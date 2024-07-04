4 июля в Великобритании пройдут общенациональные выборы в Палату общин. Если опросы подтвердятся, голосование обещает положить конец 14-летнему правлению Консервативной партии, отмечает Reuters. В этом случае Соединенное Королевство ожидает резкая смена курса, которым последовательно шли тори, чьим главным политическим итогом стал брекзит.

Зачем Сунак решился на досрочные выборы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Thomas Krych / AP

Как и у соседей по ту сторону Ла-Манша, выборы в Британии по сути досрочные. Во Франции к ним привело поражение партии президента Эммануэля Макрона на недавних евровыборах, на Альбионе — острые экономические проблемы, которые признал премьер Риши Сунак.

Сунак вступил в должность в октябре 2022 года, уже при новом монархе Карле III. Теперь велика вероятность, что квартирант кота Ларри (так в шутку называют британских премьеров, которые делят резиденцию вместе с официальным мышеловом Даунинг стрит, 10) поменяется.

44-летний Сунак, выпускник Оксфорда и бывший сотрудник инвестиционных банков и фирм хедж-фондов, который шьет шелковые рубашки на заказ и считается максимально далеким от народа (за что СМИ прозвали его «Магараджей Йоркширский долин»), обещал британцам вдвое уменьшить инфляцию и сократить государственный долг, поднять ВВП, решить проблемы в здравоохранении и пресечь нелегальную миграцию из континентальной Европы через Ла-Манш. Как писали СМИ, к концу декабря 2023 года удалось только справиться с инфляцией, и рейтинг Консервативной партии продолжал падать.

В принципе Сунак должен был провести выборы до 28 января 2025-го, но уже перед этим Новым годом стало ясно, что их назначат раньше. Одни эксперты делали ставку на весну 2024-го, другие — на осень, но и те, и другие просчитались. Про этом несколько месяцев британцы оставались в подвешенном состоянии — не представляя, когда им предстоит пойти на участки.

Как пройдут выборы и что будет дальше

  • В Великобритании действует мажоритарная избирательная система — по принципу относительного большинства. Страна поделена на 650 избирательных округов. В каждом из них избиратели выбирают местного кандидата, который претендует на место в парламенте. Как поясняет Reuters, британцы ставят крестик напротив одного кандидата — представителя конкретной партии — в своем избирательном бюллетене. И кандидат, набравший больше всего голосов, объявляется победителем.
  • Чтобы обеспечить себе большинство в парламенте, партия должна получить не менее 326 мест. Лидер партии, которая пересечет эту черту, становится премьер-министром и формирует правительство.
  • Если ни одна из партий не получает большинства, возникает «подвешенный» парламент. В этом случае действующий премьер-министр остается у власти и получает первый шанс сформировать правительство — либо путем создания коалиции, либо путем управления с меньшинством.
  • Избирательным правом обладают подданные Великобритании, а также граждане Ирландии и определенных стран Содружества в возрасте от 18 лет. На этих выборах зарегистрировано около 49 миллионов избирателей (в том числе три миллиона британцев, живущих за рубежом). Заключенные не голосуют, рассказывает The Guardian.
  • В то время как в большинстве стран мира парламентские выборы проводят в выходные дни, британцы по традиции делают это по четвергам. Участки будут открыты с 7 утра до 10 вечера по местному времени (с 9 утра до полуночи по Москве).
  • Новшество этих выборов — желающим отдать голос нужно иметь при себе удостоверение личности с фотографией. Водительские права тоже подойдут. Это первые общенациональные выборы, на которых такое требуется.
  • Результаты экзит-полов будут объявлены сразу, как только участки закроются. Самым уважаемым считается экзит-пол, разработанный статистиками — профессором Джоном Кертисом и Дэвидом Фиртом. Результаты опроса, которые публикуются в 22:00 в ночь выборов, считаются достаточно точными и основаны на голосах, поданных примерно на 130 избирательных участках. Прогноз будет предоставлен вещателями BBC, ITV и Sky.
  • Избирательные округа сразу же начнут подсчет голосов. Первые результаты появляются в течение нескольких часов. Большинство объявят уже ночью, хотя в некоторых сельских районах это займет больше времени, особенно если кандидаты будут идти нога в ногу и потребуется пересчет.
  • Общий результат обычно становится ясен между 5 и 7 утра пятницы. К восьми утра мир точно будет в курсе, как распределяются места в одном из старейших парламентов мира. Если действующее правительство проиграло, премьер-министр официально подает королю прошение об отставке. Ожидается, что это произойдет 5 июля. Затем лидер победившей партии встретится с Карлом III, который попросит его сформировать правительство. Новый премьер-министр обычно направляется на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью перед британцами.
  • Новый лидер приступит к назначению министров и других членов правительства, начиная с самых высоких должностей. Парламент должен возобновить работу 9 июля. Спикер Палаты общин будет избран из числа депутатов.
  • Затем каждый депутат по очереди примет присягу на верность королю или сделает торжественное заявление. Обычно церемониал занимает несколько дней. Торжественное открытие парламента и речь короля, в которой будет изложена программа на парламентскую сессию, ожидаются 17 июля, хотя эта дата может быть изменена новым правительством.

Что говорят прогнозы

Кейр Стармер, лидер Лейбористской партии
Kirsty Wigglesworth / AP

Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Лейбористская партия во главе с Кейром Стармером (юристом по образованию) более чем на 20 процентных пунктов опережает консерваторов. По прогнозам социологической службы YouGov, лейбористы могут получить 425 мест, а консерваторы — 108, что станет худшим показателем для тори за почти их 200-летнюю историю, отмечает Reuters.

Bloomberg полагает, что для тори не все так фатально. «Опросы расходятся в масштабах победы [лейбористов] и в том, столкнутся ли консерваторы Риши Сунака с экзистенциальной угрозой после 14 лет у власти», — отмечает агентство.

Сценарии разнятся — от «сверхбольшинства», «убедительной победы» или «легкого перевеса» в пользу Лейбористской партии до «подвешенного парламента» (без абсолютного большинства).

Есть еще фактор Либеральных демократов — партии Эда Дэйви, которая до сих пор была третьей по популярности.

«С конца Первой мировой войны официальной оппозицией в Британии были [попеременно] либо консерваторы, либо лейбористы. Есть небольшой шанс, что это может измениться, если либеральные демократы окажутся на втором месте. Это сделало бы Дэйви лидером оппозиции Великобритании и вызвало бы шок в Вестминстере», — признает Bloomberg.

Впрочем, опрос Find Out Now на прошлой неделе давал либеральным демократам 71 место, а еще 18 мест — популистской партии «Реформировать Соединённое Королевство» (Reform UK) Найджела Фараджа, которого обвиняют в связях с Москвой. Поэтому по итогам выборов в Британии может всплыть тема «русского следа», расследовать который уже потребовали тори.

Как консерваторы правили Британией

Последним премьером-лейбористом в Британии был Гордон Браун (в 2007-2010 годах). После него на Даунинг-стрит, 10 сменилось пять консерваторов — от Дэвида Кэмерона (в ноябре 2023-го он вернулся в большую политику как министр иностранных дел) до Сунака.

По иронии, Кэмерон выступал за сохранение Британии в составе Евросоюза, но инициировал исторический референдум 23 июня 2016 года, на котором с минимальным отрывом победили сторонники брекзита. Дело до конца довел Борис Джонсон, который стал премьером по итогам последних всеобщих парламентских выборов в декабре 2019 года (он сменил Терезу Мэй, которая запомнилась британцам душевными танцами с жителями Кении и на партийной вечеринке).

Премьер-министр Тереза ​​Мэй танцует во время встречи со скаутами в офисе ООН в Найроби, Кения, 2018 год
Stefan Rousseau / PA Images via Getty Images

На тех выборах вновь победили консерваторы, показав лучший результат с 1987 года — в Палате общин им досталось 365 мест, что на 80 больше, чем остальным партиям вместе взятым. Лейбористы тогда, напротив, показали худший результат с 1935 года — 202 места.

В январе 2020-го правительство Джонсона завершило переговоры с Европейским союзом о брекзите, и Великобритания официально вышла из ЕС 31 января 2020 года. По совпадению в тот же день в Великобритании был зафиксирован первый случай заболевания ковидом — пандемия нанесла серьезный удар по кабмину тори и имиджу политиков.

За участие в июньской вечеринке на Даунинг-стрит, в то время как большинство подданных Ее Величества сидели на жестком карантине, премьера Джонсона и тогда еще канцлера казначейства Риши Сунака впоследствии оштрафовали (британцы окрестили этот скандал Partygate). Сам Джонсон, тонкий знаток греческой филологии и любитель пошутить над своей «буйной шевелюрой», подал в отставку летом 2022 года из-за сексуального скандала вокруг парламентария-тори Криса Пинчера. Вместе с ним более 60 депутатов ушли со своих постов в правительстве.

Лиз Трасс, которая пришла на смену Джонсону, вошла в историю как премьер с рекордно малым сроком на посту — 44 дня. Тогда с подачи таблоида the Daily Star в Британии разошелся шуточный мем про салат-латук, который продержался дольше, чем Трасс. Риши Сунак стал новым премьером по итогам фактически безальтернативных партийных выборов.