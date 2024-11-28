Орден Мужества, Георгиевский крест и медаль «За отвагу» — это только малая часть боевых наград, которые можно приобрести на маркетплейсах. На Ozon, Wildberries и AliExpress предлагают желающим купить реплики российских госнаград, а также орденов от Минобороны и ЧВК всего за 400-800 рублей. Как минимум в четырех объявлениях продавцы не указали, что награда продается в качестве сувенира, убедился RTVI.

Очень точные муляжи

После начала боевых действий на Украине маркетплейсы стали предлагать товары на военную тематику в качестве сувениров. Если сначала это были футболки с портретами Путина и «патриотическое мыло», то теперь наряду с ними стали появляться медали и ордена, которые визуально ничем не отличаются от официальных наград за несение боевой службы.

Наградные знаки, в зависимости от значимости и учредителя, могут быть государственными и ведомственными. Государственные награды относят к высшей форме поощрения граждан и вручаются лично президентом России. К ведомственным наградам относят знаки отличия, которые выдают федеральные органы исполнительной власти (в том числе и Министерство обороны). Существуют также региональные знаки отличия и награды, связанные с деятельностью ЧВК. Первые учреждаются на уровне субъектов России и используются местным правительством для награждения за заслуги перед этими регионами. А вторые — выдаются командованием ЧВК за выполнение определенных боевых задач.

Получить эти награды, как оказалось, можно куда проще — достаточно вбить в поисковике любого маркетплейса «медали за СВО» и перейти по первой же ссылке. Так, например, полную копию медали «Участнику специальной военной операции», которую Минобороны России учредило в августе 2022 года, на Ozon и Wildberries можно купить в среднем за 700 рублей.

Как указывает продавец, компания «Челзнак», сама награда выполнена из алюминиевого сплава. В центральной ее части (как и в оригинале) расположена пятиконечная красная звезда, а на реверсе — гербовая эмблема МО России, под которой в три строчки написано: «Участнику специальной военной операции». К награде прилагается пустой бланк удостоверения. Также в описании к медали сказано, что она «не является наградой РФ/СССР» и «без надлежащим образом оформленных документов не предоставляет прав и льгот».

Почти все покупатели оценивают товар «на пять звезд». «Заказывала 40 штук. Каждая хорошо упакована. Все в комплекте», — написала в отзывах пользовательница Екатерина. «Купили медаль, только из-за того, что [оригинал] был утерян. Внешне отличается от оригинальной медали Министерства обороны, оригинал темнее и середина медали тоже закрашена красным цветом», — поделилась мнением Ирина.

Помимо медали «Участнику СВО» магазин предлагает и другие ведомственные награды разных времен — среди них, например, медали «За воинскую доблесть II степени» и «За боевые отличия». Представитель продавца в разговоре с RTVI заявил, что продажа точных копий ведомственных наград и удостоверений к ним «не запрещена законом» и ориентирована, в основном, «либо на военных, либо на коллекционеров». «То есть на тех, кому это интересно. Если это ведомственная награда — то и покупают те, кому по уставу положено. Может быть потеряли [оригинал]. Ситуации же разные бывают. <…> А по поводу моральной стороны я ничего не думаю. Должен думать тот человек, который приобретает», — заключила представительница компании в разговоре с корреспондентом RTVI.

Почти те же самые медали с бланком, но за меньшую цену, можно найти и у других продавцов. Онлайн-магазин RusAtribut предлагает выкупить муляж медали «Участнику СВО» вместе с футляром и удостоверением всего за 620 рублей. В отзывах к товару покупатели отмечают, что лента муляжа по цвету незначительно отличается от оригинала.



«Не соответствует расцветке, утвержденной геральдической службой и законодательными актами России. Пришлось дорабатывать фломастерами», — написал покупатель Кирилл. Один из пользователей, который предпочел скрыть свои данные, также опубликовал фотоотзыв, где медаль «участнику СВО» повесили на кота. RTVI попытался связаться с продавцом, но на момент публикации ответа не получил.

Кроме ведомственных наград, на маркетплейсах можно встретить и муляжи государственных знаков отличия разных времен. AliExpress, Ozon и Wildberries предлагают покупателям приобрести орден Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия», а также «Георгиевский крест» и золотую звезду Героя с удостоверением, которое заверено копией подписи первого президента России Бориса Ельцина. Цены на эти награды варьируются от 300 до 3385 рублей в зависимости от материала изготовления, продавца и комплектации.

Также на маркетплейсах можно найти знаки отличия, которыми награждались бойцы ЧВК «Вагнер». Среди них — черный крест «За отвагу и мужество», платиновая звезда Героя, медали «Проект 42174» и «Бахмутская мясорубка». В особенности популярна среди покупателей последняя — ее точную копию можно приобрести почти за три тысячи рублей (в муляжах с меньшим ценником неправильно выгравирована фамилия бывшего генерала ВКС Сергея Суровикина).

Насколько это законно

Президент «Союза ветеранов СВО» Олег Панчурин в разговоре с RTVI выразил уверенность, что продажа муляжей и наград, которые не входят в список государственных, также должна регулироваться на законодательном уровне, так как их, зачастую, приобретают «ряженые» ветераны боевых действий. «Никто не имеет морального права надевать те награды, которых он не достоин. Военный контингент весь друг друга знает. Все знают, кто и за что получал [награды] — поэтому такие люди элементарно за столом сидеть не смогут», — сказал Панчурин.

В России является уголовно наказуемым (ст. 324 УК России) приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР, закрепленных в Указе Президента России «О мерах по совершенствованию наградной системы Российской Федерации». В то же время ответственность за продажу ведомственных и региональных наград, а также муляжей всех отличительных знаков законом не предусмотрена, рассказал в разговоре с RTV адвокат Вячеслав Плахотнюк. «Если написано, что это муляж, то это обычный сувенир. Чтобы наступила ответственность по уголовному закону, вы должны выдавать его за настоящую награду. <…> Другой вопрос, что дальше человек, который такой муляж купил, может пытаться использовать его как настоящий. Тогда он будет отвечать по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков»).

«Если человек носит эту медаль и рассказывает всем, что он ветеран войны, когда он на этой войне не был, то это уже мошенник. Не в уголовном смысле этого слова, может быть. Есть другое выражение, армейское: этот человек п******л» (человек, который любит приврать)», — добавил депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. В разговоре с RTVI он также сказал, что при утере награды военные, как правило, повторно оформляют выписку из приказа о награждении и получают новое удостоверение к медали. Вместе с ним они «идут в мастерскую и заказывают себе эту же награду заново».

«Эту медаль не просто так же получают, а по приказу. Соответственно, в воинской части, у которой есть номер и масса других формальных признаков, можно запросить дубликат удостоверения к медали и дубликат самой награды. Если уж человек оказался в такой ситуации, то ему придется, конечно, предпринять усилия. Но зато он восстановит свою положенную по закону награду. А продажи на маркетплейсе, это, конечно, подленькая вещь. Да, они продают незаполненные удостоверения, но, как вы понимаете, нет проблемы в том, чтобы сделать липовую запись в этом удостоверении и поставить липовую печать», — заключил депутат.