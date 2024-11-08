Еврокомиссия планирует вновь направить прибыль от замороженных российских активов на помощь Украине. В июле 2024 года ЕС впервые использовал этот финансовый механизм, выделив €1,5 млрд на оборону и восстановление Украины. Это примерно 0,5% от $300 млрд — именно эту сумму Банк России и Минфин называли, оценивая объемы заблокированного. RTVI выяснил, сколько Запад готов передать Украине и почему эти шаги грозят глобальным финансовым кризисом после завершения конфликта.

В каких западных странах Россия держала активы

Под заморозку попали два вида российских активов: активы Банка России и частные активы. Однако именно государственные активы являются источником доходов, которые Евросоюз хочет направить как помощь Украине.

В последний раз Банк России раскрывал данные о том, где находятся его активы, в годовом отчете за 2021 год. Активы в странах глобального Запада тогда были распределены следующим образом:

Австрия — 2,5%

Канада — 2,7%

Франция — 9,9%

Германия — 15,7%

Япония — 9,3%

Великобритания — 5,1%

США — 6,4%

Когда заблокировали российские активы О том, что ЕС и США решили заморозить российские активы, стало известно в феврале 2022 года. До этого под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. По данным Банка России и Минфина, под блокировку попали примерно $300 млрд. При этом рабочая группа «Российская элита, посредники и олигархи» (REPO, состоит из заместителей министров финансов ЕС, Австралии и стран «Большой семерки») называет сумму в размере порядка $280 млрд.

В докладе «Конфискация российских корпоративных активов» Группы по международному публичному праву и политике отмечается, что “примерно половина зарубежных активов Банка России была заморожена ЕС и странами G7” после февраля 2022 года. “Из них 180 млрд евро находятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear, которая хранит значительную часть российских резервов”, — уточняется в документе.

Частично замороженные или неучтенные активы Банка России авторы доклада оценили в $90 млрд, активы в золоте на территории России — в $127 млрд, а активы в Китае — в $81 млрд.

При этом в докладе указано, что Франция, Япония и Германия заморозили больше всего активов России:

Франция — $71 млрд

Япония — $58 млрд

Германия — $55 млрд

США — $38 млрд

Великобритания — $26 млрд

Австрия — $17 млрд

Канада — $16 млрд

А сколько на самом деле могли заморозить?

Россия годами выстраивала защиту против блокировки, отмечает Свен Берендт из немецкой консалтинговой компании GeoEconomica. Десять лет назад 90% валютных и золотых резервов России находились на Западе, говорит он, а сейчас — менее 45%.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. По данным агентства Reuters, ценные бумаги российского Центробанка стоят примерно 190 млрд евро. В общей сложности за три года Euroclear получил за их счет более 10 млрд евро.

Точные данные о доходах, полученных от инвестирования оставшихся 30% активов, недоступны. Однако есть оценки по общей сумме замороженных активов. Так, высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что к 2027 году российские активы, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли.

Часть из этих денег планируют направить на помощь Украине — в том числе на обслуживание и погашение кредита на $50 млрд от стран “Большой семерки”. Но часть придется оставить на Западе, чтобы создать буфер на случай ответных действий России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему, полагает источник Reuters.

Он ожидает, что, как только военные действия закончатся, Банк России подаст иски в суды и Euroclear придется нелегко. «По сути, таким образом Euroclear может быть полностью опустошен», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС и добавил, что если у депозитария закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать его лицензию, что, скорее всего, приведет к мировому финансовому кризису.

Европа пошла по пути не конфискации самого актива, а конфискации дохода от него, рассказал RTVI Алексей Головченко, управляющий партнер юридической компании «ЭНСО».

«То есть у вас забирают не «корову», а молоко, которое эта корова дает. Первые транши «прибылей» с российских активов для Европы — это путь в никуда. Россия однозначно заберет эти деньги обратно через суды, которые будут после завершения конфликта и мирных договоренностей», — пояснил он.

По словам эксперта, ранее в мировой практике чаще встречались репарации.

«В случае конфликта на Украине вполне возможно, что ни одна сторона не будет признана проигравшей. А значит, и репараций никаких не будет. Тогда замороженные у России активы придется вернуть вместе со всеми доходами от них. Это значит, что страна, заморозившая эти активы, будет должна России. И через судебные разбирательства Россия взыщет в полном объеме все активы и доходы с них», — подытожил он.