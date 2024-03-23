Теракт в «Крокус Сити Холле» стал крупнейшим в России за последние 20 лет. Вечером 24 марта вооруженные люди открыли огонь по гражданским перед началом концерта рок-группы «Пикник», после чего скрылись с места преступления. Уже известно как минимум о 133 погибших, порядка 150 человек пострадали. 24 марта объявлен в России днем общенационального траура. RTVI вспоминает крупнейшие террористические акты современной России.

Теракт в Беслане, 2004

1 сентября 2004 года группа боевиков Шамиля Басаева из 32 человек захватила здание школы №1 в Беслане. В заложниках оказалось более 1100 человек, преимущественно дети и их родители, пришедшие на школьную линейку. Террористы удерживали заложников три дня, 3 сентября в спортзале школы произошло два взрыва, после этого начался штурм. Всего в теракте в Беслане погибли 334 человек, в том числе 186 детей.

Теракт в Театре на Дубровке, 2002

23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в Театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказалось 912 человек. Террористы требовали прекращения военных действий в Чечне и вывести оттуда федеральные войска. Штурм здания Театра на Дубровке начался спустя три дня после захвата заложников. Силовики применили неизвестный газ. В результате штурма все террористы были убиты. По официальным данным, в общей сложности погибло 130 человек, общественная организация «Норд-Ост» называет 174 погибших.

Теракт в Буденновске, 1995

14 июня 1995 года в Буденновске группа боевиков Шамиля Басаева, насчитывавшая около 200 человек, взяла в заложники более 1,2 тыс. местных жителей. Их удерживали в здании районной больницы №2 на протяжении пяти дней. Террористы требовали прекратить военные действия в Чечне, признать ее независимость и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Российские власти согласились на перегороворы с террористами и пообещали пойти на выдвинутые условия в обмен на освобождение заложников. Банда Басаева потребовала, чтобы группа добровольцев из числа заложников сопровождала их в Чечню для обеспечения безопасности. 16 боевиков погибли во время неудачного штурма больницы Буденновска. Остальные смогли покинуть город.

Теракт в жилом доме на Каширском шоссе, 1999

13 сентября 1999 года в Москве прогремел взрыв в жилом доме на Каширском шоссе. Бомба мощностью в 300 килограммов в тротиловом эквиваленте взорвалась в подвальном помещении здания, дом полностью разрушился. В результате погибли 124 человека, еще 7 получили ранения. Следствие считало, что за организацию и финансирование этого теракта, как и других, произошедших в российских городах 4-16 сентября 1999 года, отвечали руководители незаконного вооруженного формирования Исламский институт «Кавказ», в частности Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар.

Теракт в жилом доме на улице Гурьянова, 1999

В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года произошел взрыв в подвальном помещении жилого дома на улице Гурьянова в московском районе Печатники. Два подъезда были полностью уничтожены, взрывной волной был поврежден соседний дом. По официальным данным, погибли 106 человек, 690 пострадали.

Теракт в Кизляре, 1996

9 сентября 1996 года в Кизляре повторилась ситуация, произошедшая годом ранее в Буденновске. Группа террористов под командованием Салмана Радуева и Зункара Исрапилова напала на дагестанский город Кизляр. Боевики взяли в заложники местных жителей и удерживали их в больнице, а затем под прикрытием группы из 200 заложников выехали на территорию Чечни. Боевики, как и в Буденновске, требовали остановить войну в Чечне и вывести оттуда федеральные войска. В результате теракта в Кизляре погибли 78 человек.

Теракт у Дома правительства Чечни, 2002

27 декабря 2002 года у Дома правительства Чечни в Грозном прогремело два взрыва с разницей в несколько секунд. Организатором теракта называли Шамиля Басаева. Террористы смертники приехали к Дому правительства в Грозном на двух машинах КамАЗ и УАЗ, начиненных взрывчаткой. В результате взрыва 48 человек погибли на месте, еще 23 позднее умерли в больницах. Более 600 человек получили ранения разной степени тяжести.

Теракт в жилом доме в Каспийске, 1996

16 ноября 1996 года в Каспийске взорвали девятиэтажный жилой дом на улице Ленина. В доме проживали семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда Северо-Кавказского пограничного округа. Мощность бомбы составляла до 150 кг в тротиловом эквиваленте. Виновные не были найдены.

Теракт в Буйнакске, 1999

Вечером 4 сентября 1999 года в Буйнакске в непосредственной близости от жилого дома на улице Шихсаидова взорвался автомобиль ГАЗ-52, в нем было более 3,7 тонн взрывчатки. В результате обрушились два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, в том числе дети. 146 человек были ранены. В пятиэтажке проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Теракт на Центральном рынке Владикавказа, 1999

19 марта 1999 года взрыв прогремел на Центральном рынке Владикавказа. В 10 часов утра террорист Магомет Цакиев заложил бомбу в центральной части рынка и скрылся. Взрыв произошел спустя полтора часа. В результате погибли 52 человека, 168 человек пострадали. Организатором теракта, по данным силовиков, был Эмир аль-Хаттаб, также ответственный за теракты в российских городах в сентябре 1999 года.

Теракт в электричке Кисловодск — Минеральные Воды, 2003

5 декабря 2003 года террорист-смертник подорвал себя в электричке Кисловодск — Минеральные Воды в районе станции Ессентуки. Мощность бомбы составляла 7 кг в тротиловом эквиваленте, погибли 47 человек, еще 170 получили ранения.

Теракт в Каспийске, 2002

9 мая 2002 года во время парада, посвященного Дню Победы, в Каспийске произошел взрыв. В результате погибли 43 человека, около 120 получили ранения. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги и сработало, когда мимо проходила праздничная колонна. Ответственным за произошедшее силовики называли командующего Дагестанским сектором Кавказского фронта Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия Раппани Халилова, сам он эти обвинения отрицал.

Теракт в московском метро, 2004

Теракт 6 февраля 2004 года стал крупнейшим терактом в московском метро. Взрыв произошел в тоннеле между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Теракт организовали боевики себя карачаевского джамаата, поддерживавшие чеченских сепаратистов.

Теракт в московском метро, 2010

29 марта 2010 года произошел еще один теракт в московском метрополитене — две террористки-смертницы с разницей в 40 минут подорвали себя в поездах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» на Сокольнический линии. В результате погиб 41 человек, более 140 человек были ранены. Ответственность за теракты взял на себя лидер «Кавказского эмирата» (запрещенная в России террористическая организация) Доку Умаров.

Теракт в аэропорту Домодедово, 2011

24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово террорист-смертник устроил взрыв в зале международных прилетов. Мощность взрывного устройства составила не менее пяти кг в тротиловом эквиваленте. Одним из организаторов теракта называли Доку Умарова. В результате теракта погибли 37 человек, 117 пострадали.