Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с угрозой вотума недоверия из-за Pfizergate — скандала времен пандемии COVID-19. Группа из евродепутатов, по большей части евроскептиков и крайне правых, выступила за вынесение вопроса на голосование в Европарламенте. Однако их инициативы может быть недостаточно для отставки фон дер Ляйен. Что для этого нужно, а также кто именно и за что атакует председателя Еврокомиссии — в материале RTVI.

Как отстранить еврокомиссара

Вотум недоверия в парламенте выносится всей Еврокомиссии, а не только ее главе. Чтобы это сделать, достаточно всего 1/10 подписей евродепутатов. Однако это действует в том случае, если в течение предыдущих двух месяцев такой инициативы не было. Иначе требуется поддержка со стороны 1/5 евродепутатов.

Впрочем, чтобы действительно отправить Еврокомиссию в отставку, нужно преодолеть куда более высокую планку — а именно собрать более 2/3 голосов европарламентариев.

Нынешний созыв Европарламента состоит из 720 депутатов. Большинство из них (401) проголосовало в июле прошлого года за продление полномочий фон дер Ляйен на второй срок, преодолев необходимый для того порог в 1/2 голосов. Против этого тогда выступили 284 парламентария.

Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на посту председателя Европейской комиссии, которую возглавляет с 2019 года. Ее полномочия завершатся в 2029 году, когда пройдут выборы в новый созыв Европейского парламента.

По данным Европарламента, всего с 1972 года Еврокомиссии выносились 13 вотумов недоверия, однако за отставку всегда голосовало меньшинство.

Впрочем, провалившийся вотум недоверия 1999 года все же имел серьезные последствия. Дискуссии в парламенте привели к публикации доклада независимых экспертов, обличающего комиссию Жака Сантера в мошенничестве и коррупции. В итоге Сантер и его команда сложили свои полномочия самостоятельно.

За что фон дер Ляйен хотят вынести вотум недоверия

Фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за длящегося с 2021 года скандала, известного в европейских кругах как Pfizergate. Главу Еврокомиссии подозревают в возможных нарушениях при оформлении крупной сделки на поставку вакцин американской фармацевтической компании Pfizer в период пандемии COVID-19.

О скандале с новой силой вспомнили в мае этого года. Тогда Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, отказав журналистам в доступе к личной переписке фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла, которую те вели незадолго до заключения соглашения.

За это и зацепились критики еврокомиссара. Инициативу о вотуме недоверия фон дер Ляйен выдвинул крайне правый евродепутат Георге Пипера. Он представляет партию «Альянс за объединение румын», которую возглавляет евроскептик Джордже Симион, — тот самый, который был фаворитом недавних президентских выборов в Румынии, но в итоге уступил проевропейскому мэру Бухареста Никушору Дану.

Предложение Пиперы поддержали 74 евродепутата, среди которых представители «Европейских консерваторов и реформистов», «Европы суверенных наций», «Патриотов за Европу», а также независимые парламентарии.

Как передает Politico, сейчас парламентские власти оценивают приемлемость запроса на вотум недоверия. В случае одобрения дебаты и голосование будут назначены на вторую неделю июля.

Действительно ли фон дер Ляйен грозит отставка

Впрочем, как признал сам Пипера в беседе с Financial Times, шансы отправить фон дер Ляйен в отставку у евродепутатов невелики. При этом, по его словам, лишь одна возможность поднять подобный вопрос в парламенте позволит озвучить «конструктивную и обоснованную критику» в адрес главы ЕК. Некоторые члены ЕП недовольны тем, что фон дер Ляйен «часто обходит стороной единственный напрямую избираемый институт блока», отмечает FT.

В июне бывший переговорщик по Brexit, экс-заместитель главы Еврокомиссии Мишель Барнье выпустил книгу «Чему я научился у вас», в которой обвинил свою бывшую начальницу в том, что в последние годы на своем посту она «наблюдала за дрейфом в авторитаризм» и «хотела решать все сама».

«В комиссии недостаточно слушают людей», — утверждал Барнье.

Фон дер Ляйен и до этого упрекали в «оттеснении критиков, продвижении союзников, управлении через близких помощников и применении макиавеллиевской стратегии «разделяй и властвуй»», напоминает Politico.

«Во время своего первого срока — когда она столкнулась с глобальной пандемией и войной на пороге ЕС — она приобрела репутацию человека, принимающего односторонние решения, выходящего за рамки своих должностных обязанностей, исключающего других лидеров ЕС из процесса принятия решений и общающегося только с горсткой советников. В результате в Брюсселе ее прозвали Королевой Урсулой», — рассказывали собеседники издания.

Когда фон дер Ляйен только объявила о своей команде на второй срок, то «отказалась сообщить Европейскому парламенту — своим партнерам в процессе утверждения комиссаров, кого она назначает на какую работу».

«Вместо этого она покинула встречу с высшими руководителями парламента и сразу отправилась на пресс-конференцию, на которой раскрыла все подробности. Позже ее обвинили в «неуважении» к парламенту», — вспоминали в Брюсселе.

FT допускает, что фон дер Ляйен переживет возможный вотум недоверия даже вопреки тому, что отдалила от себя некоторых своих сторонников в Европарламенте. О том, что радикальные меры румынского евродепутата, скорее всего, не увенчаются успехом, пишет и Euractiv.

Politico также считает, что фон дер Ляйен избежит отставки. Однако, по мнению издания, если вотум недоверия действительно состоится, то это не пройдет для председателя Еврокомиссии безболезненно из-за нового витка внимания к Pfizergate.

В «Европейской народной партии», «Прогрессивном альянсе социалистов и демократов» и Renew Europe подтвердили Politico, что не будут выступать против комиссии фон дер Ляйен. Три фракции формируют собой большинство в текущем 720-местном созыве: на них приходится 401 кресло в Европарламенте.