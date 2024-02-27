Сейчас Украина в день расходует не более 2 тыс. снарядов, тогда как Россия — около 10 тыс, следует из подсчетов британского Королевского института объединенных исследований (RUSI). Евросоюз и США планируют увеличить производство боеприпасов, чтобы избежать возможного «снарядного голода». Действительно ли мир ожидает нехватка боеприпасов и какие меры предпринимают страны по наращиванию их производства — в материале RTVI.

Вопрос «снарядного голода» оставался одной из главных тем поддержки Украины Западом на протяжении почти всего 2023 года. Актуальность он сохраняет и сейчас. До конца марта Украина получит от Европейского союза до 170 тыс. снарядов для артиллерии, сообщил 24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

В середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что королевство решило передать всю свою артиллерию Украине. Она призвала другие европейские страны передать все имеющиеся боеприпасы Украине. «У нас есть оружие, есть боеприпасы, есть системы ПВО, которые нам в данный момент даже не нужны. Их необходимо доставить на Украину», — заявила Фредериксен. Она добавила, что объем поставок не особо зависит от темпов производства, на что ссылаются европейские чиновники, когда им приходится объяснять, почему поставки не увеличивают. «Боеприпасы все еще хранятся на складах в Европе», — считает Фредерксен, взывая к другим европейским лидерам.

В Киеве признают дефицит боеприпасов для артиллерии. «Дефицит боеприпасов и снарядный голод — это очень актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы», — говорил глава Минобороны Украины Рустем Умеров 18 января, выступая на открытии конференции по созданию «артиллерийской коалиции» (помощи Украине). В конце декабря 2023 года о нехватке боеприпасов упоминал и командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Что известно о дефиците снарядов в мире



«У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире», — заявил 23 октября 2023 года в интервью Financial Times премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

«Мы понимаем, что должны производить это здесь, на Украине, потому что во всем мире оно закончилось, оно истощено. Все склады пусты».

Возможную проблему с боеприпасами предрекали еще в сентябре 2022 года аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS). «Соединенные Штаты передали Украине более полутора миллионов снарядов (к сентябрю 2022 года — прим. RTVI), и это, вероятно, близко к пределу, который США готовы передать без риска для своих собственных боевых возможностей», — отмечалось в докладе «У США заканчивается оружие для отправки на Украину?». В публикации также говорилось, в 2023 финансовом году США планировали закупить 29 тыс. базовых 155-мм фугасных снарядов, а пиковая мощность производств в США составляла 280 тыс. снарядов в год при сроке выполнения заказа 48 месяцев.

7 июля 2023 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что президент Джо Байден и его советники приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы. По словам Салливана, США на тот момент уже поставили Украине значительное количество обычных боеприпасов, а новые производства наращиваются. «Но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок», — уточнил он.

В публикации Forbes говорилось, что на хранении в США могут быть более четырех миллионов 155-мм кассетных боеприпасов. Их произвели в период с 1970-х по 1990-е годы. В свое время их сняли с вооружения американской армии, так как вероятность того, что какой-то из суббоеприпасов не взорвется, достигала 14%.

Как устроены и чем опасны кассетные боеприпасы — читайте в материале RTVI.

Нехватку боеприпасов на складах стран НАТО признавал в июне 2023 года и генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщало агентство Bloomberg. По его мнению, ситуацию можно изменить путем подписания контрактов, чтобы «промышленность была готова инвестировать и наращивать производство». «На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину — это неустойчивый путь, поэтому нам необходимо наращивать производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», — заключил Столтенберг.

В июле же 23-го тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уолесс говорил, что в НАТО были к готовы к наступлению «ночью, первым днем», но никто задавался вопросом, что конфликт затянется. По данным CNN, в США есть аварийный резерв боеприпасов, который не хотят направлять в третьи страны, а его объем остается засекречен.

Советник Байдена по нацбезопасности Джей Салливан пояснял CNN, что США начали наращивать производство боеприпасов еще в 2022 году, когда стало ясно, что конфликт будет идти дольше, чем ожидалось, но для массового производства боеприпасов потребуются годы.

Помимо Украины, США приходится поддерживать еще и Израиль после начала конфликта в Секторе Газа с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. В октябре 2023 года газета The New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне писала, что «десятки тысяч 155-мм артиллерийский снарядов, обещанных Украине, будут перенаправлены в Израиль». С началом конфликта на Ближнем Востоке поставки снарядов стандарта НАТО для Украины упали более чем на 30% , сообщал в ноябре телеканал АBC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Сколько боеприпасов тратится в ходе конфликта на Украине

На протяжении 2023 года объемы расхода боеприпасов Россией и Украиной изменялись в зависимости от интенсивности боевых действий и, судя по всему, поставленных перед военными задач.

Например, по состоянию на начало марта 2023 года интенсивность использования боеприпасов России достигала 20 тыс. снарядов в день, в то время как у Украины — от 4 до 7 тыс. в сутки. Такие данные приводила Еврокомиссия, о чем ранее писал RTVI. Объемы производства США на тот момент не превышали 14 тыс. снарядов 155-мм калибра в месяц, а у всех стран ЕС вместе — чуть более 37 тыс.. «ВСУ требуется не менее 357 тыс. Снарядов этого калибра в месяц для надлежащего обеспечения своих боевых целей», — писал тогда EUobserver, ссылаясь на данные дипломатической службы ЕС.

Подробнее о том, какую роль играет артиллерия в конфликте на Украине — читайте в материале RTVI.

Интенсивность стрельбы российской артиллерии, судя по всему, снизилась летом 2023 года во время попытки украинских войск провести контрнаступление. Так, по данным британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI, которые приводил WSJ, летом 2023 года у российской артиллерии расход боеприпасов был около 5 тыс. снарядов в день, а у Украины, наоборот, он вырос почти до 7,5 тыс.

В январе 2024 года соотношение интенсивности использования снарядов двумя сторонами вновь вернулось к уровню марта 2023 года. Россия расходовала порядка 10 тыс. боеприпасов в день, а Украина — от 2 до 2,5 тыс.

В начале января 2024 года российское минобороны сообщало о более чем 17-кратном росте производства боеприпасов. Так, в этом году вооруженные силы России получат более 16,5 млн средств поражения. По оценкам The Economist, объемы производства артиллерийских боеприпасов у западных стран даже к 2025 году будут ниже, чем у России по итогам 2024 года.

Какие боеприпасы использует Украина

С начала боевых действий в феврале 2022 года США и союзники поставили Украине порядка 2 млн боеприпасов, для 155-мм гаубиц, в том числе более 7 тыс. высокоточных, следует из заявления Госдепа США от 27 декабря 2023 года. Помимо того, поставили более 800 тыс. снарядов для 105-мм гаубиц, более 200 тыс. 152-мм снарядов и около 40 тыс. 130-мм боеприпасов.

155-мм и 105-мм — это калибры, используемые НАТО. Поэтому снаряды для этих калибров нужны для артиллерии, поставленной Киеву западными странами. Например, это такие самоходные артиллерийские установки (САУ), как шведские Archer, британские AS-90, французские CAESAR, польские Krab, американские M109, немецкие PzH 2000 и словацкие Zuzana-2.

При этом Украина так же использует и артиллерию, использующую советский стандарт — это в том числе 122-мм и 152-мм калибры, боеприпасов к которым западные страны направили сильно меньше, чем для собственных орудий. Такие снаряды приходится закупать среди других стран вне НАТО, которые используют советские или российские орудия. Кроме того, производства и определенные запасы таких снарядов сохранились у восточноевропейских членов НАТО, когда-то входивших в Организацию Варшавского договора.

По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance 2024, который публикует Международный институт стратегических исследований, у Украины на вооружении стоят 1 639 единиц артиллерии, в том числе 566 САУ, 537 единиц возимой артиллерии и 248 реактивных систем залпового огня и более 300 минометов. Среди них по калибрам и способу передвижения: 122-мм САУ — 125 ед. 2С1 «Гвоздика»;

152-мм САУ — 120 ед. 2С3 «Акация», 35 ед. 2С19 «Мста-С», 12 ед. чешских М-77 Dana и неизвестное количество 2С5 «Гиацинт-С» и чешских Dana-M2;

155-мм САУ — 4 ед. украинских 2С22 «Богдана», 8 ед. Archer, 20 ед. AS-90, 43 ед. CAESAR, 53 ед. Krab, 90 ед. M109, 28 ед. PzH 2000, 8 ед. Zuzana-2;

203-мм САУ — 20 ед. 2С7 «Пион»;

105-мм возимой артиллерии — 100 ед. американских M119 и более 3 ед. М101;

122-мм возимой артиллерии — 60 ед. Д-30;

130-мм возимой артиллерии — 15 ед. М-46;

152-мм возимой артиллерии — 75 ед. 2А36 «Гиацинт-Б», 70 ед. 2А65 «Мста-Б», 50 ед. Д-20;

155-мм возимой артиллерии — 20 ед. FH70 (совместное производство Германии, Италии и Великобритании), 130 ед. американских M777A2 и 14 ед. французских TR-F1.

Нехватка снарядов для Украины вызвана в том числе небольшим объемом выпуска боеприпасов в западных странах, считают в Киеве. «В то время как Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность, то есть оборонная промышленность стран, которые нам помогают, не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, объемы производства боеприпасов на Западе не удовлетворяют не только потребности Украины, но и самих западных стран.

Сколько боеприпасов производят на Западе



После начала военной операции России на Украине США и страны ЕС решили значительно нарастить объемы производства боеприпасов. Например, в июле 2023 года Великобритания заявила, что вложит дополнительные £2.5 млрд в создание запасов и производство боеприпасов. Также Лондон увеличит «инвестиции в устойчивость и готовность инфраструктуры боеприпасов Великобритании, включая складские помещения», говорилось в документации минобороны.

США в момент начала конфликта на Украине производили около 15 тыс. боеприпасов ежемесячно. За прошедшие два года они вдвое нарастили объемы производства снарядов — до 30 тыс.

В декабре 2023 года министр обороны США Остин Ллойд заявил, что сейчас США тратят на боеприпасы на 50% больше , чем пять лет назад. По его словам, это привело к значительному росту объемов производства. «При этой администрации производство артиллерийских снарядов в Америке не просто увеличится. Оно не просто удвоится. Оно увеличится в четыре раза», — сказал он.

К концу 2024 года в Вашингтоне надеются, что американский военно-промышленный комплекс сможет производить 70-80 тыс. снарядов в месяц. «Что касается обычных боеприпасов, таких как калибра 155 мм, мы уже находимся на пути к тому, чтобы производить 70-80 тыс. в месяц к концу этого календарного года», — заявил в начале февраля 2024 года помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

К концу 2025 года США хотят увеличить объемы до 100 тыс. снарядов месяц. Это, по словам Буша, возможно, если Конгресс США выделит дополнительное финансирование в объеме $3,1 млрд в год.

На начало конфликта на Украине стоимость одного 155-мм снаряда составляла около 2 тыс. евро ($2 721). К осени 2023 года цена одного боеприпаса выросла в четыре раза до 8 тыс. евро ($ 8 489,6), отмечал в беседе с агентством Reuters председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Страны ЕС изначально обладали большим объемом производств — около 230 тыс. снарядов в год (или более 19 тыс. в месяц). К февралю 2023 года эта цифра выросла до 300 тыс. в год. В ноябре прошлого года комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон предположил, что страны союза могут производить до 400 тыс. снарядов.

В марте прошлого года в ЕС объявили, что потратят около $2,2 млрд (2 млрд евро), чтобы в течение года направить Украине один миллион 155-мм боеприпасов. План состоял в том, чтобы 1 млрд евро потратить на снаряды, что лежат на складах, а остальные деньги — на совместную закупку у компаний-производителей. Вдобавок к этому, 17 членов ЕС и Норвегия (которая не входит в Евросоюз) подписали проект соглашения о том, чтобы закупать боеприпасы только у европейских и норвежских компаний и координировать свои действия, так как до этого оборонные закупки велись на уровне отдельных стран-членов ЕС.

План в итоге выполнить не удалось. «Мы должны исходить из того, что 1 миллион [снарядов] не будет достигнут», — заявил в ноябре министр обороны Германии Борис Писториус. К тому времени страны ЕС передали Украине только 300 тыс. снарядов в рамках нового механизма, констатировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен считает, что в 2024 году ЕС сможет достигнуть поставленной цели. «Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году», — заявила она на заседании Европейского оборонного агентства в прошедшем ноябре.

Помимо мер по поддержке Украины, в ЕС также разработали Закон о поддержке производства боеприпасов, который подразумевает суммарное финансирование объемом 500 млн евро.

Насколько серьезен дефицит снарядов у ВСУ



На Западе действительно есть проблемы с выпуском боеприпасов, но вопрос их нехватки у ВСУ — дискуссионный, сказал в беседе с RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Я не уверен, что какое-то особое обострение нехватки боеприпасов у Украины действительно есть. У ВСУ был пик расхода боеприпасов во время их большого наступления в июне-октябре 2023 года. Сейчас они не ведут крупных наступательных операций, украинцы перешли к обороне. Очевидно, из-за этого потребление боеприпасов должно объективно сократиться», — считает собеседник RTVI.

Боеприпасами к орудиям советских калибров Украину обеспечивают за счет производств, развернутых в Восточной Европе. Также некоторые партии закупают у третьих стран, использующих артиллерию таких калибров, уточняет эксперт. Например, у Пакистана.

Что касается небольшого количества снарядов в запасах и низких производственных мощностей у западных стран, это во многом связано с законодательными и регулятивными моментами. «Компаниям трудно наращивать производство быстро без специальных мер поддержки и гарантий спроса в мирный период», — объяснил Кашин.

Нехватка боеприпасов может быть и инфошумом, предполагает эксперт. По его словам, у действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом есть явная «пропагандистская установка». «Они будто сваливают потерю Украиной Авдеевки на то, что у ВСУ не хватало боеприпасов. И делается это, чтобы надавить на Конгресс США», — считает он. Помимо того, противодействие со стороны Конгресса было упомянуто и в официальном сообщении Белого дома о состоявшейся 17 февраля беседе Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечает эксперт.

При этом последний пакет американской помощи объемом $250 млн, включающий в себя снаряды 105-мм и 155-мм калибров, одобрили 27 декабря, а сами поставки пришли в январе 2024 года. «И это только официальная американская поддержка. Европейские поставки продолжались и даже несколько росли», — сказал он.

По итогу, пока нехватки боеприпасов у Украины не наблюдается. «Ясно, что ВСУ сейчас тратит меньше снарядов, чем в разгар своего большого наступления, но у них и потребности меньше», — заключил он.