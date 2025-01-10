Избранный президент США Дональд Трамп вновь взволновал мир своим интересом к Гренландии. Республиканец подумывал о покупке автономной территории Дании еще во время своего первого срока в Белом доме. Сейчас же, по словам высокопоставленного датского чиновника, Трамп настроен более серьезно. Чем так важна Гренландия и чьи военные базы располагаются на этом острове — в материале RTVI.

Ценный актив Пентагона

Самая северная военная база США располагается в Гренландии еще с 1950-х годов — это космическая база Питуффик, получившая свое название по гренландскому топониму в 2023 году. До этого ее именовали авиабазой Туле.

Вопреки сложным погодным условиям, аэродром Питуффик функционирует круглый год. Сегодня на базе служат около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США. Одна из их главных задач — управление системой раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

Гренландия имеет стратегическое значение для США благодаря своему расположению: кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает через этот остров. Более того, сам Питуффик находится чуть ближе к Москве, чем к Вашингтону. Согласно установленному на базе указателю, расстояние до российской столицы составляет 2335 миль (чуть больше 3757 км), а до американской — 2344 мили (чуть больше 3772 км).

Если Россия запустит ракеты в сторону США, то быстрее всего они долетят через Северный полюс и Гренландию, считает доцент Королевского датского колледжа обороны Марк Якобсен. «Именно поэтому космическая база Питуффик чрезвычайно важна для обороны Соединенных Штатов», — передает его слова «Би-би-си».

Значимость Гренландии для Пентагона подчеркивается также тем, что в 2022 году ВВС США заключили контракт на сумму около $4 млрд для обеспечения непрерывной работы на базе Питуффик, а в 2023 году на ней впервые были развернуты четыре истребителя F-35.

Наследие Холодной войны

Между США и Данией — странами-членами НАТО — действует соглашение об обороне Гренландии от 1951 года. Оно закрепило позиции Вашингтона на острове, дав американцам право на строительство и содержание военных баз.

Впрочем, американские военные вошли на территорию Гренландии еще раньше — в ответ на оккупацию Дании немецкой армией во Второй мировой войне. По ее окончании Копенгаген отказался продавать остров Вашингтону, а в 1953 году провозгласил Гренландию частью Датского королевства и тем самым упразднил ее колониальный статус.

В период Холодной войны на территории Гренландии размещалось более 10 тысяч американских солдат. Со временем некоторые военные объекты США были переданы Дании. Сама же Гренландия присоединилась к соглашению об обороне острова в 2004 году, став третьей независимой участницей договора.

Сегодня датские военные служат в Гренландии в составе Арктического командования. Его штаб-квартира находится в столице автономии — Нууке. Личный состав вооруженных сил размещен по всему периметру острова — от станции Норд на севере до логистического центра в Грённедале на юго-западе.

На авиабазе Туле присутствует отряд связи датских ВС. А датский военный патруль «Сириус», использующий собачьи упряжки, контролирует территорию Гренландского национального парка — самого крупного в мире.

Копенгаген подчеркивает свое «сильное» военное присутствие в Гренландии: в 2024 году министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах датских властей расширить свой военный контингент на гренландском аэродроме Кангерлуссуак.

Ядерное прошлое влияет на настоящее

Важнейшая точка американо-датского военного сотрудничества в Гренландии — это авиакатастрофа над авиабазой Туле в 1968 году. На борту рухнувшего американского бомбардировщика B-52 находилось четыре термоядерные бомбы, чьи компоненты разлетелись на несколько километров. Последствия скандальной аварии пришлось убирать спасателям из обеих стран.

В том же году власти Дании и США заключили дополнительное соглашение о запрете хранения ядерного оружия в Гренландии. Кроме того, американским самолетам с ядерным оружием были запрещены полеты в воздушном пространстве острова.

Еще один пример ядерного прошлого Гренландии — это работа американской военной исследовательской станции Camp Century («Лагерь века») в 240 км к востоку от авиабазы Туле. «Город подо льдом», как его называли СМИ, частично получал электроэнергию от небольшого ядерного реактора.

Станция была заброшена еще в 1966 году, но ученые по сей день продолжают мониторить климат вокруг «Лагеря века» из-за оставленных исследователями отходов.

Потенциальная борьба за ресурсы

Хотя основной отраслью Гренландии является рыболовство, покрытый льдами остров богат залежами природных ресурсов. По данным Еврокомиссии, в Гренландии находится 25 из 34 «стратегически важных для промышленности Европы и перехода к зеленой экономике» видов сырья.

Быстрое таяние огромных ледников может открыть новые возможности для добычи важнейших полезных ископаемых — например, меди, лития, кобальта и никеля. Кроме того, глобальное потепление может сменить позицию гренландских властей, которые в 2021 году объявили об отказе о добыче нефти, газа и урана на своей территории из-за экологических последствий.

В природных ресурсах Гренландии может быть заинтересована и новая администрация Дональда Трампа, допустил Марк Якобсен. «Сегодня особый интерес представляют редкоземельные минералы, которые еще не добываются, но находятся в южной части Гренландии. Они имеют огромное значение для всех видов технологий, от сотовых телефонов до ветряных турбин», — сказал эксперт в беседе с «Би-би-си».