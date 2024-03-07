После «голой вечеринки» Насти Ивлеевой по всей России пошла волна доносов на всевозможные увеселительные мероприятия. Так, недавно полиция провела проверку в стриптиз-баре, где стриптизерша была одета в костюм монашки, а в Саратове чиновнику пришлось уволиться из-за участия в самом обычном «одетом» банкете. О том, как далеко может пойти государство в отстаивании традиционных ценностей, рассказывает для RTVI партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия.

Почему устроителей вечеринки в Красноярске, в ходе которой стриптизерша танцевала в костюме монашки, обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Полагаю, что люди, которые сегодня пишут заявления, обращения либо доносы на тех, кто проводит «неправильные» вечеринки и подтягивают их под пропаганду ЛГБТ*, на самом деле откровенно злоупотребляют правом.

Костюм монашки на стриптизерше — это ролевая игра, сценический образ, все, что угодно, но точно не пропаганда нетрадиционных ценностей. Поэтому когда кляузник обращается в полицию с жалобой о том, что, мол, «супостаты занимаются прославлением ЛГБТ*», он точно злоупотребляет правом, хитро подменяя понятия и играя на повестке дня.

Как теперь всем страждущим правомерно проводить подобные мероприятия? Вероятно, они перейдут в формат «квартирников». Так в советское время все слушали запрещенных музыкантов. Сейчас, скорее всего, люди, увлеченные определенной не одобряемой тематикой, в том числе ЛГБТ*, будут арендовать какое-то помещение, закрывать его, изымать друг у друга телефоны, чтобы видео с мероприятия потом никуда не утекло и проводить время так, как хочется им.

С другой стороны, недавно силовики «пресекли» в Ленобласти вечеринку в загородном коттедже, в которой они усмотрели ту самую пропаганду нетрадиционных ценностей. И здесь речь может идти о злоупотреблении полномочиями со стороны полицейских, потому что попасть в жилище против воли лиц, находящихся там, сотрудники могут только в случае, если внутри точно совершается преступление.

Всем понятно, что люди, когда видят в глазок полицейских, открывают им дверь сами. Но важно понимать и то, что когда полицейские обращаются к этим гражданам, они обязаны спросить разрешения, чтобы войти внутрь. И им можно отказать — на этом полномочия полиции заканчиваются. Потому что жилище неприкосновенно, а ограничение этого права допускается только с санкции суда.

Поэтому, если полицейские разгоняют «ЛГБТ*-квартирники», то, в первую очередь, вопрос о законности поведения больше к ним, нежели к гражданам, поскольку у нас в стране под пропагандой ЛГБТ* понимается исключительно публичная деятельность: пропагандировать на улице, в соцсетях, чтобы заинтересовать публику.

Следуя логике этого случая, выходит что у нас де-факто запрещены уже разговоры на кухнях? Что ж, тогда мы попали в антиутопию Оруэлла «1984».

Я считаю, что подобные инициативы базируются на мнимом понимании интересов службы чиновниками, которые берут под козырек и вкладывают в свою деятельность собственные смыслы, нежели букву закона, как бы «про запас» проявляя служебное рвение.

Почему после «одетой» вечеринки свою должность потерял глава Общественного совета при Саратовской областной думе

Здесь человек мог уйти под давлением общественного мнения. Потому что у нас какой-то частью общества действительно раскручивается тема аскезы в плане общественных мероприятий — пока идет СВО, веселиться публично, с шиком, за большие деньги нельзя. Считается, что лучше эти средства направить в фонд ветеранов, поддержать бойцов или иным образом помочь стране. Об этом прямо говорит президент, а, значит, общество должно насторожиться. Особенно чиновники.

Теперь уже бывший глава Общественного совета при Саратовской областной думе Игорь Малинский, как сообщалось, появился в окружении неких бизнесменов, показывая «пренебрежение» этим неписаным правилам. Формально такое можно подогнать под нарушение кодекса профессиональной этики чиновника. Потому что, например, те бизнесмены могли получать подряды от государства, а Малинский имел отношение к их распределению.

Кодекс профессиональной этики есть в каждом ведомстве, и все чиновники обязаны его соблюдать. Последствия нарушений зачастую фатальны: лет пять назад судью одного из районных судов сняли с должности за то, что она в соцсети выставила фотографию своего отпуска в купальнике, а два года назад мантии лишилась судья, которую закадровый голос собутыльника на слитом в телеграм видео назвал «писечкой». Примеров масса.

Из-за чего все это началось

По сообщениям СМИ, «голая вечеринка» Ивлеевой вызвала неодобрение у руководства страны. Но, как я считаю, не потому, что там люди были фривольно одеты, а потому, что они занимались мотовством в сложное для страны время. Если даже не было голого формата вечеринки и гости тусили бы в смокингах и вечерних платьях, при этом распивая дорогое шампанское и поглощая черную икру, уверен, реакция сверху была бы такой же.

На мой взгляд, ничего противоправного в «голой вечеринке» не было. В нашем законодательстве отсутствует какая-либо норма, которая наказывала бы за появление в общественном месте в обнаженном виде. Единственное, что подпадает под признаки правонарушения в данном случае это — либо пропаганда запрещенного движения ЛГБТ*, либо мелкое хулиганство. Но мелким хулиганством с точки зрения права будет считаться обнажение, скажем, на транспорте, в магазине. Если же кто-то решит обнажиться перед детским образовательным учреждением, то тут вообще можно говорить о развратных действиях с точки зрения Уголовного кодекса.

Однако если совершеннолетние люди собираются на тематическую вечеринку в клубе, в квартире, на даче, где они скрыты от посторонних глаз и все объединены общей целью провести свой досуг именно так, как они считают нужным, то правонарушения из-за их обнаженного вида или действий, основанных на сексуальной подоплеке, точно нет.

Тем не менее то, что участники уже и других отмененных вечеринок страдают, — однозначный факт. А их публичные извинения, скорее всего, можно считать следствием массового психоза.

Я не говорю, что надо на каждом углу показывать свое отношение к сексу или собственную сексуальность. Но повторюсь, если совершеннолетние люди встретились в каком то месте для того, чтобы провести тематическую вечеринку, в этом ничего противоправного нет.

Последствия «голой вечеринки» показали региональным чиновникам, что им тоже можно «натягивать сову на глобус», раз в самой столице карают скорее по понятиям, чем по закону. Поэтому полицейским стало сильно легче составлять протоколы за мелкое хулиганство, которого формально нет, если вечеринка тематическая, закрытая и никакого ЛГБТ* на ней не пропагандируют. И даже если беспричинно привлеченные к ответственности пойдут в суды что-то обжаловать, то судьи, посмотрев на шумиху после «голой вечеринки», их точно не оправдают. При таком раскладе куда проще покаяться и заявить про «не ту дверь».

В каких ситуациях получится отстоять свою позицию в суде

Считаю, что в ситуации, связанной с монашкой, перспективы есть, как и с ситуацией, когда разогнали «ЛГБТ*-квартирник». В любом случае, свои права надо отстаивать. И бремя доказывания здесь лежит, опять же с точки зрения закона, на обвинителях, то есть на полиции.

В целом мы видим здесь перегибы со стороны тех, кто считает любое проявление сексуальности чем-то запрещенным. Если взять некоторые их тезисы, то получается, что нам всем нужно жить по заветам церкви и “Домостроя”. Да, у таких активистов есть свое право на восприятие окружающего мира — они могут быть скромными, целомудренными, какими угодно, но это не значит, что под ту же гребёнку должны подгонять остальных наших сограждан. Из содержания нашего законодательства следует, что коль скоро твои действия не наносят ущерба общественным интересам, если ты не совершаешь правонарушение, то ты вправе делать все, что тебе заблагорассудится.

Поэтому бороться за свои права нужно всем, кто считает их ущемлленными на фоне доносов и кляуз от лиц, имеющих отличные ценности.

И тут можно вспомнить ряд дел, связанных с Юрием Шевчуком, фронтменом «ДДТ». Питерские суды, несмотря на царившую два года назад истерию в отношении этого певца в обществе, встали на его сторону, какими бы острыми словами он не характеризовал текущее положение дел в стране и приняли решения по закону, а не по требованию толпы.

Могут ли депутаты закрепить запрет вечеринок в законодательстве

Ничего невозможного, когда автором законодательной инициативы являются власти, нет. Существует же, к примеру, в КНДР определенный публичный дресс-код (длина юбки, вид прически, скромный макияж и т.п.). И все вынуждены подчиняться. Потому что формально — это закон.

Опять же, я могу привести в качестве примера дружественную нам Абхазию. Там на законодательном уровне закреплён штраф за появление в публичных местах в купальных костюмах, в шортах и без футболок, несмотря на то, что страна является черноморским курортом! И если, например, в соседнем Сочи в купальнике можно ходить где угодно — хоть в ресторане, хоть по улицам и никто слова не скажет, потому что у нас нет такой нормы, — то в Абхазии за это накажут.

Это подтверждает, что любая инициатива, которая, по мнению населения и его властей, чем-то обоснована, всегда может обрести форму закона, то есть станет обязательной к исполнению.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России