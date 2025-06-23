Дата следующих парламентских выборов в Армении определена — 7 июня 2026 года. В их преддверии под удар власти попал Самвел Карапетян — один из самых богатых армян в мире и основатель бизнес-империи «Ташир», который решил поддержать Армянскую апостольскую церковь в ее противостоянии с Николом Пашиняном. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев рассказывает RTVI, что арест Карапетяна значит для самого Еревана и его отношений с Россией.

Предвыборное дело

«Небольшая группа, забыв историю Армении, историю Армянской церкви на протяжении тысячелетий, атакует Армянскую церковь, армянский народ. Поскольку я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа, то я буду принимать в этом непосредственное участие. Если же политикам это не удастся, то мы поучаствуем во всем этом по-своему».

Так звучит цитата из интервью миллиардера Самвела Карапетяна, за которую его отправили под арест. Конечно, по российским меркам эти слова звучат весьма радикально, но по-армянским — точно нет. После 2020-го и тем более после 2023-го года армянские оппозиционеры, блогеры и протестующие на улицах успели наговорить такого, что дело о «публичных призывах к захвату власти» можно завести на тысячи человек. Не говоря уже о том, что точно так же можно квалифицировать и все, что делали сторонники Пашиняна в апреле 2018-го — а именно перекрывали улицы и блокировали правительственные здания под лозунгом «свергни Сержа».

Спорить о «предвыборной» составляющей ареста Самвела Карапетяна просто не имеет смысла — да и сама власть в Армении особенно не пытается делать вид, что ее там нет.

Чего стоит хотя бы пост Пашиняна: «Он говорит: “мы вмешаемся по-своему”. Так вот, теперь я вмешаюсь по-своему, мерзавец».

Карапетян — не просто миллиардер, а второй самый богатый этнический армянин в мире (уступая лишь основателю компании Yota Альберту Авдоляну). В рейтинге российских бизнесменов по версии Forbes он занимает 44-е место, а в глобальном — 969-е, практически замыкая тысячу самых богатых людей планеты. Очевидно, что человек с такими огромными ресурсами и очевидными связями с Кремлем действительно беспокоит Ереван не напрасно. Самому претендовать на власть в Армении ему не позволит российский паспорт, но это и не нужно — обычно люди такого уровня предпочитают оставаться в тени, выдвигая свои креатуры. К тому уже у Самвела Карапетяна есть брат Карен, имеющий политический бэкграунд в Ереване.

Расклад на парламентских выборах, которые с каждым днем становятся все ближе, практически непредсказуем. Кроме вполне очевидных игроков — «Гражданского договора» Никола Пашиняна и блока «Армения» Роберта Кочаряна — в них наверняка окажутся и новички, которые могут откусить значительный кусок пирога за счет протестного голосования. В самом Ереване на вопросы о том, кто это может быть, разводят руками: ведь и депутата Никола Пашиняна еще зимой 2018 года знали далеко не все.

Когда рейтинг власти — около 11%, а оппозиции и того меньше, ждать сюрпризов можно буквально с любой стороны, но особенно опасны те, кто до этого не участвовал в политике, а значит не имеет антирейтинга. Карапетян подходит под все эти критерии так удачно, что непонятно, почему Пашинян не взялся за него раньше. Однако расправиться с ним действительно не так уж и просто.

Армянский «Иванишвили»?

После того как в соседней с Арменией Грузии пошли на осознанный разрыв с Западом и сближение с Россией, аналогичный сценарий стал желанным и для армянских оппозиционеров. «Нам тоже нужно сделать контрреволюцию», — говорил мне один из видных и последовательных противников Пашиняна.

Ставшее популярным в СМИ сравнение Карапетяна с грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили, основавшим партию «Грузинская мечта», действительно выглядит логичным — они оба сделали свои состояния в России и лишь потом занялись политикой в стране происхождения. Но делать из ареста армяно-российского миллиардера настоящее внешнеполитическое событие вряд ли корректно.

Да, видные российские медиаменеджеры — Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян — уже успели заступиться за Карапетяна, обозвав Пашиняна последними словами. Но им для этого не нужны какие-то особые причины — персональная ненависть этих людей к Пашиняну, видимо, так сильна, что они демонстрируют ее по любому поводу.

Сам Пашинян не исключил, что «в России есть определенные круги, которые стоят за этими гибридными действиями и войной», имея в виду давление на власти Армении со стороны Церкви. Но даже он оговорился: «Не только в России есть такие круги. Я уверен, что в данном конкретном случае есть круги и в других странах». И это вполне верно: накануне приближающихся выборов Пашиняну следует бояться диаспоры из США не в меньшей степени, чем диаспоры из России — ведь по большей части это сторонники консервативных и националистических взглядов. При этом, если бы нужно было раздуть скандал посильнее, козыри у армянских властей уже есть — в сентябре Следственный комитет страны объявлял о подготовке в Ростове-на-Дону боевиков, готовивших государственный переворот. Но, не получив никаких подтверждений, эта история благополучно забылась.

Да, чисто теоретически национализация компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Карапетяну наряду с более чем 200 другими организациями, могла бы стать очередным шагом к укреплению армянской независимости от Москвы. Вспомним, недавно были выведены российские пограничники из аэропорта Звартноц и с КПП «Агарак» на границе с Ираном, а также осуществлен переход с российского оружия на индийское и французское.

Но попытки представить реальное применение Россией контроля над «Электросетями» в качестве политического рычага для давления на Ереван натыкаются на то же самое противоречие, что и все остальные планы «наказать Армению», придуманные СМИ. Наказывать отключением света Абхазию осенью 2024 года было легко — ведь почти все электричество частично признанная республика получает из России, при этом платит за него не слишком регулярно. Но что делать в случае Армении? Карапетян будет умышленно отключать электричество за неповиновение Москве, после того как сам обновил инфраструктуру? Поднимет цены, сделав жителей глубинки еще беднее? Такие шаги точно не сделают армян более пророссийскими и даже оттолкнут тех немногих, кто по-прежнему доверяет Москве как гаранту безопасности.

И тем не менее Карапетян, по всей видимости, кажется опасным властям Армении тем, что его нельзя подчинить силами государства.

Даже если забрать у него и «Электросети», и все пиццерии «Ташир», куда уже нагрянули силовики, он не обеднеет — большая часть активов «Ташира» всегда находилась в России. И это не пицца, а огромные торговые площади и жилые дома.

Не будь этого фактора, конфликт, возможно, развивался бы по другому сценарию. Буквально накануне войны 2020 года Никол Пашинян выбрал себе другого злейшего врага — бизнесмена Гагика Царукяна. Он был очень влиятелен и даже имел собственную парламентскую фракцию, но теперь покинул политику и занялся воздвижением 33-метровой статуи Иисуса Христа. С Самвелом Карапетяном подобное провернуть не выйдет.

Искусственная политизация

Пойдя в лобовую атаку на одного из самых богатых армян в мире, Пашинян, безусловно сильно рискует и сам. По одному только интервью, где Карапетян высказывается в защиту Церкви, сложно судить, насколько активно он собирался вовлекаться в предвыборные дела. Теперь же, когда ставки подняты, отступать поздно.

Как результат — Карапетян делает из тюрьмы заявления, что нынешние власти Армении не добились совершенно ничего, а Кремль осторожно намекает, что Россия готова оказать своему гражданину «любую помощь». Выхода из этого кризиса пока не видно. Двумя месяцами в изоляторе, которые пока что назначены миллиардеру, его точно не напугать, а сажать его надолго — непростое и еще более опасное решение. Нынешняя армянская политика — это скорее троллинг, и поэтому в нем важно не заходить далеко. Несколько раз отправлять под стражу бывшего президента Роберта Кочаряна у Пашиняна получалось в том числе и потому, что у правительства тогда был высокий рейтинг. Сейчас ситуация другая.

В Армении твердо убеждены, что Москва, назначившая важного кремлевского функционера Сергея Кириенко куратором армянского направления в Администрации президента, будет оказывать влияние на ход выборов, поддерживая и формируя пророссийскую оппозицию. И хотя это, вероятно, правда так, бросаться на любого, кто замечен в критике власти, тем более такими общими словами, как Карапетян, вряд ли конструктивно. Возможности и цели Кремля в отношении Армении (понятно, что там хотят сделать Ереван более лояльным, но готовы ли при этом мириться с фигурой Пашиняна?) еще предстоит выяснить, но армянский премьер начал злить своих врагов уже сейчас.

Самому Пашиняну, чтобы остаться у власти, на этот раз придется идти на выборы не в одиночку, а в виде некой «проевропейской коалиции», которую только предстоит сформировать. А ведь может оказаться, что даже в ней прямо накануне выборов возникнут какие-то противоречия, и тут эмоциональность Пашиняна может сыграть с ним злую шутку. Зная, что новое лицо, которого ждут многие армяне, способно появиться в любой момент, власти могут начать наносить упреждающие удары буквально по кому угодно, включая блогеров. И это, конечно, не приведет к оздоровлению политической дискуссии в Армении.

Ситуация, когда и власть и оппозиция достаточно слабы, совершенно типична для Армении.

Примерно в таком же режиме провел свои десять лет у власти и предшественник Пашиняна — Серж Саргсян. Однако нынешняя атмосфера, когда буквально каждый шаг воспринимается как судьбоносный, не предполагает индифферентности, свойственной для доковидной эпохи.

Уважаемые армянские аналитики, такие как Александр Искандарян, полагают, что преодолеть эту избирательную кампанию Пашиняну и его союзникам еще как-то удастся, но проработать отведенный законом пятилетний срок избранный парламент не сможет. Если это так, то непростые времена, скорее всего, задержатся в Армении еще на несколько лет. Хочется верить, что это не приведет ни к новой войне с Азербайджаном, ни к внутриполитическиму насилию. Тем более что как минимум второго до этих пор Еревану в целом удавалось избежать.

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