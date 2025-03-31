Аналитики регулярно отчитываются о рекордно высоких зарплатах курьеров в России. Однако такая статистика не репрезентативна: чтобы зарабатывать больше, курьерам приходится работать по 12-16 часов и рисковать здоровьем. О реальном положении курьеров, специфике работы и потребностях индустрии RTVI поговорил с представителем профсоюза работников курьерской компании СДЭК Андреем Бурмой.

Профсоюз работников СДЭК (один из крупнейших российских операторов доставки — прим.ред) входит в РПРиУ-СПР — Общероссийский профсоюз работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта, государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, коммунального хозяйства, торговли, кредитно-финансовых организаций Союза профсоюзов России. В систему РПРиУ-СПР входит еще несколько курьерских профсоюзных объединений, в том числе профсоюзы курьеров Яндекса, Wildberries, Ozon и других. Проблемы курьеров в основном общие, это не проблемы работников какой-то одной организации. Конечно, одни работодатели ведут себя по отношению к работникам лучше, другие хуже, тем не менее проблемы общие. Соответственно, приходится коммуницировать и координировать действия.

Кто идет в курьеры

Есть ли какой-то условный портрет курьера — какого пола этот человек, какого возраста, какого социального положения, образования? Потому что есть стереотипное представление, что курьер — это мигрант из СНГ средних лет, но это же, наверное, не совсем так?

Да, это совсем не так. Во-первых, курьеры очень разношерстные сами по себе. Большую часть составляют мигранты как из других стран, так и из других городов Российской Федерации.

В Москве есть предпенсионники — вполне себе москвичи, которые по каким-то причинам не могут работать на той работе, где они были заняты раньше: например, их сократили и надо какое-то время протянуть до пенсии.

Есть студенты и даже школьники, которым не хватает карманных денег, которым нужно подзаработать, есть люди, которые просто не хотят работать где-то еще — им нравится, что есть свобода, они сами определяют, сколько у них работы, а если надоест, они просто уйдут.

Есть трудовые мигранты, в том числе из Средней Азии, хотя их стало сейчас меньше. Заработки в России несколько упали по отношению к их валютам, поэтому многие уехали, в том числе из-за обострившихся вопросов национальности — никто не хочет жить и работать там, где их не очень любят.

Но мигранты есть не только из Средней Азии: из Африки, из Европы, из других городов России. Последние — это как правило люди из регионов, где с экономикой все очень плохо.

По вашим оценкам, больше мигрантов из других стран или все-таки больше россиян, которые просто приезжают в более крупные города?

Примерно половина — это жители других городов, а половина — жители других стран.

А иностранцы вступают в профсоюзные организации?

Иностранцы из дальнего зарубежья с очень большим подозрением относятся к российским профсоюзным организациям. Из ближнего зарубежья курьеры массово договариваются между собой и сами друг друга зовут в профсоюзы, их даже агитировать надо.

Но у них другая проблема. Мигранты из Средней Азии — народ с большой текучкой: сегодня заработали или даже не заработали, попали на деньги и уехали домой. И они сегодня члены профсоюза, а завтра они где-то за границей находятся. Так что в основном в профсоюзах состоят граждане России, Узбекистана, Кыргызстана и из других стран по чуть-чуть.

«Золотые кораблики» и реальные зарплаты

Аналитики Superjob недавно опубликовали “индекс курьера”, по их данным зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 41%, а медианная зарплата курьера, по их данным, составляет 130 тыс. руб. Как вы оцениваете эти данные?

Я считаю, что сумма завышена. Во-первых, некоторые работодатели отчитываются о зарплатах курьеров, делая подсчет на основе тех курьеров, которые зарабатывают много. Есть “золотые кораблики”, которые работают не 24/7, но очень много часов в день. Они зарабатывают в ущерб своему здоровью, не имея свободного времени, суммы, которые большинству курьеров недоступны.

Во-вторых, возможно, это просто какой-то рекламный ход одного или нескольких работодателей, чтобы привлечь к себе курьеров. Потому что курьеров не хватает, не все хотят работать на этой работе.

Какая в действительности средняя зарплата у курьеров?

Зарплаты разные, все очень сильно зависит от маршрута, от того, где именно работает курьер, что именно он носит, то есть от габаритов и веса заказа, и от количества этих заказов в день. Большинство курьеров имеют некоторую зону работы, какой-то радиус, не выше километра-двух. Есть велокурьеры, есть автокурьеры — у них побольше радиус, соответственно, больше заказов и другая система мотивации.

Больше всех, наверное, зарабатывают курьеры “Золотого яблока”, потом идет “Яндекс”, потом Ozon Fresh, Wildberries, потом СДЭК. Меньше всех зарабатывают курьеры “Достависты” и “Пешкариков”.

В зависимости от маршрута, курьер может получать от 60 до 100-120 тысяч рублей — это в хороший месяц. Курьеры “Яндекса” зарабатывают порядка 90-130 тысяч в месяц. Но говорить о том, что 130 тысяч — это медиана, нельзя, это не совсем так. Просто существуют некоторые курьеры, у которых очень много заказов, которые при этом работают по 12−16 часов и отказываются от выходных, чтобы больше заработать.

Из чего складывается зарплата курьера?

У каждой компании по-своему, но в целом практически везде есть какая-то окладная часть, есть некоторая сумма за доставленный заказ и есть премии, которые калибруют работу курьера, повышают его мотивацию. Могут быть компенсации на оплату транспорта, связи, если корпоративную симку не оплачивают.

Superjob говорит, что за год зарплаты курьеров выросли на 41%. Вы видите такой рост зарплат?

Если честно, нет. Некоторые компании провели индексацию, в частности те компании, где курьеры работают по трудовому договору. Индексация была проведена, основываясь на инфляции, то есть она не превысила инфляцию и увеличения заработка не видать.

В СДЭК, в частности, курьерам действительно увеличили окладную часть тысяч на пять, немножко улучшили условия в плане премиальной части. Но это не 40%. Больше увеличились цены, а вот зарплаты не особо.

Почему в медиапространстве все время появляется тема высокой оплаты труда курьеров?

Тут можно строить разные конспирологические теории. У меня их несколько. Одна из теорий связана с тем, что самый большой работодатель в области курьерских доставок — “Яндекс” — испытывает регулярный недостаток курьеров ввиду большой текучки, и через медиа пытается привлечь новых людей.

Другая теория связана с возможными политтехнологическими играми разных политических сил, которые стремятся разобщить работников тех или иных специальностей между собой, чтобы работники не проявляли свою классовую солидарность: инженеры обижались на курьеров, которые ни черта не учились, ездят с своими сумочками, а мы тут оканчиваем институты, а получаем меньше.

Еще одна теория заключается в том, что большинство курьеров в Москве — это трудовые мигранты, причем не обязательно из зарубежных стран, это еще и мигранты из других городов, где не на что жить. Они едут туда, где больше платят. И чтобы посеять рознь между трудовыми мигрантами и коренными жителями или между разными национальностями, СМИ могут поддерживать хайп в том или ином направлении. Но это только мои предположения.

Штрафы и переработки

В каком графике обычно работают курьеры?

Как правило, все курьеры, которые работают по трудовому договору, работают с соблюдением законодательства: восемь часов в день, пятидневка, с отпусками, праздниками, больничными. Зарабатывают при этом они не то чтобы много — тысяч 80 в среднем у них зарплата.

Есть курьеры, которые работают как самозанятые или по ГПХ. В этом случае есть так называемые слоты на некоторое количество часов, от трех до 10 часов, курьер набирает себе эти слоты и его задача, пока длится слот, развозить заказы, которые ему падают. Заказов всегда очень много, в этом случае действительно можно заработать много, особенно если набрать слотов часов на 16.

А за что курьеров чаще всего штрафуют?

У “Яндекса” штраф может прийти за то, что курьер не вовремя доставил заказ: в приложении идут минуты и за каждую штраф увеличивается. Не все курьеры считают такие штрафы справедливыми, потому что есть разные особенности доставки заказа.

Например, курьер приезжает в небоскреб в Москве-Сити, там в башнях есть всего два курьерских лифта, то есть много лифтов для жильцов и гостей и всего два служебных. Ими пользуются и курьеры, и грузчики, и строители, и уборщицы. И пока это все погрузится, пока выгрузится, появляется пробка в лифте. В это время курьер теряет деньги на штрафах, потому что вовремя такой заказ доставить невозможно. То есть клиент не хочет или не может спуститься сам за своим заказом, курьеру надо подняться, он это может сделать только через служебный лифт.

И таких мест, как башни Москвы-Сити, много. Курьеры их очень не любят и стараются не брать такие заказы. Но у некоторых компаний есть принудительные заказы. То есть заказ к курьеру прилетает независимо от того, хочет он того или нет.

Есть штрафы, например, за отказ от заказа. Хотя курьеры “Яндекса” в большинстве своем не работники “Яндекса”, а “равноправные партнеры”, как утверждает сам “Яндекс”. Есть штрафы по неправильному движению заказа, неправильному формированию статусов, несвоевременному формированию статусов — это технические моменты, связанные с проведением заказа. При этом статус может не обновляться, потому что система глючит, а курьеру все равно прилетает штраф. И поддержка всегда стоит не на стороне курьера, а на стороне компании. Политика такая: не нравится — не работай.

На сколько может уменьшиться заработок из-за таких штрафов в месяц?

Курьеры называют разные суммы: кто-то от 10% теряет, кто-то больше. Хуже всего с этим в Wildberries: это компания, в которой можно остаться должным. То есть, поработав неделю или две, можно остаться должным компании, потому что сумма штрафов превысила сумму заработка.

В каких компаниях чаще встречаются трудовые договоры для курьеров, а в каких — ГПХ и самозанятость?

Сейчас, насколько я знаю, есть трудовые договоры в Wildberries, особенно после того, как некоторые работники сумели доказать, что их отношения с компанией трудовые, а не партнерские и не гражданско-правового характера. Были смешные случаи, когда одни были на ГПХ, другие на трудовом договоре, при этом у них были точь в точь одни и те же обязанности. Те, кто доказал, что они работники, а не партнеры, работают по трудовому.

Больше всего трудовых договоров у курьеров в СДЭК. Но СДЭК сейчас тоже начинает переводить курьеров на ГПХ, заманивая всевозможными плюшками, потому что, видимо, не тянет конкуренцию с более мощными сервисами и стремится снизить свои издержки, в частности, за счет налогов, пенсионных отчислений и прочих.

Если говорить о “Яндексе”, то я не видел ни одного курьера, работающего по трудовому договору. В “Достависте” исключительно самозанятые, либо есть те, кто вообще без договора работает: они берут себе заказы за наличку, везут их без перечисления на карточку и получают наличку от клиентов. Чаще всего это какие-нибудь трудовые мигранты не из России, которые не могут себе оформить самозанятость.

Какой процент курьеров перерабатывает?

Подавляющее большинство перерабатывает, потому что если не перерабатывать, то заработки будут очень низкими. Если учесть, что большинство курьеров в Москве — это иногородние, то чаще всего они живут в съемных квартирах или в каких-то хостелах. За все это тоже нужно платить — за квартиру, за коммуналку, за проезд, соответственно, нужно перерабатывать.

Есть еще прослойка студентов, которые подрабатывают после пар, берут пару слотов, чаще всего через сервис “Пешкарики”. Они не перерабатывают. А остальные почти все вынуждены.

Есть ли какой-то рейтинг и антирейтинг компаний, где выгодно и безопасно работать курьером?

В плане трудовой безопасности на первом месте, наверное, СДЭК, там курьеры пока защищены с юридической точки зрения больше всего, но заработки у них не самые высокие. Антилидер — это Wildberries. “Яндекс” на втором месте по количеству нарушений трудовых прав работников.

Часто ли курьерам дают чаевые? Существенная ли это часть дохода?

Обычно чаевые небольшие. Бывает, что какой-то клиент при оплате наличными округлит сумму. Бывают клиенты, которым надо срочно отвезти их посылку, они просят передвинуть их на пораньше и обещают дать на чай, особенно когда это какие-то загруженные дни — перед Новым Годом, перед какими-то праздниками. Тогда клиенты могут дать больше, чем 30−100 рублей. Но, в целом, чаевые — это небольшая статья дохода курьера. В среднем это максимум тысяч пять в месяц со всех чаевых.

Но здесь опять же все зависит от человека: понравился курьер, очень вежливый, быстро доставил. Опять же, все зависит от того, есть ли у этого клиента лишние деньги, которые он готов дать курьеру, какое у клиента настроение — это очень субъективный фактор.

Объективно не хватает курьеров

Хватает ли сейчас в индустрии курьеров или есть какой-то дефицит?

С точки зрения индустрии, курьеров катастрофически не хватает, причем не только у гигантов вроде “Яндекса”, но и у относительно небольших компаний.

Потому что работа на самом деле тяжелая, работа собачья: в любую погоду куда-то идти, днем и ночью, встречаться с неизвестными людьми, переходить дорогу, перебегать, переезжать, ехать на этих велосипедах, друг друга сбивать, через прохожих, попадая под машину.

Не все хотят работать по 16 часов. Некоторые готовы работать сильно меньше на других работах, но с меньшей зарплатой, не подвергая себя всем этим прелестям.

В Москве население точно подсело на курьерскую доставку: легче заказать все себе домой, чем сходить в магазин. Люди экономят время, которое, возможно, стоит дороже. Есть, конечно, объективная необходимость: больные люди, престарелые, беременные женщины, им это объективно нужно. А есть люди, которые просто могут себе это позволить, поэтому пусть курьер принесет. Это то же самое, как то, что кто-то может себе позволить прислугу. Так что в индустрии объективно не хватает курьеров, бывает такое, что заказов так много, что курьеры не успевают, и клиенты не получают свои доставки.

С точки зрения пользы для общества, я не считаю такое количество курьеров необходимым самому обществу. Но у нас общество устроено так, что оно сейчас не может обойтись без курьеров. С другой стороны, все люди, занимающиеся курьерской работой, могли бы применить себя к чему-то более полезному: что-то изучать, что-то конструировать, изобретать, заниматься какой-то более продуктивной работой. Но у нас общество состоит из людей, которые не могут, либо не хотят обслуживать себя сами, будучи здоровыми и взрослыми людьми.

Будет ли дальше расти рынок курьерской доставки и зарплаты в этой отрасли?

В плане зарплат, я думаю, что рынок дальше расти не будет. Скорее всего, мы сейчас находимся на пике или близко к пику.

Если говорить о людских ресурсах, то тоже все неоднозначно, потому что у нас неизвестно, что будет с миграцией в Россию. Если говорить о притоке из российских малых городов, то там ресурсы тоже не бесконечные и когда-то заканчиваются. Если говорить о притоке из ближнего зарубежья, то ситуация осложнилась по ряду причин, и отношения с рядом стран тоже осложнились, приток мигрантов резко сократился, соответственно, людей тоже будет не хватать. Получается такая противоречивая ситуация, когда с одной стороны людей не хватает, а с другой принимать их из-за рубежа тоже не хотят.

Еще один фактор, влияющий на востребованность курьерских доставок в индустрии, это покупательская способность самого населения. Она, к сожалению, падает. Так что я думаю, что цены на доставку будут расти. Скорее всего, какой-то крупный игрок заберет подавляющую часть рынка, и дальше ему ничто не помешает цены поднять.

К тому же, для этого есть экономические основания: без поднятия цен получается снижение маржи, снижение добавленной стоимости, снижение прибыли, а это не очень хорошо для наших господ бизнес-магистров.