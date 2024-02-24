Боевые действия на Украине, которые продолжаются два года, значительно изменили отношение военных командиров и инженеров-разработчиков к используемой на поле боя военной технике. Переосмысляют и применение давно разработанного оружия, приглядываются к различным новинкам вооружений, особенно к дронам. RTVI рассказывает об оружии, которое наиболее активно применяется сторонами конфликта и непосредственно влияет на ход сражений.

«Ланцет»

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «Оружие, которое наводит ужас на военнослужащих Украины, благодаря ему было поражено наибольшее количество техники, особенно во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года. В начале спецоперации у Украины были американские беспилотники Switchblade и турецкие «Байрактары». Но к 2023 году боевые действия показали высокую уязвимость этих БПЛА от российского ПВО. А Lancet как летал, так и летает, поражая все больше и больше военной техники».

ZALA Lancet — российский БПЛА (беспилотный летательный аппарат), активно применяемый в боевых действиях на Украине. Используется, в первую очередь, для поражения техники, но может применяться для уничтожения других объектов — как на передовой, так и в тылу. Также пригоден для разведки.

Максимальная дальность полета — 40-50 км (и до 70 км у модернизированных Lancet) . Для полета используется электродвигатель — это снижает заметность БПЛА. Время полета — до 40 минут.

Lancet — БПЛА, который относится к «барражирующим боеприпасам». Он действует в паре с другим дроном-разведчиком, который обнаруживает цель и определяет ее координаты. После этого запускают Lancet для уничтожения цели. При этом Lancet может «зависнуть» в определенном районе, чтобы его оператор мог подобрать более подходящее время для атаки. Если же цель скрылась и не была обнаружена Lancet, его можно вернуть обратно.

БПЛА оснащен видеокамерами в инфракрасном и видимом диапазоне, датчиком поиска целей газоанализатором и радиометром. Также может наводиться по лазерному целеуказателю. Конструкция создана по схеме двойного X-образного оперения.

Согласно подсчетам портала Lost Armour, за время боевых действий на Украине зафиксировано более тысячи случаев поражения целей при помощи Lancet. Его активно начали применять с начала контрнаступления ВСУ летом 2023 года. В основном его используют для ударов по артиллерии, танкам и легкой бронетехники.

ПВО

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «За годы конфликта обеим сторонам так и не удалось завоевать господство в воздухе на Украине. Поэтому ударная авиация принимает в боевых действиях ограниченное участие. Виной тому — неподавленное ПВО. Именно оно сейчас не дает ВКС России при наступательных действиях изолировать район боевых действий — сковать передвижения войск и подвоз материально-технических средств».



Комплексы противовоздушной обороны — главное препятствие для работы пилотируемой авиации. А без преимущества в воздухе трудно переломить ход боевых действий проведением масштабного наступления с использованием всех доступных средств.

Обе стороны используют средства обнаружения и огневого поражения воздушных целей, находящихся на различной дальности и высоте. При этом степень их взаимоувязки в единую систему может быть весьма различной. Используются как переносные ЗРК («Игла», Stinger) и зенитные самоходные установки (например, советская «Шилка» и ЗСУ Gepard немецкого производства на вооружении ВСУ), которые борются с низколетящими воздушными целями, ЗРК «Бук» и NASAMS — для ударов по маневрирующим целям на малых и средних высотах, так и ЗРК наподобие C-300, С-400 и Patriot, которые поражают цели на больших высотах и дальностях.

При этом Украина использует не только советские ЗРК, но и поставленные западными странами — в связи с постепенным выводом из строя имеющихся у Украины советских комплексов ПВО, а также из-за истощения запаса зенитных ракет.

HIMARS

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «Пожалуй, самое грозное и неуловимое для российских контрбатарейных сил приобретение Киева в этом конфликте. Оно заставило отодвинуть склады снабжения дальше от ЛБС, а любые построения превратило в стопроцентно летальное мероприятие. Комплекс также использовался по выявленным разведкой местам расположения пехоты».

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS (производства США) активно применяется ВСУ. Это артиллерийская система с шестью ракетами в одном контейнере. Ее некоторые преимущества — быстрота заряжания ракет в контейнер, на что уходит около пяти минут, мобильность комплекса и высокая точность.

HIMARS может использовать разные типа ракеты: и неуправляемые ракеты с дальностью стрельбы от 40 до 80 км, и управляемые боеприпасы с GPS-наведением. Также комплекс может стрелять баллистическими ракетами, дальность полета которых достигает 300 км.

Именно при помощи HIMARS украинские войска били по Каховской ГЭС и Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем Днепра.

Эффективность HIMARS также обоснована короткой цепочкой принятия решения об ударе. Воздушной разведке придана система РСЗО, которая открывает огонь по приказу оператора БПЛА или офицера-разведчика на группе боевого управления без согласования на вышестоящем уровне.

Подробнее об истории создания HIMARS и его технических характеристиках — читайте в материале RTVI.

Дроны

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «Благодаря им обыватель в любой части мира может наблюдать за боевыми действиями на Украине в круглосуточном режиме. Они улучшили работу разведки и стали страхом любого солдата. Инженеры всего мира думают над тем, как противостоять дешевым дронам, которые уничтожают дорогостоящие танки и артиллерийский установки».

Помимо Lancet, в ходе боевых действий широко применяются другие БПЛА различных типов.

Например, российский БПЛА «Орлан-10». Он предназначен для наблюдения за объектами в труднодоступной местности. Часто применяется «в паре» с артиллерией. Самый массовый дрон Вооруженных сил России.

Также Россия производит БПЛА «Герань-2», спроектированный по схеме летающего крыла. Это дрон, летящий по запрограммированной траектории, используемый для поражения неподвижных целей. Вес боевой части — до 50 кг.

Новинкой на вооружении ВСУ стала «Баба-Яга». Это не конкретная модель БПЛА, а любой дрон, который изначально применялся для сельского хозяйства. Эти дроны обладают большой грузоподъемностью — за счет этого могут переносить артиллерийские мины и боеприпасы.

Обе стороны активно и массово используют небольшие FPV-дроны (система First Person View). Стоят они всего несколько сотен долларов, но позволяют наносить точные удары по живой силе, технике и артиллерии.

Минные поля

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «Благодаря тотальному минированию попытка быстрого продвижения при наступлении любой из сторон обречено на огромные потери. Мины — один из факторов провала украинского контрнаступления лета-осени 2023 года и медленного продвижения российских войск после перехваченной инициативы. У обеих сторон явно не хватает минных тральщиков и других средств разминирования».

Мины — другое средство, которое сковывает войска обеих сторон и не позволяет проводить масштабные маневры. Минные поля готовятся как российскими войсками, так и ВСУ.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинское контрнаступление замедлилось в том числе из-за работы российской системы дистанционного минирования «Земледелие».

«Земледелие» внешне напоминает ракетную систему залпового огня и тоже использует боеприпасы калибра 122 мм. Машина вооружена двумя блоками по 25 ракет каждый, именно ракеты и «распыляют» мины. Одна ракета может быть наполнена 5 противопехотными или 3 противотанковыми минами. Дальность полета ракет — от 5 до 15 км.

Катеры-камикадзе

Комментирует спецкор RTVI Алексей Сочнев: «Россия лишила Украины флота, но именно украинские безэкипажные катера-камикадзе заставили руководство ВМФ перебазировать флот России из Крыма под Новороссийск. Это предмет гордости Владимира Зеленского, практически на всех международных встречах он рассказывает об успехах морских диверсантов Украины».

Черное море — поле боя безэкипажных взрывающихся катеров-камикадзе.

Украина активно применяет их для борьбы с кораблями и береговой инфраструктурой. Например, морские беспилотники использовали при атаке по Крымскому мосту в ночь на 2 сентября 2023 года.

Главное управление разведки минобороны Украины заявляет, что в ночь на 14 февраля ВСУ потопили российский десантный корабль «Цезарь Куников». Минообороны России пока не комментировало информацию. По версии телеграм-канала «Рыбарь», удар мог нанестись при помощи катеров-камикадзе. Российская сторона тоже применяла такое оружие — по мосту в поселке Затока в Одесской области.

Украина производит свои собственные надводные беспилотники — Magura V5. Он может переносить боевую нагрузку массой до 200 кг, работает на дальности до 400 км. Стоимость оценивается в $273 тыс.

Украина как полигон для нового оружия

Зона ведения боевых действий стала испытательным полигоном для современного вооружения, отметил в беседе с RTVI научный сотрудник Сектора военной экономики и инноваций Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Как бы трагично ни звучало, но территория Украины стала испытательным полигоном, причём не только в техническом, но и в военно-теоретическом смысле. Подобную судьбу на себе испытывали, например, Ливия и Сирия, и, в общем, таким странам можно лишь соболезновать. Правда, только в Украине предоставление своей территории для американских экспериментов заявляют как некое достижение и преимущество», — сказал эксперт.

Боевые действия на Украине сложно сравнить с другими конфликтами XXI века, но кардинальных отличий не наблюдается.

«Ничего радикально нового не появилось: нужны люди, существуют политические ограничения, волшебных палочек не бывает. Огромную роль играет информационная сфера, и едва ли не большую — умение адаптироваться», — отметил Стефанович.

Но такого «масштабного, кровавого и разрушительного конфликта» в Европе не было давно. «Возможно, период сравнительного мира на европейском континенте был лишь исключением», — сказал он.

Использование новых и старых разработок в ходе боев на Украине сильно повлияет на другие идущие и потенциальные конфликты. «Особенную эффективность показали воздушные и морские дроны-камикадзе, которые могут использоваться в том числе и негосударственными акторами», — заключил Дмитрий Стефанович.