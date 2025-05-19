После теракта в «Крокус Сити Холле» государство решило всерьез взяться за решение вопроса нелегальной миграции. Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП, рассказывает RTVI о необходимости более жестких мер по предотвращению этого явления.

Почему в последнее время о нелегальной миграции говорят все больше

Долгое время наша фракция, по сути, в одиночку била в набат, стараясь привлечь внимание правительства и Думы к росту социальной напряженности и этнической преступности, порожденному бесконтрольной миграцией. Так было, например, с запретом на привлечение иностранных граждан к работе в разных отраслях экономики.

Законопроект, предусматривающий подобные меры на федеральном уровне, мы внесли в Госдуму осенью 2023 года. Тогда он не был поддержан, однако многие субъекты Российской Федерации приняли аналогичные региональные законы, и в ряде случаев установленные ограничения были расширены в дальнейшем.

К сожалению, должна была произойти трагедия — чудовищный теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы ситуация изменилась. Только тогда и правительство, и депутатский корпус активно включились в работу по правовому регулированию миграции, в которой фракция СРЗП продолжает играть ведущую роль. Но сказать, что произошел коренной перелом в подходах к миграционной политике, было бы преувеличением.

За последние полтора года мы внесли в Думу несколько десятков законодательных инициатив, затрагивающие разные стороны этой проблемы. Скажем, наш законопроект о выдворении из страны родственников мигрантов, нарушивших закон, направлен на противодействие этническому криминалу. Проблема, которую он призван решить — угроза формирования этнических анклавов, тянущая за собой целый шлейф опаснейших последствий. В них возникает параллельный мир со своими ценностями и законами, опирающийся на всевозможные диаспоры и землячества.

Нужно пресечь эту подрывную деятельность на корню, запретив негражданам создавать общественные организации.

Более того, необходимо запретить диаспоры как явление, признав их образование организацией преступного сообщества! Это особенно важно после свержения режима Асада в Сирии, которое привело к активизации исламских радикальных группировок в России и за ее пределами. Известно, что в геноциде сирийских христиан в Сирии активно участвовали боевики из Средней Азии. Большой вопрос, сколько их уже в России, и сколько еще приедет, пользуясь отсутствием визового режима и биометрии.

Как нелегальные мигранты проникают в Россию и что с этим делать

Надо сказать, что действующие сегодня требования к дактилоскопической регистрации и фотографированию мигрантов оставляют лазейки для тех, кто не в ладу с законом. Например, им даются 90 дней со дня въезда, чтобы сдать биометрию. В результате многие «забывают» это сделать и успевают без всякой биометрии совершить правонарушения, а после депортации получают на родине новые документы с измененными именем-фамилией и беспрепятственно возвращаются в Россию.

С 1 декабря прошлого года на некоторых пунктах пропуска биометрию иностранцы сдают на границе. Правительство России утвердило эту процедуру в качестве эксперимента, который продлится аж до июля 2026 года. Считаю это совершенно необоснованной затяжкой решения важнейшего вопроса.

Мы внесли в Госдуму законопроект о повсеместном внедрении обязательной биометрии при пересечении границы. Делать это нужно безотлагательно. Все технологии для этого есть. А главное, эта мера жизненно необходима для обеспечения национальной безопасности.

Однако, повторю, в настоящий момент реальность такова, что экстремистские элементы свободно проникают на нашу территорию и будут ждать здесь команды из-за рубежа. А пока они тренируются в подпольных борцовских клубах, легально закупают оружие через получивших российских паспорта земляков.

Когда же мы вносим законопроекты, где ограничиваем право новых граждан на приобретение оружия, на работу в органах внутренних дел, нам говорят — нельзя! У нас, мол, все граждане равны! Не пойму, что это такое — преступная беспечность или сознательное вредительство?!

Напомню, что с 5 февраля в России начал действовать ужесточенный контроль над мигрантами. Полиция теперь может депортировать нелегалов без решения суда. Этот закон нужно рассматривать в увязке с указом президента Путина от 30 декабря прошлого года. По сути, в нем глава государства поставил нелегалам ультиматум: либо они узаконят свое пребывание в нашей стране, выполнив ряд требований, либо возвращаются на родину.

Мы однозначно поддерживаем такой подход: нелегалам в России не место, с какой точки зрения на эту ситуацию не взгляни. Это ресурс для процветания теневой экономики, этнического криминала и экстремизма. Если иностранцу нечего скрывать, он законопослушен и хочет честно трудиться — пожалуйста, для этого есть все возможности.

Теперь дело за МВД, которое обязано четко выполнить возложенные на него задачи — нужные для этого полномочия ведомство получило. И в этой связи я бы хотел затронуть такой аспект: в настоящее время высылка иностранцев производится за счет российского бюджета. Так, в 2023 году на депортацию 70 тысяч мигрантов казна потратила 336 миллионов рублей. Сколько же средств нам придется потратить в ближайшее время?

Чтобы избежать подобных трат, наша фракция внесла законопроект о введения въездного сбора для иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывающих в Россию в порядке, не требующем получения визы. Смысл инициативы прост: мигрант при въезде в страну оплачивает сбор, а в случае его депортации она производится за счет этих средств, а не бюджета, как сейчас.

К сожалению, в правительстве нас не поддержали, не приведя внятных контрдоводов. Но мы не остановимся и будем перевносить нашу инициативу, потому что не видим другой альтернативы, отвечающей интересам граждан и государства.

Вызвано ли неприятие миграции ксенофобией

Хотелось бы подчеркнуть: мы категорически против попыток рассматривать мигрантскую тему под углом межнациональных отношений. Не надо нас пугать жупелом ксенофобии, мы готовы принять всех, кто уважает наши ценности и традиции, и дадим отпор всем, кто пытается навязать нам свою волю!

Неприятие нашими соотечественниками бесконтрольной миграции — не этнический, тем более не религиозный, а цивилизационный конфликт. Это конфликт между многонациональным сообществом, которое складывалось веками, и чужаками, не желающими и неспособными интегрироваться в сложившуюся среду, но намеренными навести тут свои порядки.

Другой недобросовестный прием наших оппонентов — представить дело так, будто мы выступаем против миграции как таковой. Напомню, что «миграция» означает «перемещение»: приехал — поработал — уехал. Так принято в странах Персидского залива, Юго-Восточной Азии. Убежден, что нам нужно взять на вооружение такой же подход, и он должен быть отражен и принимаемых Думой законах и в национальной стратегии миграционной политики.

На это нацелена ключевая инициатива нашей фракции по отмене патентной системы. Сейчас иностранец приезжает в нам, покупает за 2600 рублей патент, не собираясь ни дня работать легально, и потом его ищи-свищи. А должно быть так: если предприятию нужен некий «ценный специалист», на конкретного человека оформляют заявку: кто нужен, на какой срок, какую работу.

Главный смысл системы состоит в том, что мигрант приезжает не абы куда, а на конкретный срок на конкретное место — по приглашению работодателя. Тот несет за него полную ответственность, а также вносит депортационный залог. Если работодатель сжульничал (например, выдал липовое приглашение), — его наказывают и лишают права привлекать иностранную рабсилу.

Если выясняется, что приезжий не трудится там, где положено, значит он нелегал и подлежит высылке — средства на это в бюджете уже есть. И в Россию такой нарушитель больше не вернется — ведь еще при въезде на границе с него сняли все биометрические данные, а его имя теперь занесено в «черный» список. И никаких родственников и родичей! Еще раз: приехал, поработал, — до свидания!

Полагаю, что при таком подходе к миграции нам удастся снять многие острые вопросы, которые сегодня волнуют наших сограждан.

Это и есть настоящая трудовая миграция, а то, что происходит последние годы и продолжается сегодня — политика «замещения» российского народа пришлыми этносами, сверхуспешная операция западных спецслужб по подрыву безопасности нашего государства.

В заключение скажу, что мы только в начале пути по наведению порядка в миграционном законодательстве. Избиратели ждут от власти более фундаментальных изменений, связанных отказом от двойного гражданства, с отменой безвизового режима, проверкой законности получения гражданства РФ за последние 10 лет, реформой самой миграционной службы, а также приведения норм права в соответствии с моделью трудовой миграции, когда иностранец приезжает в Россию не жить, а только работать.

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