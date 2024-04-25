Интервью президента Польши Анджея Дуды газете Fakt вызвало большой резонанс. В нем политик сообщил, что страна была бы готова разместить у себя ядерное оружие. Слова Дуды не остались незамеченными в Москве — замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал, что такие объекты, появись они у поляков, непременно стали бы легитимной мишенью в случае военного столкновения с альянсом. Почему США не спешат завозить в Польшу свои ядерные бомбы и где они размещены в Европе — в материале RTVI.

О чем реально сказал Дуда

Нашумевшее интервью корреспонденту Fakt Анджей Дуда дал во время его визита в Нью-Йорк. Журналист спросил польского президента о том, может ли Варшава присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing, позволяющей странам-участницам размещать у себя тактическое ядерное оружие союзников, другими словами — Соединенных Штатов.

«Если будет такое решение наших союзников о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО о совместном использовании ЯО Nuclear Sharing, в том числе и на нашей территории, для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы», — заявил Дуда.

При этом польский глава дал понять, что все это пока лишь гипотетические рассуждения, и реальных шагов или даже переговоров за ними не стоит.

Еще в 2022 году, после начала полномасштабного военного конфликта на Украине Дуда признавал в интервью еженедельнику Gazeta Polska: «Проблема, прежде всего, в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы как страна получим его в свои руки в ближайшем будущем».

Это подтверждал и глава правящей в недавнем прошлом партии «Право и справедливость», тогда вице-премьер, а ныне — лидер оппозиции Ярослав Качинский.

«Этот вопрос неоднократно поднимался в беседах [с партнерами в США]. Я ставил его много раз, а американский ответ, предварительно, не был позитивным», — говорил Качиньский.

Разговоры о возможном размещении в республике тактического ядерного оружия США идут в Варшаве последние лет двадцать. Но с тех пор дело никуда не продвинулось. Польша участвует в учениях Nuclear Planning Group (Группы ядерного планирования, где состоят почти все страны-члены НАТО, кроме обладающей собственным ядерным оружием Франции) — но не более.

Что говорят в Варшаве и в НАТО

Как напоминают польские СМИ, президент в Польше в любом случае обладает лишь представительскими полномочиями и стратегический решений не принимает. На это уже намекнул премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Мне бы хотелось, чтобы все такие инициативы очень тщательно готовились теми людьми, которые несут за это ответственность, и чтобы у всех была уверенность, что нам это нужно. Эта идея очень масштабная и серьезная, и мне бы хотелось узнать обо всех мотивах, которые побудили господина президента сделать такое заявление», — заявил Туск с едва скрываемым скепсисом.

Этот вопрос они с Дудой решили обсудить на специальной встрече 1 мая. На всякий случай слова Дуды поспешил уточнить (а по сути — дезавуировать) и вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он пояснил, что это дело требует большой осторожности и конфиденциальности.

«Возможное расширение программы Nuclear Sharing на восточном фланге НАТО должно быть союзным решением, и в этом отношении предписана сдержанность. Я за повышение безопасности Польши. И публичные обсуждения этой темы вряд ли помогут», — отметил Косиняк-Камыш.

Польский министр добавил, что эта тема вызывает среди натовских партнерах «законную сдержанность».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что размещение ядерного оружия на территории Польши подорвало бы Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года — о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. И хотя документ, подписанный в 1997 году президентом Борисом Ельциным в Париже, во многом утратил актуальность, но по-прежнему действует. Один из его пунктов гласит, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на территории новых членов и не будет строить места его хранения. Французский глава Эммануэль Макрон ранее уже заявил, что Пятая республика не собирается ни с кем делиться своим ядерным оружием.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что не следует спекулировать о том, где в настоящее время должно быть размещено ядерного оружие. А генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил размещение ядерного оружия в Польше.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком.

Президент США Джо Байден — как и до него Дональд Трамп, решивший вернуться в Белый дом, — также не давали Варшаве таких обещаний.

Где в Европе есть ядерное оружие

Всего три государства-члена НАТО официально входят в «ядерную пятерку» — США, Великобритания и Франция. Соответственно, две из них расположены в Европе и одна — в Европейском союзе (после брекзита). По данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), у британцев сегодня около 225 боеголовок, у французов — около 290.

Эти цифры подтверждает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). По его оценкам, вместе Британия и Франция располагают 515 ядерными боеголовками, из которых 400 развернуты (то есть размещены на ракетах или на базах с оперативными силами).

НАТО как организация формально не обладает собственным ядерным арсеналом. Однако примерно с середины 1950-х США начали размещать свое ядерное оружие на базах своих натовских союзников в Европе — добро на это дал президент Дуайт Эйзенхауэр для сдерживания Советского Союза.

Ядерные бомбы и ракеты с ядерными боеголовками были завезены в Великобританию (в 1954-м), затем в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Грецию и Бельгию. Пик пришелся на начало 1970-х — тогда количество американских вооружений, развернутых в Европе, превысило 7000 единиц, а конце восьмидесятых — начале девяностых резко пошло на спад. Особенно этому способствовало заключение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году (сейчас не действует).

Нынешние ядерные запасы США засекречены. По оценкам аналитиков, на сегодняшний день США хранят свое тактическое ядерное оружие в пяти странах НАТО в Европе под охраной американских ВВС. В общей сложности Соединенные Штаты располагают там примерно 100 боеголовками. Американский ядерный арсенал в Европе полностью состоит из гравитационных бомб B61 (модификации B61-3 и B61-4). Как сообщали СМИ, в 2024 году предполагалось заменить их новыми B61-12.

Эти бомбы, предназначенные для сбрасывания с бомбардировщиков или истребителей натовских союзников, считаются последним тактическим ядерным оружием, которое осталось на вооружении США. Оно имеет меньшую дальность действия и меньшую мощность, чем стратегическое, которое способно преодолевать тысячи километров и уничтожать населенные пункты.

Согласно открытым источникам, ядерное оружие США размещено на шести авиабазах — Кляйне Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Фолькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).

Это оружие хранится в подземных хранилищах WS3 на национальных авиабазах, однако коды для запуска (Permissive Action Link) — так называемая «красная кнопка» — остаются в руках американцев.