В этом году предвыборная агитация велась достаточно вяло. Если в феврале одной из основных интриг было, каких кандидатов зарегистрирует ЦИК и сколько подписей сможет собрать оппозиционный политик Борис Надеждин, то в начале марта интрига осталась одна: кто займет второе место в ходе президентской гонки. RTVI подробно изучил предвыборные программы и выступления кандидатов, чтобы понять их взгляды на самые важные и острые темы.

Военная операция

Владимир Путин, самовыдвиженец

Тема военной операции — центральная для действующего президента. В своем послании Федеральному Собранию он подчеркнул мужество жителей Крыма, Севастополя, восставшего Донбасса. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», — заявил Путин, добавив, что цели военной операции еще не достигнуты.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

В своих оценках боевых действий на Украине опирается на пророчество покойного лидера партии Владимира Жириновского, который еще пять лет назад говорил о том, что Украина лишится части своей территории, а несколько ее областей перейдут к России. «Уже тогда он предполагал такое развитие событий, однако его пророчества о том, когда закончится эта военная операция, пока не найдены», — говорится в предвыборной программе Слуцкого. Он уверен, что при желании все обозначенные цели могут быть достигнуты быстрее, чем происходит в реальности. Один из пунктов его программы говорит об усилении наступления, чтобы «поставить жирную точку и завершить этот конфликт победой русского оружия».

Николай Харитонов, КПРФ

Во время теледебатов напомнил, что в ходе боевых действий на Украине погибли 62 представителя КПРФ. Не обошлось и без угроз коллективному Западу. «Мы никого не пугаем, но защитить себя, свою страну у нас есть чем. Мы еще раз говорим, что все, кто думает, что удастся покорить Россию, глубоко ошибаются», — заявил Харитонов.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Основной пункт его программы — мир и переговоры, однако с примечанием «на наших условиях, а не откат назад». Во время теледебатов Даванков говорил о том, что в ходе избирательной гонки он посетил множество регионов России, но нигде не нашел сторонников эскалации конфликта. «Мне непонятно, почему мое поколение должно расплачиваться за ошибки предыдущих поколений, а именно — если бы не развалился СССР, все то, что происходит сейчас, не происходило бы», — пояснил свою позицию Даванков. При этом, по его мнению, западные страны пока не готовы к переговорам, так как для многих из них боевые действия на Украине — это бизнес.

Внутренняя и социальная политика

Аборты и увеличение рождаемости

Владимир Путин, самовыдвиженец

Свою позицию в отношении запретов абортов президент высказал в рамках эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» в декабре 2023 года. Его слова о том, что в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, а права и свободы женщин должны соблюдаться, поставили внесенный в Госдуму законопроект о запрете проведения абортов частными медучреждениями на паузу.

Действующий президент также озвучил широкий спектр мер поддержки семей во время ежегодного послания Федеральному собранию. В рамках нацпроекта «Семья» регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь не менее 75 млрд рублей. Также будут продлены программа семейной ипотеки для семей с детьми до шести лет.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

За отказ от абортов Слуцкий предлагает ввести меры поощрения, например, сертификаты для покупки автомобилей. «Принимать решение должна сама будущая мама. Но наша обязанность создать ей условия, в которых она будет уверена и в своем личном будущем, и в возможностях профессиональной реализации. Важно, чтобы женщина понимала, что она не одна, какая бы ни была тяжелая ситуация, есть те, кто поддержат, помогут. Поднять ребенка непросто, основная причина абортов — страх. Нужно не уговаривать женщин, а создавать условия», — рассказал RTVI Слуцкий.

Кандидат неоднократно призывал удвоить численность населения России за ближайшие пятьдесят лет. По его мнению, именно сокращение жителей России вызывает на западе дискуссию о «перераспределении ресурсов России». Для преодоления демографического кризиса ЛДПР предлагает ряд решений: введение отцовского капитала, который в случае развода родителей может становиться источником выплаты алиментов, а также создание системы яслей для детей от двух месяцев до 1,5 лет.

Николай Харитонов, КПРФ

Пресс-служба Николая Харитонова не смогла своевременно ответить на вопросы RTVI. Однако исходя из заявлений других представителей партии КПРФ, коммунисты не поддерживают полный запрет абортов в частных медучреждениях, выступая скорее за расширение социальных гарантий для женщин.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Владислав Даванков неоднократно высказывался на тему запрета абортов. Партия «Новые люди» последовательно выступает за права женщин, в том числе репродуктивные. Предложения других депутатов на эту тему Даванков назвал «парадом креатива», который нужно остановить. «Не надо указывать женщинам, когда и сколько детей им рожать. Вместо того, чтобы запрещать аборты, нужно повышать уровень жизни людей. Как минимум, дать семьям возможность иметь доступное и комфортное жилье», — пояснил кандидат RTVI.

Иноагенты

Владимир Путин, самовыдвиженец

Кандидат считает, что российское иноагентское законодательство не является охотой на ведьм. Он признавал, что есть много нюансов в законе об иноагентах, однако подчеркивал, что закон постоянно совершенствуется и по нему никого «не гребут». В преддверии выборов Путин подписал закон, запрещающий любую рекламу на ресурсах иноагентов.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

Кандидат выступает за ужесточение законодательства об иноагентах. Политик является соавтором закона о запрете рекламы иноагентов, а депутат от ЛДПР Андрей Луговой анонсировал новые законопроекты, направленные на защиту российского суверенитета от иностранного влияния — их обсуждение состоится в апреле, уже после выборов.

Николай Харитонов, КПРФ

Партия поддерживает расширение запретов в отношении работы иноагентов.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Кандидат выступает за пересмотр и уточнение законодательства об иноагентах, как минимум в части критериев иноагентства и возможности снять этот статус.

Экстремизм (отношение к осужденным за дискредитацию армии и фейки, уехавшим россиянам)

Владимир Путин, самовыдвиженец

Кандидат уверен, что «все больше россиян мечтают вернуться домой». Он считает, что у российского общества выработался «коллективный иммунитет» к экстремизму. Одно из недавних предложений Путина — лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии и «фейки» о ней, а также за призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

В предвыборной программе кандидата отсутствует прямое упоминание этой темы. Ранее Слуцкий призывал не вешать ярлыки предателей на всех уехавших из России. В январе ЛДПР предложила предусмотреть механизм лишения почетного звания «Народный артист Российской Федерации» в случае привлечения такого лица к административной ответственности за пропаганду чуждых ценностей, идей нацизма, дискредитацию армии.

Николай Харитонов, КПРФ

В предвыборной программе кандидата этой теме не уделяется внимание. Ранее партия раскритиковала идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о повышении налогов для тех, кто уехал из России. По мнению замглавы фракции Николая Коломейцева, это не вернет их обратно и не поможет воспитать патриотизм. В целом партия поддерживает ужесточение наказания за дискредитацию армии и фейки.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Один из программных пунктов кандидата гласит: «свободу слова и мнений — вместо нетерпимости и доносов». За последний год партия «Новые люди» предлагала отменить штрафы за дискредитацию ЧВК вне зоны боевых действий. Сейчас в партии ведется работа над инициативой, которая будет предусматривать наказание для «серийных доносчиков». Даванков окрестил ее «законом Мизулиной». В своей предвыборной программе кандидат выступает за создание гарантий безопасности вернувшимся релокантам за исключением тех, кто причинял реальный ущерб стране.

ЛГБТ*

Владимир Путин, самовыдвиженец

По мнению кандидата, сексуальные меньшинства имеют право на существование, так как тоже являются частью общества. В конце 2023 года он поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ*-людей. «Россия не приемлет отмену традиционных семейных ценностей понятиями «родитель номер 1 и номер 2» вместо «мама» и «папа» и навязывание извращений детям».

Леонид Слуцкий, ЛДПР

Этот пункт в его президентской программе отсутствует. Ранее он неоднократно говорил, что считает ЛГБТ-движение* искусственным насаждением западной псевдокультуры.

Николай Харитонов, КПРФ

Кандидат и партия поддерживают в этом вопросе официальный политический курс.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Хотя кандидат значится одним из авторов законопроекта о запрете смены пола в России, «Новые люди» выступали с предложением смягчить законопроект об ЛГБТ*-пропаганде. Правда, их предложения не были приняты. Также Даванков просил Роскомнадзор определить статус радуги из-за участившихся случаев преследования за демонстрацию экстремистской символики.

Экономика

Владимир Путин, самовыдвиженец

Кандидат поддерживает импортозамещение с целью достижения независимости России — особенно в технологической и наукоемкой отраслях. В обращенит к Федеральному собранию президент объявил о списании регионам двух третей долгов по бюджетным кредитам. Бороться с кадровым голодом Путин предлагает с помощью создания передовых инженерных школ на базе вузов, которые будут заниматься подготовкой молодых специалистов.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

В предвыборной программе также говорится о необходимости списания долгов регионам по бюджетным кредитам. Он предлагал перенаправить высвободившиеся средств на реализацию важных инвестиционных проектов. Еще один пункт его программы говорит о поддержке малого и среднего бизнеса, однако конкретные меры не упоминаются.

Николай Харитонов, КПРФ

Слоганом предвыборной программа стала фраза «Поиграли в капитализм — и хватит!». Главное предложение — введение прогрессивной шкалы налогов и отмена налогов для малообеспеченных граждан. В качестве примера, на который стоит равняться, кандидат назвал Китай, которому удалось органично совместить элементы капитализма и социализма. Как аграрий со стажем, Харитонов ратует за развитие промышленного и сельского хозяйства, особенно на Дальнем Востоке. Харитонов выступает за возвращение в собственность государства стратегических отраслей экономики и системообразующих банков, за запрет приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также за национализацию иностранных активов.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Предвыборная программа преимущественно экономическая. Одно из его предложений — перераспределение налоговых поступлений в пользу городов и регионов. «Сегодня основная часть собираемых налогов идет в центр и только после этого возвращается через субсидии на места. Мы предлагаем поменять правила зачисления налога на добавленную стоимость, оставляя в регионах до 20%. Тогда больше денег будет оставаться на местах для социального развития, а у регионов появится прямая мотивация развивать собственную экономику», — говорится в его программе. Также Даванков предлагает крупным и перерабатывающим госкомпаниям «перепрописаться» в регионах, где расположено производство, чтобы там платить налоги. Еще один пункт программы предусматривает расширение льгот для бизнеса, который создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа Даванкова включает в себя проведение «большой экономической амнистии». Кандидат предлагает освободить из мест заключения предпринимателей, если они возместили ущерб.

Пенсии

Владимир Путин, самовыдвиженец

Накануне выборов действующий президент утвердил индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 10%. Борьба с бедностью — одна из основных задач для государства особенно в текущих обстоятельствах, заявил президент в послании к Федеральному собранию.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

Кандидат и его партия предлагают установить доплату к страховой пенсии в таком размере, чтобы общий ежемесячный доход пенсионеров, имеющих стаж от 30 лет, достигал не менее двукратной величины прожиточного минимума.

Николай Харитонов, КПРФ

Кандидат требует отменить пенсионную реформу и понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет — для мужчин, а также повысить размер пенсий всем группам граждан.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Кандидат предлагает индексацию пенсий работающим пенсионерам, снижение ставки НДФЛ для людей пенсионного возраста вполовину и возврат «замороженных» пенсионных накоплений. В качестве стимулирующих мер для трудоспособных пенсионеров Даванков анонсировал появление программ переобучения современным востребованным специальностям и льготных путешествий.

Внешняя политика

Владимир Путин, самовыдвиженец

Кандидат выступает за многополярный мир и сотрудничество с теми странами, которые хотят этого.

Леонид Слуцкий, ЛДПР

Кандидат является главой думского комитета по международным отношениям. Он видит перспективы сотрудничества России со странами Азии, а коалицию западных стран считает лишь угрозой для страны.

Николай Харитонов, КПРФ

Отдельные пункты программы кандидата предусматривают выход из ВТО, МВФ и других международных организаций и создание полноценного Союзного государства России и Белоруссии.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Кандидат считает, что Россию невозможно отколоть ни от Европы, ни от Азии, как бы этого ни хотели сторонники изоляции. Он уверен, что вместо поиска врагов, нужно искать новых партнеров и налаживать взаимовыгодные отношения со всеми, кто готов к конструктивной работе. Даванков предлагает упростить репатриацию русских и представителей других коренных народов России и провести аудит госдипломатии. Так, по мнению кандидата в президенты, нужно пересмотреть бюджет Россотрудничества, направив частично средства тем, «кто своим делом создает привлекательный образ России: режиссерам, артистам, дизайнерам, ученым, предпринимателям».

Переосмысление наследия Жириновского и альтернативное будущее России

Политолог Константин Калачев считает, что ситуацию с программным позиционированием кандидатов определяет их принадлежность к той или иной партии. Программы кандидатов пишутся не с нуля, а развивают партийные тезисы. Хотя опросы говорят, что избиратели проявляют интерес к программам кандидатов, на деле мало кто знакомится с ними.

«Людей скорее интересует не программа как объемный документ, а ее краткое изложение, доминанта программы, отражение в слоганах. Иногда идею можно заложить уже в само название программного документа. У Даванкова это получилось. Название «Альтернатива для России» — это ставка на контрпозиционирование, название запоминается, остальное можно домыслить самому. Надо отдать должное всем трем кандидатам — к составлению своих программ они отнеслись серьезно», — уверен Калачев.

В этом год предвыборные программы кандидатов очень похожи, отмечает политолог: «Исключение Даванков, ибо там продемонстрирован концептуальный подход. Причины сходства программ очевидны — желание идти от запросов и народной повестки предполагает упрощенные, часто популистские ответы на сложные вопросы».

В своей предвыборной кампании Леонид Слуцкий использует лозунги «Дело Жириновского живёт» и «Слуцкий всегда рядом». Над программой работала вся партия ЛДПР. В основу программы легли результаты Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!»

«В целом это продолжение линии Жириновского, но с переосмыслением и поправкой на время. Жириновский не дожил до СВО. Скорое завершение СВО безоговорочной победой России! — основной пункт программы Слуцкого. Что касается предложений в области экономики, социалки, региональной политики, то тут от слогана Жириновского «Мы за бедных, мы за русских!» Слуцкий переходит к предложениям, как сделать так, «чтобы русские не были бедными». Времена меняются. Новые вызовы и угрозы требуют новых ответов и предложений», — полагает Калачев.

Программа, с которой 75-летний Харитонов идет на выборы называется «Программа победы». Как говорил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при создании программы «партия ориентировалась на мнение людей». «Можно смело сказать, что это партийная программа. Ничего принципиально нового в ней нет. Разве что число ее пунктов увеличилось до 15. В 2008 году у Зюганова было всего семь шагов», — отметил политолог.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России