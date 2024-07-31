В убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании подозревают Израиль. Однако спустя почти сутки никто из израильских политиков или военных этого не подтвердил. Хания погиб в ночь на 31 июля в Тегеране, куда прилетел на инаугурацию иранского президента. В том, что ракета, выпущенная прицельно по дому, где 61-летний Хания остановился на ночевку, была израильской, власти еврейского государства при этом не опровергают. Как смерть главного переговорщика от ХАМАС скажется на самой группировке, освобождении заложников и ситуации в регионе — в материале RTVI.

«Образ шахида привлечет сторонников»: подорвет ли смерть Хании позиции ХАМАС

Исмаил Хания возглавлял политическое крыло ХАМАС с 2017 года, сменив на этом посту Халеда Машааля.

«Хания был публичным лицом дипломатии ХАМАС в арабских столицах. В последние годы он базировался в Катаре и курсировал между Турцией, Ливаном, Ираном и Египтом», — отмечает Sky News.

Портал напоминает, что «убийства лидеров ХАМАС не являются чем-то необычным». Так, в 2004 году с разницей в несколько недель были убиты основатель группировки шейх Ахмед Ясин (Хания был его протеже и доверенным лицом) и другой высокопоставленный хамасовец Абдель Азиз Рантиси. «Это был лишь вопрос времени, когда Израиль дотянется до нынешнего руководства группировки», — считает корреспондент Sky News Николь Джонстон, которая в 2016 году брала у Хании интервью.

Эксперты агентства полагают, что его гибель стала «серьезным ударом по позициям ХАМАС в регионе». Но не все с этим согласны.

«Я думаю, это только усилит позиции ХАМАС. «Мученичество» Хании скажется на идеологии и на популистских шагах этого движения, чьи лидеры становятся шахидами. Ранее Хания потерял всю семью — при обстреле в Газе погибли его трое сыновей и четверо внуков. До этого он сидел тюрьме, его пытались убить. Образ мученика привлечет больше сторонников в ряды ХАМАС и усилит позиции группировки в самом палестинском сопротивлении», — рассказал RTVI специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.

Политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина напоминает, что Хания был очень известен благодаря своей медийности.

«Там есть и другие деятели, принимающие военные решения, до которых израильтяне пока не добрались. Это их давняя политика — ликвидировать деятелей ХАМАС. Она проводится на протяжении последних двадцати лет. Но результатов эта политика не дала», — уверена Супонина.

По мнению эксперта, убийство главы политбюро ХАМАС не сделает группировку более сговорчивой в отношениях с Израилем и не сработает как акт устрашения.

«Наоборот, это приведет к ужесточению позиций и к объединению действий ХАМАС, «Хезболлы», хуситов, Ирана. То есть приведет к консолидации рядов», — отметила политолог.

«Замену подберут легко»: кто может стать преемником Хании

Хотя Хания всегда был непримиримо настроен в отношении государства Израиль, Николь Джонстон из Sky News, как и многие специалисты по региону, называют его «прагматиком, менее жестким и милитаристским, чем тот же Яхья Синвар» — нынешний лидер группировки, который воюет против Израиля из Газы и был организатором теракта 7 октября 2023 года.

Кстати, знал ли Хания о подготовке той атаки, до сих пор не очевидно, хотя прокуратура МУС в мае запросила ордер на его арест.

«Неясно, насколько хорошо Хания знал о нападении 7 октября. План, разработанный военным советом ХАМАС в Газе, был настолько тщательно охраняемым секретом, что некоторые официальные лица ХАМАС, казалось, были шокированы быстротой и масштабом атаки», — отмечает Reuters.

Пока в арабских СМИ не слишком активно говорят о возможных преемниках Хании, чье тело после церемонии прощания в Тегеране отправят спецбортом в Доху, где 2 августа пройдут похороны. Среди возможных кандидатов упоминают его зама Абу Марзука, пообещавшего отомстить за босса. Но пока это лишь догадки.

«Внутри ХАМАС сложная структура, функции у его руководителей немного параллельны. Глава политбюро во многом выступает как секретарь, который проводит в жизнь коллегиальные решения. У него не настолько лидерские функции», — считает Кирилл Семенов.

По словам Елены Супониной, в группировке ХАМАС много известных функционеров, которых хорошо знают и в Москве.

«Это не такой принципиальный вопрос сейчас. Там выборная структура, и замену подберут очень легко. Другое дело, что любой, кто придет на смену Хании, станет очередной мишенью израильтян. Кстати, это было темой закулисных переговоров по освобождению израильских заложников. Одно из звучавших требований — предоставить гарантии руководителям организации ХАМАС от физического уничтожения со стороны израильтян. Если таких гарантий не будет, то никакого долгосрочного перемирия тоже не будет», — напоминает Елена Супонина.

«Процесс застопорится»: что будет с переговорами о заложниках и перемирии

И в России, и на Западе эксперты сходятся в том, что устранение Исмаила Хании фактически срывает переговорный процесс с ХАМАС, который с большим трудом проходил в Дохе при посредничестве в том числе США и Египта. На прошлой неделе израильский дипломатический источник подтвердил RTVI, что в катарскую столицу вновь выдвигается делегация МОССАДа, чтобы обсуждать пути освобождения заложников, захваченных при теракте 7 октября 2023 года, в рамках возможной новой сделки.

Пока единственным успехом было недельное перемирие в ноябре, благодаря которому Израилю удалось вызволить из хамасовского плена 105 заложников. Палестинцы вернули около 240 своих заключенных из израильских тюрем. Хания, который в свое время контактировал с Джимми Картером, считался одной из ключевых фигур в этом процессе. Однако в последнее время он буксовал — стороны обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых условий.

При этом Исмаил Хания еще совсем недавно, в начале июля, поддерживал контакты с посредниками в Катаре и Египте. «Эти переговоры висят на волоске, несмотря на некоторую надежду в начале месяца на то, что стороны приближаются к рамочному соглашению», — признает CNN.

«На мой взгляд, теперь этот процесс точно застопорится. Американцы долго готовили свой план, но сейчас он торпедирован. Собственно, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху с самого начала скептически отнесся к предложениям американцев. А после всего произошедшего будет новый виток насилия и напряженности. И вряд ли на таком фоне состоятся успешные переговоры», — поделилась с RTVI Елена Супонина.

«Еще и хуситы подтянутся»: последует ли обострение в регионе

«Один из главных вопросов — не станет ли этот удар по Ирану катализатором потенциальной региональной войны», — отмечает CNN. В Тегеране уже пообещали, что ответ последует непременно.

«Можно ожидать всплеска напряженности на ливано-израильской границе — речь идет об обмене ракетными ударами. Это первое, что сейчас может произойти. Возможна показательная операция со стороны Ирана. И, конечно, палестинские радикальные группировки будут совершать вылазки. Напряженно будет везде — и в Палестине, и на границе с Ливаном. И йеменские хуситы подтянутся», — уверена Елена Супонина.

СМИ обратили внимание, что спустя сутки от официальных лиц США не последовало никакой реакции. В Белом доме заявили, что «ознакомились» с информацией об убийстве главы политбюро ХАМАС, однако «отказались от дальнейших комментариев». Вместе с тем проиранский арабоязычный телеканал «Аль-Маядин», вещающий из Ливана, сообщил со ссылкой на свои источники, что ракета по Тегерану была предположительно выпущена «с территории третьей страны».