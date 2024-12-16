В Госдуму внесли законопроект, который запретит брать в семью больше трех приемных детей. Мотивация законодателей такова — недобросовестные приемные родители наживаются на выплатах от государства. Однако, как выяснил RTVI, эта сумма не так велика — в среднем по стране не больше 16441 рублей на одного ребенка, что меньше прожиточного минимума. RTVI разбирался, нужно ли ограничивать число приемных детей и к чему это может привести.

Не больше трех детей на семью

С инициативой ограничить количество приемных детей выступили ульяновский сенатор Айрат Гибатдинов и председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Они предлагают запретить семьям брать более трех приемных детей, если речь не идет о сиблингах, которые до этого воспитывались в одной семье. Кроме того, за раз будет можно брать в семью не более одного приемного ребенка, опять же за исключением сиблингов.

Если Госдума одобрит законопроект, он должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке сказано, что закон нужен, чтобы исключить случаи, когда приемные семьи берут под опеку много детей ради получения выплат. “В результате под опеку или попечительство по договору с одним лицом попадает значительное число детей, обеспечение которых в результате становится неудовлетворительным”, — говорится в документе.

Кроме того, законодатели утверждают, что “за последние несколько лет не снижается количество преступных деяний, совершаемых по отношению к детям со стороны опекунов или попечителей”.

Из статистики Министерства просвещения, с которой ознакомился RTVI, следует, что с 2019 по 2023 год число приемных родителей, с которыми расторгли договоры об опеке из-за “возникновения неблагоприятных условий содержания”, снизилось на 4,45%. Хотя в 2020 и 2021 году показатели росли, к 2023 году они опустились ниже уровня 2019 года.

Пособие ниже прожиточного минимума

В России существует три формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первая — и самая желательная — усыновление. В этом случае семья не получает финпомощь от государства, хотя некоторые регионы могут назначать выплаты.

Наталья Городиская, председатель Совета представителей общественных объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, при Минобрнауки РФ поясняет:

“В основном усыновление — это как родить: ребенок приравнивается к твоим кровным детям, контроль никакой, как правило, не осуществляется. То есть это твой ребенок, и ты его родитель”.

Вторая форма — безвозмездная опека со стороны, как правило, кровных родственников. Например, если родителей лишают прав, то заботу о детях могут взять на себя их бабушки и дедушки. В этом случае государство выплачивает опекунам пособие на содержание ребенка, но дополнительного вознаграждения не предусмотрено.

Третья форма, которая и вызвала у законодателей подозрения, это возмездная опека — она же приемная семья. В таком случае государство заключает с семьей договор о возмездной опеке и ежемесячно выплачивает не только пособие на содержание ребенка, но и вознаграждение за его воспитание.

“В основной части регионов пособие на содержание ребенка ниже, чем прожиточный минимум. Что касается вознаграждения, у нас есть некоторые регионы, где достаточно хорошее вознаграждение, особенно если в семью берут ребенка-инвалида, но это скорее меньшинство. В основном сумма вознаграждения тоже очень небольшая — на это не построишь себе дом, не разбогатеешь. Детей же еще надо кормить, одевать, обувать, гаджеты они просят и так далее”, — объясняет Городиская.

Действительно, медианная сумма вознаграждения и пособия по России — 16 441 руб., подсчитал RTVI, а средний по стране прожиточный минимум — 19 329 руб. для трудоспособного населения и 17 201 руб. для детей.

По словам Натальи Городиской, содержание ребенка в учреждении обходится государству в разы дороже, чем в приемной семье. “То есть форма возмездной опеки для государства выгоднее, чем содержать ребенка в учреждении”, — добавляет она.

Однако случаи злоупотребления действительно бывают, признает в разговоре с RTVI член Экспертного совета Министерства просвещения по вопросам опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Галина Семья. Выплаты на детей-инвалидов в некоторых регионах существенно выше обычных. Однако далеко не все регионы платят одинаково за первого и последующих приемных детей — начиная со второго ребенка пособие может составлять всего 20% от первоначальной суммы.

Что нужно, чтобы стать приемным родителем Чтобы принять ребенка в семью, необходимо обязательно пройти школу приемного родителя, в которой обучают навыкам работы с детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также выдают заключение о возможности или невозможности стать усыновителем или опекуном. Следующий шаг — сбор пакета документов для опеки и составление органами опеки акта обследования жилого помещения, чтобы подтвердить, что у семьи есть материальные и жилищные ресурсы для приема ребенка. В опеке, основываясь на заключении школы приемных родителей, семье также рекомендуют определенных детей, на которых у потенциальных приемных родителей есть ресурсы, как материальные, так и психологические.

Не превращать семью в «малокомплектный детский дом»

Сейчас в одной семье может быть не больше восьми примемных детей, если речь не идет о сиблингах. По мнению Галины Семья, международный опыт тяготеет к тому, что в семье должно находиться одновременно не более двух или трех приемных детей, чтобы приемная семья была эффективной.

“Исследования показывают, что ресурсов семьи хватает именно на такое количество детей, чтобы были созданы полноценные условия для адаптации”, — поясняет Галина Семья.

При этом Городиская и Семья согласны, что сейчас в детских домах чаще всего остаются те дети, которых приемные семьи берут не очень охотно — подростки, дети с особенностями развития, с нарушениями поведения или сиблинги.

По словам Галины Семьи, в некоторых регионах число детей-инвалидов в детских домах может достигать 80%. Таким детям очень важно, чтобы при устройстве в семью особое внимание уделялось адаптации, а при большом количестве опекаемых это практически невозможно.

“Есть исследования, которые показывают, что приемная семья, которая взяла на воспитание больше пяти детей, существенно меняет свою структуру, меняет свои функции, а у семьи достаточно много функций — и супружеские, и рекреационные. А в таких семьях на первый план выходит воспитательная функция, а остальные функции семьи снижаются, то есть это превращается в очень малокомплектный детский дом”, — объясняет Галина Семья.

С этим согласна и Наталия Мишанина, педагог, семейный и детский психолог, специалист в сфере семейного устройства, методист, супервизор, тренер АНО «Азбука семьи». По ее словам, в семьях с большим количеством приемных детей зачастую теряется качественный подход к воспитанию.

“Мы опять приходим к теме семейно-воспитательных групп, как в детских учреждениях. Только здесь появляются папа, мама и большое количество детей, причем самого разного возраста, самых разных характеров, с самыми разными судьбами. У них могут быть и проблемы с привязанностью, и проблемы с депрессией, проблемы с опытом травмы, и они помнят о своих родителях, у них определенные отношения со своими родителями. Эти факторы усиливают задачу воспитания перед приемными родителями. Ведь нужно применять индивидуальный подход к каждому ребенку и знать его личную историю. А когда об этом узнавать, когда у тебя в семье 13-15 разновозрастных детей?” — говорит она.

Конфликт количества и качества

Законопроект не учитывает, что ресурсы на опеку “сложных” детей зачастую есть у семей с большим опытом работы с приемными детьми, считает Наталья Городиская.

“Сложных детей, которые сейчас остались в системе, могут брать только семьи с опытом. А это семьи, в которых уже воспитываются дети. Новички, которые приходят после школы приемных родителей, не способны взять в семью, например, подростков, детей с особенностями развития или сразу много братьев и сестер. А это именно те дети, которые сейчас в системе зависли”, — говорит Городская.

По мнению эксперта, законопроект может в принципе ограничить возможность для таких детей попасть в семью. Сама Городиская имеет большой опыт опеки — сейчас в ее семье семь несовершеннолетних приемных детей, в том числе подростков, и у ее семьи есть ресурсы для их воспитания и содержания. В случае принятия законопроекта, она не сможет помогать другим детям, даже если кто-то из ее подопечных достигнет совершеннолетия.

Еще одна проблема заключается, по мнению Городиской, в том, что в России нет закона о так называемой ресурсной семье, которая могла бы временно взять ребенка под опеку: например, пока родитель не выйдет из мест лишения свободы или не решит проблемы, из-за которых не мог воспитывать своего ребенка.

При этом по факту такая работа ведется. “Могут быть подготовленные ресурсные семьи, которые берут ребенка на год, два, три, поддерживают отношения с мамой и готовят этого ребенка к возврату кровной матери. Это достаточно сложная работа, тем не менее это могут делать подготовленные семьи, имеющие опыт воспитания приемных детей, потому что новичкам это сложно”, — объясняет Городиская.

Для таких случаев дополнительное ограничение по количеству детей, по мнению Городиской, неразумно. Но оно могло бы хорошо сработать для новичков, у которых опыт воспитания приемных детей меньше трех лет, считает она. “А здесь получается, что есть риск, что детей будут отдавать в неподготовленные семьи, тем самым лишая возможности родителей с опытом помочь этим детям”, — добавляет Городиская.

Семья для ребенка или ребенок для семьи

Один из самых важных аспектов, которые рассматривают в школе приемных родителей, это мотивация семьи взять ребенка. По словам Наталии Мишаниной, нередко потенциальные приемные родители приходят с так называемой деструктивной мотивацией, которая направлена не на благо ребенка, а на закрытие потребностей родителей:

“Например, когда брак расшатан, когда хотят взять ребенка, чтобы родному сыну или дочке не было скучно. Такая мотивация никак не направлена на удовлетворение потребностей самого приемного ребенка”.

Причем нередко потенциальные приемные родители обозначают “социально одобряемую” мотивацию — “помочь малышу”, — но в процессе работы с семьей выясняется, что причины желания взять ребенка иные.

“Мы наблюдаем за тем, как семья ведет себя на занятиях, и понимаем, что там что-то происходит, какая-то травма, например, потеря собственного ребенка или невозможность родить своего ребенка по медицинским показаниям. Очень важно, чтобы родители осознавали свои психологические травмы и знали о том, что они могут столкнуться с травмами ребенка, который придет в семью”, — добавляет Мишанина.

По мнению педагога, предложенный законопроект имеет смысл с точки зрения необходимости “переходить от количества к качеству”. При этом каждую семью нужно рассматривать индивидуально, потому что опыт показывает, что есть многодетные семьи, которые отлично справляются с воспитанием большого количества детей.

“Вопрос о качестве еще состоит в том, что неподготовленные родители приходят. Здесь больше вопрос к органам опеки, к службам сопровождения приемных семей. Если семья никогда не имела опыта приемства, нужно очень тщательно подходить к изучению этой семьи, изучению ее ресурсов. Потому что не ребенок для семьи должен быть, а семья для ребенка. Потому что детское учреждение это не магазин, где можно прийти и выбрать себе понравившегося ребенка. Семья должна быть ориентирована на ребенка и на готовность принять того, на кого хватит сил, компетенций и ресурсов — и материальных, и временных, и эмоциональных”, — говорит она.

В этом случае очень большую роль играет сопровождение семьи и работа органов опеки, считают Мишанина и Городиская. Сейчас же сопровождение чаще “носит формальный характер”, говорит Мишанина. Специалисты должны проверять и посещать семью два раза в год, но нередко заметить проблемы в таком режиме невозможно, а многие визуально благополучные семьи перестают проверять после нескольких выездов, так как формально они справляются.

“Но в реальности бывает совсем другая ситуация. Не все семьи идут в службы сопровождения, особенно в органы опеки, потому многие родители не хотят афишировать, что они приемные, многие просто боятся, что у них отнимут детей. Специалисты, работающие в государственных учреждениях, порой не справляются с тем количеством приемных семей, которые у них стоят на сопровождении”, — говорит Мишанина.

Нехватка специалистов, по словам Натальи Городиской, действительно может приводить к злоупотреблениям со стороны родителей, жестокому обращению, возвратам детей в детские дома и другим проблемам.