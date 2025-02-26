Как прошло верительных грамот норвежскому королю Харальду V, продолжают ли сотрудничать береговые охраны двух стран, почему Москва обеспокоена военной активностью США в королевстве, планируют ли стороны отгораживаться друг от друга заборами, может ли Россия спасти Всемирное хранилище семян на Шпицбергене от глобального потепления — об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов.

О реакции Норвегии на переговоры России и США и на заявления Трампа по Украине

Каких-либо особых нюансов в норвежской политике по итогам саммита [организованного президентом Франции Макроном в Париже 19 февраля] <…> мы сейчас не фиксируем. Премьер-министр Йонас Стёре принял участие в этой встрече по видеосвязи, констатировал высокий уровень совпадения подходов европейских стран и Канады.

Они требуют для себя и Киева места за столом переговоров, противятся прекращению боевых действий на российских условиях, настаивают на будущем членстве Украины в НАТО и заявляют о решимости усиливать военную накачку киевского режима.

Иными словами, в Осло солидаризируются с курсом ЕС и Великобритании на продолжение конфронтации с нашей страной и подрыв начатого Россией и США переговорного процесса по урегулированию всего комплекса противоречий на Украине. В местном медиапространстве преобладают, к сожалению, однобокие и воинствующие проукраинские взгляды.

Может ли потепление между Россией и США повлиять на отношения Москвы и Осло

Да, конечно. Я думаю, что и роль США, и роль России, оказывающих большое влияние на международные отношения, на ситуацию в области безопасности в Европе, конечно же, окажут свое влияние и на двусторонние отношения России с европейскими странами.

О возможном назначении послом США в Москве специалиста по Арктике Ричарда Норланда

К сожалению, не доводилось пересекаться с Ричардом Норландом. Но буду приветствовать коллегу, которого так же, как и меня, интересует Арктика и у которого так же в карьере были годы, посвященные сотрудничеству в Арктическом регионе.

Как узнала газета «Коммерсант», еще прежняя администрация США направила Москве запрос на агреман на кандидатуру Ричарда Норланда в качестве нового посла. Норланд владеет французским, русским и норвежским языками, занимался в том числе вопросами Арктики и в конце 1990-х был координатором председательства США в Арктическом Совете.

О состоянии двусторонних отношений

Следует признать, что сейчас отношения Москвы и Осло находятся практически на нулевой отметке. К сожалению, сегодня Норвегия является для нас «недружественной страной».

После февраля 2022 года норвежское правительство взяло курс на жесткое противостояние с Россией и нанесение нашей стране «стратегического поражения».

Прекращены политдиалог, связи норвежских регионов с субъектами Российской Федерации, заблокирована отраслевая кооперация. Санкции нанесли сокрушительный удар по двусторонней торговле, которая сведена к минимуму.

Правда, сохраняется взаимодействие в сфере рыболовства и управления совместными рыбными запасами. Также сохраняются контакты по эффективному управлению общей границей, поиску и спасанию на море. Однако это, к сожалению, не меняет сложившейся плачевной ситуации в двусторонних отношениях.

Вместе с тем поддерживаются дипломатические отношения. Каналы связи остаются открытыми — и это важно — в том числе для экстренных ситуаций, контактов по линии пограничных и таможенных служб. Несмотря на такие сложные времена, даже в этих условиях необходимо помнить о том, что Россия и Норвегия являются соседями, и применять прагматичный подход к решению вопросов, представляющих взаимный интерес.

Важно также не забывать и о нашей общей истории, которая имеет такую яркую страницу, как совместная борьба с германским нацизмом. Это является фундаментом, как мы надеемся, для сохранения добрых отношений между нашими странами.

О том, остались ли в приграничном Киркенесе уличные указатели на русском языке

Да, это осталось и вызывает раздражение у всех тех, кто, к сожалению, выражает антироссийскую позицию и неприятие всего того, что связано с Россией.

О вручении верительных грамот королю Норвегии Харальду V

Была очень приятная, полезная встреча с королем Норвегии во время церемонии вручения верительных грамот, и она оставила очень доброе впечатление.

И особенно мне было приятно услышать от короля напутствующие слова о важности, несмотря на все перипетии текущего момента, максимально сохранять конструктив, добрые отношения между нашими странами, поскольку географию изменить нельзя, и всё это предполагает так или иначе выход в перспективе на позитивную, конструктивную повестку отношений между нашими странами.

Мое общение как посла с норвежскими официальными лицами никто не ограничивает.

О том, получал ли посол России приглашение на церемонию Нобелевской премии мира в Осло

Деятельность Норвежского Нобелевского комитета для меня интереса не представляет, как и мероприятия, которые он организует.

Члены Норвежского Нобелевского комитета, которые решают, кому достанется очередная премия мира, выбираются депутатами норвежского парламента — одного из главных элементов политической системы Норвегии.

Погоду в нем делают политические партии, соответственно, решение о вручении премии тому или иному кандидату является производным от совокупности тех настроений и мнений, которые там складываются. Соответственно, независимость этого института весьма относительна и условна.

Возможно, раньше премия и играла важную роль в глазах мирового сообщества, но сейчас наблюдается амбивалентность этого института. С одной стороны, в Норвегии присуждается премия мира, с другой стороны, та же Норвегия уже третий год подряд бьет рекорды по экспорту вооружений, в том числе в зоны конфликта.

В 2024 году стоимость этих поставок превысила 700 миллионов долларов, не говоря уже о том, какие объемы вооружений Осло направляет на Украину. Соответственно, ценность премии мира, вручаемой столь крупным экспортером вооружений, весьма сомнительна.

О том, что происходит с численностью посольств

Хотел бы, не утаивая, сказать, что условия работы российских загранучреждений в Норвегии значительно ухудшились, в том числе и из-за подогреваемых в стране антироссийских настроений. В 2023 году норвежская сторона безосновательно выслала наших дипломатов, на что последовали наши ответные меры.

В 2024 году Осло установил предельную численность российских дипломатов, однако затем нам удалось договориться о поднятии этого потолка.

Важно, что, несмотря на сложности, есть обоюдное понимание необходимости иметь функционирующие дипломатические представительства.

О том, могут ли снова заработать комиссии по торговле, вопросам окружающей среды и ядерной безопасности

Вы знаете, деятельность этих двусторонних комиссий была остановлена не по нашей инициативе. К сожалению, перспективы возобновления их работы пока не просматриваются. Условием для этого является, прежде всего, отказ Норвегии от враждебного курса в отношении нашей страны.

Что касается совместной с норвежцами работы на шельфе, то после 2022 года она была прекращена. Следуя санкционному диктату, работавшие на норвежском континентальном шельфе дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла» свернули там свою деятельность.

О выходе России в 2024 году из многостороннего соглашения о ядерно-экологической программе

Международное соглашение по многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации (МНЭПР) было одним из важных инструментов, который позволял с участием в том числе и Норвегии реализовывать многие проекты по ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России. Как известно, сотрудничество в рамках этого соглашения фактически было приостановлено еще в 2015-2017 годах.

В целом взаимодействие России и Норвегии по ликвидации объектов советского ядерного наследия было, конечно же, полезно. Сейчас эти работы продолжает «Росатом» эффективно своими силами.

Соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в России было подписаны в 2003 году в Стокгольме. Участниками стали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, EC, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии. Программа занималась в том числе утилизацией ядерных отходов и списанных атомных подлодок на Кольском полуострове.

О том, собираются ли Россия или Норвегия строить забор на границе

По общим оценкам, обстановка на российско-норвежской границе спокойная. Сохранению такой ситуации во многом способствуют контакты по линии погрануполномоченных и таможенных служб. На регулярной основе проводятся встречи, на которых обсуждаются и решаются актуальные вопросы работы границы.

Нынешняя защитная пограничная инфраструктура с российской стороны является достаточной. Как нам известно, у норвежцев имеются долгосрочные планы по укреплению своего участка границы, но они не выходят за рамки стандартных процедур по содержанию пограничной инфраструктуры. Речи о серьезной модернизации погранпункта не ведется.

Буквально недавно я слышал предложение от представителя отделения одной из норвежских политических партий на севере Норвегии воздвигнуть забор. Не знаю, стоит ли к этому относиться серьезно, либо это просто возможность загрузить местные строительные, логистические и иные компании. На севере Норвегии непростая экономическая ситуация.

О том, в какую сторону случаются попытки нелегально пересечь границу

Нарушения пограничного и таможенного контроля фиксируются с обеих сторон, но их количество незначительно и серьезных опасений не вызывает.

О том, проводят ли Россия и Норвегия совместные учения по предотвращению разливов нефти

До 2022 года Россия и Норвегия проводили совместные учения береговых охран, в том числе по предотвращению разливов нефти. Сейчас такие учения не проводятся, но сохраняется взаимодействие в сфере обеспечения безопасности на море и контроля за совместными рыбными запасами в Баренцевом море.

В декабре 2024 года был подписан российско-норвежский очередной план взаимодействия пограничных служб на ближайшие два года, в котором предусмотрены мероприятия с участием береговых охран пограничных служб двух стран. Считаем данное сотрудничество обоюдно полезным.

Оно предполагает и оказание помощи, и обмен информацией, в том числе о судах, которые могут терпеть бедствие. Также может идти речь и о нарушениях, и о тех, кто злоупотребляет выловом рыбных ресурсов и пытается скрыться.

Это то взаимодействие, которое позволяет странам ликвидировать «серые» зоны и обеспечить закон и порядок в исключительных экономических зонах и прилегающих к странам «морским районам».

Обмен данными — это самый низкий уровень кооперации. Естественно, когда подписывается очередной план взаимодействия, он предполагает и обмен данными, и сотрудничество, и конкретные мероприятия, в детали которых мне не хотелось бы вдаваться. Потому что речь идет о весьма чувствительном взаимодействии по отражению совместных рисков и вызовов, с которыми могут столкнуться береговые охраны на море.

О том, могут ли российские суда заходить в норвежские порты в случае ЧП

В случае ЧП норвежские власти оказывают нашим судам и членам экипажа необходимое содействие. Вместе с тем плановый ремонт в Норвегии осуществить уже не удастся.

Констатируем, что с каждым годом требования к российским морякам и судам ужесточаются. Так, с 5 июля 2024 года введены новые ограничения для российских рыболовных судов при стоянке в портах Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес: максимальный срок стоянки в порту — пять рабочих дней. Полиция усилила контроль за соблюдением российскими гражданами указанных правил.

Считаем дискриминационным введенный в ноябре 2024 года в Норвегии запрет на найм граждан России в качестве капитанов на норвежские коммерческие суда. Посольством опубликован соответствующий комментарий, решительно осуждающий такие меры.

О задержании норвежского судна Silver Dania с российским экипажем по подозрению в обрыве кабеля между Латвией и Швецией

Посольство, как и наши коллеги в других европейских странах, внимательно отслеживает ситуации с задержанием российских судов и россиян — членов экипажа иностранных судов.

При возникновении подобных случаев российские консульские учреждения предпринимают все необходимые усилия для соблюдения прав российских граждан, включая предоставление адвокатской защиты. Мы убеждаемся, что россиянам предоставляют переводчика и возможность беспрепятственных контактов с консульскими сотрудниками.

Как показывает практика, своевременное подключение к таким делам представителей российских консульских учреждений играет очень важную роль. В этой связи считаем необходимым соблюдение со стороны властей иностранных государств, в том числе и Норвегии, международных и двусторонних договоренностей в части уведомления России о таких инцидентах.

31 января в Норвегии было задержано норвежское судно Silver Dania действительно с российским экипажем по запросу Латвии, которая подозревала судно в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море. Норвежская полиция нас об этом не уведомила, сами россияне за помощью к нам не обращались.

Но мы инициативно направили запрос в полицию с просьбой прояснить ситуацию и проинформировать россиян о возможности связаться с российскими консульскими сотрудниками. Полиция ответила, что российские граждане не были арестованы.

Как нам известно, не найдя никаких свидетельств причастности судна и экипажа к повреждению кабеля в Балтийском море, вечером того же дня норвежская полиция отпустила судно.

Хотя формально российский экипаж не был арестован, он был задержан в Норвегии вместе со своим судном. В этой связи направили в МИД Норвегии ноту с просьбой напомнить норвежским компетентным органам о необходимости немедленного уведомления российского консульского должностного лица об аресте или задержании в любой форме гражданина России в соответствии с двусторонней консульской конвенцией 1971 года.

В случае нарушения иностранным государством международного права, включая нарушение прав российских экономоператоров и судов, будем задействовать все имеющиеся у нас инструменты для их защиты.

О санкциях против «теневого флота Москвы» и планах ЕС задерживать суда

Для того, чтобы задержать такое судно, нужен соответствующий мандат. А речь, как я понимаю, об односторонних квазисанкциях, то есть ограничениях, которые группа государств приняла и установила, ввела и пытается реализовывать в нарушение международного права, поскольку санкционный режим и санкции могут быть установлены и приняты только по линии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Я не знаю даже, как такую деятельность назвать, — то ли пиратством, то ли, так сказать, захватом. С этим надо бороться. Принцип свободы судоходства, в том числе в Балтийском море, никто не отменял.

У нас, конечно же, имеется серьезная обеспокоенность в связи с наметившимися попытками Североатлантического альянса сделать Балтийское море таким «внутренним морем НАТО». Будем, в свою очередь, принимать соответствующие действия на основе международного права.

Это могут быть и политико-дипломатические, и экономические, но и силовых действий мы тоже не исключаем. Очевидно, если эти страны пойдут на эту эскалацию, мы, конечно, будем делать всё, чтобы не поддаться на провокацию, — а нас действительно провоцируют. Именно поэтому мы выстраиваем линию своих действий неукоснительно на основе международного права. Такая позиция будет при любых обстоятельствах гарантировать нашу правоту.

О том, может ли быть пересмотрен Договор о разграничении морских пространств 2010 года

Общественные деятели и эксперты могут выдвигать различные предложения, инициативы. Но официальная позиция нашей страны не менялась: континентальный шельф между Россией и Норвегией разграничен в соответствии с упомянутым вами Договором о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Открытых вопросов в этой связи не имеется.

Что касается избирательного подхода некоторых других государств к действующим международным нормам, в том числе по вопросу о расширении внешних границ континентального шельфа, исходим из того, что любые решения должны реализовываться неукоснительно на основе международного права, прежде всего через Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

О том, могут ли Москва и Осло вместе оспорить решение США расширить границы континентального шельфа

Ничего нельзя исключать. Посмотрим.

О самоограничениях Норвегии как члена НАТО в военной сфере

После вступления в НАТО в 1949 году и позже в период холодной войны Норвегия взяла на себя несколько самоограничений в военной сфере: по неразмещению иностранных баз, неразмещению ядерного оружия на территории страны и непроведению военных учений в восточной части губернии (фюльке) Финнмарк, непосредственно на границе с Россией. В интервью RTVI посол Норвегии Роберт Квиле признал, что частично они «реализованы с некоторой гибкостью», но в целом, по словам норвежского посла, Осло их соблюдает.

Нас беспокоит наметившийся отход Осло от перечисленных вами самоограничений.

По Дополнительному соглашению об оборонном сотрудничестве между Норвегией и США на норвежской территории создано 12 так называемых «согласованных районов», которые де-факто являются американскими военными базами. К 2026 году в населенном пункте Сёррейса в северонорвежской губернии Тромс планируется разместить тренировочный центр для отработки десантных операций НАТО в арктических условиях. Под Бергеном на западном побережье Норвегии строится центр технического обслуживания норвежских и германских подводных лодок. Норвежцы в целом не могут проверять, в каком оснащении прибывает сюда американская и другая натовская техника, способная нести ядерное оружие.

В Норвегию зачастила стратегическая бомбардировочная авиация США. В прошлом году на норвежской земле впервые приземлился самолет связи и управления ВВС США «Меркурий», также известный как «самолет Судного дня», а в Норвежском море всплыла стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо» ВМС США с баллистическими ракетами Trident в ядерном оснащении. В октябре 2024 года штабные офицеры Вооруженных сил Норвегии опять же впервые после окончания холодной войны приняли участие в ядерных учениях НАТО в Европе «Steadfast Noon».

Норвежские власти уже официально подтвердили, что в ближайшее время могут модифицировать географические параметры самоограничений на совместную с НАТО военную деятельность в губернии Финнмарк к востоку от 24-го градуса восточной долготы.

Очевидно, натовские мероприятия и, вероятно, инфраструктуру, в том числе военные базы, планируется приблизить к границе с Россией. Хотя норвежские власти и продолжают заявлять о приверженности принципу «высокие широты — низкая напряженность», тем не менее на практике они поощряют наращивание присутствия и активности НАТО на всей территории страны, включая северные регионы.

Напомню, что между Россией и альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии. Это, в свою очередь, повышает риски непреднамеренных опасных инцидентов и, конечно же, не способствует стабильности и безопасности на севере, в высоких широтах.

О том, как избежать милитаризации Арктики арктическими странами

Можно избежать, конечно, если для этого есть желание. О желании говорило бы стремление развивать диалог по линии военных экспертов, на уровне начальников генеральных штабов, регулярно обмениваться оценками, информировать друг друга о намерениях, укреплять меры доверия, обсуждать их.

Но, к сожалению, вот этот трек эффективных коммуникаций по военной линии был западными странами разрушен.

А когда ликвидируются каналы коммуникаций, когда не остается пространства для дипломатии, в том числе и военной, это может свидетельствовать о преобладании силовых подходов, сценариев на эскалацию, что мы сейчас, к сожалению, в Арктике и наблюдаем.

Об интересе к Артике неарктических стран, включая Китай, и беспокойстве США и Канады

А почему бы послу Канады (посол Канады в России Сара Тейлор в интервью RTVI выражала озабоченность Оттавы стремлением Китая «объявить себя крупной полярной державой к 2030 году» и тем, что Москва поддерживает интерес КНР. — Прим.RTVI) не озаботиться деятельностью в Арктическом регионе, например, Великобритании, или Германии, или Нидерландов? Это же такие же неарктические государства, как и Китай.

Много сейчас говорится критически и о сотрудничестве России и Китая в Арктике. Но ведь оно имеет многоплановый характер, оно ориентировано на углубление практической кооперации в интересах устойчивого развития региона и базируется на поддержке со стороны глав государств.

В последние годы принят ряд совместных заявлений на высшем уровне, определяющий вектор нашего двустороннего, сугубо мирного сотрудничества в высоких широтах.

Так, например, в заявлении в марте 2023 года было отмечено, что стороны выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, то есть выступают за сотрудничество, а не за противодействие другим странам, хочу подчеркнуть.

И этот подход был впоследствии также подтвержден лидерами наших стран и в заявлении по итогам государственного визита президента России в КНР в мае 2024 года. Это сотрудничество не направлено против третьих стран и не имеет военного измерения.

О термине «приарктическое государство» в доктрине Китая

У каждой страны есть свои особые национальные подходы, но почему-то многих зацепила именно эта формулировка, в то время как совершенно игнорируется, например, факт принятия Великобританией военной арктической стратегии.

Мы должны понимать, что Китай — это страна, которая представлена практически во всех регионах, это страна с глобальными и региональными интересами. Очевидно, есть интересы и к Арктическому региону.

Я бы сказал, что надо смотреть на Китай не с точки зрения проблемы, которую Китай якобы представляет, а с точки зрения решений тех проблем, которые стоят перед регионом.

И вот если другие арктические страны будут следовать этой логике, логике win-win, а не «мы выиграем, а вы проиграете» или «мы будем вас сдерживать и вам противодействовать», тогда мы смогли бы в Арктическом регионе эффективно решать проблемы, обеспечивать устойчивое, бесконфликтное развитие региона, работать над снижением военно-политической напряженности.

О том, приглашен ли Сергей Лавров в Норвегию на министерское заседание Арктического совета в 2025 году

В текущий непростой период мы отмечаем определенные усилия команды норвежского председательства по возобновлению нормальной, полноформатной деятельности Арктического совета.

Вместе с тем видим, что не все страны-члены этой организации разделяют настрой Осло вернуть Арктический совет к обычной, нормальной, полноформатной работе. В таких условиях перспективы проведения сессии на высоком, министерском политическом уровне пока не просматриваются.

На такую встречу не могут не позвать Россию, поскольку обязательным условием проведения таких встреч являются консенсусные решения. В отсутствие на встрече одной из стран решений быть принято не может. Поэтому такой вариант просто исключен Оттавской декларацией, на основе которой был учрежден Арктический совет.

<…> Я таких указаний [по подготовке визита главы МИД в Норвегию] не получал.

О том, как соблюдается Договор о Шпицбергене

Прежде всего, наверное, следует сказать собственно о Договоре о Шпицбергене 1920 года. Там говорится о том, что у Норвегии есть обязательства не использовать территорию архипелага в целях войны.

Вместе с тем, заявляя о нацеленности на сохранение зоны низкой напряженности в Арктике, Осло под предлогом выполнения гражданских задач осуществляет мероприятия, в той или иной степени вовлекающие архипелаг в военную активность.

В частности, Шпицберген включен в сферу действия НАТО, в его порты заходят фрегаты норвежских ВМС. Двойное назначение имеет расположенная на Шпицбергене станция спутникового слежения. Конечно, Россия как участник договора 1920 года не может это не игнорировать.

<…> Мы, собственно, не говорим о непосредственном, прямом нарушении [статьи 9 Договор о Шпицбергене, которая запрещает создание там военных баз], но если появляется инфраструктура, которая имеет двойное назначение — и гражданское, и военное… Я имею в виду инфраструктуру спутниковых, космических коммуникаций, которая расположена на Шпицбергене. Если в норвежской прессе появляются статьи и открыто пишется о том, что она имеет двойное назначение, — даже была информация о том, что она может иметь отношение к конфликту на территории Украины…

На архипелаге не должна создаваться структура, которая может использоваться в целях войны, военных действий, вооруженного конфликта. Но если такая инфраструктура появляется, значит, она может использоваться в таких целях. Поэтому мы говорим об отходе.

Заход судов военно-морских сил Норвегии на Шпицберген — опять-таки, с какой целью? Что это предполагает? Если это дежурный заход, связанный с тем, что нужно пополнить провиант, — это одно дело. Если речь идет о военных целях — это другое.

О том, могут ли российские туристы посетить Шпицберген

Туризм на Шпицбергене активно развивается. Запрета на посещение архипелага туристами из России нет, визы для въезда на архипелаг не нужны. Имеющиеся в настоящее время ограничения связаны в основном с логистикой.

С 2022 года введен запрет на прямые чартерные перелеты из России на архипелаг. Прилететь туда с территории Норвегии также затруднительно, поскольку действует запрет на въезд в Норвегию россиян с туристическими целями.

Для россиян, для российских туристов остается только вариант круизного туризма, круизного судна, но это довольно накладно. Как мы понимаем и как мы все знаем, арктический круизный морской туризм — дело весьма дорогое, затратное.

Насколько мне известно, трест «Арктикуголь» прорабатывает запуск регулярного пассажирского морского сообщения между Мурманском и Баренцбургом (российским шахтерским поселком на архипелаге. — Прим.RTVI).

Да, [это направление развивалось] очень активно в последнее время, до 2022 года, был большой интерес со стороны россиян, и многие с удовольствием туда ездили.

О научном обмене по Арктике и проекте России по миграции арктических птиц

К сожалению, всё научное сотрудничество между Норвегией и Россией было прекращено в 2022 году. Оно было заморожено по инициативе Норвегии. Исключением является лишь программа совместных российско-норвежских исследований морских живых ресурсов и работа в рамках экспертных и рабочих групп Арктического совета, недавно восстановленная.

По-прежнему реализуется выдвинутая в свое время Российской Федерацией инициатива по арктическим мигрирующим птицам. Кстати, председателем данной инициативы является российский представитель. Инициатива важная, особенно в условиях сокращающегося биоразнообразия в Арктике, и отрадно понимание партнерами необходимости совместной деполитизированной работы в интересах сохранения арктической фауны.

О том, угрожает ли глобальное потепление Всемирному хранилищу семян на Шпицбергене

Изменение климата действительно является серьезным вызовом для Шпицбергена, поскольку температура на архипелаге поднимается быстрее, чем в среднем в Северном полушарии. Это ведет к деградации многолетней мерзлоты, и в этом смысле Всемирное хранилище семян (его также называют «хранилище Судного дня», или «Ноев ковчег растений». — Прим.RTVI), конечно же, может оказаться в опасности. Там с 2008 года находится в том числе и российский «депозит».

Норвежцы предпринимают соответствующие меры, но насколько они будут эффективны, сказать сложно.

Со своей стороны я знаю, что хорошие возможности имеются в Республике Саха (Якутия), где действительно устойчиво держатся низкие температуры. И я думаю, что такой вариант [возможности переноса семян в Россию] заслуживает соответствующей проработки.

О том, как сейчас работает Российский научно-исследовательский центр в Баренцбурге

Да, он работает. У нас есть представители института — Научно-исследовательского института Арктики и Антарктики, есть соответствующая научная станция, которая ведет работу и снабжает нас и других коллег — всех тех, кому такая информация нужна, — важной информацией. Прежде всего, важной для метеорологии, климата, — о перемещении воздушных масс, морской обстановке.

О том, откроют ли на Шпицбергене научный центр БРИКС

Я бы все-таки концентрировался не на формате той или иной деятельности, а, скорее, отметил важность развития международного научного сотрудничества в различных формах.

И для этого там создана соответствующая инфраструктура, имеются возможности, и мы должны работать над тем, чтобы и далее использовать архипелаг и имеющуюся там инфраструктуру в сугубо мирных целях, в целях устойчивого развития Арктического региона, сохранения весьма уязвимой арктической окружающей среды.