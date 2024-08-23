Будапешт продолжает противостоять Евросоюзу в миграционной политике. В канцелярии премьера Виктора Орбана заявили, что, если Брюссель хочет принять нелегалов, власти Венгрии могут с этим помочь, предоставив им «билеты в один конец». Обстановка накалилась, когда суд ЕС оштрафовал Будапешт на €200 млн. О том, как Евросоюз и Венгрия поссорились из-за мигрантов, а также какие еще страны переправляют нелегалов — в материале RTVI.

Непримиримые разногласия

Миграционный конфликт между Брюсселем и Будапештом начался несколько лет назад. В декабре 2020-го суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Венгрия не выполнила общеевропейские правила, которые, в частности, касались процедур «международной защиты» нелегальных мигрантов. Венгрию также обвинили в незаконном задержании просителей убежища в транзитных зонах и в том, что власти не соблюдают их право оставаться на территории страны до выяснения правового статуса.

«Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству правовой системы ЕС, что оказывает чрезвычайно серьезное влияние как на частные интересы, в том числе интересы просителей убежища, так и на общественные интересы», — постановил суд.

Из-за того, что Будапешт не выполнял эти общеевропейские обязательства, Еврокомиссия возбудила новый иск, требуя финансовых санкций. В результате 13 июня суд оштрафовал Венгрию на €200 млн, а также обязал выплачивать по €1 млн каждый день до устранения нарушений.

Но такая ситуация, ожидаемо, не устроила власти Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан пообещал отомстить Брюсселю, особенно учитывая, что решение было вынесено в преддверии венгерского председательства в Евросоюзе, которое началось 1 июля.

22 августа власти страны, наконец, рассказали, как будут действовать, если переговоры между Будапештом и Брюсселем в сентябре провалятся. При таком сценарии Венгрия начнет выдавать нелегалам «билеты в один конец до Брюсселя».

«Мы должны добиться соглашения как можно скорее, потому что мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь», — заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергели Гуляш.

Точных данных о том, сколько именно нелегалов и из каких стран находятся в Венгрии, открытом доступе нет. По информации миграционной службы, за 2023 год Венгрия выслала 1243 человека, причем больше всего — турок (323 случая). Также власти депортировали 121 гражданина Монголии, 80 — Албании, 45 — Грузии и 44 — Киргизии.

Американскими автобусами

Несмотря на то, в канцелярии Орбана не поделились другими подробностями, ситуация напоминает конфликт между республиканскими и демократическими штатами США, отмечает агентство Bloomberg.

Американо-мексиканская граница — настоящая головная боль для властей приграничных штатов, особенно Техаса, так как несколько сотен тысяч нелегалов ежегодно пересекает ее. Впрочем, губернатор региона Грег Эбботт в 2022 году нашел нестандартное решение, чтобы привлечь внимание к проблеме. Он начал отправлять автобусы с мигрантами в те американские города, где у власти находятся демократы, в частности, в Нью-Йорк, Чикаго и Филадельфию. «Синие» традиционно выступают за более мягкую миграционную политику в сравнении с республиканцами.

Как пишет The New York Times, с 2022-го Эббот отправил в города демократов 120 тыс. нелегалов. Однако сейчас, похоже, такие рейсы прекратились. По информации издания, последний автобус с 50 мигрантами отправился в Нью-Йорк 27 июня.

Телеканал NBC News со ссылкой на данные Техасского управления по чрезвычайным ситуациям, сообщил, что за июль не было ни одного рейса, хотя в этом же месяце, но годом ранее, из штата выехали 95 автобусов с 4281 нелегалом. При этом на съезде Республиканской партии 17 июля Эббот пообещал продолжать эту политику, пока граница не станет «безопасной».

Британскими самолетами

Подобные планы вынашивала и Британия. 22 апреля Палата лордов одобрила закон, который позволяет властям депортировать нелегальных мигрантов в Руанду. Риши Сунак, который на тот момент был премьер-министром Соединенного Королевства, объявил, что высылка начнется через 10-12 недель. Правительство даже зафрахтовало коммерческие чартерные рейсы и выделило сопровождающих.

«Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», — сказал тогда глава правительства.

Тем не менее, до парламентских выборов тори не успели осуществить свой план. 4 июля победу одержали лейбористы, а премьер-министром стал Кир Стармер. Спустя два дня на первой пресс-конференции в новом статусе он объявил, что правительство отказывается от этого плана с депортацией.

«Проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию [потока мигрантов через пролив Ла-Манш]. Я не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта», — подчеркнул Стармер.

Однако с миграционной проблемой властям все же надо что-то делать. 21 августа правительство Великобритании объявило о новых мерах, чтобы решить проблемы с нелегалами. Так, в Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) наберут 100 «новых специалистов по разведке и расследованиям», которые помогут ликвидировать банды контрабандистов, управляющие опасными переправами через Ла-Манш.

Кроме того, в МВД Соединенного Королевства сообщили, что в течение полугода власти намерены достичь самого высокого за пять лет уровня депортации тех, кто получил отказ в предоставлении убежища.