До президентских выборов в США осталась ровно неделя. 5 ноября американцы решат, кто же — вице-президент Камала Харрис или бывший лидер Дональд Трамп — достоин возглавить страну на следующие 4 года. Однако избирательная система Штатов отличается от той, которая применяется в большинстве государств. Кто такие выборщики, откуда они взялись и как могут изменить результаты всенародного голосования — в материале RTVI.

Как появились выборщики

Ни для кого не секрет, что избирательная система Соединенных Штатов сложнее тех моделей, которые применяются во всем мире, когда главу государства избирают всенародным голосованием или же парламентом. Все дело в так называемой коллегии выборщиков, которые выступают в качестве «посредников» между жителями страны и Конгрессом.

Система, придуманная еще отцами-основателями страны, стала своеобразным компромиссом: так, с одной стороны, избранный президент США не был сильно зависим от парламентариев, а с другой стороны — малообразованный народ, который в XVIII веке составлял абсолютное большинство населения, не мог напрямую избрать откровенного популиста.

К тому же в то время в США еще не было сильных политических партий и системы коммуникации, которая позволяла бы людям оперативно получать информацию даже, к примеру, о смерти кандидата в президенты.

В итоге 6 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте, который также известен как «Филадельфийский Конвент», и была утверждена избирательная система с использованием выборщиков.

Как работает система

На самом деле мир узнает, кто же все-таки стал президентом США не в день выборов, которые запланированы на 5 ноября. Эта дата — последняя возможность проголосовать у жителей страны. Так что результаты, которые появятся, продемонстрируют, кого выбрал народ.

Ведь в избирательной системе США последнее слово за выборщиками. Именно 538 человек, представляющие штаты страны и округ Колумбия (официальное название столицы страны — Вашингтона), решат, кто займет Белый дом. В коллегию входят партийные функционеры, бывшие политики и активисты. Действующие конгрессмены и сенаторы в списке оказаться не могут. Их выбирают партийные комитеты каждого штата еще до «дня Х», причем список предоставляют как республиканцы, так и демократы.

В большинстве штатов действует правило, что «победитель получает все». То есть если один из кандидатов набрал большинство голосов жителей США в том или ином штате, то он получает все голоса выборщиков. Исключения — штаты Небраска и Мэн: там голоса коллеги распределяются пропорционально.

При этом количество выборщиков равно числу представителей штата в обеих палатах Конгресса плюс еще три выборщика от Вашингтона, которого в парламенте нет. Наибольшее количество выборщиков — от Калифорнии (54), Техаса (40), Флориды (30) и Нью-Йорка (28). Меньше всего (по три) — от Аляски, Вайоминга, Вермонта, Делавэра, а также Северной и Южной Дакоты, так как эти штаты наименее населенные.

Несмотря на правило «победитель получает все», выборщики все равно могут проголосовать не так, как население штата. Таких называют «ненадежными выборщиками», однако максимальное наказание за это — $1 тыс. Такое было, к примеру, в 2016 году, когда 10 выборщиков проголосовали не за «своего» кандидата. Впрочем, на исход выборов, на которых победил Дональд Трамп, это особо не повлияло.

Чтобы занять кресло в Овальном кабинете, политику необходимо получить большинство — 270 из 538 голосов выборщиков.

Что нужно, чтобы стать президентом

Чтобы участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах, многого не нужно. Кандидатом может стать любой, кто соответствует следующим требованиям:

Прожить в США не менее 14 лет;

Быть старше 35 лет;

Родиться в США.

К примеру, американский миллиардер Илон Маск не может участвовать в выборах, так как родился в ЮАР. Вместе с тем, в отличие от России, в Штатах нет запрета на выдвижение для тех, у кого есть судимость. Отсутствие этого пункта оказалось на руку республиканцу Дональду Трампу, погрязшему в уголовных разбирательствах.

Политики выдвигаются от своих партий, а кандидатуры потом утверждаются на национальных съездах. Но сначала им необходимо пройти через праймериз и кокусы — первичные президентские выборы, которые проходят в каждом штате. Итак, на национальных съездах голосованием делегатов утверждается единый кандидат от партии, а также кандидат в вице-президенты, которого претендент на Овальный кабинет выбирает сам.

Сначала в Милуоки, штат Висконсин, прошел Национальный съезд Республиканской партии, так как по традиции первой мероприятие проводит партия, проигравшая на предыдущих выборах. 15—18 июля была утверждена пара Дональда Трампа и сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в качестве вице-президента.

19—22 августа в Чикаго, штат Иллинойс, прошел Национальный съезд демократов, но с ним возникла двоякая ситуация. 21 июля с гонки снялся действующий президент США Джо Байден, а его место заняла Камала Харрис, которая шла с ним в паре. Однако самостоятельно вице-президент не участвовала в праймериз. Тем не менее делегаты-демократы проголосовали за нее. В случае победы Харрис вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

И вот страна плавно подходит к 5 ноября — дню выборов, когда голосуют избиратели. Далее «в первый вторник, следующий за второй средой декабря», в столицах штатов собираются выборщики от партии победившего кандидата и голосуют, а после передают результаты в Сенат. В этот раз голосование коллегии запланировано на 17 декабря.

Лишь 6 января Конгресс зачитывает и считает голоса выборщиков, утверждая победителя. Именно во время этого этапа в 2021 году произошел штурм Капитолия, когда Трамп проиграл нынешнему президенту Джо Байдену. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января 2025-го.

Какова роль колеблющихся штатов

В США у большинства штатов есть «синяя» или «красная» окраска, то есть заранее понятно, за кого проголосует большинство избирателей. Однако есть такие регионы, где поддержка демократов и республиканцев практически идентичная. Такие штаты называют колеблющимися, и именно за их голоса в основном и борются кандидаты в президенты.

Сейчас колеблющихся штатов семь:

Аризона;

Висконсин;

Джорджия;

Мичиган;

Невада;

Пенсильвания;

Северная Каролина.

И в большинстве из них (пяти из семи) люди поддерживают Дональда Трампа, хотя отрыв Камалы Харрис невелик. Согласно последнему опросу Trafalgar Group, в Аризоне уровень поддержки экс-президента составляет 48,1%, а действующего вице-президента — 46%. В Джорджии также большинство оказалось у Трампа — 48,3% против 45,9%.

По данным опроса Emerson, у бывшего главы Белого дома преимущество в Пенсильвании (49% против 48%), Висконсине (также 49% против 48%) и Северной Каролине (50% у Трампа против 48% у Харрис).

В оставшихся двух колеблющихся штатах, по результатам исследования Bloomberg, большинство жителей отдают предпочтение вице-президенту. Так, Мичигане за Харрис 48%, а за Трампа 46%. В Неваде же разрыв не столь велик — у вице-президента 49%, а у бывшего американского лидера 48%.