Военный конфликт на Украине внес в серьезные коррективы в зарубежные поездки президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. RTVI изучил*, как изменилась их география до и после 24 февраля 2022 года. Мы сравнили последние два года с допандемийными 2018-м и 2019-м. А еще посмотрели, с кем из зарубежных коллег Путин виделся раньше и встречается чаще всего теперь.

Вот главные выводы: — До 24 февраля президент России активно ездил по миру — бывал в разных странах и на разных континентах. — Чаще всего Путин заглядывал к соседям — в страны СНГ. Но и о Европе не забывал — за два года он был там 12 раз, часто во Франции. А еще в личном качестве летал на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Все запомнили их танец. -В 2022 году президент России побывал за границей всего девять раз. В начале февраля, за двадцать дней до объявления «спецоперации», он был гостем на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. — А вот следующая зарубежная поездка Путина состоялась в конце июня — в Таджикистан. Также он побывал в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане. За пределами СНГ, не считая Китая, он был только в Иране. — В 2023-м у Путина — шесть поездок. Три из них — в страны СНГ, две — на Ближний Восток (в ОАЭ и в Саудовскую Аравию), а также в Китай. — Возможно, Путин стал заметно реже летать за рубеж в том числе из-за решения Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на его арест. — У Сергея Лаврова после 24 февраля тоже случился разворот на Восток и “глобальный Юг”. А еще Москва поделила мир на «дружественные» и «недружественные» страны. — 2024 год глава МИД начал с турне по Латинской Америке. Накануне второй годовщины конфликта он отправился в Бразилию на министерскую встречу G20, по пути заехав к дружественным кубинцам и венесуэльцам. Пока ничего не предвещает, что география поездок министра поменяет вектор.

Путин в 2018-м: 16 стран на трех континентах

В 2018 году президент России довольно активно путешествовал: за год успел совершить 22 зарубежных визита, посетив в общей сложности 16 стран на трех континентах. Разве что борт номер один не приземлялся в Северной Америке и в Австралии.

Излюбленным регионом президента оказалось Содружество Независимых Государств — к соседям он летал восемь раз.

На втором месте по популярности были Ближний Восток и Азия (семь поездок). Причем рекордсменом по частоте визитов Путина стала Турция — там российский глава успел побывать трижды. Столь же часто президента России принимал только Казахстан. В один из этих визитов Путин летал на неформальную встречу с тогда президентом республики Нурсултаном Назарбаевым и с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Европа заняла третье место среди приоритетов Путина — туда он слетал пять раз, причем один раз — в личном качестве, на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая всем запомнилась их знаменитым танцем.

А вот Африку и Латинскую Америку президент навестил лишь по одному разу: в Аргентине он был на саммите G20, а в ЮАР — на форуме БРИКС.

Из международных площадок Владимир Путин также посетил саммит Россия — АСЕАН в Сингапуре, саммит ОДКБ в Казахстане, саммит СНГ в Таджикистане и саммит ШОС в Китае.

Путин в 2019-м: между Киргизией и Францией

В 2019 году Владимир Путин уделил больше внимания европейскому региону (семь визитов), причем во Франции был трижды.

Но пальму первенства все равно удерживали республики СНГ, куда он слетал восемь раз, три из них — в Киргизию.

Африка за год до пандемии коронавируса так и не успела принять президента России, а из стран Латинской Америки Путин предпочел Бразилию, где проходил саммит БРИКС.

В целом 2019 год в плане выбора стран для официальных визитов оказался более разнообразным, чем предыдущий: за 22 поездки российский лидер успел посетить 18 государств.

От Байдена до Эрдогана: с кем поговорить президенту

По итогам 2018 года звание «любимчика» президента России досталось его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. В общей сложности главы государств смогли встретиться пять раз за пределами России.

Второе место по частоте переговоров с российским лидером разделили сразу пять политиков: председатель КНР Си Цзиньпин, на тот момент президент Ирана Хасан Рухани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сейчас уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель и Нурсултан Назарбаев. Все они за год успели провести по две встречи с Путиным вне России.

В 2019-м первую строчку занял президент Франции Эммануэль Макрон — у них состоялись четыре очные встречи. Годом ранее они лишь раз провели двусторонние переговоры. Впоследствии никому из западных лидеров не удалось побить рекорд Макрона по частоте телефонных звонков Путину, которая превратилась в мемы.

А вот Эрдоган чуть сдал позиции и переместился на третье место, которое разделил с Меркель, Рухани, президентом Беларуси Александром Лукашенко и еще шестью лидерами (по две встречи).

Товарищ Си сохранил за собой второе место, поделив его на тот момент с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым (по три встречи).

За эти два года состоялись целых два саммита Россия — США, на которые все возлагали большие надежды. В 2018-м и в 2019-м Кремль и Белый дом организовали встречи Путина и тогда президента США Дональда Трампа (сейчас он надеется взять реванш на выборах в ноябре и вернуться в Белый дом) — в Хельсинки и в Осаке.

После 24 февраля: куда летал и с кем встречался Путин

После начала полномасштабного военного конфликта на Украине география визитов Владимира Путина сильно изменилась. Как и их интенсивность.

В 2022 году президент России побывал за границей всего девять раз, причем семь из посещенных им стран входят в СНГ. В начале февраля, за двадцать дней до объявления «спецоперации», президент России был гостем на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине и общался с Си Цзиньпином.

А вот следующая его зарубежная поездка состоялась только в конце июня — в Таджикистан. Также Путин побывал в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане. За пределами СНГ, не считая Китая, он был только в Иране.

В 2023-м у Путина — шесть поездок. Три из них они совершил в страны СНГ, две — на Ближний Восток (в ОАЭ и в Саудовскую Аравию), а также в Китай.

СМИ тогда писали, что Владимир Путин стал заметно реже летать за рубеж в том числе из-за решения Международного уголовного суда в Гааге. Как известно, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России, а исполнить его обязаны страны, которые ратифицировали Римский статут (их больше 120). Кстати, до сих пор не ясно, сможет ли теперь Владимир Путин приехать, например, в Армению, которая тоже присоединилась к статуту. Хотя в Ереване уверяют, что главе России там ничего не грозит.

Вообще за все четыре года, которые изучил RTVI, три страны, президент России посещал регулярно. Это Беларусь, Казахстан и Китай.

А вот как обстоят дела с зарубежными визави Путина. В 2022-м президент России чаще всего виделся за рубежом с турецким коллегой Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым (по три раза). А в 2023-м — с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Лавров до 24 февраля: ориентация — Европа

У главы российского МИДа Сергея Лаврова всегда был невероятно плотный график зарубежных поездок. Он руководит дипведомством почти 20 лет — в новейшей истории России это рекорд. Среди всех российских дипломатов Лавров уступает только Андрею Громыко, который был министром иностранных дел СССР в течение 29 лет — с 1957-го по 1985 год.

Еще в 2016 году на Смоленской площади сообщили в ответ на запрос газеты «Коммерсант», что с 2004-го Лавров провел в воздухе примерно 4284 часа (или 178,5 дня). При этом он преодолел расстояние 3 358 363 км, что равно примерно 83 облетам вокруг Земли.

В предпандемийные годы Лавров не сбавлял темп. Так за 2018-й он успел побывать за границей 36 раз, посетив в общей сложности 25 стран.

При этом шеф российской дипломатии заглянул в 15 государств Европы, причем чаще всего — в Германию. И вообще из топ-5 стран по количеству визитов четыре строчки заняли именно европейские.

В 2019-м Сергей Лавров провел еще больше времени в самолетах, совершив 45 поездок в 36 государств. То есть увеличилось и разнообразие посещенных им стран. Но что оставалось неизменным, так это приоритетность Европы в графике поездок министра.

Правда, география поездок главы МИД все же немного выровнялась — в расписании Лаврова Европу (14) стали нагонять государства Азии и Ближнего Востока (12).

Также министр стал больше внимания уделять СНГ, чаще всего навещал Киргизию (не только на постсоветском пространстве, но и вообще). Для сравнения: в Киргизии Лавров был три раза, а в излюбленной, судя по предыдущему году, Германии — два.

Кроме того, глава МИД в 2019-м успел побывать и в Южной Америке, ходя годом ранее из стран Западного полушария он лишь дважды был в США (посещал штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке).

Лавров после 24 февраля: разворот на Восток и «глобальный Юг»

Как и у президента, география визитов Сергея Лаврова начала радикально меняться после военного конфликта на Украине. Так, за 2022 год министр иностранных дел России лишь раз был в Европе (в Швейцарии) — и то в январе, то есть до начала кризиса и введения санкций. Впоследствии большинство стран Запада были признаны Москвой «недружественными».

Зато на первый план вышли Азия и Ближний Восток — в страны этих регионов (соответственно, «дружественные») он приезжал с визитами 12 раз.

Самыми излюбленными направлениями шефа российской дипломатии стали Армения, Беларусь, Индонезия, Камбоджа, Китай и Турция.

А вот 2023-й с полной уверенностью можно назвать годом Африки для Лаврова — на этом континенте он посетил целых 14 государств. Причем чаще всего министр был в ЮАР. Все просто: в том году страна переняла эстафету председательства в БРИКС, и в августе Кейптаун принимал саммит форума.

Резкий разворот от Европы в Москве объясняли тем, что российская дипломатия переориентировалась на страны «глобального Юга». Смена географии случилась на фоне глубочайшего кризиса в отношениях между Россией и «коллективным Западом», который уже сравнивают с эпохой холодной войны. Санкции заставили российскую экономику искать новых торговых партнеров в других регионах и даже на других континентах, да и чисто физически ограничили возможность пролета российских бортов над Европой.

К слову, единственный раз, когда Лавров был с тех пор в Европе, — в ноябре 2023 года на саммите ОБСЕ в Скопье. При этом он летел через Грецию, а не Болгарию. Болгары открыли небо для самолета Лаврова, но заявили, что оно закрыто для официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая входила в делегацию.

2024 год Сергей Лавров начал с турне по Латинской Америке (кстати, Европу борт министра облетал через Марокко). Накануне второй годовщины военного конфликта на Украине глава МИД России отправился в Бразилию на министерскую встречу G20, по пути заехав к дружественным кубинцам и венесуэльцам. И пока ничего не предвещает, что география поездок министра поменяет вектор.

Эксперт: «Россия не в изоляции»

Разговоры об изоляции России на международной арене после 24 февраля 2022 года происходят из европоцентричного взгляда на мир. Однако разрыв контактов с Западом об этой изоляции не свидетельствует — такое мнение в беседе с RTVI высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Что вообще такое изоляция? Например, как часто Макрон или Шольц посещали страны, граничащие с ЕС? Ливию или Сербию? Турцию? Европейцы постоянно ездят к друг другу — это просто удобно. А у нас теперь «БРИКС плюс» — и мы ездим везде. Это ничего не означает — кроме того, что визитов становится все больше в рамках союзов или просто контактов между дружественными странами», — считает Офицеров-Бельский.

Также много зависит от исторической традиции.

«Бывшие колониальные страны — Франция, Португалия, Испания — намного больше контактируют с внешним миром, чем страны, у которых колоний не было. Это своего рода исторический фетиш. Лидерам этих стран постоянно надо посещать бывшие колонии, участвовать в каких-то саммитах, мероприятиях. Возьмем германскую экономику. Она больше французской. Но руководители Франции традиционно совершали и совершают больше визитов, чем немецкие министры иностранных дел и канцлеры. Тот же Макрон посещает Африку — другое дело, как его там встречают», — сказал эксперт.

Важно учитывать и объективные факторы — например, здоровье первых лиц.

«Президент США Джо Байден просто не в состоянии много ездить по миру. Но это и не нужно, потому что сейчас все во многом решается дистанционно. И переговоры можно проводить дистанционно», — отметил собеседник RTVI.

По мнению Офицерова-Бельского, сама суть дипломатии заметно поменялась.

«Исторически у государственных деятелей была необходимость поддерживать перманентный контакт. Особенно когда не было ни телеграфа, ни телефона. Кстати, одним из последствий Карибского кризиса стало создание прямой линии связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы в любой момент можно было связаться. Но сегодня дипломатам не нужно находиться в режиме постоянного общения. А еще фокус контактов смещается с дипмиссий на профильные министерства в экономической, финансовой сферах», — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт признает, у России с Европой произошло «сокращение дипломатического общения».

«При этом мы стали активнее взаимодействовать с Африкой, Китаем, Индией. Вообще в 2022 году российская внешняя политика неожиданно глобализировалась. Если честно, я думал, что все будет гораздо сложнее. Так что о какой-то изоляции говорить сложно», — заключил эксперт ИМЭМО РАН.

* данные были взяты с официальных сайтов Кремля и МИД России