Государственные медицинские организации ежегодно закупают аппараты для магнитотерапии на сотни миллионов рублей, следует из данных госзакупок, которые проанализировал RTVI. Мировая наука не признает эффективность этого метода лечения. Тем не менее Минздрав требует оснащать такими аппаратами реабилитационные центры и прописывает магнитотерапию как сопутствующий метод лечения некоторых состояний.

Закупки аппаратов для высоко- и низкочастотной магнитотерапии в России держатся на уровне 200 млн руб. в год на протяжении последних пяти лет, выяснил RTVI, изучив данные портала госзакупок. В 2024 году на покупку таких аппаратов потратили 215 млн руб.

При этом международное научное сообщество не признает эффективности магнитотерапии. Председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академик Евгений Александров объясняет, что магнитотерапия основана на действии магнитных полей — этим же объясняют и якобы имеющееся воздействие так называемых магнитных бурь на человека.

«По моему убеждению, это результат внушения или самовнушения. Мне приходилось читать отчеты конференций, посвященных воздействию квази-статических полей на самочувствие пациентов. Это воздействие оказывалось позитивным или негативным исключительно в зависимости от установки доктора, ведущего исследования», — говорит он.

Отсутствие доказанной эффективности магнитотерапии отметил в разговоре с RTVI и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Василий Власов. «То, что называют магнитотерапией в целом, это очень неоднородная область. Там есть вещи, которые работают на уровне СВЧ-печки, грубо говоря, для прогревания, и они нисколько не лучше, чем просто грелка с горячей водой. Есть вещи, которые задействуют „волшебную силу электромагнитных волн“, в действительности это не работает, по крайней мере, доказательств нет. И, наконец, есть изощренные методы электромагнитной стимуляции мозга, которые не очень хорошо изучены, но которые являются предметом изучения настоящей науки», — говорит Власов.

При подсчетах государственных расходов на закупки аппаратов для магнитотерапии RTVI исключил из списка изучаемых аппаратов приспособления для электромагнитной стимуляции мозга.

Высоко- и низкочастотная магнитотерапия, по мнению Василия Власова, относится к области «необоснованного применения», сам Минздрав, включающий магнитотерапию в клинические рекомендации по реабилитологии и лечению некоторых заболеваний суставов, также относит этот вид терапии к уровням доказательности В и С (умеренная и ограниченная эффективность). Кроме того, в России существуют некоторые нормативы, обязывающие медицинские учреждения покупать подобную технику. Например, в приказе Минздрава от 23 октября 2019 года № 878н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детей» есть стандарты оснащения, в которые входит «система глубокой электромагнитной стимуляции тканей» — проще говоря, аппарат магнитотерапии.

«Я связываю это исключительно с лоббированием своих разработок их авторами, а попросту говоря, с коррупцией», — объясняет Александров наличие аппаратов магнитотерапии в стандартах оснащения.

Производители уверяют, что главный эффект магнитотерапии заключается в уменьшении отека, снижении болевого синдрома и улучшении капиллярного кровотока. «Электромагнитные волны при надлежащей мощности реально греют, но преимущества по сравнению с другими способами нагревания не обнаружено, при этом оно получается значительно дороже», — объясняет Власов.

При этом нагревание — грелкой или в результате магнитотерапии — не лечит боль, а только облегчает состояние, добавляет Василий Власов. «Классический исторический пример — парить ноги с горчицей: многие люди с больными ногами и суставами греют ноги, им хорошо от этого. И хотя это их никак не вылечивает, это вполне себе человеческая практика», — говорит он.

Ряд зарубежных исследований показывает, что статистически значимых доказательств эффективности магнитотерапии, нет. Например, в исследовании 2018 года «Постоянные магниты для уменьшения боли: систематический обзор и мета-анализ рандомизированных исследований» авторы пришли к выводу, что результаты различных плацебо-контролируемых исследований не дают оснований говорить об эффективности магнитотерапии как метода лечения болевого синдрома. В случае с остеоартрозом (остеоартритом) авторы сошлись во мнении, что доказательств эффективности магнитотерапии недостаточно, но и исключить клинически значимую пользу результаты исследований не позволяют.

Многие другие исследования эффекта магнитотерапии на организм человека при различных состояниях от переломов до остеоартроза показывают неоднозначные результаты. Некоторые исследователи отмечают, что импульсные электромагнитные поля несколько улучшают состояние пациентов, так что такие методы могут рассматриваться как вспомогательное средство при лечении, однако в большинстве своем результаты таких исследований противоречивы и подчеркивают, что современная научная литература не располагает однозначными доказательствами эффективности магнитотерапии для лечения тех или иных заболеваний и состояний.

Пользу магнитотерапии в основном продвигают непосредственно производители аппаратов для магнитотерапии. «Как правило, систематические обзоры дают более объективную картину, чем отдельные исследования. Отдельные исследования по разным причинам могут давать очень экстравагантные результаты, например, часть исследований просто проводится с маркетинговой целью теми, кто эти приборы производит», — заключает Власов.