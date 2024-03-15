15 марта в России началось голосование на выборах президента — оно продлится три дня. Традиционно за процессом голосования следят не только российские, но и международные наблюдатели. Однако военный конфликт на Украине внес свои коррективы в географию и представительство иностранных гостей. В частности, на этих выборах не будет представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, наблюдать за голосованием не будет и Европарламент. RTVI разбирался, кто из иностранцев все-таки приехал в Россию и в каком качестве.

Больше сотни стран и семьсот наблюдателей

До последнего было неизвестно, сколько же международных наблюдателей будут работать на избирательных участках во время президентских выборов. Накануне голосования в российском Центризбиркоме раскрыли лишь число стран, откуда они приедут.

«По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей. По линии ЦИК, например, более чем в два раза увеличили географию аккредитованиях международных наблюдателей», — объявил 14 марта член Центризбиркома Павел Андреев.

В феврале посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что в страну приедут «где-то около тысячи наблюдателей от различных международных структур». Однако конкретный перечень так и не был опубликован.

При этом 15 марта глава ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что «аккредитовано 706 человек из 106 стран мира». Причем иностранные наблюдатели планируют посетить не менее 52-53 регионов.

Источник RTVI в Госдуме рассказал: нежелание Федерального собрания и ЦИК раскрывать списки наблюдателей или даже перечень стран, откуда они приехали объясняют тем, что «на первый план выходят вопросы безопасности на фоне беспрецедентного давления, которому подвергаются конкретные наблюдатели, в их адрес уже звучат угрозы в их же странах». Тем не менее, собеседник RTVI поделился некоторой статистикой.

«Всего было направлено 123 приглашения в международные парламентские организации, в их числе, например, Межпарламентская ассамблея СНГ и Парламентская ассамблея ОДКБ, и конкретным депутатам. Также направлены приглашения в национальные парламенты 78 стран. Это фактически треть стран, и большинство — страны Латинской Америки, Азии и Африки», — добавил источник RTVI.

Согласно «Закону о выборах Президента Российской Федерации», приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что по состоянию на 14 марта по приглашению обеих палат Федерального Собрания на выборы в качестве наблюдателей приезжают делегации из 36 стран, в том числе от 30 национальных парламентов.

«Также [будут наблюдатели] от пяти международных организаций — МПА СНГ, ПА ОДКБ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН). В общей сложности по линии Федерального собрания аккредитовано более двухсот парламентских наблюдателей плюс еще несколько десятков электоральных экспертов (тоже по нашим приглашениям), и это число может еще возрасти», — поделился сенатор с RTVI.

Из каких стран приехали наблюдатели?

Пресс-служба СНГ сообщила, что в составе миссии аккредитованы 194 наблюдателя, которые представляют, помимо МПА СНГ и ПА ОДКБ, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства и Исполком СНГ.

В Парламентской Ассамблее ОДКБ рассказали RTVI, что от организации будут пять представителей. Кроме того, как удалось узнать RTVI, несколько посольств заявили об участии наблюдателей из своих стран. В частности, в пресс-службе дипмиссии Ирана в Москве сообщили, что в Россию «приехал один человек из комиссии по выборам» — Мохсен Ислами. Также участие своего наблюдателя подтвердили и в посольстве Мексики.

«От Мексики будет присутствовать один наблюдатель — сенатор от партии «Движение национального возрождения» (МОРЕНА)», — сообщили RTVI.

Источник ТАСС рассказал, что экс-посол в России, спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии и глава делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй возглавит делегацию китайских наблюдателей на президентских выборах.

Незадолго до выборов стало известно, что наблюдать за ними в Россию собирались приехать несколько депутатов бундестага от немецкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии». В частности, об этом RTVI рассказал один из членов земельного парламента Берлина, который подавал в Москву заявку о том, чтобы приехать, но не получил ответа. От других немецких партий, по его данным, никто не изъявлял желания наблюдать за выборами в России.

В любом случае если кто-то и приедет, то в индивидуальном качестве, а не от имени своих законодательных органов. И, судя по всему, европейские политики стремятся не афишировать свой приезд в Россию. По крайней мере, несколько депутатов из Германии, а также Франции, которые, предположительно, могли оказаться в эти дни в Москве, не откликнулись на запрос RTVI.

А немецкие СМИ сообщили, что три депутата от «АдГ» все-таки приехали в Россию в качестве наблюдателей. Это члены Баварского земельного парламента Андреас Юрка, Елена Роон и Ульрих Зингер, которые, по их собственным словам, были приглашены Общественной палатой в качестве «экспертов по демократии». При этом «поездку депутатов резко раскритиковали в исполнительном совете партии».

Несмотря на то, что ЦИК не опубликовал официальный список наблюдателей и их распределение по регионам, на местах все же делятся подробностями.

К примеру, в Башкирии на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели из Шри-Ланки, Никарагуа и даже Австрии, а в Приморье экспертами на выборах станут представители Аргентины и Коста-Рики.

В Санкт-Петербург же прибыла иностранная делегация из Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР.

Некоторые иностранцы решились понаблюдать за выборами в регионах, которые вошли в состав России по итогам референдумов 2014-го и 2022 года. Так, 12 марта сообщалось, что в Крым приехали наблюдатели из Ирака, Ливана, Мальдив и Парагвая. «Я хочу выразить огромное уважение, отметить огромное мужество тех людей, которые несмотря на угрозы приехали и готовы выехать в любой субъект РФ, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области», — заявила Элла Памфилова.

Кого не пригласили

А вот кого не будет на президентских выборах, так это представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В конце января БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ сообщило, что его сотрудников не пригласили в Россию.

Впрочем, в российском МИД заверили, что их отсутствие «никак не повлияет на качество международного наблюдения».

«Даже когда БДИПЧ получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять. Они касались сроков направления миссии, количества наблюдателей, ограничений по территории, на которой хотели бы работать представители БДИПЧ», — добавили на Смоленской площади.

Также от наблюдения за ходом голосования отказался Европарламент.

«Европейский парламент не будет наблюдать за этим избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены впоследствии. Ни один отдельный член Европарламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от своего имени», — сообщили в Европарламенте.

В Брюсселе уточнили, что если кто-то из европарламентариев все-таки решит прокомментировать президентские выборы в России, то это будет выражением его личного мнения, не связанным с Европарламентом.

«Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», — прокомментировала это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, источник RTVI, знакомый с организацией процесса мониторинга, пояснил, что отдельные приглашения представителям европейских организаций, а также парламентов все же отправляются.

«Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европарламента и некоторых национальных парламентов, то приглашения направляются конкретным парламентариям, индивидуально», — рассказал он.

Но при этом не уточнил, принял ли кто-то приглашение из этих структур.

Также ничего не известно о том, чтобы Россию собиралась посетить делегация наблюдателей от ООН. В самой штаб-квартире международной организации на запрос RTVI не ответили.