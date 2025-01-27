C первого января вступил в силу закон «Об объектах культурного наследия», принятый Мосгордумой сразу во всех трех чтениях. После его подписания мэром Москвы Сергеем Собяниным архитектурное сообщество заметило в документе формулировку, согласно которой город может отказаться от тысячи выявленных объектов культурного наследия, не внесенных в государственный реестр. О том, что теперь может ждать столичные исторические здания, — в материале RTVI.

«Развыявление выявленных»

Сейчас в Москве остается около 8602 исторических зданий. Больше половины из них считаются визитной карточкой столицы и входят в общероссийскую базу объектов культурного наследия, но есть и те здания, которые еще ждут внесения в этот реестр. Их называют выявленными — в Москве таких 1728. Статус выявленного объекта промежуточный. Согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия», он бессрочно присваивается для сохранения объекта на время проведения историко-культурной экспертизы, которая позволяет принять решение о его окончательном включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Снос выявленного объекта запрещен федеральным законом.

Однако сохранность этих зданий зависит не только от федерального законодательства и собственников, распоряжающихся землей, но и от региональных законов — в частности, закона Москвы «Об объектах культурного наследия», который был принят Мосгордумой сразу во всех трех чтениях и подписан мэром столицы Сергеем Собяниным в ноябре прошлого года. По словам председателя комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, новый закон поможет «устранить пробелы в нормативно-правовой базе».

Градозащитники, впрочем, раскритиковали документ еще до его официального вступления в силу. Участники общественного движения «Архнадзор» обратили внимание, что в 17-й статье нового закона содержится формулировка, «которая прямо противоречит аналогичному федеральному закону», а именно:

«Выявленные объекты культурного наследия, в отношении которых до 1 июля 2025 года не приняты решения о включении в реестр, подлежат исключению из перечня выявленных объектов культурного наследия», — говорится в тексте документа, принятого Мосгордумой.

«Архнадзор» — общественная организация, созданная в 2009 году несколькими градозащитниками. Цель движения заключение в объединении усилий людей, которые занимаются сохранением и изучением культурного наследия Москвы. С 2009 года активисты боролись за сохранение московских палат Гурьевых, гостиницы Шевалье и других памятников архитектуры.

Главное отличие нового московского закона от федерального заключается в том, что последний не предполагает исключения выявленных памятников архитектуры из перечня по сроку давности, рассказал в разговоре с RTVI директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. «В данном случае статья 17 московского закона, а именно ч. 3 этой статьи, противоречит положениям статьи 16 (ч. 1) федерального закона», — пояснил адвокат.

По словам Аграновского, формулировка об исключении памятников архитектуры из списка выявленных «очень удивляет» и нуждается в доработке, так как она «явно неудачная». «Если объект по каким-то причинам, в том числе из-за бюрократических проволочек или еще чего-то, не включен своевременно в перечень объектов культурного наследия, то он что, перестает таковым быть? Конечно же, нет», — сказал Аграновский. По словам адвоката, «если эти объекты не внесены в реестр, то и участь их может быть незавидной».

«Ну что будет [с объектами архитектуры]? Их снесут. Снесут и построят на их месте новое жилье. Смогут строить элитные жилые комплексы», — заявил в разговоре с RTVI бывший депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Петр Митрохин. По словам Митрохина, «все это происходит под страшным давлением московских девелоперов». «ДевелОперов, как я их называю. Потому что они Москву сжирают», — добавил он.

«Если наделить эти здания статусом объектов культурного наследия, то с ними будет много возни. И в принципе можно будет на них заработать, отдав в частные руки, но инвестора соблюдение исторических параметров не интересует. Это хлопотно и дорого, поэтому лучше их таким образом ликвидировать. Занимается этим вопросом Департамент культурного наследия Москвы, который в последние годы начал полностью обслуживать строительный комплекс», — пояснил Митрохин.

По словам экс-депутата, он сам относил в департамент заявки с просьбой о сохранении исторических статусов зданий в районе Хамовников, но «это было бесполезно абсолютно». RTVI направил запрос в департамент культурного наследия Москвы и столичное правительство, но на момент публикации ответа не получил.

Что мы можем потерять

Среди выявленных объектов, которые ждут своего внесения в государственный реестр, сейчас числится почти четверть всего архитектурного наследия Москвы. Этот перечень пополнялся с 1970 года, но за последние пять с половиной лет в государственный реестр объектов культурного наследия «поднялись» всего 77 объектов, говорится на сайте «Архнадзора».

«Если в 2021 году принят на региональную охрану 31 памятник, то в минувшем и нынешнем годах — только по пять. Нисходящая тенденция налицо. Такими темпами для экспертизы всех выявленных памятников потребуется 123 года и 5 месяцев, — считают участники общественного движения. — Доказать, что за формулировкой нового закона не стоит злая воля, можно лишь одним способом: до 1 июля 2025 года Мосгорнаследие должно принимать и публиковать для обсуждения по 9-10 экспертиз в день. Если их будет меньше, то уже к Новому году станет ясно, сколько выявленных памятников намечено на выброс — десятки или сотни».

С ноября из 1728 исторических зданий экспертизу прошли только пять — лишь одно было занесено в реестр объектов культурного наследия. Оставшиеся выявленные памятники архитектуры могут «уйти под ковш». Среди них, например, десятки погребений Введенского кладбища, главный корпус Кащенко и поселок «Соломенная сторожка» — историческая местность в 10 минутах ходьбы от метро Тимирязевская (и всего 10 километрах от Кремля) — в которых побывали корреспонденты RTVI.

В «сторожке» жила вся московская интеллигенция — тут гостил Маяковский, а Пастернак написал стихотворение «Зимняя ночь» из романа «Доктор Живаго». Здесь же жили архитектор Карл Гиппиус и скульптор Евгений Вучетич, который отлил волгоградскую «Родину-мать». Ее бюст в натуральную величину можно увидеть на заднем дворе дома монументалиста.

Под угрозой также храм в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще, дом коллежского советника Юрия Москатиньева недалеко от станции метро Достоевская, усадьба московской купчихи Елизаветы Вандышниковой в районе Басманной.

Помимо городских усадеб и храмовых комплексов, в список выявленных объектов культурного наследия также входят знакомые каждому москвичу наземные вестибюли и перронные залы столичного метро — станции Белорусская, Динамо, Смоленская, ВДНХ, Павелецкая, Арбатская и другие.

«У девелопмента масса возможностей надавить очень сильно на все органы охраны»

Вице-президент Союза московских архитекторов в разговоре с RTVI выразил мнение, что принятие московского закона мотивировано «невиданной активизацией доморощенного девелопмента», которому экспертиза противостоять почти «не в состоянии». «У девелопмента масса возможностей надавить очень сильно на все органы охраны. И ни охрана памятников, ни общественные организации, которые занимаются памятниками, не в состоянии этому противостоять, потому что, как говорится, против лома нет приема. И вообще сам вектор движения новостроек в центр — это снова большая угроза для той исторической среды, которую мы так давно пытаемся сохранить», — сказал Хазанов.

То, что вновь выявленные объекты и комплексы не вносят в реестр, — это некий знак, что с ними «не все так однозначно», считает архитектор. «Это означает, что дан „зеленый свет“ и их [исторические здания] можно будет со временем ликвидировать и расчищать участок для этих безумных многоэтажек в 50-60 этажей. Это большая угроза для центра, — добавил он. — Если вы видите здание, закрытое зеленой сеткой, имейте в виду сразу, что это что-то нехорошее. Когда ее сдернут, то вы не увидите того дома, который был на этом месте. Это уже как приговор».

По словам Хазанова, сейчас нужно «противостоять в самом жестком варианте разрушению исторической среды города», расширяя полномочия экспертного сообщества. «Только им [профессиональному архитектурно-градостроительному и культурному сообществам] можно делегировать право на окончательный вердикт в отношении столичной исторической застройки. Потому что нельзя доверять завхозу. Ни завхоз, ни маркетолог, ни землевладелец, ни экономист не должны распоряжаться городом», — считает архитектор.

Он также отметил, что «идеально было бы на какое-то время объявить мораторий на любое разрушение зданий доиндустриальной эпохи, включая объекты сталинской эпохи».