«Вспомнить всех» — это документальный проект о русских добровольцах, участвовавших в иностранных военных конфликтах XIX—начала XX веков. Он рассказывает о восьми исторических периодах и незаурядных личностях, сыгравших особую роль в судьбах разных стран: от незаконнорожденного внука Екатерины II Николая Райко, освобождавшего Грецию, до советских летчиков-асов в небе над Китаем.



Каждая тема включает три формата: лонгрид с подробным расследованием исторических событий, статью о главном герое-добровольце и аналитическую статью о дипломатических отношениях между странами.



Специальный проект сочетает журналистские расследования, биографические очерки и геополитический анализ эпохи великих освободительных войн. Работа с уникальными архивными документами, многие из которых публикуются впервые, позволила с точнее восстановить биографии героев и ход глобальных исторических событий.