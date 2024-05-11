Меньше месяца остается до выборов в Европарламент 6 — 9 июня. Они пройдут в 27 странах, где выберут 720 евродепутатов. Среди них — самые разные политики, от крайне правых до крайне левых. Но есть и необычные кандидаты — например, от немецкой сатирической партии Die PARTEI. Она предлагает вернуть Берлинскую стену, поскольку «две Германии лучше, чем одна». Самые странные партии Европы, которые реально идут или пытались пробиться в политику, — в обзоре RTVI.

Просто «Партия»: троллинг по-немецки

От немецкой партии, которая так и называется «Партия» (Die PARTEI), в Европарламент баллотируются двое — ее лидер, основатель сатирического журнала «Титаник» Мартин Зонненборн и немецко-швейцарская писательница и драматург (по совместительству — боевой водолаз) Сибилле Берг. Они колесят с предвыборным туром по всей Германии, занимаясь откровенным троллингом элит и популярных лозунгов, доводя их до абсурда.

Националисты и климатические активисты, канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок — достается абсолютно всем. «Запретить фотошоп, чтобы избиратели не умерли от ужаса при встрече с политиками наяву», «ввести обязательную гендерную принадлежность для всех, рожденных после 2020 года (для остальных предусмотрен переходный период до 2090-го)», «добиться окончательного разделения Германии» — чего только не предлагала «Партия» за двадцать лет.

Шутки шутками, но с момента основания в 2004 году «Партия» участвовала в пяти федеральных выборах и большинстве выборов в землях и муниципалитетах. Лучшие результаты она показала в округах Берлина и Гамбурга, но этого не хватило, чтобы пробиться в местные парламенты. Зато в Европарламенте «Партия» произвела сенсацию — вначале в 2014-м, когда впервые в истории сатирики получили там одно место. За них отдали голоса 180 тысяч избирателей.

Тогда Зонненборн изрек, что «Die PARTEI — еще не самая сумасшедшая из партий в Европарламенте». Она шла под лозунгами «огородить стеной Швейцарию (швейцарцы этого заслуживают)», «предать Ангелу Меркель показательному трибуналу в клетке на Олимпийском стадионе», «ввести квоту в 17% на бездельников и лодырей на руководящих постах в немецкой экономике» и «пустить пухлых политиков на дешевый газ для населения методом фрекинга». В 2019-м «Партия» и вовсе получила в Европарламенте целых два места (правда, один из депутатов потом покинул ее ряды).

«Голосуйте за «Партию» — она очень хороша», — гласят ее плакаты. И одновременно утешают: «Другие партии еще хуже».

Выдержки из политической программы «Партии» на выборах в Европарламент-2024: Ближнемагистральные рейсы? Остается разрешенными. Но только для птиц и насекомых. И для президента Еврокомиссии Чудо-Урсулы [фон дер Ляйен], чтобы она могла продолжать летать между Брюсселем и Страсбургом. И для Тейлор Свифт.

Но только для птиц и насекомых. И для президента Еврокомиссии Чудо-Урсулы [фон дер Ляйен], чтобы она могла продолжать летать между Брюсселем и Страсбургом. И для Тейлор Свифт. Ограничение зарплаты менеджеров. «Партия» требует, чтобы зарплата менеджера была ограничена суммой, в 50 000 раз превышающей зарплату рабочего (без учета бонусов, конечно).

«Партия» требует, чтобы зарплата менеджера была ограничена суммой, в 50 000 раз превышающей зарплату рабочего (без учета бонусов, конечно). Ядерная бомба для Европы. Мы призывали к созданию немецкой атомной бомбы еще в 2019 году, задолго до Йошки Фишера (экс-главы МИД ФРГ от «Зеленых». — Прим.RTVI). Поскольку мы всегда на шаг впереди сомнительных крупных партий, то сейчас призываем к созданию ДВУХ атомных бомб.

Мы призывали к созданию немецкой атомной бомбы еще в 2019 году, задолго до Йошки Фишера (экс-главы МИД ФРГ от «Зеленых». — Прим.RTVI). Поскольку мы всегда на шаг впереди сомнительных крупных партий, то сейчас призываем к созданию ДВУХ атомных бомб. Тормоз цен на пиво. «Партия» стремится установить верхний предел цен на пиво на территории ЕС (3 евро за пол-литра). И ограничение цен на шашлык (3 евро). И на все меню (пиво + шашлык = 5 евро). В перспективе — тормоз на вино и шнапс. И на арендную плату.

«Партия» стремится установить верхний предел цен на пиво на территории ЕС (3 евро за пол-литра). И ограничение цен на шашлык (3 евро). И на все меню (пиво + шашлык = 5 евро). В перспективе — тормоз на вино и шнапс. И на арендную плату. Решение о создании двух государств прямо сейчас! Die PARTEI — единственная партия, которая всегда искренне выступала за решение проблемы двух государств: две Германии (Восточная и Западная) лучше, чем одна Германия.

Die PARTEI — единственная партия, которая всегда искренне выступала за решение проблемы двух государств: две Германии (Восточная и Западная) лучше, чем одна Германия. Отменить конфиденциальность! ЕС собирает наши данные, хочет читать наши чаты и электронную почту и повсюду записывать наши лица. Идея хороша: мы требуем раскрытия файлов пациентов, электронных писем и интимной переписки от всех политиков. И только от них.

ЕС собирает наши данные, хочет читать наши чаты и электронную почту и повсюду записывать наши лица. Идея хороша: мы требуем раскрытия файлов пациентов, электронных писем и интимной переписки от всех политиков. И только от них. Евросоюз — кандидат на Нобелевскую премию мира. ЕС готовится к военной экономике, в которой могут быть конфискованы не только сами граждане, но и их частная собственность. Мы — за. Однако следует начать с 27 комиссаров ЕС, активы некоторых из которых исчисляются двузначными, трех- или четырехзначными миллионными активами.

ЕС готовится к военной экономике, в которой могут быть конфискованы не только сами граждане, но и их частная собственность. Мы — за. Однако следует начать с 27 комиссаров ЕС, активы некоторых из которых исчисляются двузначными, трех- или четырехзначными миллионными активами. Внешняя политика, основанная на ценностях. Европейская внешняя политика должна основываться на соответствующих ценностях: евро, доллар, рубль, немецкая марка. Любой, кто продолжит утверждать, что немецкая и европейская внешняя политика заботится о чем-то другом, будет заключен в тюрьму за аморальный перформативный активизм (смотрим на вас, Бербок!).

Партия двухвостой собаки: венгры кусают Орбана

«Единственный разумный выбор» — таков лозунг юмористической Партии двухвостой собаки, основанной в Венгрии в 2006 году. Она несколько раз выдвигалась в парламент, на местных выборах 2019 года баллотировалась в четырех округах Будапешта, где избрала по одному члену совета. А в столичном районе Ференцварош член Партии двухвостой собаки был назначен замом мэра. В 2019 году «собачники» пытались избраться в Европарламент, но безуспешно. В 2024-м они собираются повторить попытку.

Главный кандидат от партии — Иштван Надь. Это не кто иной, как пес с двумя хвостами, который изображен на ее эмблеме. «Он такой милый, он точно не собирается воровать», — гласят иронические надписи. Мистер Надь не раз «покусывал» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, высмеивая его антииммиграционную политику. В ответ на риторику властей о том, что приезжие отнимают рабочие места у местных, партия расклеила плакаты с призывами к мигрантам: «Не стесняйтесь приезжать в Венгрию, мы уже работаем в Англии!». Свою агитацию партия ведет в основном через граффити, генерируя «мета-юмор» на улицах венгерских городов (прежде всего, Сегеда, откуда она родом).

До 2014 года ей отказывали в регистрации «за легкомыслие». Теперь же она имеет право на получение средств из бюджета, которые тратит на «Государственную программу растраты государственного фонда Рожи Шандора (знаменитого разбойника с Великой Венгерской равнины, «венгерского Робина Гуда» XIX века . — Прим.RTVI)».

Партия двухвостой собаки находится в хороших отношениях с другой шутливой партией « Четвертый путь», которую возглавляют две птицы. Однако между ними есть разногласия, поскольку «Четвертый путь» хочет отменить птичий грипп , а «Двухвостая собака» выступает за права вирусов.

Лозунги Партии двухвостой собаки: «Все будет еще лучше!»

«Мы обещаем все!»

«Вечная жизнь, бесплатное пиво, налоговые льготы!»

Ввести однодневную рабочую неделю

Установить два заката в день (разных цветов) и пониженную гравитацию

Закрыть озоновую дыру и создать новые виды взамен вымерших

Построить гору на Великой Венгерской равнине

Установить торговые отношения с внеземными формами жизни и открыть венгерский ресторан на Марсе, чтобы улучшить имидж страны

Пивная партия: «пивократия» против австрийской бюрократии

Пивные партии — популярный тренд в Европе, особенно Восточной. Еще незадолго до падения Берлинской стены в ГДР появились избирательные списки на основе «Германского союза любителей пива». Другой пример — Польская партия любителей пива, которая зародилась как шутка и получила 2,97% голосов и 16 мест в Сейме после парламентских выборов в Польше в 1991 году. Она даже присоединилась к правительству премьера Ханны Сухоцкой (при президентстве Леха Валенсы) со своим собственным министром.

Пивная партия Австрии была основана в 2014 году фронтменом венской панк-рок-группы Домиником Влазны (творческий псевдоним — Марко Пого). Он называл себя лидером «пивократического движения». В «пивократии» (Bierokratie) власть исходит от пива. Партия признает важность свободы мнений, например — в свободном выборе сорта пива. Партия пива считает, что разнообразие и индивидуальность в культуре пивоварения обогащают жизнь и, следовательно, поддерживают толерантность. Эта терпимость не распространяется на «Радлер» — популярный слабоалкогольный коктейль из пива и лимонного сока, против которого партия официально выступает.

Согласно онлайн-опросу таблоида Österreich в июле 2019 года, 23% респондентов могли представить себе, что проголосуют за Партию пива «при определенных обстоятельствах». Поначалу пиволюбы решили сосредоточиться на борьбе за ландтаг Вены. Правда, они туда не попали. В 2022 году Влазны выдвинул свою кандидатуру на пост федерального президента и получил 8,3% — это третье место. Теперь он хочет идти в парламент на выборах осенью 2024-го. Кое-какие из лозунгов Партии пива посерьезнели, но любовь к пиву не иссякла.

Из программы Партии пива в Австрии: Заменить исторический фонтан Хохштральбруннен на площади Шварценбергплац пивным фонтаном

Разрешить жителям Вены устраивать пирушки зимой на открытом воздухе

Универсальное ежемесячное пособие в виде бочки пива всем австрийским семьям (50 л на взрослого и 20 л на ребенка)

Запрет «Радлера» в Вене, который признается «злодяением»

Бары и рестораны никогда не закрываются

Главный девиз: «Человек есть человек, живи и дай жить другим (кроме подсевших на «Радлер»)»

Партии Дональда Дака и вареной лягушки: шведы — за пустые бюллетени

Партия Дональда Дака — плод воображения шведского активиста Боссе Перссона (1941—2014) . Его уже нет в живых, но земляки не забыли эксцентричного политика, прозванного «Санта-Клаусом из из Мальмё». Перссон придумал и даже зарегистрировал в Избирательной комиссии несколько вымышленных политических брендов.

Среди них — Партия пустых избирателей, Партия Земли, которую мы унаследовали, Партия коренных шаманов, Партия вареной лягушки, Партия викингов, Объединенная тракторная партия. Но самой популярной стала партия, названная в честь диснеевского героя.

«Фишка» Партии Дональда Дака — пустые бюллетени. Они — символ протестного голосования. Никакой специальной программы у партии нет. Впервые она пошла на выборы в 1979 году, в 1991-м за нее проголосовали около 1535 человек. Зато она вызвала по всей стране дискуссию о том, допустимо ли неограниченное выдвижение кандидатур на всеобщих выборах и где граница между злоупотреблением и свободой.

Партия творческого безумия: итальянцы вдохновляют

К выборам 2022 года в Италии были зарегистрированы более 100 политических брендов и логотипов — от «Движения поэтов действия» до партии «За революцию здоровья» (с гильотиной на эмблеме), от движения «Священная Римская империя, католическая и пацифистская» до Партии творческого безумия.

Ее основатель — эксцентричный персонаж Чирилло Фоллия, или Доктор Соблазн, который с 1999 года устраивает сознательные провокации в политике и гражданском обществе, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые волнуют его самого. На логотипе партии — мужчина в обнимку с русалкой, которая скручивает его ноги своим хвостом — что бы это ни значило. Синьор Фолио пробовал избраться на Сицилии. Он написал песню, в которой есть такие слова: «Мы все унижены в этом обществе, которое нас не понимает. Твой дом — безумие. Те, кто хочет выйти за рамки, должны знать, что у них есть дом».

Вместе с юмористами из Партии хороших манер синьор Фоллия предлагал создать в правительстве Департамент безумия — или даже целое министерство.