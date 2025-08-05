80 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay» сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»). Спустя три дня, 9 августа 1945 года, другой самолет ВВС США сбросил на город Нагасаки плутониевую атомную бомбу «Fat Man» («Толстяк»). О причинах и последствиях этих двух событий RTVI рассказывает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Ядерное шоу Трумэна

Когда 24 июля 1945 года в кулуарах Потсдамской конференции Трумэн подошел к Сталину и как бы невзначай сообщил ему про успешные испытания атомной бомбы, это вполне можно расценивать как попытку ядерного шантажа и психологического давления. На чем основывается такой вывод? На том, что к этому сообщению американский президент ничего больше не добавил.

Если бы Трумэн сказал Сталину примерно так: «Мы сейчас имеем новое оружие необычной разрушительной силы и теперь собираемся применить его против Японии», то это можно было считать чем угодно, но только не шантажом и психологическим давлением. Однако фраза Трумэна не имела дальнейшего логического продолжения — он произнес ее в расчете, что такая новость впечатлит Сталина.

Такую интерпретацию слов Трумэна подтверждает тот факт, что он перед разговором со Сталиным посоветовался об этом с Черчиллем, и тот тоже внимательно отслеживал реакцию советского вождя. Кроме того, если президент США не собирался использовать атомную бомбу в качестве скрытой угрозы в адрес СССР, то зачем он всячески затягивал открытие Потсдамской конференции до ее испытания? Во всяком случае, советское руководство слова Трумэна расценило именно как шантаж и давление — об этом, в частности, потом вспоминал Молотов.

И хотя Черчилль в своих мемуарах уверял, что Сталин не понял истинного смысла слов Трумэна, не стоит его трактовку воспринимать всерьез. Она вполне объяснима, и ничего другого Черчилль написать не мог. Верить ему совсем необязательно, несмотря на то, что воспоминания бывшего британского премьер-министра являются выдающимся литературным трудом, за который он совершенно заслуженно получил Нобелевскую премию.

Я считаю, что на самом деле Сталин слова Трумэна про атомную бомбу понял правильно, поэтому и сделал вид, что ничего экстраординарного он не услышал.

Не будем забывать, что к началу Потсдамской конференции он уже двадцать лет был во главе нашей страны и считался одним из самых опытных мировых политиков. К тому же у Сталина имелась важная особенность мимики — его лицо почти всегда оставалось непроницаемым, и мало кто мог увидеть настоящие эмоции советского вождя.

Почему бомбардировка Нагасаки и вступление СССР в войну против Японии произошли одновременно

Судя по документам, находящимся в открытом доступе, в СССР ничего не знали о планах США и новости об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки стали для Москвы полной неожиданностью. Подготовка к боевому применению ядерного оружия против японских городов проводилась американцами в обстановке абсолютной секретности. Скорее всего, США поставили об этом в известность только руководство Великобритании, да и то лишь в общих чертах и без указания конкретных сроков и целей. Тем более окончательные решения об этом принимались американским командованием в последний момент в зависимости от погодных условий.

То, что Советский Союз объявил о вступлении в войну с Японией одновременно с американской атакой на Нагасаки, скорее всего было простым совпадением. Не думаю, что это можно считать скоординированной акцией — во всяком случае, никаких документов, подтверждающих обратное, до сих пор не обнаружено. Другое дело, что вступление СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года действительно было связано с американской атомной бомбардировкой — но не Нагасаки, а Хиросимы.

Давайте вспомним хронологию событий тех дней. Сталин подписал директиву о начале военных действий против Японии днем 7 августа 1945 года — на следующий день после сброса атомной бомбы на Хиросиму. 8 августа Молотов официально объявил японскому послу Наотакэ Сато о присоединении СССР к Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года и о вступлении в войну с Японией.

На мой взгляд, СССР в любом случае был готов воевать с Японией в соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами, но атомная бомбардировка Хиросимы 6 августа заставила советское руководство поторопиться.

В Москве небезосновательно опасались, что применение американцами ядерного оружия против Японии заставит ее капитулировать перед ними до того, как в войну вступит СССР.

Но такое развитие событий могло привести к тому, что весь Китай оказался бы под контролем режима Чан Кайши, с которым у Советского Союза были сложные отношения, а вот США считали его своим союзником. При этом юг Сахалина, отторгнутый от Российской империи еще по результатам Русско-японской войны 1904-1905 годов, наша страна в любом случае бы тогда вернула, даже если бы ей не пришлось воевать с Японией.

Почему целями для атомных бомбардировок США выбрали именно Хиросиму и Нагасаки

Если Хиросиму американцы бомбили целенаправленно, то Нагасаки стал жертвой ядерного удара случайно. Изначально в список потенциальных целей для атомных бомбардировок вошли Киото как один из главных центров японской промышленности, Ниигата, где находился большой порт, Кокура с его огромными военными складами, Хиросима с ее военными арсеналами, портом и штабами 2-й армии и Военно-морского флота Японии, а также Иокогама, где было сосредоточено крупное военное производство. Все эти города имели не столько военное, сколько промышленное значение.

Что касается Нагасаки, то этот город был относительно крупным промышленным центром, но никакого военного значения он вообще не имел. Именно поэтому во время предшествующих боевых действий американцы его почти не бомбили. Нагасаки просто не повезло — его назначили запасной целью в случае неудачной попытки бомбардировки Кокуру. Так оно и получилось — 9 августа 1945 года над Кокуру была плохая погода с 70-процентной облачностью. Поэтому летевший на Кокуру американский бомбардировщик B-29 после трех неудачных заходов на цель развернулся и сбросил бомбу на Нагасаки.

Приблизили ли атомные бомбардировки окончание войны с Японией

Я согласен с теми исследователями, которые утверждают, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали решающим фактором, позволившим сломить сопротивление Японии и заставить ее как можно скорее капитулировать. Я тоже считаю, что это способствовало скорейшему окончанию Второй мировой войны и спасло десятки тысяч жизней американских военных, которые в ином случае должны были высадиться десантом на Японских островах. Не уверен, что им пришлось бы там воевать до 1946 года, как опасались американские военачальники, но в любом случае в такой ситуации победа над Японией досталась бы США слишком большой ценой.

Дело в том, что в марте 1945 года в Японии разработали детальный и хорошо продуманный план обороны страны — так называемый оперативный план «Кэцу». Он предусматривал сосредоточение на Японских островах наиболее боеспособных сил армии и флота для оказания активного сопротивления противнику, а также создание укрепрайонов в местах возможной высадки вражеского десанта. То есть вплоть до начала августа 1945 года японцы были настроены воевать с США долго и ожесточенно, что неизбежно привело бы к затягиванию войны и к большим безвозвратным потерям американских военных.

Поэтому военно-политическое руководство США по результатам абсолютно циничного анализа пришло к выводу, что можно ни перед чем не останавливаться, чтобы заставить японцев поскорее сдаться. Очевидно, оно исходило из такой логики, что чужая жизнь не значит ничего по сравнению с жизнью американского солдата.

Помогли ли Красной армии ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки

Вступление Советского Союза в войну против Японии тоже оказало определенное влияние на дальнейшее развитие событий. Давайте вспомним, что обращение императора Хирохито к подданным Японской империи произошло 15 августа 1945 года, а не сразу после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. За шесть дней боевых действий, начиная с 9 августа, части Красной армии активно наступали по всем направлениям, а 16 августа они взяли крупный город Муданьцзян в Маньчжурии и вышли на оперативный простор. После этого разгром Квантунской армии стал делом ближайшего времени.

Теперь Япония оказалась в безвыходной ситуации — Маньчжурия и Корея будут скоро окончательно утрачены, а над самой метрополией нависла угроза жестоких бомбардировок с возможным применением ядерного оружия.

Ведь в Токио не знали, что у американцев к тому времени было только две атомных бомбы.

После этого для японцев стало очевидно, что дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Но здесь следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ускорили капитуляцию Японии, но никоим образом не повлияли на ход советско-японской войны. Даже без ядерных ударов по японским городам темпы продвижения Красной армии и ее военные успехи были бы точно такими же.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — это военные преступления?

Безусловно, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были грубейшими нарушениями норм международного права. Любая война должна вестись против вооруженных сил противника, объектов военной инфраструктуры и центров принятия решений, но никак не против гражданского населения и промышленных объектов. Когда американские военные готовили ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, они не могли не знать, что в результате этого погибнет много мирных людей — несоизмеримо больше, чем японских военнослужащих.

Хиросиму и Нагасаки никак нельзя считать легитимными военными целями. Всякие разговоры, что в 1945 году нормы международного права формально не запрещали применение ядерного оружия, не выдерживают никакой критики. США отлично понимали последствия своих действий — ведь они месяцем ранее проводили испытания ядерной бомбы и знали как про ее разрушительную силу, так и про воздействие радиации.

Если жертвы среди мирного населения при ковровых бомбардировках Германии англо-американской авиацией и предыдущих бомбардировках Японии (например, авианалеты на Дрезден 13-15 февраля и на Токио 10 марта 1945 года) еще можно с некоторой натяжкой назвать сопутствующим ущербом (хотя по большому счету это тоже были военные преступления), то в отношении ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки так полагать нельзя. Массовая гибель мирных людей изначально закладывалась американцами в планирование этих операций.

Поэтому атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки необходимо однозначно рассматривать только как военные преступления и никак иначе. У США не было никакой военной необходимости сносить эти города с лица земли вместе с их жителями. Главной целью американцев стало оказание психологического давления не только на японские власти, но и на простых японцев, чтобы сломить их волю к сопротивлению.

Уроки Хиросимы и Нагасаки

Ядерные удары по мирным японским городам на завершающем этапе Второй мировой войны полностью изменили человечество и оказали колоссальное влияние на его дальнейшую историю. Если бы их не было, то мы бы сейчас жили в совсем другом мире. Нынешний глобальный миропорядок вырос в том числе из долгосрочных последствий атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Его важным компонентом является наличие атомных арсеналов у некоторых стран и необходимость им проводить политику ядерного сдерживания.

Если к нынешнему времени Ялтинско-Потсдамская система международных отношений уже не существует, то последствия ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки до сих пор дают о себе знать.

Трагическая судьба этих двух японских городов стала для мирового сообщества наглядным предупреждением, что представляет собой ядерное оружие. Если кому-нибудь придет в голову вновь применить его на поле боя, то это неизбежным образом приведет к всемирной катастрофе. Поэтому всем нам так важно знать и помнить уроки Хиросимы и Нагасаки.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Записал Андрей Мозжухин