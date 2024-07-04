4 июля в Великобритании пройдут общенациональные выборы в Палату общин. Если опросы подтвердятся, голосование обещает положить конец 14-летнему правлению Консервативной партии, отмечает Reuters. В этом случае Соединенное Королевство ожидает резкая смена курса, которым последовательно шли тори, чьим главным политическим итогом стал брекзит.

Зачем Сунак решился на досрочные выборы

Как и у соседей по ту сторону Ла-Манша, выборы в Британии по сути досрочные. Во Франции к ним привело поражение партии президента Эммануэля Макрона на недавних евровыборах, на Альбионе — острые экономические проблемы, которые признал премьер Риши Сунак.

Сунак вступил в должность в октябре 2022 года, уже при новом монархе Карле III. Теперь велика вероятность, что квартирант кота Ларри (так в шутку называют британских премьеров, которые делят резиденцию вместе с официальным мышеловом Даунинг стрит, 10) поменяется.

44-летний Сунак, выпускник Оксфорда и бывший сотрудник инвестиционных банков и фирм хедж-фондов, который шьет шелковые рубашки на заказ и считается максимально далеким от народа (за что СМИ прозвали его «Магараджей Йоркширский долин»), обещал британцам вдвое уменьшить инфляцию и сократить государственный долг, поднять ВВП, решить проблемы в здравоохранении и пресечь нелегальную миграцию из континентальной Европы через Ла-Манш. Как писали СМИ, к концу декабря 2023 года удалось только справиться с инфляцией, и рейтинг Консервативной партии продолжал падать.

В принципе Сунак должен был провести выборы до 28 января 2025-го, но уже перед этим Новым годом стало ясно, что их назначат раньше. Одни эксперты делали ставку на весну 2024-го, другие — на осень, но и те, и другие просчитались. Про этом несколько месяцев британцы оставались в подвешенном состоянии — не представляя, когда им предстоит пойти на участки.

Как пройдут выборы и что будет дальше

В Великобритании действует мажоритарная избирательная система — по принципу относительного большинства. Страна поделена на 650 избирательных округов. В каждом из них избиратели выбирают местного кандидата, который претендует на место в парламенте. Как поясняет Reuters, британцы ставят крестик напротив одного кандидата — представителя конкретной партии — в своем избирательном бюллетене. И кандидат, набравший больше всего голосов, объявляется победителем.

Чтобы обеспечить себе большинство в парламенте, партия должна получить не менее 326 мест. Лидер партии, которая пересечет эту черту, становится премьер-министром и формирует правительство.

Если ни одна из партий не получает большинства, возникает «подвешенный» парламент. В этом случае действующий премьер-министр остается у власти и получает первый шанс сформировать правительство — либо путем создания коалиции, либо путем управления с меньшинством.

Избирательным правом обладают подданные Великобритании, а также граждане Ирландии и определенных стран Содружества в возрасте от 18 лет. На этих выборах зарегистрировано около 49 миллионов избирателей (в том числе три миллиона британцев, живущих за рубежом). Заключенные не голосуют, рассказывает The Guardian.

В то время как в большинстве стран мира парламентские выборы проводят в выходные дни, британцы по традиции делают это по четвергам. Участки будут открыты с 7 утра до 10 вечера по местному времени (с 9 утра до полуночи по Москве).

Новшество этих выборов — желающим отдать голос нужно иметь при себе удостоверение личности с фотографией. Водительские права тоже подойдут. Это первые общенациональные выборы, на которых такое требуется.

Результаты экзит-полов будут объявлены сразу, как только участки закроются. Самым уважаемым считается экзит-пол, разработанный статистиками — профессором Джоном Кертисом и Дэвидом Фиртом. Результаты опроса, которые публикуются в 22:00 в ночь выборов, считаются достаточно точными и основаны на голосах, поданных примерно на 130 избирательных участках. Прогноз будет предоставлен вещателями BBC, ITV и Sky.

Избирательные округа сразу же начнут подсчет голосов. Первые результаты появляются в течение нескольких часов. Большинство объявят уже ночью, хотя в некоторых сельских районах это займет больше времени, особенно если кандидаты будут идти нога в ногу и потребуется пересчет.

Общий результат обычно становится ясен между 5 и 7 утра пятницы. К восьми утра мир точно будет в курсе, как распределяются места в одном из старейших парламентов мира. Если действующее правительство проиграло, премьер-министр официально подает королю прошение об отставке. Ожидается, что это произойдет 5 июля. Затем лидер победившей партии встретится с Карлом III, который попросит его сформировать правительство. Новый премьер-министр обычно направляется на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью перед британцами.

Новый лидер приступит к назначению министров и других членов правительства, начиная с самых высоких должностей. Парламент должен возобновить работу 9 июля. Спикер Палаты общин будет избран из числа депутатов.

Затем каждый депутат по очереди примет присягу на верность королю или сделает торжественное заявление. Обычно церемониал занимает несколько дней. Торжественное открытие парламента и речь короля, в которой будет изложена программа на парламентскую сессию, ожидаются 17 июля, хотя эта дата может быть изменена новым правительством.

Что говорят прогнозы

Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Лейбористская партия во главе с Кейром Стармером (юристом по образованию) более чем на 20 процентных пунктов опережает консерваторов. По прогнозам социологической службы YouGov, лейбористы могут получить 425 мест, а консерваторы — 108, что станет худшим показателем для тори за почти их 200-летнюю историю, отмечает Reuters.

Bloomberg полагает, что для тори не все так фатально. «Опросы расходятся в масштабах победы [лейбористов] и в том, столкнутся ли консерваторы Риши Сунака с экзистенциальной угрозой после 14 лет у власти», — отмечает агентство.

Сценарии разнятся — от «сверхбольшинства», «убедительной победы» или «легкого перевеса» в пользу Лейбористской партии до «подвешенного парламента» (без абсолютного большинства).

Есть еще фактор Либеральных демократов — партии Эда Дэйви, которая до сих пор была третьей по популярности.

«С конца Первой мировой войны официальной оппозицией в Британии были [попеременно] либо консерваторы, либо лейбористы. Есть небольшой шанс, что это может измениться, если либеральные демократы окажутся на втором месте. Это сделало бы Дэйви лидером оппозиции Великобритании и вызвало бы шок в Вестминстере», — признает Bloomberg.

Впрочем, опрос Find Out Now на прошлой неделе давал либеральным демократам 71 место, а еще 18 мест — популистской партии «Реформировать Соединённое Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа, которого обвиняют в связях с Москвой. Поэтому по итогам выборов в Британии может всплыть тема «русского следа», расследовать который уже потребовали тори.

Как консерваторы правили Британией

Последним премьером-лейбористом в Британии был Гордон Браун (в 2007-2010 годах). После него на Даунинг-стрит, 10 сменилось пять консерваторов — от Дэвида Кэмерона (в ноябре 2023-го он вернулся в большую политику как министр иностранных дел) до Сунака.

По иронии, Кэмерон выступал за сохранение Британии в составе Евросоюза, но инициировал исторический референдум 23 июня 2016 года, на котором с минимальным отрывом победили сторонники брекзита. Дело до конца довел Борис Джонсон, который стал премьером по итогам последних всеобщих парламентских выборов в декабре 2019 года (он сменил Терезу Мэй, которая запомнилась британцам душевными танцами с жителями Кении и на партийной вечеринке).

На тех выборах вновь победили консерваторы, показав лучший результат с 1987 года — в Палате общин им досталось 365 мест, что на 80 больше, чем остальным партиям вместе взятым. Лейбористы тогда, напротив, показали худший результат с 1935 года — 202 места.

В январе 2020-го правительство Джонсона завершило переговоры с Европейским союзом о брекзите, и Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года. По совпадению в тот же день в Великобритании был зафиксирован первый случай заболевания ковидом — пандемия нанесла серьезный удар по кабмину тори и имиджу политиков.

За участие в июньской вечеринке на Даунинг-стрит, в то время как большинство подданных Ее Величества сидели на жестком карантине, премьера Джонсона и тогда еще канцлера казначейства Риши Сунака впоследствии оштрафовали (британцы окрестили этот скандал Partygate). Сам Джонсон, тонкий знаток греческой филологии и любитель пошутить над своей «буйной шевелюрой», подал в отставку летом 2022 года из-за сексуального скандала вокруг парламентария-тори Криса Пинчера. Вместе с ним более 60 депутатов ушли со своих постов в правительстве.

Лиз Трасс, которая пришла на смену Джонсону, вошла в историю как премьер с рекордно малым сроком на посту — 44 дня. Тогда с подачи таблоида the Daily Star в Британии разошелся шуточный мем про салат-латук, который продержался дольше, чем Трасс. Риши Сунак стал новым премьером по итогам фактически безальтернативных партийных выборов.