Прошлый июль стал самым аварийным месяцем в статистике ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). RTVI размышляет, что изменится в этом сезоне, учитывая лавинообразный рост данного вида аварий в предыдущие годы и неподконтрольность законам тех, кого считают самыми опасными СИМоводами?

Опасны для самих себя

Аварийность с самокатами и другими СИМ растет с момента их появления в России в 2019 году, однако в последние два года этот рост приобрел лавинообразный характер. В 2023 году количество ДТП выросло сразу на 229,4%, в 2024 году — еще на 42,8%. В позапрошлом году в них погибли 43 человека, пострадали 3177. В прошлом — 54 и 4591 человек соответственно. Эти цифры стали поводом для новой волны гнева по поводу смертельной угрозы, которую СИМоводы несут пешеходам. Однако цифры говорят о том, что на самом деле эта категория участников дорожного движения опасна прежде всего для самих себя.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России (НЦ БДД), в 2023 году наезд СИМ стал роковым лишь для одного пешехода, причем нарушителя, переходившего дорогу не по «зебре». В остальных 42 случаях погибшие находились на СИМ, в том числе 2 — как пассажиры. Большинство смертельных ДТП (34) — следствие столкновений с автомобилями. В девяти ДТП СИМоводы не справились с управлением.

Сходную картину создает и статистика 2024 года. Среди 54 погибших только 2 человека были пешеходами. В то же время 51 погибший (включая одного пассажира) передвигались на СИМ. Еще в одном ДТП погиб велосипедист, столкнувшийся с СИМ на проезжей части.

Травмируются также чаще сами СИМоводы (70,5% в 2024 году), чем пешеходы (22,3%) и прочие участники движения.

В то же время за год обозначился рост ДТП в пешеходных зонах — с 26,1% до 37,6%. При этом оба погибших в прошлом году пешехода стали жертвами наезда СИМ на тротуарах.

При этом доля ДТП на «зебрах» сократилась с 32,7% до 17,6%, в местах пересечения проезжих частей — с 32,8% до 27,7%.

Кикшеринг тоже идет в рост

Аварийность с участием СИМ выросла на фоне успехов кикшеринговых компаний. В прошлом году каждый из трех крупнейших сервисов краткосрочной аренды электросамокатов — Whoosh, МТС Юрент и Яндекс GO — увеличили на число городов своего присутствия на 6 наименований. В результате один только Whoosh сейчас работает на 61 российской территории.

По данным портала «Трушеринг», количество электросамокатов в сервисах аренды в 2024 году превысило 401 тысячу, увеличившись на 20,6%. Аналогично выросло и число уникальных пользователей, составив 25,3 млн человек.

На самом деле аварийность снижается

Однако кикшеринги отвергли попытки сделать их основными виновниками нового скачка аварийности. Более того — по их данным, аварийность с арендованными электросамокатами, наоборот, снижается.

«Безусловно, мы все сфокусированы на том, чтобы аварий, тем более с летальными исходами, становилось все меньше и меньше. Но хотелось бы предостеречь от демонизации средств индивидуальной мобильности. Если соотнести цифры с числом поездок на СИМ или ростом флота, то аварийность окажется числом со множеством нулей после запятой», — сообщила RTVI директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман».

По данным портала «Трушеринг», при росте количества поездок в кикшеринге на 33,1% аварийность с ними выросла только на 4,94%, а число погибших действительно сократилось — на 13,33%, а в пересчете количества ДТП на одну совершенную поездку (281,6 млн) и вовсе сократилось на 26,62%.

В том же исследовании отмечается существенное снижение страховых случаев на 1 км поездок на самокатах как относительно 2023, так и 2022 года.

Стоит отметить, что и по приведенным выше данным НЦ БДД, несмотря на рост доли аварий на кикшеринговых СИМ — с 51,5% в 2023 году до 65,5% в 2024-м — жертв этих аварий стало меньше: в 2023 году в этих ДТП погибли 19 человек, в 2024-м — 15. Тогда как число погибших в авариях с частными СИМ выросло за тот же период с 24 до 39.

Вплоть до пожизненного бана

Тенденция снижения аварийности на своих СИМ в кикшерингах объясняют целым комплексом мер в борьбе за безопасность. И среди них не только школы безопасного вождения и социальная реклама, но и весьма жесткое отношение к нарушителям, вплоть до полного отказа от доступа к своему сервису. Именно так поступили, например, с СИМоводом, который в июне 2025 года на Покровском бульваре в Москве на тротуаре наехал на женщину с коляской, в которой находился ребенок. На электросамокате в этот момент находился пассажир (что запрещено и ПДД, и правилами кикшерингов). Но ни тот, ни другой не остановились, чтобы помочь пострадавшим. Вместо они уехали, попытавшись при этом скрыть номер СИМ. В результат Whoosh заблокировал пользователя навсегда, предварительно оштрафовав на круглую сумму.

Многие штрафы в кикшерингах — уже драконовские. Они намного жестче даже тех, что предлагают прописать в КоАП то законодатели, то Минтранс РФ. Если Министерство в этом году заявило о планах ввести штраф за вождение СИМ в пьяном виде в 30 тысяч рублей, то в кикшерингах уже сейчас могут наказать на 150 тысяч. За передачу управления самокатом несовершеннолетнему предусмотрена «плата» в 100 тысяч рублей. Столько же — за езду вдвоем на одном самокате.

При этом кикшеринги стремятся не только наказывать, но и предупреждать нарушения. В некоторых уже появилось что-то вроде «Идиотентеста», который предлагается пройти в определенных локациях и в определенное время, чтобы минимизировать вероятность аренды самоката нетрезвым человеком. Если при прохождении теста будет допущена ошибка, самокат откажется ехать быстрее 15 км/ч.

Для борьбы с ездой по двое, которая повышает риск серьезных травм при аварии, внедряется технология «Антитандем». И с этой же целью отменяется возможность брать в аренду сразу несколько самокатов.

В Москве с этого года также требуется пройти верификацию на городском портале mos.ru. Это сделано, чтобы исключить аренду СИМа тем, кто не достиг еще 18 лет. (При том что закон пока еще разрешает ездить на СИМ с 14 лет.)

Все это — помимо практикуемого и в прежние годы ограничения скорости арендованных СИМ 25 км/ч, а в определенных локациях — до 10-15 км/ч, а то и ниже. Пользователям, не уверенным в своих навыках и умении ездить на СИМ предлагают выбрать режим с ограничением скорости, чтобы нечаянно не разогнаться быстрее 20 или 15 км/ч.

Слишком быстрые

В то же время вопрос, как сделать более безопасным движение частных СИМ, остается открытым. А их в России, очевидно, не меньше, чем шеринговых. По данным Министерства транспорта РФ, в 2020-2023 гг. в России было продано 640 тысяч средств индивидуальной мобильности. В 2024 году, по данным «Чек Индекс», продажи электросамокатов снизились, но только на четверть.

При этом на частных СИМ зачастую стоят куда более мощные двигатели, чем на шеринговых, что и является, по мнению экспертов, основной причиной более тяжелых аварий с их участием. На частных самокатах люди чаще гибнут на высоких скоростях. Этот факт оказался фатальным, например, для СИМогонщика 67 лет от роду, который в июне прошлого года мчался по дорогам Камчатки на «Мидвее», потерял управление и опрокинулся. Безрассудно повел себя на 6-полосном участке Ленинградского проспекта в Москве, где разрешена скорость до 80 км/ч, и 36-летний водитель моноколеса. Ближе к полуночи он догнал шедший впереди автомобиль, после чего столкнулся еще с двумя машинами.

Мощные двигатели и способность быстро развивать скорость губят как опытных СИМоводов, так и тех, кто хотел «только попробовать». В Подмосковье в прошлом году новый опыт оказался фатальным для 30-летней женщины, слишком резко затормозившей на самокате. Она перелетела через руль и ударилась головой об асфальт у подъезда своего дома.

Среди жертв таких ДТП — много детей. В прошлом году 10-летний гость Санкт-Петербурга из Краснодарского края погиб, катаясь на частном самокате, колесо которого попало в канаву. В мае 2025 года в Новороссийске 12-летний школьник разбился на электросамокате, наехав на металлический трос-ограждение и ударившись головой при падении.

Очевидно, не зря Минтранс предлагает повысить возраст, при котором разрешена езда на СИМ с 14 до 16 лет.

Свобода частных СИМ пока неприкосновенна

В прошлом году Минтранс РФ предложил обязать всех владельцев регистрировать свои СИМ и получать на них номера и QR-коды. По ним планировалось при необходимости идентифицировать СИМ дистанционно, а также отслеживать их поездки. При этом также предлагалось внедрить регистрацию пользователя перед каждой поездкой.

Законопроект ожидаемо натолкнулся на сопротивление СИМовладельцев, расценивших инициативы Минтранса РФ как наступление на свои конституционные права, попытку внедрить массовую слежку за СИМоводами и даже вторжение в их частную жизнь.

Работа над этим законопроектом уже в октябре была приостановлена. Теперь Министерство обещает новый, в котором СИМоводов приравняют к водителям транспортных средств, обяжут проходить тест на опьянение и останавливаться по требованию ГИБДД. СИМоводы ждут.

Не гоните СИМы на дорогу

В раскритикованной инициативе Минтранса продвигалась также идея развития сети велодорожек. По мнению активистов микромобильности, только таким образом можно обеспечить безопасность и СИМоводов, и пешеходов, которые по Правилам дорожного движения теперь вынуждены делить друг с другом одно пространство. В исследовании портала «Трушеринг» такое соседство является одним из факторов аварийности среди самокатчиков. По данным страховых компаний, на которые ссылается портал, падение с самокатов происходит при неудачной попытке избежать столкновения с пешеходами в отсутствие выделенных велодорожек. Реже сообщалось про неровности дорожного покрытия (наличия ям и трещин на нем). И очень редко — про неисправность самокатов.

«В отсутствие инфраструктуры велосипед перемещается на проезжую часть, а электросамокаты — в пешеходные зоны. Такие поправки в Правила дорожного движения были внесены для СИМов с 1 марта 2023 года. Уже тогда было понятно, что это усилит социальный конфликт в пешеходной зоне, — говорит Ксения Эрдман. — Возможно, к этому сезону он уже достиг своего апогея, потому что развития инфраструктуры за те семь лет, что прошли с появления СИМов, не случилось. Понимаю праведный гнев пешеходов, не готовых делить тротуары с электросамокатами. Но теперь это законное право СИМов, закрепленное в ПДД. Если они выедут на проезжую часть, то станут нарушителями. Здесь у нас, скорее всего, образовалась законодательная лакуна. Думаю, в ближайшие сезоны мы ее решим».

Перемещать СИМы, как и велосипеды, на проезжую часть — еще более гибельный для СИМоводов вариант. «Пешеходов нужно оставить в пешеходной зоне. Но не стоит перемещать основную массу СИМов на проезжую часть, где автомобили могут ехать со скоростью до 80 км/ч при максимально разрешенных 60 км/ч, — полагает директор Ассоциации операторов микромобильности. — Кто будет проигравшим в случае их столкновения с СИМом, для которых в ПДД сейчас закреплена максимальная скорость в 25 км/ч, мы с вами прекрасно понимаем».

Альтернатива при таком раскладе — только велодорожки. Однако их на всю Россию — лишь около 5 500 км, из которых десятая часть приходится на Москву (лля сравнения: в Германии, территория которой значительно меньше РФ, — порядка 80 тысяч).

«Чтобы комфортно перемещаться по велодорожкам в России, не покидая велоинфраструктуру, нужно построить еще порядка 400 тысяч км. Не оплести всю страну ими, а просто связать их друг с другом», — поясняет Ксения Эрдман.

При этом она не питает иллюзий, что велоинфраструктура появится быстро и в достаточном количестве, однако добавляет сразу: «Но она уже критически нам нужна». Начать можно с тех участков улично-дорожной сети, где происходит больше всего ДТП, либо где идет большой поток СИМ. У операторов кикшеринга есть тепловые карты поездок, так что они четко понимают, где самокаты ездят чаще всего.

Можно и совместно

В то же время где-то можно оставлять совмещенное движение, считает Ксения Эрдман. Например, в пешеходной зоне, где позволяет ширина. А также на автодорогах с успокоенным движением, где лежачие полицейские не дают автомобилю разгоняться. В крупных городах возможно перемещение СИМов, как и велосипедов, по выделенным полосам для общественного транспорта.

В любом случае приобретение опыта нахождения в одном потоке с иным участником движения работает на безопасность. По данным научных исследований, как на пешеходов, так и на мотоциклы с велосипедами чаще наезжают там, где реже всего ожидают их встретить. Так что кишащие самокатами городские улицы оказываются менее опасны, чем одинокие СИМоводы на трассах.

Людмила Николаева