Обвинение требует приговорить к 12 годам колонии основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского. Известного IT-предпринимателя и одного из самых опасных, по мнению США, хакеров, обвиняют в хищении средств клиентов Сбербанка на сумму 535 тыс. руб., отмывании денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 млн руб. Врублевскикй вину отрицает, а свое дело считает местью окружения осужденного за госизмену полковника центра кибербезопасности ФСБ Сергея Михайлова, в деле которого он был ключевым свидетелем. Отмывал ли Врублевский грязные деньги наркоторговцев с Hydra, кто стоит за уголовным преследованием его сына и что будет делать после приговора, перед своим последним словом хакер дал интервью RTVI.

— Как вы восприняли запрошенный гособвинением срок в 12 лет?

Да никак — я воспринимаю предложение прокурора как незаконную форму запугивания меня и моих родных. Можно сказать, что, слушая выступление гособвинителя, я чувствовал себя зрителем судебного гротеска. А как иначе я могу расценить, что одним из основных доводов моей вины, обвинитель считает показания пятилетней девочки и ее родителей? Ребенок в Волгоградской области, как уверенно было произнесено в суде, решил поиграть в виртуальные куклы. Девочка, взяв мамин IPhone, якобы пять раз подряд ввела полные данные банковской карты, чтобы купить платье для одной из героинь игры. Затем, с карты, почему-то уже в семь заходов, списали 9 тыс. рублей, причем сама покупка, как следует из дела, фактически так и не прошла. И хотя мама девочки в полицию не обращалась, но потерпевшей ее признали. Вы можете поверить, что пятилетний ребенок может набирать для платежа номер карты, дату ее окончания, CVV и фамилию владельца, причем латинскими буквами, и так пять раз? Я — нет, да и с каких пор у нас мошенничество расследуют на ничем не подтвержденных показаниях детей?

Другой пример — студент Вышки, еще учась в школе сделал сайт компании king-donaate, которая фигурирует в деле, и все, больше ничего про него в деле нет. Но по мнению обвинения, он активный член банды Врублевского.

Еще один такой же лютый бандит, вообще не работал у меня, в то время, когда по мнению следствия проходили незаконные списания денег. Ну и как мне к этому относиться? При этом в деле отсутствует конкретизации обвинения, а из пяти допрошенных судом потерпевших, с тем, что его обманули согласился лишь один. Другой момент: мне инкриминируют незаконные списания 500 тыс. рублей, при том, что первоначально в СМИ сообщили о сотнях тысячах потерпевших и миллиардах рублей ущерба, но они так и не появились. Но если следствие, так жестко ошиблось с масштабом ущерба в нашем деле, почему они не ошиблись и в остальном? Поэтому я не верю ни в какой приговор, хоть бы они 120 лет запросили.

— На что вы тогда рассчитываете?

Мне кажется, на каком-то этапе, это дело вернется на доследование. Я не вижу другого варианта уже очень давно. Причем это не мое желание, просто обычный анализ из опыта.

Разумеется, судья может вынести самое строгое решение. Но зачем? Дело в том, что, если сократить историю до самого-самого минимума, мы арестованы за чужие транзакции. Лично я считаю, что эти транзакции были законны, в том числе и для их владельцев. Органы, наверное, будут всегда считать наоборот, но по факту пока никто не знает в точности, что там было на самом деле. Но в любом случае — мы тут не причем.

Например, мне вменяется среди прочего кража. Но в деле прямо указано — потерпевшие получали СМС-коды, которые сами затем и вводили. Это же абсурд. Нам вменяется легализация средств, но при этом, судя по материалам дела, она произошла до того, как эти средства попали к нам на счета. Вменяется и подделка платежных поручений, так как их назначение якобы не соответствует действительности. Однако при этом, обвинение отказывается признать очевидное — часть расчетов, это оплата налогов и так далее. При этом почти все наши ходатайства отклонялись судьей Мариной Сыровой практически без рассмотрения. Кстати, эта же судья будет рассматривать и дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, т.ч. без сюрпризов и скандалов и там явно не обойдется, мне уже интересно, как будет идти этот процесс.

— Вы связали свое уголовное преследование с местью окружения осужденного за госизмену полковника ФСБ Сергея Михайлова. Но отстаивать интересы людей осужденных за госизмену, используя правоохранительные органы, это разве возможно?

Это невозможно, в том-то и дело. Но произошло. Что удивительно, «контору» это похоже устраивает. Вот этого, пожалуй, не понимает никто. В том числе и я.

— Инициатором дела вы считаете бывшую высокопоставленную сотрудницу Сбербанка Зою Боровкову. Какова ее роль и статус в вашем уголовном преследовании?

Она ключевой свидетель обвинения. Как я вижу, исходя из материалов дела, фактически она, инициатор моего дела. И я считаю, что она тесно связана с Михайловым и поэтому ее показания не могут быть объективными и не должны рассматриваться в качестве доказательств.

— На чем основаны ваши выводы о ее связи с Михайловым?

Все, что я узнал про ее отношения с осужденным полковником ФСБ, я дотошно изложил в показаниях, и в моем публичном дневнике. Том самом, за который Украина внесла меня на сайт «Миротворец».

Оценку моим показаниям, насколько я знаю, ни следствие, ни суд, не дали. Однако судья, сняв мой вопрос, во время допроса Зои Боровковой, развеяла все мои сомнения. Это лучшее доказательство моей правоты, ведь если я не прав, отчего свидетель не могла просто рассмеяться и опровергнуть мои доводы, как нелепую выдумку.

— Вы также упоминали, что причиной вашего преследования мог быть и поиск администратора телеграм-канала «Инфобомба», где размещался компромат на влиятельных лиц и подозрения в вашей причастности к нему. Откуда взялась эта версия и как она совмещается с местью за ваше участие в расследовании против Михайлова?

Хороший вопрос. В свое время меня изрядно замучили этими подозрениями. Прямо об этом заявляли люди уровня банкира Александра Лебедева. Когда я уже сидел, в [телеграм-канале] «ВЧК-ОГПУ»*, в старой еще редакции, опубликовали данные, о причастности к проверке меня на администрирование «Инфобомбы» со стороны Михаила Полякова из УФСБ Москвы, ныне арестованного. Я догадывался, что это он, но не хватало данных. Как я теперь понимаю, байка, что канал «Инфобомба» — мой, была необходима, чтобы получить формальный повод для проверок, а когда ничего не нашли, перезапустили заглохшее дело, инициированное Боровковой, вокруг деятельности компании «Вангуд». В его рамках, меня в итоге и арестовали — вот и прямая связка.

— Но в СМИ также упоминали связь между вашим задержанием и расследованием дела даркнет-площадки Hidra, где отмывались грязные деньги, вырученные от продажи наркотиков, оружия, кибервымогательств.

Вот это отдельная и весьма неприятная песня. Среди моих проектов был также один бизнес финансовых расследований. Наш коллектив случайно обнаружил полный список дропов (подставных лиц, через которых ведется обналичка) всей Hydra. Чистейшая случайность. Мы передали базу и Hydra закрылась, грубо говоря, через месяц сама — это все. В моем деле она ни разу не упоминается.

— Как вы воспринимаете дела в отношение вашего сына Петра? Вы считаете их связанными с вашим уголовным преследованием?

Здесь не нужно ничего считать, т.к. все есть в документах. Когда я обнаружил слежку за детьми, я обратился в УСБ МВД в отношении действий конкретного сотрудника Центра «Э». Он следил за моими детьми и попался на том, что пытался проникнуть в дом под вымышленным предлогом. Когда меня арестовывали, этот же сотрудник МВД участвовал в обыске и подписывал справки в суд о прослушках. Это осталось в материалах. Я уверен, что эти действия проводились в рамках мероприятий по поиску администратора «Инфобомбы», так что гадать тут не нужно — для меня заказчик понятен.

— Что сейчас происходит с вашим бизнесом и недвижимостью? Можете прояснить, какими активами вы управляли до задержания и какова их судьба?

Много чем управлял. Там такая себе история. В 2013-2014 годах, когда я был в колонии по «делу Аэрофлота», которое инициировал Сергей Михайлов, (Врублевский был осужден за взлом сайта, продававшего билеты авиакомпании, прим. ред. RTVI)., мой бизнес изнутри здорово разворовали топ-менеджеры. Когда я вышел, и менеджеры уволились, они повесили на меня долги на сумму 70 миллионов рублей. Я допустил ужасную ошибку — начал долгие и сложные расследования, аудиты и т.п. вместо того, чтобы принять то, что случилось и просто заплатить. Естественно, морально это тяжело очень любому. Но есть математика, и она не знает морали.

Но в итоге и эту историю с долгами органично включили в новое дело. И когда я был в «Кремлевском централе», (СИЗО 99/1), меня, без уведомлений обанкротили. Я даже не знал, что идут суды. В итоге, сейчас на торги выставлена моя недвижимость, по заниженной цене. Но я слабо себе представляю, кому это может быть нужно, так как новым собственникам это принесет лишь судебные иски с моей стороны. Мы предложили кредиторам мировую. Посмотрим.

— Журналисты и сотрудники западных спецслужб называли вас одним из опасных русских хакеров. Как осведомленный эксперт об этой сфере, можете прокомментировать основные дела в отношении хакеров в России за последние годы, в них есть логика или государственная политика в отношении киберпреступности?

Во-первых, журналисты и спецслужбы, о которых вы говорите — это скорее специалисты рынка т.н. «информационной безопасности» и их кураторы из ЦРУ, которые сидели и отрабатывали бюджеты. Я для них — представитель российского финтеха с идеологией, которая их не устраивала. Они были уверены, что российский финтех — это их собственность, а я так не считаю и сторонник совершенно другого подхода. Но я в СИЗО, а мои оппоненты нет, и кто прав в этом споре, сказать еще трудно. Я понимаю также, что сейчас большое количество наших хакеров, опасаясь «посадки» ушли на Украину, туда же целиком ушел и даркнет и теперь эти специалисты работают на наших врагов.

И, конечно, нет ничего хорошего, что толпа бывших наших хакеров перебежала туда, также как нет ничего хорошего в совершенно невменяемых историях заигрываний с ЦРУ вокруг дел Re-Evil, Flint, DaVinci. Здесь надо понимать, что чтобы там не пообещали нашим силовикам, а нам пообещают все что угодно, но их кинут, как это было уже не раз. Рынок стоит на пороге огромных изменений. Фундаментальных. Я бы на месте наших кибербезопасников не смотрел бы, что и кто хочет сегодня, а разобрался бы, что будет завтра. Но это мое мнение.

— К тюремному режиму привыкли?

Тюрьма — это не гостиница или столик в «Кофемании», привыкнуть сложно. Но самая яркое, что меня тут даже радует — я ежедневно вижу людей, добровольно идущих на фронт. Увы, многих из них убьют почти сразу. Кто-то выживает, выходит и заново попадает в тюрьму, чтобы пойти еще раз. И знаете что? Здесь нет любителей идеологии, от слова совсем. Но некоторые люди с выключенным телевизором чувствуют просто сердцем, что нужно воевать. Я не говорю про замученных тюрьмой. Но поверьте у нас достаточно патриотов. Самое забавное, ровно эти же ребята первыми похлопают по плечу неудавшемуся киллеру на иного нашего пропагандиста со словами: «Эх черт, жалко, что ты не справился», и завтра, они же уйдут на фронт. Я это к тому, что можно сколько угодно надо мной издеваться, но Родина есть Родина.

— Что будете делать когда выйдете?

Понятия пока не имею. Восстанавливаться. Испытываю ли я некую горечь, ощущение предательства своими? Ну, конечно, как иначе. Но я вижу и другую сторону вопроса — сейчас хватает иных сложных моральных историй, кроме моей, и это, мягко говоря.

Мой основной бизнес ChronoPay на данный момент заблокирован не столько органами, сколько рыночной ситуацией. У нас в России очень сильно видоизменилась отрасль платежей. Очень сложно сказать к хорошему это или к плохому.

Я бы с удовольствием занимался платежами по картам, но мне кажется, если в России отрасль в полураспаде, то и за ее пределами тоже скоро будет полный переход в другие принципы работы. Скоро мир очень сильно в этом отношении изменится.

Мне почему-то кажется, что окончательно перейду в блокчейн технологии. Три года тюрьмы изрядно в этом плане помогли. Как ни странно, раньше не хватало теоретической базы. Сейчас мне гораздо очевидней, что нужно. Но лично мне, не повредит и отдых.