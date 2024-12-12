Франция начала вывод своих войск из Чада и должна вернуть домой своих военных из Сенегала. Ранее Париж уже потерял военные базы в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, и эти страны переключились на военное сотрудничество с Россией. Усилят ли власти Чада и Сенегала военное партнерство с Москвой, что значит для Франции потеря военного влияния сразу в двух африканских странах и где сейчас в Африке находятся российские военные — в материале RTVI.

12 соглашений, 7 на очереди

У России есть 12 действующих соглашений о военном сотрудничестве с африканскими странами, следует из информации на официальном интернет-портале правовой информации. Межправительственные договоры подписаны с Буркина-Фасо, Бурунди, Мадагаскаром, Мали, Нигером, Нигерией, Республикой Конго, Сан-Томе и Принсипи, Суданом, ЦАР, Чадом и Эсватини.

При этом подобные соглашения еще с семью африканскими государствами находятся в процессе подписания. Так, правительство России распорядилось по достижении договоренности подписать двустороннее соглашение о военном сотрудничестве с Гамбией, Гвинеей, Демократической Республикой Конго, Замбией, Камеруном, Сенегалом и Того.

Вместе с тем Москва уже подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 государствами Африки, заявлял в ноябре 2024 года советник президента России Антон Кобяков.

Военное сотрудничество — это более широкий термин, чем военно-техническое сотрудничество, пояснил в беседе с RTVI главный редактор ИА «Африканская инициатива» Артем Куреев. Если военное сотрудничество предполагает и присутствие военного контингента, и присутствие военных инструкторов, и подготовку войск принимающего государства, то военно-техническое сотрудничество — это, прежде всего, договоренности о взаимодействии в поставке вооружений, включая закупку и обслуживание техники.

В конце 2023 года Минобороны России начало формирование новой структуры под названием «Африканский корпус». Она появилась на базе структур ЧВК «Вагнер», которые действовали в Африке. Как тогда писала газета «Ведомости», корпус должен был развернуться в пяти неназванных странах континента к лету 2024 года.

Сегодня российский военный контингент присутствует в таких африканских странах, как Буркина-Фасо, Нигер и Ливия. Кроме того, сейчас готовится отправка российских военных в Мали, рассказал RTVI Куреев.

«В Ливии российские военные ведут подготовку войск так называемого правительства Бенгази, где они защищают стабильность и обеспечивают права граждан. Обратите внимание, что в Бенгази все хорошо и стабильно, а в Триполи действует более 30 разных группировок. Так называемое Объединенное правительство Ливии национального спасения — это, по сути, представители разных вооруженных формирований. И Триполи сейчас очень неспокойный город», — добавил он.

По словам Куреева, численность «Африканского корпуса» Минобороны России может составлять до 40 тысяч человек. «Сейчас идет СВО — естественно, вопрос об увеличении численности несколько затягивается», — отметил эксперт.

«Черный день» для французской дипломатии

28 ноября 2024 года Чад и Сенегал практически единовременно заявили о расторжении оборонного соглашения с Францией, что автоматически означает вывод французского контингента с территории этих государств.

Решение Чада стало еще одним ударом по позициям Франции в регионе Сахель, где Париж был вынужден вывести свои войска из Мали, Нигера и Буркина-Фасо после смены власти в этих государствах. В Чаде заявили, что хотят положить конец «любому иностранному военному присутствию» на своей территории.

Глава МИД Чада Абдераман Куламалла отдельно отметил, что в стране «не будет ни французских, ни российских солдат». Он также добавил, что такое решение «не направлено против Франции» и Париж остается для Чада «важным партнером».

О том, что Франции придется закрыть свои военные базы в Сенегале, так как их присутствие несовместимо с суверенитетом африканского государства, заявил лично президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, избранный в 2024 году.

При этом глава страны подчеркнул, что такое решение не означает разрыва отношений между Парижем и Дакаром. Фай также отметил, что Сенегал не допустит размещения в стране любых других иностранных военных баз.

Утрата военного присутствия в полупустынной стране Чад не особо критична для Франции, но потенциальная потеря Сенегала рискует стать для Парижа гораздо более значимой, ведь именно там расположен критически важный для Франции порт Дакар, считает специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев.

То, что Чад и Сенегал в один и тот же день заявили о приостановке действия оборонного соглашения с Францией, — это, скорее, определенное совпадение, так как ситуация в этих странах разная, рассказал в беседе с RTVI эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.

Так, приход к власти в Сенегале партии PASTEF во главе с президентом Бассиру Диомаем Фаем и премьер-министром Усманом Сонко в 2024 году и так означал определенный разворот от Франции, поскольку это движение выступает за постепенное ограничение французского влияния и больший суверенитет страны.

«Причем заявление о выводе французских войск из Сенегала было сделано в довольно интересном формате — сразу в нескольких интервью французским журналистам. Это и стало приглашением к практическим договоренностям о том, как и в какие сроки вывести французский военный контингент из страны», — поделился эксперт с RTVI.

Заявление же Чада о разрыве оборонного соглашения с Францией произошло через день после визита в страну главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро. «Поэтому для французской дипломатии это было гораздо менее ожидаемо, чем в Сенегале, и тем большей пощечиной это стало», — отметил Панин.

По мнению эксперта, причиной тому стал «патерналистский дискурс» Парижа в отношении оборонных связей со странами Сахеля. Кроме того, у Франции и Чада есть разногласия по видению ситуации в Судане.

Будущая политическая стратегия Франции в Африке представляет собой большую проблему для Парижа, отмечает Панин. По его мнению, в Елисейском дворце все еще не нашли решение, чтобы перестать мыслить старыми категориями.

«Западные страны напрямую говорят о том, что они в Африке, потому что там Россия и они хотят противодействовать ее влиянию. В то же время незападные страны не делают такой резкий тон в своей риторике, а делают акценты на других, более важных для африканских стран вещах», — сказал эксперт.

Но Париж остается в игре

Вывод французского военного контингента из Чада и Сенегала не является для Парижа критическим, считает Панин. Франция все еще оставляет за собой два ключевых оплота своего военного присутствия в Африке — в Джибути и Габоне с выходами к Красному морю и Гвинейскому заливу соответственно.

Кроме того, у Франции есть военная база в Кот-д’Ивуаре, где ситуация для французов, по словам эксперта, выглядит вполне стабильно. Потерю влияния Парижа в Сахеле отчасти компенсирует и партнерство Франции с Бенином — впрочем, эта страна сотрудничает в области безопасности и с другими государствами, которые, скорее, являются соперниками для французов.

На фоне усиления Китая, России и Турции в Африке специальный посланник президента Франции в регионе Жан-Мари Бокель представил 25 ноября новую стратегию французского военного присутствия на континенте. Она предполагает «меньшее присутствие и большее сотрудничество», а также преобразование военных баз в «центры сотрудничества» с учетом конкретных потребностей принимающих стран.

Еще до заявлений Чада и Сенегала Франция решила сократить свое военное присутствие в Африке. Как сообщало агентство AFP в начале лета 2024 года, Париж предполагал оставить около 100 военнослужащих в Габоне (вместо 350), столько же в Сенегале (вместо 350) и Кот-д’Ивуаре (вместо 600), а также около 300 в Чаде (вместо 1000).

Количество баз и постоянных войск Франции в Африке неуклонно сокращалось и ранее: численность французской армии в Африке упала с 20 000 человек в 1970 году до 6 000 в 2022-м.

Французские военные базы в Африке, которые когда-то были активами Парижа, теперь представляют собой политическую и стратегическую проблему, считает Тьерри Виркулон, эксперт по Африке из Французского института международных отношений (IFRI). «Для африканского общественного мнения — это позорное наследие французского военного прошлого, а для французских стратегов — бесполезные опорные пункты», — пишет он.

Помимо сдерживания джихадистов в Сахеле, у Парижа больше нет никаких реальных причин для военного сотрудничества с африканскими странами на континенте, поэтому географически оно должно быть ограничено прибрежными странами Западной Африки, полагает Виркулон.

По мнению эксперта, концентрация французских военных баз в Африке не соответствует геостратегическим интересам Франции — а они сейчас, по его словам, сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе.

Ждать ли российских военных в Чаде

После ухода французских военных оборонное партнерство Чада с другими странами, включая Россию, будет расширяться пропорционально и будет зависеть от ситуации на земле, допустил Никита Панин.

«Изначально военный французский контингент был приглашен для того, чтобы как-то обернуть вспять волну терроризма и джихадизма в регионе. Если ситуация будет на земле ухудшаться, становиться более неконтролируемой, то тогда какие-то расширения подобных соглашений возможны в большей степени», — сказал он.

По словам эксперта, Чад долгое время придерживался сбалансированной позиции, сохраняя аккуратные связи с Францией и при этом выстраивая партнерские равноправные отношения с альтернативными центрами силы. «Здесь, прежде всего, имеется в виду Россия, но не только Россия, и это нужно тоже понимать», — подчеркнул Панин.

По мнению Артема Куреева, российское военное присутствие в Чаде и Сенегале после ухода французских войск «в среднесрочной перспективе вполне реально».

«Даже небольшие российские военные контингенты оказываются в африканских странах очень эффективными для подготовки войск, для внедрения новой российской техники. Скорее всего, в обозримом будущем таким базам [в Чаде и Сенегале] и договорам о военном сотрудничестве — быть», — заключил он.