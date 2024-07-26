Федеральное бюро расследований США вместе с властями Мексики провело операцию по поимке одного из самых известных наркобаронов мира — 76-летнего Исмаэля «Эль Майо» Замбады Гарсиа. Его заманили в штат Техас и взяли под стражу после того, как самолет с главой наркокартеля «Синалоа» на борту приземлился в местном аэропорту. Reuters называет Замбаду «наркоторговцем старой школы» — он предпочитал держаться в тени и до сих пор ни разу не сидел в тюрьме, хотя находился в розыске по обе стороны границы.

Как ловили Замбаду

Как рассказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, вместе с Замбадой был арестован и его спутник — сын знаменитого наркобарона Хоакина «Эль Чапо» («Коротышки») Гусмана, который наводил ужас на мексиканцев, а теперь отбывает пожизненный срок в американской тюрьме.

По одной из версий, Гусман-младший мог сотрудничать с ФБР — вероятно, именно он обманом заманил Замбаду в Техас под предлогом встречи с подельниками. Оба без сопротивления сдались оперативникам, поджидавшим их у трапа. «Все выглядело спокойно и организованно», — передавали очевидцы.

Про «Эль Чапо» Netflix даже снял одноименный сериал, в котором фигурирует и Замбада — его персонаж выведен под именем «Дон Исмаэль». В последние годы Замбада управлял печально известным картелем «Синалоа» вместе с детьми своего арестованного в 2016 году напарника, которых называют «маленькими Чапо», или «Чапитос». По словам прокурора Гарланда, «Синалоа» имеет репутацию одного из самых жестоких и влиятельных наркокартелей в мире.

«Самая смертоносная угроза для США»: в чем обвиняют главу картеля

Замбаду обвиняют в организации канала поставок в Соединенные Штаты в том числе смертоносного фентанила, от которого в стране каждый год погибают сотни тысяч американцев. Наркотики доставлялись контрабандой на самолетах, фурах, легковых автомобилях, катерах, рыболовецких лодках и даже через секретные тоннели. Точки сбыта действовали в Аризоне, Атланте, Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке.

Также «Эль Майо» подозревают в убийствах и похищениях людей. Ранее в этом году американское правосудие увечило сумму вознаграждения за помощь в его поимке в три раза — с $5 млн до $15 млн. На родине он находился в розыске с 1998 года. Замбада оставался последним из списка 37 самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, которые скрывались от правосудия.

Где прятался наркобарон

Предполагали, что в 2011 году Замбада изменил внешность через пластическую операцию, чтобы свободно передвигаться по стране. Годом ранее он дал интервью мексиканскому журналу Proceso, в котором признался, что живет в постоянном страхе попасть в тюрьму и, скорее, покончит жизнь самоубийством, нежели даст себя поймать.

«Я в ужасе от перспективы оказаться в тюрьме», — говорил наркоторговец.

Интервью стало сенсационным для главаря преступного мира, известного своей скрытностью, признает Associated Press. Журналисты тогда получили четкие инструкции о том, где и когда состоится встреча, а в статье не было никаких намеков на его местонахождение.

«Старомодный главарь» с молочной фермой

Исмаэль Замбада женат на Росарио Ниебле Кардозе, с которой у него четверо сыновей и четыре дочери. По данным правоохранителей, супруга и дети были активно вовлечены в преступный бизнес, что для наркокланов обычное дело.

«Замбада известен как наркоторговец «старой школы», который избегает находиться в центре внимания и действует в тени. Напротив, сыновья «Эль Чапо» имеют репутацию «выпендрежных» драгдилеров, которые неизменно привлекали к себе внимание. Сыновья «Эль Чапо» также считаются более жестокими и вспыльчивыми персонажами, в то время Замбада имел, скорее, репутацию проницательного дельца», — пишет Reuters.

AP называет его «старомодным главарем в эпоху молодых гангстеров, известных ярким образом жизни, шатанием по клубам и жестокой тактикой обезглавливания, расчленения и даже снятия кожи с соперников».

В Мексике у Замбады был вполне легальный бизнес, причем не один. В том числе молочная ферма, отель и компания автобусных перевозок. Еще он завоевал популярность у жителей своего родного штата Синалоа и соседнего Дуранго «благодаря щедрости, спонсированию местных фермеров и раздаче денег и пива в городе Эль-Аламо, где он родился».

О ранней жизни Замбады известно немного. Считается, что он начинал карьеру как «вышибала» в 1970-х годах. К началу 1990-х «Эль Майо» стал уже крупным игроком в местном картеле «Хуарес», «перевозя тонны кокаина и марихуаны».

«Позже он вошел в доверие колумбийских наркоторговцев, и эта лояльность помогла ему выйти на первое место в мире картелей с постоянно меняющимися союзами. В конце концов, он стал настолько могущественным, что порвал с картелем «Хуарес», но при этом сумел сохранить прочные связи с бандой и избежать войны за сферы влияния. Он также наладил партнерство с «Эль Чапо» Гусманом, что привело его на вершину картеля «Синалоа»», — заключает AP.