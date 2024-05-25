В этом сезоне рекордных показателей численности клещей не наблюдается, хотя их активность выросла из-за теплой весны. Энтомолог, старший научный сотрудник Биологического факультета МГУ Юлия Лопатина рассказала RTVI о мифах вокруг клещей, о том, следует ли сдавать укусившего клеща специалистам, и о том, как клещи преследуют людей.

Стало клещей больше или меньше?

Юлия Владимировна, есть ощущение, что в детстве, в конце 80-х годов, никто клещами не пугал, они не кусали, да и слово клещи ассоциировалось лишь с рабочим инструментом. Правда ли, что в те годы их было значительно меньше?

Мои воспоминания о детстве такие же. Клещей я не помню, думаю, что действительно их было меньше, и это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, в те годы широко применялся такой инсектицид, как ДДТ. Его отличительная особенность длительное остаточное действие на протяжении нескольких лет. С помощью ДДТ обрабатывали лесонасаждения в природных очагах заболеваний. И надо сказать, что в то время резко упала заболеваемость клещевым энцефалитом, который переносят иксодовые клещи. Однако в 1989 году применение ДДТ полностью запретили у нас в стране, и на смену ДДТ пришли другие инсектициды с коротким сроком остаточного действия — всего около месяца. Нельзя не учитывать также глобальное изменение климата — потепление климата приводит к увеличению численности клещей, большей продолжительности их жизни, увеличению их периода активности. Кроме того, когда произошел распад СССР, многие поля оказались заброшенными, трава не убиралась, и это создавало благоприятные условия для размножения грызунов — прокормителей клещей. Да и люди стали чаще находиться на природе, что связано с увеличением числа дачных участков, развитием туризма.

Что касается нынешней весны — по интернету гуляют видео, где на одной травинке сидят по 20 клещей, коллега под Калугой с собаки их снимает горстями. В этот сезон их действительно больше?

Пока ответить на этот вопрос сложно. Если обратиться к официальной статистике, то, например, к 8 мая, по данным Роспотребнадзора, клещи присосались к 1893 людям в Московской области. Но в то же самое время в прошлом году это число было выше — 2319 клещей. То есть, по официальным данным, мы не видим резкого подъема численности. Однако ответить на этот вопрос достоверно мы сможем только, когда будут собраны данные по учетам численности клещей в течение сезона их активности.

Что сейчас представляет из себя химобработка территорий против клещей и насколько она эффективна?

Химические обработки часто приурочены к местам, где вероятность встречи человека с клещом выше, т.е. это места, где люди отдыхают и проживают. В частности, это городские лесопарки и парки, а также базы отдыха, санатории и так далее. На смену ДДТ пришли инсектициды из группы фосфорорганических соединений и пиретроидов. Эффективность таких обработок высокая, однако, у них есть один существенный недостаток, которые исследователи пока не могут исправить — это короткий период остаточного действия инсектицидов, из-за чего приходится регулярно повторять обработки в течение сезона.

Тогда откуда клещи в Москве, где они кусают собак?

В городе существует много лесопарков, парков, где полностью исключить контакт собак и людей с клещами невозможно. Кроме того, нападающие клещи могли быть занесены в скверы птицами или другими животными, побывавшими до этого в лесу. Напитавшиеся нимфы клещей (а питаются они несколько суток) могли отпасть уже где-то в небольшом скверике, перелинять во взрослого клеща и напасть на нового прокормителя.

Есть ли установленные факты изменения численности клещей в разных регионах?

Численность клещей может меняться, она зависит от многих факторов. Например, от наличия прокормителей — если год неблагоприятный для грызунов и часть популяции вымерла, то тогда численность клещей на следующий год будет меньше.

Однако в некоторых регионах численность клещей может и увеличиваться со временем, в первую очередь это касается северных регионов страны. Причиной служит глобальное изменение климата. Например, есть 30-летние наблюдения за численностью клещей в Карелии, и там действительно наблюдается рост их численности с 80-х годов и по настоящее время и их более раннее начало активности весной. Кстати, продвижение клещей в северном направлении показано и в других странах, например, в Швеции.

Сколько в России обитает видов клещей? Все ли опасны для человека?

На территории России обитает всего около 70 видов иксодовых клещей, но не все виды опасны для человека, некоторые из них питаются только на животных. Даже если обратиться к Московской области, то вид Ixodes trianguliceps, который регулярно встречается на грызунах, никогда не нападает на человека.

Какие болезни переносят клещи?

В каких регионах клещи чаще переносят каких возбудителей?

На территории России иксодовые клещи переносят возбудителей многих природно-очаговых заболеваний (существующих в природе на определенной территории на протяжении длительного времени вне зависимости от человека). К ним относятся клещевой энцефалит, болезнь Лайма, конго-крымская геморрагическая лихорадка, клещевой риккетсиоз и другие.

Клещевой энцефалит широко распространен на территории России. Его нозоареал совпадает с ареалом основных переносчиков возбудителей этого заболевания — лесного клеща Ixodes ricinus и таежного клеща Ixodes persulcatus. Это заболевание встречается на территории 32 европейских и азиатских стран в лесных и лесостепных биотопах умеренной климатической зоны Евразии от Дальнего Востока до Западной Европы, но основная часть нозоареала приходится на Россию.

У нас высокая заболеваемость регистрируется в Уральском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах. В Подмосковье очаги клещевого энцефалита встречаются в двух районах — Дмитровском и Талдомском, где действительно обнаруживают клещей, зараженных вирусом клещевого энцефалита. В природных очагах этого заболевания инфицированность клещей вирусом клещевого энцефалита обычно не превышает 6%.

Иксодовые клещевые боррелиозы, или как их еще называют Лайм-боррелиоз или болезнь Лайма — широко распространенное заболевание, встречающееся повсеместно в пределах местообитаний клещей-переносчиков (лесного и таежного клещей). Кстати, зараженность клещей боррелиями достаточно высокая. Например, в Подмосковье она в среднем составляет около 16%. То есть, грубо говоря, каждый пятый клещ заражен патогенными для человека боррелиями.

Природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки зарегистрированы в ряде регионов на юге России. Но в ее передаче человеку участвуют другие виды клещей, в частности рода Hyalomma.

От каких болезней, когда и где и кому имеет смысл делать прививки?

Начнем с того, что, к сожалению, прививки существуют только от клещевого энцефалита. И, конечно же, я рекомендую обязательно прививаться тем, кто планирует посетить эндемичную по клещевому энцефалиту территорию, то есть, где есть природные очаги этого заболевания. У нас производят вакцины, которые доступны всем. Прививаться можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. Также можно прививаться в частных медицинских клиниках, но уже на платной основе. Поскольку вакцинация проводится в несколько этапов, то думать об этом надо заранее, и желательно озаботиться прививками хотя бы за полтора-два месяца до предполагаемой поездки.

Энцефалитных клещей в Подмосковье уже нет?

Обычно термин «энцефалитные клещи» используют в отношении всех клещей, которые переносят клещевой энцефалит. На территории Подмосковья такие клещи обитают, но природных очагов клещевого энцефалита нет, за исключением двух районов — Дмитровского и Талдомского, о которых я уже говорила. В некоторых случаях возможен занос зараженных клещей на несвойственные им территории, но это редкость. Например, несколько лет назад в Москве обнаружили зараженных клещей в лесопарке Крылатское, но после инсектицидной обработки их уже больше не находили. Возможно, зараженные клещи были занесены туда из других регионов с птицами или собаками.

Вас лично давно кусал клещ? Вы отвозите их в лабораторию?

Поскольку укус клеща безболезненный, мы его не замечаем. Некоторые люди ощущают, как клещ ползает по коже. Очень неприятно, когда клещи присасываются в тех местах, где мы их не видим, и сразу не замечаем. И это может быть волосистая часть головы, места около волос на шее или за ухом, в подмышечной области и складках тела.

Последний раз ко мне присосался клещ пару лет назад, и я его не заметила. Конечно, клеща, который уже начал питаться, надо отвозить в лабораторию. Отвозить снятых с себя клещей надо в Центры гигиены и эпидемиологии. Есть также коммерческие лабораторно-диагностические центры, которые делают анализ клещей на наличие возбудителей заболеваний. Но если есть подозрение, что клещ может быть заражен вирусом клещевого энцефалита, то его нужно хранить живым в холодильнике не больше двух суток и в течение этого времени привезти в лабораторию для исследования. Если возбудитель в клещах обнаружен, то человек должен обратиться к врачу-инфекционисту, который назначит ему лечение.

Если нет возможности исследовать клеща, а на месте укуса появилась красное пятно, кольцевидное или сплошное, размеры которого превышают три сантиметра, это повод обратиться к врачу, причем желательно побыстрее, поскольку пятно — маркер заражения Лайм-боррелиозом.

Как нападает клещ?

С помощью чего клещ реагирует на появление человека?

Большинство иксодовых клещей — подстерегающие паразиты. В поиске прокормителя клещам помогает орган Галлера. У клещей он расположен на лапках первой пары ног. Это органы, в которых концентрируются различные рецепторы, реагирующие на тепловые и химические стимулы. Клещ, когда он находится в поиске прокормителя, разводит переднюю пару ног в стороны и как бы сканирует местность в поиске источник аттрактантов, то есть привлекающих его веществ. И первое, что клещ улавливает на расстоянии, это углекислый газ, аммиак, то есть вещества, которые мы выделяем. Этот запах они могут улавливать с расстояния до 15 метров, а дальше клещи уже ориентируются в направлении запаха, и когда потенциальный прокормитель подходит ближе, клещ реагирует на тепло. Если человек находится совсем рядом, то клещ быстро переползает на него и ищет место для присасывания.

Но есть у иксодовых клещей и другое поведение при поиске прокормителя. Так, обитающие в пустынях Средней Азии, клещи Hyalomma asiaticum имеют хорошо развитые простые глаза и ориентируется за счет зрительных стимулов.

То есть как преследует?

Если климатические условия благоприятны для клещей, то они выходят из укрытий и проводят своеобразный обзор местности — поднимают вверх первую пару ног под углом около 60° к телу и совершают сканирующие движения тела из стороны в сторону с углом разворота порядка 10-20°. Обследовав таким способом местность, они разворачиваются и повторяют движение. Когда клещ обнаружил потенциального прокормителя, он сначала замирает, а затем бежит к нему. При этом скорость клеща достигает 5-7 см в секунду. Интересно, что клещ сначала бежит не по прямой, а по синусоиде, причем траектория его движения отклоняется от прямой линии, соединяющей клеща и его цель, на полметра. Однако последний метр пути клещ бежит по прямой и ничто не может его отвлечь от цели.

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То есть, увидев рогатый скот, он буквально идет за ним?

Да, и за ним, и за человеком тоже.

Мифы о клещах

Правда ли, что клещей привлекают отдельные группы крови?

Действительно, такая информация была. В одном из исследований пришли к выводу, что наиболее привлекательны для клещей люди со второй группой крови, наименее — с третьей группой крови. Но, на мой взгляд, это не так. Клещи, как и другие кровососущие членистоногие, ориентируются в первую очередь на химические аттрактанты и на тепло. Все люди различаются по аттрактивности для кровососущих членистоногих, и это определяется на генетическом уровне, но не группой крови. Может играть роль обмен веществ, состав микробиома кожи и многие другие факторы.

Однажды мы со студентом ездили на практику в Саратовскую область, ходили рядом, сидели рядом. На нем ни одного клеща, на мне -10 (хотя группа крови у нас одинаковая). Студент радовался: «Вы акаролог (специалист по изучению клещей — прим.ред.), Вам положено, Вас клещи любят».

Действительно ли то, что клещи могут прыгать с веток на человека — заблуждение? Да, это, конечно, заблуждение, которое распространено почему-то очень широко. Клещи прыгать и летать не могут, они переползают на нас с растительности, когда мы проходим мимо и задеваем ее.

Заражение происходит сразу после укуса?

Скорость передачи возбудителя зависит от его локализации в организме голодного клеща. Если он находится в слюнных железах, как, например, вирус клещевого энцефалита, то клещи передают его в первые минуты кровососания. Боррелии, возбудители иксодовых клещевых боррелиозов, могут не сразу попадать в слюнные железы, а мигрировать туда уже после начала питания клеща и тогда передача их человеку происходит, как минимум, через сутки от начала питания. Вместе с тем у некоторых клещей в популяции боррелии уже находятся в слюнных железах.

Как надо удалять клещей, а как точно не надо?

Во-первых, клещей надо удалять сразу, как вы их обнаружили. Не надо идти к врачу и тянуть время. Как лучше удалить клеща? Для этого есть приспособления, специально предназначенные для этой цели. Но, если под рукой ничего нет, то клеща можно удалить, аккуратно взяв его между туловищем и ротовыми органами, которые уже погружены в кожу, и раскачивая, выкрутить его из кожи. Удобнее делать это пинцетом. А вот капать на клеща маслом, чтобы снять его, не следует.

Что современная наука пытается нового узнать про клещей?

Интересное направление — изучение микробиома иксодовых клещей, чтобы оценить, какова возможность и степень его влияния на восприимчивость клещей к различным возбудителям заболеваний, реализацию передачи возбудителя. До сих пор проводятся исследования распространения клещей, особенно в связи с глобальным потеплением, изучают их эпизоотологическое и эпидемиологическое значениее в природных очагах клещевых инфекций, особенности взаимоотношений возбудителей заболеваний и клещей и многие другие не менее актуальные вопросы.

Конечно же, проводят и прикладные исследования, ученые пытаются найти новые эффективные вещества, которые бы действовали на клещей и помогали контролировать их численность или защищать от них.