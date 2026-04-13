Кому на Руси жить
«Вспомнить всех»
вспомнить всех
«Вспомнить всех» — это документальный проект о русских добровольцах, участвовавших в иностранных военных конфликтах XIX—начала XX веков. Он рассказывает о восьми исторических периодах и незаурядных личностях, сыгравших особую роль в судьбах разных стран: от незаконнорожденного внука Екатерины II Николая Райко, освобождавшего Грецию, до советских летчиков-асов в небе над Китаем.
Каждая тема включает три формата: лонгрид с подробным расследованием исторических событий, статью о главном герое-добровольце и аналитическую статью о дипломатических отношениях между странами.
Специальный проект сочетает журналистские расследования, биографические очерки и геополитический анализ эпохи великих освободительных войн. Работа с уникальными архивными документами, многие из которых публикуются впервые, позволила с точнее восстановить биографии героев и ход глобальных исторических событий.
Каждая тема включает три формата: лонгрид с подробным расследованием исторических событий, статью о главном герое-добровольце и аналитическую статью о дипломатических отношениях между странами.
Специальный проект сочетает журналистские расследования, биографические очерки и геополитический анализ эпохи великих освободительных войн. Работа с уникальными архивными документами, многие из которых публикуются впервые, позволила с точнее восстановить биографии героев и ход глобальных исторических событий.
Греция
Николай Райко
Николай Райко
Италия
Лев Мечников
Лев Мечников
Сербия
Михаил Черняев
Михаил Черняев
Индонезия
Василий Малыгин
Василий Малыгин
Эфиопия
Николай Леонтьев
Николай Леонтьев
Южная Африка
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Испания
Илья Старинов
Илья Старинов
Китай
Григорий Кравченко
Григорий Кравченко
Греция. Николай Райко
Италия. Лев Мечников
Сербия. Михаил Черняев
Индонезия. Василий Малыгин
Эфиопия. Николай Леонтьев
Южная Африка. Евгений Максимов
Испания. Илья Старинов
Китай. Григорий Кравченко
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ВСПОМНИТЬ
ВСЕХ
ВСЕХ
«Вспомнить всех» — это документальный проект о русских добровольцах, участвовавших в иностранных военных конфликтах XIX—начала XX веков. Он рассказывает о восьми исторических периодах и незаурядных личностях, сыгравших особую роль в судьбах разных стран: от незаконнорожденного внука Екатерины II Николая Райко, освобождавшего Грецию, до советских летчиков-асов в небе над Китаем.
Каждая тема включает три формата: лонгрид с подробным расследованием исторических событий, статью о главном герое-добровольце и аналитическую статью о дипломатических отношениях между странами.
Специальный проект сочетает журналистские расследования, биографические очерки и геополитический анализ эпохи великих освободительных войн. Работа с уникальными архивными документами, многие из которых публикуются впервые, позволила с точнее восстановить биографии героев и ход глобальных исторических событий.
Каждая тема включает три формата: лонгрид с подробным расследованием исторических событий, статью о главном герое-добровольце и аналитическую статью о дипломатических отношениях между странами.
Специальный проект сочетает журналистские расследования, биографические очерки и геополитический анализ эпохи великих освободительных войн. Работа с уникальными архивными документами, многие из которых публикуются впервые, позволила с точнее восстановить биографии героев и ход глобальных исторических событий.