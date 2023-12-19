Западные компании, которые покинули Россию после февраля 2022-го, отчитались об убытках на сумму более $100 млрд, подсчитала в The New York Times. RTVI изучил финотчетность 50 крупнейших компаний, которые ушли с российского рынка, и составил рейтинг по величине их потерь от этого шага (от меньшего к большему).

Baker Hughes — $450 млн

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира Baker Hughes зафиксировала убыток в $451 млн от продажи части российского бизнеса. Об этом говорится в годовом отчете компании.

«В состав прочих неоперационных убытков был включен убыток в размере $451 млн от продажи части нефтесервисного российского бизнеса <…>», — говорится в документе.

Baker Hughes приостановила работу в России в марте 2022 года. Президент Владимир Путин разрешил приобрести 100% акций российской «дочки» компании тюменскому ООО «Нефтесервисные технологии».

Shell — $456 млн

Чистые расходы британской нефтяной компании Shell в 2022 году составили $622 млн, из них большая часть была связана с продажей российского бизнеса. Об этом говорится в годовом отчете компании.

«Расходы на обесценение составили $321 млн (в основном связанные с выходом из нефтегазовой деятельности в России), чистый убыток от продажи активов составил $135 млн (в основном связанный с выходом из нефтегазовой деятельности в России)», — говорится документе.

Shell решила полностью выйти из российских проектов 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала военной операции на Украине. Уже в мае компания закрыла практически все свои заправки, а также программу лояльности и продала российский бизнес “Лукойлу”.

Enel — $540 млн

Продажа российского бизнеса обернулась для итальянской нефтегазовой компании Enel потерей €497 млн (или $540 млн), следует из отчета компании о финансовых результатах за 2023 год.

«Эта сделка оказала негативное влияние на операционную прибыль в размере около €1,5 млрд, в основном отразив высвобождение резерва на пересчет валюты в размере около 1 млрд € и корректировку на обесценение в размере €497 млн», — говорится в документе.

Летом 2022 года стало известно, что Enel намерена продать контрольный пакет в энергокомпании «Энел Россия» фонду «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛу. Сумма сделки оценивалась в €137 млн. К октябрю она была завершена и компания окончательно ушла из России.

Siemens — $650 млн

Немецкий концерн Siemens AG потерял €600 млн (или $650 млн) после того, как продал свой российский бизнес и окончательно прекратил деятельность в России. Все эти убытки принесло подразделение Mobility, которое объединяет предприятия Siemens в области железнодорожных перевозок.

«Последовательное сворачивание деятельности в России привело к убыткам в подразделении Mobility в размере €0,6 млрд в 2022 финансовом году», — говорится в отчете компании о финансовых результатах за 2023 год.

Siemens перестал поставлять поезда «Сапсан» в Россию весной 2022 года. Также концерн вышел из совместных предприятий и разорвал все сервисные контракты с РЖД, включая обслуживание скоростных поездов

British American Tobacco — $770 млн

Табачный концерн British American Tobacco продал свой бизнес в России в сентябре 2023-го. В финансовой отчетности за первое полугодие 2023-го предполагаемые потери от продажи российского и белорусского бизнеса оценивали в 612 млн фунтов стерлингов.

Nissan — $839 млн

О том, что все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ», стало известно в октябре 2022-го. Сделка дает право на обратный выкуп активов в течение шести лет.

«Передача была завершена в ноябре 2022 года. Компания отразила расходы в размере 120 млрд иен (или $839 млн), связанные с передачей, на таких счетах, как «Убыток от продажи акций дочерних и зависимых компаний», «Убыток от передачи дебиторской задолженности», «Компенсация поставщикам и прочим» и «Прочее» в разделе «Особые убытки» в 2022 финансовом году», — говорится в финансовом отчете компании.

Glencore — $1,1 млрд

О том, что нефтетрейдер Glencore из-за военной операции России на Украине пересмотрит свои доли в российском бизнесе — в компаниях En+ и «Роснефть», заговорили в феврале 2022 года. Но уже в марте появились сообщения о том, что в текущих условиях компания не видит реалистичных вариантов выхода из капитала En+ Group и «Роснефти».

«В 2022 году был признан убыток в размере $788 млн (в 2021-м — прибыль в размере $42 млн), в основном это связано с чистыми убытками от изменения рыночной стоимости в размере $1 124 млн (2021: $52 млн) в отношении различных миноритарных инвестиций, включающих в основном наши доли в EN+ и Роснефти <…>», — говорится в финансовом отчете компании.

McDonald’s — $1,2 млрд

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ушла и российского рынка еще в мае 2022-го, а уже в июне в его бывших помещениях начали открываться рестораны новой сети «Вкусно — и точка».

“Консолидированная операционная прибыль во втором квартале 2022 года снизилась на 36%. Результаты включают расходы в размере $1,2 млрд, связанные с продажей бизнеса компании в России, и прибыль в размере 271 млн долларов, связанную с продажей бизнеса Dynamic Yield”, — говорится в релизе о финансовых результатах компании.

Renault Group — $2,5 млрд

Французская компания Renault в мае 2022 года передала Москве свой автомобильный завод и долю в АвтоВАЗе за символическую стоимость — по рублю за каждый из активов. В течение шести лет Renault может выкупить акции обратно, если решит вернуться.

«В первом полугодии 2022 года чистый убыток от прекращенной деятельности составил €2,3 млрд в связи с неденежной корректировкой, связанной с выбытием российских промышленных предприятий», — говорится в финансовом отчете компании за первые полгода 2023-го.

VEON — $3,7 млрд

О самых крупных убытках отчитался зарегистрированный в Нидерландах холдинг Veon. В октябре 2023 года он закрыл сделку по продаже российского бизнеса ― телекоммуникационной компании «ВымпелКом» ― и окончательно ушел из России.

«Предполагаемый финансовый эффект от выбытия российских предприятий, <…> представляет собой убыток в размере $3,7 млрд, отраженный по статье «Прибыль / (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности» в консолидированном отчете о прибылях и убытках, в основном за счет $3,4 млрд кумулятивных убытков от пересчета валют <…>», — говорится в промежуточной финансовой отчетности компании за третий квартал 2023 года.