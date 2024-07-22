Если съезд Демпартии 19-22 августа согласится с решением Джо Байдена, то вместо него в гонке будет участвовать вице-президент Камала Харрис — в прошлом генеральный прокурор Калифорнии и сенатор. В 2020 году она баллотировалась на выборах, но сняла кандидатуру до праймериз. А 19 ноября 2021 года взяла на себя полномочия главы государства, когда Байден находился под наркозом. Как признает Politico, у нее было не так много возможностей, чтобы подробно представить свои взгляды. Зачастую она совпадает с Джо Байденом, но не во всем. Собрали шесть главных отличий их программ — от климатической повестки до вопросов внешней политики.

Аборты: разрешить по всей стране

Еще будучи сенатором, Камала Харрис защищала общенациональное право на аборты, которое Верховный суд отменил в 2022 году. В марте 2024-го она посетила клинику, которая на них специализируется. Это был первый визит второго лица в государстве в подобное учреждение, напоминает Spiegel online.

«Она увереннее, чем Байден, отстаивает права в репродуктивной сфере. И ей будет явно сподручнее рассуждать на эти темы», — отмечает Politico.

В частности, Харрис предлагала ввести усиленный надзор Минюста за политикой штатов. По ее задумке, регионы должны всякий раз получать разрешение Минюста, прежде чем принимать новые законы, влияющие на возможность проводить аборты.

Климат: перейти на «зеленые рельсы»

Камала Харрис была соавтором резолюции, продвигавшей «Зеленый новый курс», который Джо Байден считал слишком радикальным. План предусматривал переход на стопроцентно чистую энергетику в течение 10 лет.

Также она призывала к запрету на способ добычи нефти и газа методом гидроразрыва пласта. Байден был против тотального эмбарго. «В этом году вопрос приобрел особое значение, учитывая статус Пенсильвании (там практикуется такая добыча. — Прим.RTVI) — одного из немногих штатов, где Байдену пришлось бы переизбираться», — пишет Politico.

Как отмечает издание, оба предлагали потратить беспрецедентные суммы на борьбу с изменением климата и переоснащение экономики США, чтобы использовать экологически чистые источники энергии вместо ископаемого топлива. «Но Харрис могла бы пойти еще дальше. Ее климатический план стоимостью $10 трлн (с учетом государственных и частных инвестиций) затмил бы общие федеральные расходы Байдена в области климата, энергетики, инфраструктуры и технологий, оцениваемые в $1,6 трлн», — признает Politico.

Образование: списать долги студентам

Харрис выступала с идеей бесплатных колледжей. Она предусматривала отмену платы для всех студентов, чье обучение длится два года, и для студентов, принадлежащих к среднему классу, которые учатся четыре года в государственных учреждениях.

Предложение Байдена было менее радикальным. В 2020 году он заявил, что поддержит бесплатное четырехлетнее обучение в государственных колледжах и университетах — но только для семей с доходом ниже $125 тысяч.

Также Харрис на посту прокурора Калифорнии требовала списать долги студентам коммерческих колледжей. Поначалу Байден воспринял ее инициативу скептически, но потом поддержал.

Искусственный интеллект: больше контроля

Харрис начинала политическую карьеру в Кремниевой долине, и многие из ее бывших коллег получили громкие имена в IT, отмечает Politico. «Она более откровенно, чем Байден, призывает к регулированию, направленному на устранение угроз со стороны искусственного интеллекта, включая дипфейки, предвзятость алгоритмов и дезинформацию», — пишет издание.

«Практика показала, что в отсутствие регулирования и строго государственного надзора некоторые технологические компании ставят прибыль выше благополучия клиентов, безопасности наших сообществ и стабильности наших демократий», — говорила Харрис на ноябрьском саммите по безопасности и искусственному интеллекту в Британии.

«Напротив, Байден стремился управлять компаниями, работающими с ИИ, в основном путем добровольного внедрения стандартов», — отмечает Politico.

Торговля: против Тихоокеанского партнерства и соглашений с Канадой и Мексикой

Будучи кандидатом в сенат в 2016 году, Харрис выступала против Транстихоокеанского партнёрства (Trans-Pacific Partnership, TPP). Это преференциальное торговое соглашение между странами Азиатско-Тихоокеанского региона с целью снизить тарифные барьеры, о котором договорилась администрация Барака Обамы. Впрочем, уже в 2017-м США при Трампе вышли из TPP, так и не ратифицировав его (сейчас в нем участвуют 11 государств).

Харрис ссылалась на опасения со стороны профсоюзов и экологов, что соглашение приведет к перемещению рабочих мест в страны с низким уровнем дохода — такие, как Вьетнам.

Харрис голосовала и против соглашения между США, Канадой и Мексикой, предложенного Трампом взамен NAFTA (Cевероамериканской зоны свободной торговли). «При администрации Харрис не было бы подписано ни одного торгового соглашения, если бы оно не защищало американских рабочих и нашу окружающую среду», — утверждала Камала.

Внешняя политика: надавить на Нетаньяху

В международных делах между Байденом и Харрис меньше всего расхождений. При этом эксперты признают, что ее скромный опыт не идет ни в какое сравнение с опытом Байдена. Именно поэтому, по словам бывшего сотрудника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда, на посту вице-президента она была зависима от своих советников в вопросах внешней политики и обороны.

«Четыре года она училась у президента Байдена, которого можно назвать одним из самых опытных президентов в американской истории в международной политике», — сказал Politico один из чиновников в администрации.

И все же у Харрис есть опыт участия в крупных международных мероприятиях, где она замещала президента США. Так, в 2023 году она присутствовала на саммите АСЕАН вместо Байдена. Также она дважды поддерживала своего босса на конференции по безопасности в Мюнхене. Наконец, Харрис возглавила американскую делегацию на недавней конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, где провела уже шестую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого в бытность сенатором она четыре года состояла в комитетах по разведке и нацбезопасности, «заслужив от коллег похвалу за умный подход к работе секретных подразделений». Также она совершала зарубежные турне в Афганистан, Ирак, Иорданию и Израиль в 2017-2018 годах.

Как признает Politico, в отношении Израиля Харрис настроена более критично, чем Джо Байден. «В частном порядке она выражала мнение, что администрации Байдена следует занять более жесткую позицию в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху, поскольку число жертв среди гражданского населения Газы растет», — отмечал источник издания.

Харрис не раз говорила, что США будут «поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией столько, сколько потребуется». Она жестко критикует Китай, хотя и встречалась с лидером КНР Си Цзиньпином. А вот контакты с главой КНДР Ким Чен Ыном не одобряет. В свое время Харрис приветствовала ядерную сделку с иранцами, из которой потом вышел Трамп.

Также Харрис требует ограничить военную помощь давнему союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии, а ее критика в адрес Турции «может осложнить взаимодействие с партнерами в регионе», полагают собеседники Politico. Зато Камала, чья мать была индианкой, наладила контакты с премьером Индии Нарендрой Моди.