для внешних сил на Западе. Никаких механизмов борьбы с правительством у нее нет.

Чем же закончится ее борьба за «европейское будущее» Грузии? Есть три возможных сценария. Первый заключается в том, что ее своевременно, тихо и без суеты выдворят из страны в родные французские края или же после очередного зарубежного вояжа просто больше не впустят в страну. Второй, — после истечения срока у нее заберут государственную охрану, а президентский офис отключат от внешнего мира и любого финансирования. Это просто должно вынудить ее самостоятельно покинуть здание, в рамках хотя бы символического протеста.

Последний, — возможно, она самолично покинет страну и уедет за рубеж в политическое изгнание, как проевропейский политик-демократ, который продолжает сражаться с так называемым «пропутинским режимом» в Грузии. Этот вариант может быть особенно выгоден для нее, поскольку так она смогла бы встать в один ряд с Юлией Навальной из России, Светланой Тихановской из Беларуси, Маей Санду из Молдовы и Еленой Ласкони из Румынии. Все эти лица находятся в политическом тренде ЕС под одним политическим лозунгом: «за Европу, против России» (или «за демократию против диктатуры»).

Вероятность, что Зурабишвили сможет остаться в Грузии и попытается продолжить строить здесь свое политическое будущее, учитывая ее возраст и рейтинг, крайне мала.

Со своей стороны, «Грузинской мечте» уже поздно отступать. Геополитические ставки на Виктора Орбана в Венгрии, Роберта Фицо в Словакии и Дональда Трампа в Америке сделаны. Открытая готовность власти использовать насильственные рычаги против протестующих окончательно провели красную линию между тем, о чем ГМ будет договариваться, а о чем — нет.

Новые парламентские и президентские выборы не входят в список обсуждаемых тем. Более того, любые переговоры должны проходить лишь в рамках признания легитимности власти и всех ее институтов. Также, правящая партия сделала ставку на прагматичный подход — европейские государства будут вынуждены сотрудничать с ней, понимая, что альтернативных реальных политических игроков просто нет.

Если после инаугурации Дональд Трамп оправдает ожидания грузинских властей, то о каком-то продолжении «восстания» политической оппозиции и определенной части общества можно окончательно забыть. Их шаткие позиции и так стоят на внешней поддержке, которая развалится как карточный домик без Вашингтона. Главная сейчас для ГМ цель — выпроводить Саломе Зурабишвили без эксцессов, а там уже позволить праздникам, зиме и другим факторам добить протест.

Можно смело предположить, что на грузинском фронте в ближайшее время будет без перемен.

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