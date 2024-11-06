После 1 января 2025 года государство перестанет выплачивать компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). Это положение содержится в законе об особенностях исполнения бюджетов в 2025 году, который 29 октября подписал Владимир Путин. RTVI обсудил с пациентским сообществом и благотворителями, как эти изменения скажутся на людях с инвалидностью.

Сейчас у людей с инвалидностью есть три способа получения технических средств реабилитации от государства: получение готового ТСР от Социального фонда, покупка по электронному сертификату, а также самостоятельная покупка и последующая компенсация всей суммы или ее части.

Со следующего года получить компенсацию можно будет только за те ТСР, которые были куплены до 1 января. Получить ТСР можно будет только через Социальный фонд или с помощью электронного сертификата. Однако некоторые компании не поддерживают такой способ оплаты, а суммы сертификата зачастую существенно меньше реальной стоимости изделий.

К техническим средствам реабилитации, согласно Федеральному закону “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, относят специальные средства для самообслуживания, ухода, ориентирования и передвижения, общения и обмена информацией, обучения, образования и занятий трудовой деятельностью, а также протезы и специальное тренажерное и спортивное оборудование. Список ТСР, которые могут потребоваться людям с инвалидностью, очень широк — от кресел-колясок и протезов до подгузников, стом и противопролежневых матрасов. Какие именно ТСР полагаются конкретному человеку, определяет медико-социальная экспертиза. Перечень ТСР прописывают в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА). Каждое изделие имеет свой срок эксплуатации — это могут быть средства ежедневного использования, такие, как подгузники или стомы, или изделия более длительного использования — как протезы, ортезы и коляски.

«Вынуждены покупать за свой счет»

Получение ТСР в натуральном виде — один из самых желательных, но при этом и самых проблемных вариантов, говорит президент благотворительного фонда “Без барьеров” Светлана Носачева. По ее словам, и государству, и получателям выгодна именно выдача необходимого ТСР государством — в таком случае Социальный фонд закупает необходимые позиции через тендерную процедуру по самой низкой цене из предложенных.

“Государству гораздо выгоднее покупать технические средства самому, потому что они могут дать поставщику оптовую цену и купить нормальные средства реабилитации, которые не ломаются через два года, чтобы инвалидам не приходилось ходить по комиссиям и признавать это средство негодным”, — считает Носачева. Однако в действительности “натуральной выдачи” в России практически не существует, добавляет она.

Социальный фонд может сильно задерживать сроки выдачи ТСР, а может и вовсе предоставлять не то изделие, которое необходимо человеку с инвалидностью, указывает председатель Комитета помощи маломобильным гражданам Анастасия Факудис. Нередко встречаются ситуации, когда Социальный фонд выдавал “усредненное” ТСР, хотя в ИПРА было указано, что человеку нужно изделие, выполненное по индивидуальным параметрам.

“Комитет недавно решил обзвонить ресурсные центры и узнать о наличии колясок для детей с ДЦП. Выяснилось, что колясок нет, завоз минимальный, очередь на бесплатную выдачу очень большая и не всегда возможно получить то, что действительно подходит ребенку. Ведь есть индивидуальные замеры, нужно очень тщательно подбирать коляски, опоры для стояния и прочее, а их просто нет. То, что выдают бесплатно, это просто инквизиция для наших детей”, — говорит Факудис.

Светлана Носачева добавляет, что сроки выдачи ТСР Соцфондом в натуральном виде могут растягиваться до бесконечности: сроки предоставления технического средства не обозначаются, а ждать в очереди можно как полгода, так и пять лет.

“Возьмем, например, инвалидную коляску. У меня электроколяска вписана в программу реабилитации, срок службы коляски после покупки — пять лет, то есть через пять лет я должна получить новую коляску. По идее я должна прийти и получить ее в тот же самый день, потому что та коляска, на которой я езжу, пришла в негодность. А у нас получается, что пять лет прошло, я прихожу в ресурсный центр, меня ставят в очередь, а эта очередь может длиться полгода, год, пять лет. Срока предоставления технического средства у нас нет, то есть государство инвалида не обеспечивает само техническим средством, поэтому я вынуждена пойти в магазин и купить это все за свой счет”, — рассказывает Носачева.

Именно поэтому, по мнению помогающих организаций, у людей с инвалидностью и их семей, должен быть выбор при получении ТСР с господдержкой.

Сумма сертификата меньше компенсации

Электронные сертификаты, по мнению законодателей, должны полностью закрыть потребности людей с инвалидностью, пользовавшихся компенсациями за самостоятельно приобретенные ТСР. Замминистра труда Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов объяснил отмену компенсаций тем, что электронные сертификаты обеспечивают “адресность и прослеживаемость” оказываемой государством поддержки. В министерстве уверены, что электронные сертификаты становятся популярнее, что подтверждает предположение, что они являются “самым удобным способом оплаты ТСР”.

Однако семьи людей с инвалидностью и помогающие организации с такой оценкой не согласны. “Комитет помощи маломобильным гражданам” запустил петицию в защиту выбора людей с инвалидностью при покупке ТСР. По мнению организации, отмена компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР существенно сужает выбор качественных средств реабилитации, увеличивают сроки их получения и в конечном счете снижают качество изделий, что прямо влияет на жизнь людей с инвалидностью. На момент публикации материала петицию подписали более 15 тыс. Человек.

По данным Росстата, в 2023 году в России проживало 11,4 млн людей с инвалидностью разных групп. В бюджете на 2024 год на ТСР было заложено более 57,7 млрд руб., в 2025 году эту сумму увеличили почти на 20 млрд — до 75,4 млрд руб.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, который в 2020 году говорил, что электронные сертификаты должны “серьезно повысить качество предоставляемых инвалидам изделий и сократить сроки их получения”, в разговоре с RTVI признал, что сейчас отмена компенсаций действительно представляет проблему.

“Исчезает один из механизмов обеспечения ТСР, что накладывает определенные риски для других механизмов обеспечения ТСР и вызывает определенную озабоченность, насколько сама система обеспечения ТСР справится со своевременным получением людьми средств реабилитации”, — отметил он.

Одна из основных проблем электронных сертификатов заключается в том, что далеко не все организации, которые продают ТСР, принимают такие сертификаты, что ограничивает рынок. Сейчас родители детей с инвалидностью, которые привыкли покупать ТСР ежедневного использования, например, подгузники и стомы, обеспокоены тем, что больше не смогут закупать их на маркетплейсах.

Вторая серьезная проблема — это суммы сертификатов. По словам Светланы Носачевой, суммы компенсации зачастую были выше сумм, выделяемых на электронные сертификаты.

“Сумма сертификата значительно ниже суммы компенсации. Если взять отдельную позицию, то непонятно, как эта стоимость определяется государством, и инвалиду приходится доплачивать свои средства в большем объеме, чем это происходит сейчас”, — говорит Носачева.

Разница между суммой компенсации и суммой сертификата действительно может быть ощутимой. Например, согласно каталогу ТСР, где можно рассчитать суммы сертификата и компенсации, разница выплат на подгузники для взрослых будет более, чем в 20%: приблизительная сумма компенсации за самостоятельно купленные подгузники в Москве составит 37,23 руб., а на электронный сертификат по тем же параметрам начислят только 29,73 руб.

Родители детей с инвалидностью, обеспокоенные ситуацией с отменой компенсации за самостоятельно купленные ТСР, создали группу “Права инвалидов” в Telegram, где активно призывают поддерживать петицию Комитета помощи маломобильным гражданам, пишут обращения президенту и надеются поднять вопрос о компенсациях на прямой линии с Путиным, которая традиционно проходит в декабре. Там же собирают видеообращения, в которых семьи рассказывают о своем опыте использования электронного сертификата.

Например, Галина, мать ребенка с ДЦП, рассказывает в группе “Права инвалидов”, что по ИПРА ее сыну рекомендованы ходунки с дополнительными фиксациями и поддержками. “Стоимость такой модели ходунков начинается от 130 тысяч рублей. Социальный фонд России любезно перечислил мне на электронный сертификат сумму равную 27 064 рублям”, — говорит она.

Даже с компенсациями, по словам Носачевой, в последние годы возникали проблемы: суммы, которые государство готово было покрыть из бюджета, не соответствовали ценам на ТСР. “Сначала, когда сумма компенсации только вводилась, инвалиды боролись за то, чтобы компенсировали полную стоимость технического средства. Тогда ее сделали приближенной, например, на базовую модель электроколяски. В то время я покупала электроколяску за 150 тысяч рублей и могла от государства эти 150 тысяч компенсировать. Но есть инфляция, цены растут. Сначала люфт был такой, что я могла купить сама, компенсировать, а чуть-чуть доплатить сама. Сейчас компенсация значительно меньше стоимости самой коляски, а сумма сертификата еще меньше того, что можно получить как компенсацию”, — объясняет она.

Анастасия Факудис утверждает, что проблемы с электронными сертификатами возникали с самого начала их применения, и до сих пор ситуация не стала кардинально лучше.

“Наш комитет получил более сотни жалоб только с марта 2024 года — о том, что на сертификаты просто не приходят деньги. И когда семьи задавали вопрос почему, они получали самый простой ответ: денег нет. Есть большие опасения, что и в дальнейшем все будет именно так, потому что оборот денег как минимум непрозрачный. Мы не знаем на 100%, в каком объеме будет приходить компенсация. Сейчас обещают, что может прийти полная стоимость, а по факту все жалуются, что [на электронный сертификат] приходит настолько неверная компенсация, что невозможно купить действительно достойные ТСР”, — говорит она.

Светлана Носачева также отмечает, что получение электронного сертификата также сложнее, чем получение компенсации: нужно подать заявление на госуслугах, дождаться, пока сертификат одобрят и пока на него поступят средства, только потом его использовать для покупки ТСР.

“Это все время. Сейчас ты можешь найти магазин, где продается техническое средство, у них есть все сертификаты на него, ты просто приходишь, выбираешь то, что тебе нравится, покупаешь и дальше подаешь на компенсацию. Это гораздо проще, чем возиться с электронным сертификатом”, — объясняет она.

Мать ребенка с инвалидностью Инна в группе “Права инвалидов” рассказывает о том, что деньги на электронный сертификат могут зачисляться месяцами. “Мы подавали в феврале месяце, и деньги на электронный сертификат, чтобы приобрести какую-то позицию, пришли только в июле. Все это время мой ребенок находился без нужных ему ТСР: коляска ему стала мала, и он был вынужден ездить в той коляске, которая не способствовала улучшению качества его жизни и здоровья, потому что формировались из-за несоответствия размера дополнительные контрактуры (ограничение движения сустава, — прим. RTVI), из-за того, что суставам было неудобно”, — говорит она.

Более того, за то время, пока человек ждет одобрения сертификата и поступления на него средств, само техническое средство реабилитации может подорожать, так что из своего кармана придется доплатить больше. В ситуации с компенсациями такого не происходит. При этом, по данным Министерства труда, сегодня “средний срок выпуска электронного сертификата составляет 10 дней, а средний срок подбора (покупки) гражданином необходимого изделия — 41 день”.

«Решения принимаются без нас»

Отчасти власти слышат обеспокоенность помогающих организаций и семей людей с инвалидностью: 2 ноября Минтруд заявил, что Социальный фонд начнет заблаговременно обеспечивать заявки на получение ТСР. Подавать заявки планируют разрешить заранее — за 60 дней до истечения сроки использования имеющегося изделия или до исчерпания предусмотренного объема для ТСР ежедневного использования. Этого срока должно быть достаточно для проведения тендера и закупки ТСР фондом.

«Передача средств реабилитации гражданину будет осуществляться поставщиком после завершения закупки к моменту истечения срока использования имеющегося средства реабилитации», — говорится в релизе Минтруда.

Для электронных сертификатов будет действовать такая же схема: 60 дней, по мнению Минтруда, должно хватить для выпуска сертификата, резервирования средств и подбора необходимого ТСР. “Таким образом будет обеспечена возможность неразрывного предоставления необходимых технических средств реабилитации гражданину без необходимости задействовать собственные средства и затем компенсировать их”, — добавляют в министерстве.

Однако пока система работает с перебоями. Анастасия Факудис рассказывает, что дважды не смогла получить сертификат на ТСР для своего ребенка из-за того, что сроки по использованию прошлых ТСР еще не закончились. “Дети с ДЦП имеют свойство быстро расти — вытягиваются кости, мышцы, и тот срок, на который нам предлагают ТСР, он, мягко говоря, слишком большой, люди нуждаются в обновлении технических средств реабилитации намного раньше. Но поскольку сертификаты выдаются только по сроку, получить ТСР и ту же самую обувь вовремя не представляется возможным”, — объясняет она.

Михаил Терентьев при этом уверен: положение людей с инвалидностью сильно не ухудшится. “Потому что сейчас правительство прорабатывает меры повышения эффективности работы электронного сертификата. Мы надеемся, что те рекомендации, которые были даны в основании решения об отмене компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР, будут выполнены”, — объясняет он.

По мнению депутата Госдумы, сейчас правительству и ответственным ведомствам необходимо в срочном порядке повысить эффективность оставшихся механизмов — натуральной выдачи и электронных сертификатов. В Госдуме и партии “Единая Россия” уже обсуждали, что нужно для этого сделать. “Были предложены все меры, которые требуются для повышения эффективности работы электронного сертификата. И я надеюсь, те рекомендации, которые были даны на круглом столе партии “Единая Россия”, будут выполнены”, — заключил он.

Среди рекомендаций — сделать возможным продлевать действие сертификатов на 12 месяцев, чтобы люди, которые не воспользовались ими в установленные 90 дней с момента выдачи, могли сделать это позже. Также на круглом столе “Единой России” предлагали изменить процесс информирования людей с инвалидностью о стоимости и возможностях использования сертификата, реформировать ценообразование сертификатов, выплачивать наиболее надежным поставщикам ТСР авансы, актуализировать каталог ТСР и так далее.

Однако помогающие организации пока не испытывают надежд на то, что система с электронными сертификатами если не сделает жизнь людей с инвалидностью лучше, то хотя бы будет аналогична в удобстве и эффективности компенсациям. По мнению Светланы Носачевой, проблема во многом заключается в том, что у людей с инвалидностью “нет нормального представительства в Общественной палате, которое бы вело дела инвалидов и оставило их права”. “Там номинальные люди сидят. А организации, которые занимаются помощью инвалидам, не сплачиваются между собой”, — говорит она.

Раньше ситуация обстояла лучше, говорит Носачева: помогающие организации и фонды приглашали на круглые столы в Общественной палате и правительстве, включали в обсуждения готовящихся мер, проводили конференции. “Сейчас же этого ничего нет и решения принимаются без нас”, — объясняет Носачева.

Те способы привлечь внимание к проблеме, которые были доступны раньше (например, митинги и пикеты) больше не работают, считает Носачева. Фонд “Без Барьеров” видит только одну возможность: дождаться, пока закон вступит в силу, и смотреть, как будут реализованы прописанные в нем меры. “И уже по факту, если к нам будут поступать жалобы, на них как-то реагировать. Потому что предугадать, что будет, очень сложно. Все мы понимаем, что, предположительно, всем будет хуже, но как это заработает в 2025 году, никто не знает. Может быть, у правительства есть свои какие-то планы, о которых нам неизвестно”, — говорит она.

Анастасия Факудис настроена более оптимистично. Она отмечает, что изменить ситуацию можно, потому что в любой закон можно внести поправки. “Мы сейчас стараемся поднять именно эти поправки, чтобы оставить выбор за человеком, за семьями, воспитывающими детей-инвалидов: выбор или компенсировать, или пользоваться электронным сертификатом. Это будет честно, у каждого должен быть выбор”, — говорит она.