Неожиданное решение, которое может перевернуть российскую судебную практику принял арбитражный суд Ставропольского края. На это обратил внимание RTVI. Рассматривая дело о банкротстве, суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности бывшего директора ООО «АртСтройТехно» Лилию Склярову по долгам предприятия на сумму 500 млн рублей перед правительством края.

Интерес к судебному решению вызван тем, что Склярова ранее была признана виновной в мошенничестве на эту же сумму, и это обстоятельство являлось прежде безусловным аргументом для привлечения ответчика к ответственности. Решение краевого суда подтвердил представитель Скляровой глава юридического бюро «Буркин и партнеры» Виталий Буркин. Адвокат уверен, что решение арбитражного суда «в отношении Лилии Скляровой очень важное, потому что развита неверная практика, когда при наличии приговора осужденные в делах о банкротстве привлекаются к субсидиарной ответственности на основании лишь самого факта вынесения обвинительного приговора».

Стоит напомнить, что бывший гендиректор признана виновной в хищении денег дольщиков. Всего в ее деле более 320 эпизодов мошенничества в особо крупном, крупном и значительном размере. В июле 2023 года Промышленный районный суд Ставрополя приговорил ее к 6,5 года лишения свободы. При этом райсуд отсрочил исполнение наказания до достижения малолетним ребенком осужденной 14-ти летнего возраста.

В рамках уголовного дела хищением признали всю сумму денег, полученных от дольщиков — примерно 500 миллионов рублей. Вместе с тем, дольщики гражданские иски не подавали, а включились в реестр кредиторов в деле о банкротстве застройщика. Правительство Ставропольского края выплатило дольщикам компенсации, в связи с чем правительство включилось в реестр вместо граждан и стало требовать взыскать всю сумму со Скляровой.

В арбитражном процессе конкурсный управляющий требовал привлечь Склярову по всем долгам предприятия ввиду того, что якобы она, как бывший директор, не переделала всю документацию предприятия, и по ее вине увеличилась кредиторская задолженность. В качестве одного из доводов для привлечения ее к ответственности конкурсный управляющий привел наличие обвинительного приговора.

Юрист Виталий Буркин в беседе с RTVI отметил, что защите удалось доказать отсутствие виновных действий Скляровой, которые повлекли бы привлечение ее к субсидиарной ответственности.

Виталий Буркин также пояснил, что Склярова была номинальным директором предприятия, а ее бывший муж Артур Акобджанян, который находится сейчас в розыске, фактическим бенефициаром (владельцем организации). Он, а не гендиректор фактически и руководил предприятием, подчеркнул юрист. Также защита планирует отменить и сам приговор в отношении Скляровой в кассационной инстанции. По мнению адвоката, хищения денег не было, а имело место только неполное исполнение обязательств перед дольщиками, но его доверительница к этому непричастна.