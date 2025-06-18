Нападение Израиля на Иран подстегнуло мировые цены на нефть до $78 за баррель. Но это не предел — они могут достигнуть и $120, и даже $130 за баррель. Для российского рынка это может быть не самым приятным сценарием: рост мировых цен на нефть мгновенно провоцирует рост цен на бензин, но снижение цен на сырье едва ли делает топливо дешевле. Каких еще последствий ждать от конфликта в России, RTVI узнал у экспертов.

Новый разгон инфляции

Анна Федюнина, замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ

“Конфликт между Ираном и Израилем вряд ли будет долгосрочным. Обе стороны сталкиваются с ограниченными ресурсами, а без прямой поддержки ключевых союзников он, скорее всего, перейдет в фазу затишья или ослабнет до уровня ограниченных провокаций. Речь, вероятно, идет о неделях, но не днях.

В этих условиях возможны значительные колебания цен на нефть. В краткосрочной перспективе они могут достичь $120—130 за баррель. Отдельные эпизоды напряженности способны спровоцировать резкие кратковременные всплески выше этой отметки.

Для России, которая в начале 2025 года столкнулась с падением нефтегазовых доходов, рост цен на нефть может показаться благоприятным фактором. Однако здесь важно учитывать специфику российской экономики.

Один из хорошо известных феноменов: рост мировых цен на нефть быстро транслируется в рост цен на бензин внутри страны, тогда как снижение цен на сырье не всегда приводит к обратному эффекту. Это создает риск усиления инфляционного давления, что особенно чувствительно сейчас, когда экономика только начинает выходить из режима высокой инфляции.

Рост цен на нефть может стать фактором укрепления рубля, что сейчас крайне нежелательно. Усиление нацвалюты снижает конкурентоспособность несырьевого экспорта, который и так слаб в последние полгода. При этом импорт остается замороженным: инвестиционный спрос подавлен высокими процентными ставками и неопределенностью”.

Цены на газ и бензин изменятся не сильно

Кирилл Бахтин, старший аналитик «БКС Мир Инвестиций»

“При сохранении статуса-кво в отношениях Израиля и Ирана видим возможность того, что в ближайшее время цены упадут: Brent ниже $70 за баррель и газ — ниже $400 тыс за м3.

В долгосрочной перспективе цены на нефть и газ будут соответствовать цене бурения новой нефтяной скважины в США ($73 в 2027 г.) и себестоимости сжижения и доставки в ЕС / Азию сжиженного природного газа из США ($300 тыс за м3 в 2027 г.) соответственно.

Вопрос на 2025-2026 годы заключается в том, будет ли нефтяной рынок профицитным (из-за роста нефтедобычи ЕС) или дефицитным (если будет масштабно затронута нефтяная инфраструктура Ирана).

По котировкам газа ожидаем снижения из-за развития мощностей СПГ прежде всего в США и Катаре. Если цены на энергоресурсы вырастут даже краткосрочно, то это позитив для российского экономики, в частности для доходов федерального бюджета и финансовых показателей компаний нефтегазового сектора.

На российских потребителей газа не влияют международные рынки — цены на газ подлежат, как правило, ежегодной индексации. Для покупателей бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке из-за наличия демпферного механизма цены не должны сильно измениться”.

Бюджет России пополнится

Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова

“Конфликт спровоцировал краткосрочный скачок цен на нефть (Brent до $78) и газ (TTF +4.8%) из-за рисков перебоев поставок через Ормузский пролив. Однако цены быстро откатились, так как риски пока не воплотились в жизнь. Краткосрочно нефть может колебаться в районе $74-77, долгосрочно — стабилизируется при деэскалации.

Рост цен может пополнить бюджет России. Urals дорожает к $65+, увеличивая доходы бюджета — это 2-3 трлн руб. при +$10 к цене Urals. Санкции и логистические риски могут нивелировать выгоду и оставить все, как есть. ЕС же, столкнувшись с ростом цен на газ, может смягчить свою санкционную позицию по потолку цен”.

Россия сможет поддержать нефтяной сектор

Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер»

“Исторически такие скачки цен временные. В худшем случае цены на нефть могут достичь $90—$100 за баррель, выше этого уровня они вряд ли будут расти без дальнейшей эскалации. Если конфликт деэскалируется или не произойдет серьезных перебоев с поставками, цены могут снизиться до $65—$75 за баррель.

Россия может получить краткосрочную выгоду от роста мировых цен на нефть, что позволит увеличить доходы бюджета и поддержать нефтяной сектор. Однако возможности для существенного наращивания добычи ограничены из-за технических и санкционных факторов, а также обязательств в рамках соглашений ОПЕК+”.

Новые инциденты подстегнут цены на нефть

Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии

“На фоне американских торговых войн мы наблюдали пониженную динамику нефтяных цен на мировом рынке. Это отрицательно повлияло на чистую прибыль российских нефтяных компаний. Последние две недели мировые цены на нефть агрессивно росли. Это связано с разрастанием конфликта между Ираном и Израилем, но такая цена несоизмерима с жертвами и разрушением энергетической инфраструктуры участников конфликта.

К сожалению, именно очаги международных конфликтов являются триггерами роста цен для инвесторов на биржевых рынках. Усиливает риски и то, что Иран может перекрыть Ормузский пролив, а Йемен — Баб-эль-Мандебский пролив. Эти проливы имеют стратегическое значение для мировой торговли, обход вокруг Африки дает дополнительный рост издержек на фрахт и сроки доставки грузов.

Дальнейший рост цен может зависеть от действий властей, контролирующих ближневосточную логистику, а также степени разрастания конфликта. Есть высокий риск возникновения инцидентов в Ормузском проливе и Персидском заливе — там все чаще фиксируют помехи GPS, которые искажают навигационные сигналы и увеличивают вероятность столкновений танкеров”.