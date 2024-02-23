Огромные по российским меркам зарплаты, положенные участникам военной операции на Украине, резко меняют социальную картину в России. Их минимальные доходы уже превысили уровень, необходимый для попадания в средний класс, в 81 российском регионе из 89, подсчитал RTVI. Однако не ясно, что будет с этими людьми после окончания военной операции и удастся ли им сохранить высокий статус.

Главные выводы: С зарплатами от 204 тысяч рублей в месяц участники военной операции оказались в социальной нише среднего класса

К нему относится средняя российская семья из трех человек, доход которой начинается от 150 тысяч рублей в месяц

Участники боевых действий могут считаться средним классом в 81 из 89 регионов

Речь идет о рядовом и сержантском составе, так как офицеров и раньше причисляли к среднему классу

В основном участники военной операции тратят деньги на выплату долгов, покупку жилья и текущие потребности

Чтобы сохранить статус после окончания военной операции, им потребуется грамотно инвестировать накопленные средства, например в свое образование

Чтобы считаться в России средним классом, среднестатистическая семья из трех человек (мать, отец и ребенок) должна получать 150 000 рублей. Максимальный доход требуется на Чукотке — 394 тыс. руб., обнаружил RTVI, подсчитав ожидаемый уровень доходов среднего класса в регионах. Минимальный — в Белгородской и Пензенской областях — по 127 тыс. руб.

Как мы считали RTVI взял за основу методику, согласно которой человека можно отнести к среднему классу, если он зарабатывает 3,1 прожиточного минимума для региона. Критерий грубый, но достаточный для того, чтобы понять, сколько денег нужно для того, чтобы считать себя средним классом.

Участники военных действий попадают в средний класс в 81 регионе России, выяснил RTVI, сравнив ожидаемый уровень доходов среднего класса с минимальной зарплатой контрактников. Бойцы не дотягивают до уровня среднего класса только в регионах с высоким прожиточным минимумом — в основном это Сибирь и Дальний Восток.

О том, что новым средним классом в России становятся представители силовых структур, говорилось в исследовании Института социальной политики Высшей школы экономики о сценариях развития рынка труда на ближайшее десятилетие. Как и прогнозировалось, буквально за год участие в военной спецоперации превратилось в быстрый социальный лифт.

Как изменился состав среднего класса

Для прежнего среднего класса в России за последние два года реализовались большие риски, рассказал RTVI к.э.н., доцент, PhD, старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Василий Аникин. Стало меньше возможностей зарабатывать, людей в экономике стало меньше, в том числе за счет миграции.

Что считать средним классом Экономисты и социологи оценивают средний класс по-разному. Так, социологи берут за основу критерии высшего образования, умственного труда и определенного размера зарплаты. Экономисты чаще опираются лишь на доходы населения.

«Утечка мозгов за последние 2 года, по некоторым оценкам, составила менее 0,5% населения. То есть 500 000 человек. Но те 500 000 — это во многом те самые представители ядра среднего класса, которые так нужны российской экономике», — сказал Аникин.

По его словам, число людей, которые зарабатывают больше двух медиан — по России медианная зарплата в районе 60 тыс. руб. — очень сильно сократилось. То есть сократилась доля российского населения, у которой высокие доходы.

При этом в структуре среднего класса стало несколько больше силовиков, хотя офицерский состав силовых структур и военнослужащих и ранее причисляли к среднему классу, добавил Аникин.

«Офицеры за последние 10 лет повысили свои шансы на включение в средний класс. Не только за счет возросших доходов, но и за счет изменения структуры возможностей в базовых сферах — жилье, образовании, медицинских услугах и потреблении», — сказал он.

Как росли зарплаты силовиков

Бюджет на 2023 год оказался мобилизационным: всего на оборону и безопасность потратили 9 трлн рублей. В частности, расходы на силовой блок выросли на 22%, а довольствие военнослужащих проиндексировали на 10,5% — почти вдвое больше, чем зарплаты чиновников.

2023 год стал рекордным за последнее десятилетие по росту заработных плат. На фоне военной операции россиян, живущих за чертой бедности, в 2022 году стало меньше на 10,6%, подсчитал RTVI.

Бедность в 2022-м быстрее всего снижалась в том числе в Мурманской области, Еврейской АО и Севастополе. Летом 2023-го Минобороны называло эти регионы в списке тех, где больше всего мужчин подписало контракты для участия в военных действиях.

Уровень благосостояния россиян вырос за счет пенсий, стипендий, пособий и других трансфертов, рассказал Аникин. Еще один источник роста, по его словам, — госрасходы на отрасли, связанные с военно-промышленным комплексом и зарплаты военнослужащим.

О доходах сотрудниках силовых структур известно немногое — в ответ на запрос RTVI Росстат сообщил, что не ведет статистику по зарплатам в отдельных министерствах и ведомствах. В декабре 2022 года Владимир Путин освободил участвующих в военной операции силовиков и чиновников от декларирования доходов. Об участниках военной операции известно больше — как минимум, сколько их, из каких они регионов и сколько зарабатывают.

Участникам военной операции сейчас платят от 210 000 руб. в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет, указывают в Минобороны. Также предусмотрена единоразовая выплата в 195 000 руб. при заключении контракта на срок от года.

Помимо денег участникам военной операции положены многочисленные льготы. Среди них — кредитные каникулы на все виды займов, оформленных до отправки на операцию, сохранение должности на работе, двойной стаж за время участия в военной операции, освобождение от налога на имущество и квоты на бюджетное обучение в вузах.

Деньги, которые платят за участие в военной операции, сопоставимы с зарплатами самых высокооплачиваемых специалистов, которых обычно причисляют к среднему классу. Среди них, по данным HeadHunter, значатся:

дата-сайентисты — 202 тыс.;

системные аналитики — 151 тыс.;

программисты, разработчики — 130 тыс. руб.;

агенты по недвижимости — 124 тыс. руб.;

геодезисты — 123 тыс. руб.;

По данным же Росстата, на максимальные доходы можно рассчитывать в следующих сферах: добыча нефти и газа (150 тыс. руб), финансовая и страховая деятельность (148 тыс. руб), добыча металлических руд (146 тыс. руб). Хотя в среднем работникам этих отраслей платят примерно на 40% меньше, чем контрактникам за месяц участия в боевых действиях, но и риски у них значительно ниже.

На что тратят деньги участники военной операции

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного. Как правило, это мужчина со средним и средним специальным образованием, который служил в армии. Средний возраст — 35 лет. Всего было мобилизовано 302 503 человека, контрактников в армии — более 640 тыс человек.

Многие участники военной операции отправились на фронт, чтобы решить материальные проблемы, рассказала RTVI доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Об этом говорят и сами мобилизованные и контрактники. Так, житель Нижегородской области Артем Воронов отправился на СВО, чтобы закрыть долги. Зарплату в 220 тыс руб он получал только три месяца. До этого на карту приходило порядка 200 тысяч рублей. Еще раньше зарплата, по его словам, и вовсе была весьма скромной. За полгода службы ему удалось отложить около миллиона рублей, еще 380 тысяч ушло на выплату кредита.

Мобилизованный из Самары также рассказал, что деньги были одной из причин, по которой он добровольно пошел на фронт. За несколько месяцев службы он заработал 1,5 млн руб. Правда, по словам самого молодого человека, он уже все потратил. Житель Пермского края решил отправиться добровольцем, чтобы погасить долг в млн рублей по алиментам. Ему удалось это сделать за полгода военной службы.

Что будет, когда военная операция кончится

Десятилетиями люди не могли закрывать свои потребности, поэтому сейчас деньги уходят на закрытие долгов и улучшение жилищных условий.

«Если в сфере экономики есть риски: долги, нет своего жилья, то человек должен, конечно, закрывать сначала базовые потребности», — сказал Аникин.

Другое дело — что будет с этими людьми, когда государство перестанет тратить деньги на военную операцию.

«Когда-нибудь оно перестанет. Те, кто поймут, куда нужно тратить деньги — прежде всего не на машины и шмотки, а на образование — те выиграют в долгосроке. Их дети потом тоже от этого выиграют», — считает Аникин.

Понятно, что суммы, которые государство готово тратить на военную операцию, и многочисленные льготы открывают перед ее участниками новые возможности.

«Общество дает им образовательные квоты в Высшую школу экономики, МГУ и другие вузы. Возможность получить высшее образования — это прямой путь в ядро среднего класса. У них появляется шанс: военная служба сейчас рассматривается как социальный лифт в средний класс», — сказал Аникин.

Другой вопрос, многие ли смогут воспользоваться этим социальным лифтом.