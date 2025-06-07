В Саратовской области нашествие сайгаков из Казахстана — они вытаптывают поля и наносят ущерб местным фермерам. В этом году в Россию пришел миллион этих животных, хотя еще четыре года назад их было в 50 раз меньше. Сайгаки относятся к охраняемым видам, но взрывной рост популяции грозит эпидемиями, которые представляют угрозу для домашнего скота. Поэтому в России предлагают исключить их из Красной книги, а в Казахстане — начать массовый отстрел. RTVI поговорил с учеными и чиновниками о том, как решить эту проблему.

«Сайгаки зашли сконцентрировано»

Резкий рост популяции сайгаков в Казахстане создал угрозу не только для экологии и экономики страны, но и для соседних областей России. Как сообщил ТАСС, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин направил обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой пересмотреть охранный статус сайгака, массово мигрирующего с территории Казахстана.

“По данным Минсельхоза Саратовской области, в конце мая — начале июня в регион зашли около 1 миллиона сайгаков. Министр-председатель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов, отмечал, что еще в 2021 году границу из Казахстана переходили лишь около 20 тысяч особей. «Сайгаки зашли сконцентрировано, сейчас они будут расформировываться на малые группы», — говорит он.

Массовая миграция степных антилоп наносит ущерб посевам и фермерским хозяйствам. Власти региона приняли решение о выделении финансовой поддержки пострадавшим аграриям. «Губернатор попросил рассмотреть вопрос изменения охранного статуса волго-уральской популяции сайгаков и при необходимости внести корректировки в Красную книгу России», — сообщили в правительстве области

Ранее о том, что сайгаки могут в результате массовой миграции перейти на территорию России упоминал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

«Ведутся переговоры с уполномоченными органами Российской Федерации по обеспечению беспрепятственной миграции животных через государственную границу», — сообщил в мае Бектенов, отвечая на запрос депутатов казахстанского парламента.

«Это война, коллеги»

Между тем в самом Казахстане ситуация оценивается как критическая. Ряд депутатов парламента, в частности, Павел Казанцев предлагает объявить ЧС и создать республиканский штаб, который занялся бы организацией мероприятий по отстрелу сайгаков. «Всем понятно, что это уже ЧС, и у нас отсутствует оперативное управление, отсутствует генштаб, если говорить как на войне. А это война, коллеги», — заявил он в парламенте Казахстана.

Казанцев считает, что в сегодняшней ситуации для решения проблемы можно даже принять указ президента:

«Чтобы в каждом селе не на мотоциклах с бибикалками ездить, сайгу пугать, а чтобы фермер мог с ружьём выезжать и «фигачить». И у него должны быть чёткие рекомендации — кого «фигачить» — только самцов или всех подряд. И в этом ничего страшного нет».

Проблема с сайгаками возникла из-за того, что после внесения их в Красную книгу в Казахстане и в России произошел резкий рост их популяции. По официальным казахстанским данным рост поголовья с 2023 года вырос с 21 тыс. особей до 2,8 млн в 2024 году, превысив исторический максимум советского периода (1,2 млн особей). В настоящее время, по предварительным данным весеннего учета текущего года численность сайгаков достигла порядка 4 млн особей.

Успешное восстановление популяции привело к обострению экологических и социально-экономических проблем. Сайгаки вытаптывают посевы, поедают кормовые культуры, в отдельных местах происходит истощение пастбищ и конкуренция с домашними животными. В результате аграрный сектор несет убытки. Кроме того, массовая гибель сайгаков или эпидемия среди них может вызвать чрезвычайную ситуацию.

Экологический парадокс

Как пояснил RTVI на условиях анонимности один из высокопоставленных казахстанских чиновников, «даже до самых отбитых экологов дошло, что это проблема, и не придуманная, а реальная»:

«Миграция огромных стад сайгаков мало того, что вытаптывает и уничтожает растительность на своем пути, она в целом несет серьезные угрозы, если человек случайно попадает на ее пути. Сейчас невозможно назвать и посчитать общую сумму ущерба, поскольку он сильно разнится по многочисленным фермерским хозяйствам и агрегированных данных пока нет, кроме того он комплексный, это не только потравы, но и истощение пастбищ, водоемов и так далее».

По данным кандидата биологических наук, директора по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергея Скляренко по результатам опроса 100 фермеров только в Западно-Казахстанской области ущерб оценивается ими от 600 тысяч тенге (100 тысяч рублей) до 36 млн тенге (6 млн рублей) в зависимости от размера хозяйства.

«Мы оказались перед экологическим парадоксом, то есть успех охраны вида обернулся угрозой для самого же вида и его будущего, если не будет найдено сбалансированное решение», — считает заведующий лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Алексей Грачев.

По информации казахстанского министерства экологии и природных ресурсов, чтобы предотвратить ущерб сельхозугодьям и помочь фермерам в 7 регионах страны созданы штабы под руководством заместителей акимов (губернаторов) областей.

Пора начать отстрел

Замминистра экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев предупредил, что к концу 2025 года численность сайгаков превысит 5 млн особей, а их ареал увеличится. Алексей Грачев считает, что единственный выход на сегодняшний день — это “контролируемое управление численностью” животных.

По данным ученого, оптимальная численность сайгаков для всей территории Казахстана составляет 800−900 тысяч особей. Этот расчет произвели на основе среднего наличия кормов в зимний период, как наиболее трудный для этого вида, в 70−80-х годах XX века,. «В настоящее время мы видим, что численность сайгаков превышает этот показатель более чем в три раза», — подчеркнул Грачев. А нижний минимальный порог численности, при котором популяция становятся биологически уязвимой, для всего Казахстана составляет порядка 550−600 тыс. особей.

Грачев предлагает «возобновить изъятие сайгаков в пределах научно обоснованных лимитов», или иначе говоря начать их отстрел. При этом, по словам ученого, «размеры изъятия животных должны базироваться на экологической основе с учетом фазы развития популяции».

Правительство Казахстана готово пойти на эти меры. Хотя окончательное решение еще не вынесено, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал журналистам, что министерство сельского хозяйства страны «прорабатывает на данный момент вопрос о переработке мяса сайги». “Мы предполагаем, если начнем регулирование, то через мясокомбинаты мясо будет реализовываться в розницу. Несколько заводов готовы для переработки. Есть большой интерес бизнеса», — подчеркнул министр.

Илья Никитин