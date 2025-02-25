В 2026 году на пенсию начнут выходить граждане, которых обязали делать отчисления на накопительную часть пенсии. О том, почему одни из них потеряют в деньгах, а другие просто не смогут получать пенсию, рассказывает RTVI депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

Трижды пострадавшие

Самая обиженная категория пенсионеров в нашей стране — это граждане 1967 года рождения и младше. На них пришлись три удара от всех трех пенсионных реформ последних десятилетий.

Во-первых, наиболее очевидный — это увеличение пенсионного возраста. Женщины 1967 года рождения выйдут на пенсию в 59 лет, в 2026 году, а мужчины — в 2032 году.

Во-вторых, — переход к баллам (ИПК, то есть «индивидуальные пенсионные коэффициенты») и требования к стажу и объему взносов как условие назначения страховой пенсии. К женщинам 1967 года рождения будут в полном объеме предъявлены требования по ИПК — 30 (баллов) и 15 лет стажа.

Наконец, третье. На граждан 1967 года рождения и младше пришлась в полном объеме провальная реформа частичного перехода к обязательным отчислениям на накопительную часть пенсии. В начале 2000-х всем с воодушевлением рассказывали, как хорошо самим создавать накопительную пенсию, которую они заработали самостоятельно. При этом тщательно утаивалась информация о том, что накопительная часть пенсии не будет дополнением к страховой, а пойдет вместо нее.

Будучи депутатом Государственной Думы, я была главным противником этой реформы на всех ее этапах. Неоднократно доказывала, что доходность («индексация») по накопительной части пенсии будет заведомо меньше, чем индексация ее страховой части. В итоге граждане, которых заставили отчислять средства на накопительную пенсию, будут в проигрыше. Выиграли только финансовые посредники НПФ и управляющие компании, которые десятки лет пользовались этими деньгами.

Массовое осознание обмана появится у людей лишь в 2026 году, когда первая когорта граждан, взносы которых на накопительную часть пенсии отчисляли в течение 12 лет, начнут выходить на пенсию.

Пример Елены Ивановны

Покажем это на примере женщины 1967 года рождения. Скажем, некая Елена Ивановна обратится за начислением страховой пенсии в 2026 году, когда ей исполнится 59 лет. У нее 15 лет стажа и она получала среднюю для России заработную плату.

В 2002, 2003 годах с ее заработной платы отчислялось по 4% на накопительную часть пенсии. С 2004 по 2014 год, в течение 10 лет, — по 6%. На страховую же часть, в пенсионный фонд, отчисления шли в размере 10%.

С 2014 года отчисления на накопительную часть пенсии прекратились. Все взносы (16%) стали переводиться на страховую. При конвертации накопленного пенсионного капитала в баллы (ИПК) в 2015 году Елене Ивановне начислили 28,7 ИПК и засчитали 12 лет стажа. Для того чтобы получить право на пенсию, ей нужно проработать еще 3 года. Елена Ивановна проработала 2014, 2015 и 2016 год, получая среднюю заработную плату, заработав еще 14 баллов. В итоге всего — 42,7 баллов.

Когда в 2026 году Елена Ивановна будет оформлять пенсию, ее исчислят следующим образом: общее число заработанных ИПК (42,7) * стоимость ИПК в 2026 году (145,69) + фиксированная часть страховой пенсии (8907,7). В условиях 2025 года Елене Ивановне начислили бы пенсию 15128,7 рублей. В 2026 году этот размер будет несколько больше, с учетом индексации.

Поскольку Елена Ивановна отчисляла взносы на накопительную пенсию, то по достижении 55 лет (в 2022 году) она обратилась за накопительной пенсией. А она составляет всего 1067,5 рублей. Возможно, Елена Ивановна будет вполне довольна, пока она не поймет одну важную вещь — из-за того, что ее обязали делать отчисления в накопительную часть пенсии и в соответствующим эквиваленте не делать на страховую, у нее было потеряно 16 ИПК.

В условиях текущего года при назначении страховой пенсии, если бы у нее не было накопительного элемента, то ей бы начислили еще 2331 рублей. Вот только вместо этой суммы она получит накопительную пенсию в размере 1067 руб. Таким образом, ее ежемесячные потери составят 1264 руб. С годами эти потери станут расти, так как индексация по страховой части будет заведомо больше, чем доходность по накопительной.

Это касается всех граждан 1967 года рождения и младше, как мужчин, так и женщин. Но самые серьезные проблемы возникнут у тех, кто из-за обязательного накопительного элемента вовсе потеряет право на пенсию. Елена Ивановна хотя и потеряла в размере страховой пенсии, все же получит ее в свои положенные 59 лет.

Пример Марины Петровны

Рассмотрим другой пример. Марина Петровна имеет стаж работы 16 лет и всегда получала заработную плату в 2 раза ниже средней. За отчисления на страховую часть пенсии в 2002—2014 годах Марина Петровна заработала 14,3 ИПК. Работая еще четыре года, и получая половину средней заработной платы, она заработала еще 9,6 ИПК.

В 2026 году Марина Петровна обратится за страховой пенсией, но она не будет ей назначена, хотя стаж женщины превышает необходимые 15 лет. Просто ИПК у нее составляет всего 23,9. Ей скажут: «Ждите еще пять лет и получайте потом социальную пенсию, либо докупайте баллы».

Теперь вернемся к тому, что с 2002 по 2014 годы Марина Петровна отчисляла на накопительную часть пенсии и из-за этого у нее оказалось потерянными 8 ИПК. Не будь этого накопительного элемента, Марина Петровна располагала бы 31,9 баллов. От проблем с назначением страховой пенсии она бы была избавлена. Размер ее страховой пенсии составил бы 31,9 * 145,69 + 8907,7 = 13 555,2 рублей. А с учетом того, что минимальная пенсия в 2025 году составляет по России 15 250 рублей, Марина Петровна может рассчитывать на федеральную доплату к пенсии в размере 1695 рублей.

Ситуация еще более запутывается из-за того, что еще в 2022 году Марина Петровна обратилась за накопительной частью пенсии. Ей сказали, что поскольку при ее расчете, исходя из накопленных взносов, она составит меньше 10% от МРОТа, НПФ или управляющая компания не будет заморачиваться с выплатой пенсии в размере 370 рублей в месяц — просто дадут единовременную выплату, равную 90 тыс. руб.

Довольная Марина Петровна получила свои 90 тысяч рублей и стала ждать страховую пенсию. Что произойдет дальше, мы уже знаем. В 2026 году ей скажут, что права на страховую пенсию у нее нет, поскольку ИПК не хватает, и предложат докупить баллы.

Подсчитаем потери Марины Петровны при двух вариантах поведения. Стоимость одного ИПК в 2025 году — 59 241,6 рублей (в 2026 году будет больше). Марине Петровне, чтобы получить право на страховую пенсию, придется докупить 6,1 ИПК, заплатив при этом 361 374 руб.

В итоге чистые потери Марины Петровны при покупке баллов составят 271 374 рублей (за вычетом единовременной выплаты). Если же Марина Петровна не найдет денег для покупки ИПК, то ее потери составят в ценах и условиях 2025 года 15250 * 12 * 5 = 915 000 рублей.

Таким образом, Марина Петровна из-за накопительного элемента потеряла в 10 раз больше, чем накопила.

Ну а скольких граждан нашей страны это может коснуться, каковы их возможные потери — это предмет моего депутатского запроса министру труда и социального развития.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции