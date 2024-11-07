В Российском университете дружбы народов хирург Алексей Ваганов защитил кандидатскую степень на основании 60 операций, которые, как узнал RTVI, он не проводил. Коллеги Ваганова уже дважды пытались лишить его степени, однако диссовет РУДН им отказал. Тем временем полиция проводит дознание по поводу возможной подделки эпикризов.

22 ноября 2022 года в Российском университете дружбы народов состоялась защита кандидатской диссертации Алексея Ваганова по специальности «хирургия» на тему «Клинико-экспериментальное обоснование выполнения гастростомии с использованием полипропиленового экспланта».

РУДН получил право самостоятельно присуждать научные степени в обход Высшей аттестационный комиссии в 2017 году. В 2021 году Комиссия РАН по борьбе с лженаукой готовила обращение в Минобрнауки с просьбой пересмотреть право РУДН создавать диссертационные советы и присуждать ученые степени. Поводом стало решение диссовета РУДН присвоить ученую степень сотруднице известного производителя гомеопатических средств, ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“, Марине Никифоровой.

Диссертация была посвящена новой методике выполнения гастростомии — хирургической операции, при которой хирурги создают искусственное отверстие, сообщающее полость желудка с поверхностью кожи (гастростому) и вставляют в него специальную гастростомическую трубку. Через нее осуществляется кормление пациента при невозможности приёма пищи через рот. В представленной на защиту работе Ваганов доказывал преимущества нового метода гастростомии с использованием не применявшихся ранее с этими целями полипропиленовых сеток. С их помощью должна достигаться плотная фиксация стенки желудка к передней брюшной стенке, что позволило бы добиться снижения количества раневых осложнений.

О чем говорилось в диссертации

Сначала исследования были проведены на кроликах породы «Советская шиншилла» — операции по новой методике были выполнены у 18 животных на базе Ивановской государственной медицинской академии с октября 2019 по октябрь 2020 г. Вторая часть работы — клинические исследования, как утверждается в диссертации, проводились уже на пациентах Городской клинической больницы № 7 г. Иваново с октября 2020 г. по декабрь 2021 г.

60 больных с онкологией IV степени (терминальная стадия) разделили на две группы, говорится в диссертации. 30 пациентам (группа сравнения) провели гастростомию классическим методом (по Витцелю), второй группе — с использованием полипропиленовых эксплантатов. После этого у пациентов обеих групп оценивалось течение послеоперационного периода.

«В группе сравнения в послеоперационном периоде отмечено 4 летальных исхода. Причиной двух явились осложнения послеоперационного периода (несостоятельность гастростомы). В остальных двух случаях отмечена смерть на фоне прогрессирования раковой интоксикации и, как следствие, полиорганной недостаточности, — говорится в автореферате.— В одном случае зафиксирован летальный исход у пациента 88 лет, причиной которого явилось повторное ОНМК в бассейне левой СМА, что было подтверждено данными патолого-анатомического исследования».

На основе результатов клинического внедрения Ваганов пришел к выводу, что применение полипропиленовой сетки снижает риск раневых осложнений в зоне операции и других сопутствующих осложнений. «Применение способа гастростомии с использованием полипропиленового эксплантата является предпочтительным у больных с терминальным раком гортаноглотки, пищевода и кардиального отдела желудка. Начинать энтеральное питание через гастростому у таких больных возможно на 2 сутки послеоперационного периода», — дает Ваганов практические рекомендации.

Научным руководителем диссертации был Олег Антонов, профессор Первого МГМУ имени Сеченова, где выполнялась работа.

«Основные положения и материалы диссертации внедрены в клиническую практику в хирургических отделениях ГБУЗ „городской клинической больнице № 7 г. Иваново. Результаты диссертационного исследования используются в педагогическом процессе для студентов 4-5 курсов, клинических ординаторов кафедры госпитальной хирургии института клинической медицины имени Склифосовского Первого МГМУ им. Сеченова“, — указано в отзыве ведущей организации (НМИЦ хирургии им. Вишневского), утвержденном главным хирургом Минздрава России, академиком РАН Амираном Ревишвили.

Фиктивные операции

В основу кандидатской работы был положен патент RU № 2691924 на использование полипропиленовой сетки в гастростомии, авторами которого были Ваганов, Арчил Цулая и Сергей Шурыгин.

Соавтор патента, д. м. н., профессор Сергей Шурыгин узнал о диссертации Ваганова от ивановских коллег, обративших внимание на то, что в этой работе упоминались операции на людях, которые никогда не проводились в 7-й больнице. „Они возмутились липовой диссертацией, в которой присутствует моя фамилия. В диссертации Ваганова говорится не об одной, а о нескольких смертях. Двое от прогрессирующей опухоли, двое — от разлитого перитонита после гастростомы. А если у онкологического больного причиной смерти стала не онкология, а разлитой перитонит — в нормальных больницах это ЧП! — рассказал RTVI Шурыгин. — Я соавтор патента, я несу профессиональную, научную и репутационную ответственность за этот патент. Эти операции можно делать только на животных, на кроликах мы только изучали фиксирующие свойства тканей. И если такие операции узаконят, это будет тем, что делал доктор Менгеле в лагерях смерти. Многие знали, что эксперимент с животными проходил под моим началом, и мне пришлось за это дело взяться и бороться“.

В 2023 году Шурыгин вместе с Александром Борисовым, врачом ивановской 7-й больницы, который проработал в ней 20 лет, подал в диссовет РУДН заявление о лишении Ваганова степени. Они утверждали, что таких операций в больнице не делали.

В ответе проректора РУДН Андрея Костина заявителям говорится, что Ваганов предоставил в диссовет ксерокопии 60 выписных эпикризов, подписанных заведующим хирургическим отделением, лечащими врачами и заверенных печатями 7-й больницы.

По данным местного издания «Иваново», в период якобы проводившихся операций больницу возглавляла Анастасия Потапова, ныне депутат ивановской Областной думы.

В итоге 31 октября 2023 года диссовет отказал в лишении Ваганова ученой степени. По словам Борисова, заседание проходило при полном конфликте интересов, так как 10 членов совета из 14 принимали решение о защите диссертации Ваганова в ноябре 22-го года. Шурыгин же, на тот момент возглавлявший в РУДН кафедру геронтологии, физической и реабилитационной медицины, вскоре лишился должности.

„Первое, что они сделали, поперли меня с кафедры, не продлив контракт. Я участвовал в конкурсе на профессора своей кафедры, у меня не было конкурентов, я был единственный участник, у меня 130 статей, 8 патентов на изобретение, 9 монографий, и меня зарубили“, — пояснил Шурыгин.

Второе заявление о лишении степени было подано в том же 2023 году от соавтора Ваганова по пяти научным статьям, кандидата медицинских наук, доцента Леонида Сафонова. На этот раз в диссовет были предоставлены доказательства того, что никаких операций с сетками в горбольнице № 7 ни в указанные сроки, ни когда-либо, не проводились — ответы из прокуратуры Ивановской области, Росздравнадзора по Ивановской области, территориального фонда ОМС, администрации 7-й больницы.

„ОБУЗ ГКБ № 7 г. Иваново операции с использованием полипропиленового экспланта не проводятся, указанные медицинские изделия больницей не закупаются“, — говорится в ответе прокуратуры.

„По информации медицинской организации в процессе основной деятельности при хирургических манипуляциях полипропиленовые экспланты никогда не использовались“, — говорится в ответе ивановского Росздравнадзора.

Проверка показала, что с 2017 по 2021 год в больнице не умирал ни один пациент в 88 лет после наложения гастростомы. О том, что указанные операции в больнице №7 не проводились, говорится и в ответе на запрос RTVI. „В связи с указанным, соответствующей медицинской документации (эпикризов — RTVI) в учреждении быть не может“, — сообщил RTVI нынешний главврач Алексей Прохоцкий.

Врач Александр Борисов пригласил на заседание диссовета академика Ревишвили, а также главного онколога Минздрава Андрея Каприна. „Это все выдающиеся люди. Каприн — завкафедрой в РУДН, Костин — правая рука, зам Каприна. Каждый год они составляют сводные отчеты по онкологии, знают все цифры. И вдруг за 2020-21 гг не по статистике, а по диссертации появляется 60 терминальных онкологических больных, то есть 60 трупов, которых где-то надо было “закапывать”, понимаете? Мы их приглашали, на заседание, никто не пришел“, — пояснил Шурыгин, добавив, что аналогичные обращения были отправлены вице-президенту РАН Владиславу Панченко, главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Заседание диссовета было назначено на 9 октября 2024 года, однако из-за отсутствия кворума, не состоялось. По словам Леонида Сафонова, директор Департамента аттестации научных кадров РУДН Лилиана Дробышева тогда сказала ему (у него есть запись этого разговора), что „прокуратура нам не указ — несите нам решение суда“.

Тайное заседание диссовета

О дате следующего заседания Сафонов, регулярно просматривавший объявления о защите на сайте РУДН, узнал только в день его проведения, 29 октября. Ни письма о готовящемся заседании, ни объявления, которое согласно приказу 452 РУДН должно публиковаться на сайте вуза за 15 календарных дней, не было. RTVI убедился, что в кэше страницы в поисковой системе Яндекс (доступном с домена yandexwebcache.net) по состоянию на 28 октября, в 03.08.14 GMT указанное объявление отсутствовало, и появилось незадолго до самого заседания.

„Перед прошлым заседанием мне, как и положено, пришло заказное письмо с уведомлением о вручении с информацией о дате, месте и времени проведения заседания. В этот раз не пришло ничего. Наш первый заявитель Борисов позвонил им — ему сказали, все замечательно, заседание идет, кворум есть“, — рассказал Сафонов RTVI.

„Не правда, объявление висело на сайте диссовета. За две недели оно не должно быть (вывешено). Простите конечно, но всех заинтересованных лиц мы известили. Пригласили заявителей, общайтесь с ними. Разговаривайте с Сафоновым, я вам по поводу Сафонова ничего сказать не могу, это его мировоззрение. У меня есть бумаги, что их известили“, — сказал Дробышева RTVI.

По информации RTVI, диссовет снова принял решение отказать в лишении степени Ваганова. „Кто вам сказал, что объявления не было? Письма разослали всем желающим за 2 недели, включая тех, кто по всей видимости вас хотел пригласить, — заявил RTVI председатель диссовета, профессор Андрей Протасов. — Мы получили документы из „Первого меда“, подписанные не помню кем, честно говоря — акты проверки первичной документации, относящейся к диссертации, туда входит все — эксперименты на животных, протоколы проведения операций и так далее».

По данным RTVI, в настоящее время полиция Иваново в связи с появлением информации о возможной подделке эпикризов проводит дознание на наличие состава преступления по ст. 327 УК (Подделка документов).

Алексей Ваганов сейчас работает хирургом в одной из московских городских клинических больниц. Он отказался прокомментировать ситуацию. В РУДН не ответили на запрос RTVI .

Заявители опасаются, что сфальсифицированная диссертация может привести к осуществлению непроверенных операций на людях. „Такой риск не просто есть, возможно, это уже происходит. Диссертация — официальный юридический документ. Ее практические результаты даются не кроликам, а людям, реальным онкобольным. Там написано — у таких больных эта методика является предпочтительной, кормить их через гастростому надо на вторые сутки и так далее. Читает это хирург где-нибудь в Уссурийске или Иркутске, видит — РУДН, серьезный вуз, я буду делать так же. По той методике, которую описал Ваганов, гастрострому накладывать нельзя — сетки могут прорастать не только в переднюю брюшную стенку, но и в органы брюшной полости — кишечник, желудок, печень, и вызывать кровотечение, спаечные процессы и тд. У нас есть еще 2 патента, где мы рассказываем, как это нужно делать, — пояснил в разговоре с RTVI Шурыгин. — Пока мы пытались лишить Ваганова кандидатской диссертации — он зря время не терял и, кажется, принялся за докторскую — написав порядка 12 статей за один только 2024 год… Далеко пойдёт“.

RTVI попросил прокомментировать кейс с защитой Ваганова профессора Высшей школы экономики, президента Общества доказательной медицины Василия Власова:

«РУДН — хорошо известная диссертационная клоака. Там ректор с кривой диссертацией, много случаев публикации статей с некорректными заимствованиями, другими нарушениями, так что нет ничего удивительного, что в РУДН так себя ведут. Тот факт, что этот вуз теперь имеет право присуждать свои ученые степени, с одной стороны, касается только их, с другой стороны, в России до сих пор предполагается, что у нас единая система ученых степеней. Поэтому такая деятельность Лумумбы (РУДН носит имя африканского политика Патриса Лумумбы — прим.ред.), безусловно, отражается на всей системе”.

“Что касается конкретно этого случая, у него есть два аспекта. Первое — тот факт, что исследование и одобрение к использованию, как принято называть, медицинских изделий, процесс их одобрения, регистрации и допуска к практике менее зарегулирован, чем процесс исследования и одобрения лекарств. Поэтому больше случаев недобросовестности, больше случаев «левых» исследований, всяких «синтетических кож», перевязочных, имплантируемых материалов, — это реально большая проблема. С другой стороны это крайне неэтичное поведение членов диссоветов, которые отказываются от рассмотрения проблемы по существу, и защищают честь мундира, сохраняя ученую степень. То, что я вижу в этих материалах, говорит о том, что по-видимому действительно имеет место случай фальсификации исследований. Если это так, то это очень печально», — резюмировал Власов.